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القبض على شيف حلويات لبناني بـ”مطار الملك خالد”أيد الأسد وخزن صورا مسيئة للقيادة السعودية بجواله

18 أكتوبر, 2016 , 11:44 ص
القبض على شيف حلويات لبناني بـ”مطار الملك خالد”أيد الأسد وخزن صورا مسيئة للقيادة السعودية بجواله
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صحيفة المرصد:اتهمت هيئة التحقيق والادعاء العام «لبنانيا» بتأييد النظام السوري و«حزب الله» اللبناني المصنف كجهة إرهابية، وتخزينه صورا مسيئة لزعماء خليجيين من بينهم القيادة السعودية.

ووفقاً لصحيفة”عكاظ”كانت الجهات الأمنية بمطار الملك خالد الدولي بالرياض قد أوقفت شخصا لبنانيا بناء على مذكرة أمنية من السلطات الأمنية القطرية، وذلك أثناء قدومه بتأشيرة عمل «شيف حلويات ومخبوزات».

وشهدت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس (الاثنين) جلسة قضائية حضرها مندوبو وسائل الإعلام، حيث تلا خلالها المدعي العام لائحة التهم الموجهة ضد المدعى عليه، التي اتهمه فيها بتأييده للنظام السوري ومليشيات «حزب الله» اللبناني الإرهابية، وتخزينه في هاتفة الجوال ما من شأنه المساس بالنظام العام، من بينها صور مسيئة لعدد من زعماء دول الخليج.

وطالب المدعي العام من ناظر القضية الحكم على المدعى عليه بعقوبات رادعة وفق ما نص عليه الأمر الملكي أ/44 الذي جرم الانتماء أو تأييد أي من التنظيمات الإرهابية، إضافة إلى مصادرة المضبوطات التي عثرت بحوزته، وإبعاده عن الأراضي السعودية بعد انتهاء محكوميته.

وعند انتهاء المدعي العام من تلاوة تهمه، سلم ناظر القضية للمدعى عليه لائحة التهم ونسخا من الأنظمة، حيث طالب المدعى عليه الرد شفهيا دون توكيل محام له، منكرا جميع ما اتهم به وأنها غير صحيحة، موضحا أن ما عثر عليه من صور في هاتفه لا علم له بها، كونه اشترى الجهاز قبل شهرين أثناء تواجده في بيروت من شخص سوري.

وحول تأييده للنظام السوري و«حزب الله» الإرهابي برر المدعى عليه، بأنه لا يهتم بالأمور السياسية ولا يؤيد أي حزب. مشيرا إلى أنه لم يرتكب أي جرم داخل الأراضي السعودية، كون إيقافه تم في المطار فور وصوله، مشيرا إلى أنه سبق وأن تم إيقافه في قطر بعد تسليمه لثلاثة لبنانيين آخرين حقيبة اتضح له فيما بعد بأنهم مزورون لبطاقات ائتمانية، مبينا بأنه بعد الإفراج عنه غادر الدوحة.

وعند سؤال ناظر القضية المدعي العام حول الأدلة على ما اتهم به المدعى عليه قال: (المدعى عليه أنكر الاتهامات المسندة إليه وهذا غير صحيح، والصحيح ما جاء في الدعوى وما ذكرته من أدلة في أوراق القضية وأطلب الرجوع إليها ورصدها).

وفي نهاية الجلسة أعلن ناظر القضية إغلاق باب الترافع للدراسة والتأمل استعدادا للنطق بالحكم في الجلسة القادمة.



تعليقات ( 28 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 28
    18 أكتوبر, 2016 , 12:59 م

    مسيعيد

    العمالة مالية البلدكل فيما يخصه من عمل.ولاكن ياخوان لابد ان نعرف اننا مستهدفون واغلب الاجانب.لانعرفهم؟ولاكن عند وجود الشك في احد نبلغ عنه الشرطة بسرعة
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  2. 27
    18 أكتوبر, 2016 , 12:50 م

    فتى الجبل 1

    والله انا مستغنين عن هذه الاشكال من العماله لا نبغى شاورمه ولا حلوياتهم المعخلاص لا تفتحوا الباب على كل من هب ودب والله انهم قنابل موقوته في بلدنا !
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  3. 26
    18 أكتوبر, 2016 , 12:49 م

    الصارم

    باب يجيك معه ريح سده وأستريح، إذا القضاء القطري طالبه سفره لهم وإلا على بلده. ما أحنا ناقصين خونه وحثاله ليه زبالة العرب ترسل لنا؟!!!!
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  4. 25
    18 أكتوبر, 2016 , 12:48 م

    رحمه

    اقذر بشر عملاء الفرس النجوس وكل من يؤيدهم من اصحاب البدع
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  5. 24
    18 أكتوبر, 2016 , 12:47 م

    مخالف للنشر
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  6. 23
    18 أكتوبر, 2016 , 12:46 م

    مراقب

    المواطن رجل الأمن الأول.يجب علينا الأنتباه والمتابعة الدقيقة لكوننا ابناءالوطن ويجب علينا حمايته من كل عابث فاسق ويجب الأبلاغ عن أي ملاحظة للجهات المخ
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  7. 22
    18 أكتوبر, 2016 , 12:43 م

    زينب....

    امنعوهم من دخول المملكه وارتاحوا من وجع الراس...هؤلاء سيشغلون القضاء والشرطة وهم مايسوون ج
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  8. 21
    18 أكتوبر, 2016 , 12:36 م

    زمن الذكريات

    من مزور مؤيد للارهاب ومؤيد لحزب اللات والمجرم بشار الى شيف حلويات ومخبوزات لازم يستدعى كفيله وكيف تعرف عليه وسهل دخوله للمملكه الله يحفظ المملكه
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  9. 20
    18 أكتوبر, 2016 , 12:32 م

    مهنا

    كثير مثله والله يا احنا حاضنين عصابات ومجرمين عندنا الله يكفينا شرهم
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  10. 19
    18 أكتوبر, 2016 , 12:32 م

    زائرابوفواز

    ماشالله واحد وتم القبض عليه عقبال لألوف المنتشرين في دول الخليج***
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  11. 18
    18 أكتوبر, 2016 , 12:29 م

    88

    ودي افهم ايش القصه الحين التهم فى قطر توصيل الشنطه لناس و ثبت برائته و بعد وصوله مطار الرياض قبض عليه بسبب الجوال و كان ذلك بناء على توصيات قطريه
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  12. 17
    18 أكتوبر, 2016 , 12:25 م

    الصريح جدا

    اوصخ دوله
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  13. 16
    18 أكتوبر, 2016 , 12:24 م

    يح يح

    وين صوره واش اسم محله ويمكن المحل له وين كفيله يجب فضحه ومنهم علا شاكلته
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  14. 15
    18 أكتوبر, 2016 , 12:16 م

    طلال الحربي

    مجرد الدخول على حساباته بالنت يتضح متى سجل دخوله من الجوال ومجرد ان للجوال معه يومين وهو مازال محتفظ بالصور فهذا دليل على انه مؤيد للارهاب
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  15. 14
    18 أكتوبر, 2016 , 12:15 م

    الستيني

    ولا تشغلون قضاتنا ولا يحزنون ، الطائرة اللي جابته ترجعه والسلام ،،،،،
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  16. 13
    18 أكتوبر, 2016 , 12:13 م

    رحمه

    نفسح المجال عن الدواعش يعبرون عن تعبيرهم الان بعد بمسك داعيتهم 😂😀😁
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  17. 12
    18 أكتوبر, 2016 , 12:10 م

    sma_abha

    بالإمكان التأكد من تاريخ حفظ الصور والشعارات في الجوال حتى يتضح الكذب ثم لا تقبل جميع اقواله بعد ثبوت كذبه في جزء منها
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  18. 11
    18 أكتوبر, 2016 , 12:10 م

    السبيعي

    ت 5 "مصر فيها حرية" وين الحرية يا معلُم ؟؟!! لا وتستشهد بايات من القرأن برضه!! يا عمي طييييير وسلم لي على راعي التوكتوك..
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  19. 10
    18 أكتوبر, 2016 , 12:09 م

    مرااد

    والله اللبناني والسوري لو تعطيه دمك خاين رحلوه من قطر قبل شهرين مزور وقال اجرب حظي بالسعودية ولا تأتمن اللي عندنا كلاب مسلخ الشوام
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  20. 9
    18 أكتوبر, 2016 , 12:08 م

    خالد

    ماسبب وجود هذه الفئه من الناس في بلادنا... الله يحفظك يابلادي
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  21. 8
    18 أكتوبر, 2016 , 12:07 م

    وياكثرهم الي مثله هنا
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  22. 7
    18 أكتوبر, 2016 , 12:07 م

    السبيعي

    ودي أعلق وعلى هالفئة خاصة. لكن!!! ****والشق أكبر من الرقعة.
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  23. 6
    18 أكتوبر, 2016 , 12:03 م

    مواطن يسأل ؟

    أما آن الأوان لحكومتنا أن تتخلى عن هذه الطيبه الزائده ؟ خاصة بعد أن كشفت الأزمات معدن حكومات دول كثيره . وأتضح أنهم معنا في السراء فقط ؟؟ متى نتعلم ؟
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  24. 5
    18 أكتوبر, 2016 , 12:03 م

    مصر فيها حرية

    يا عبادي إني حَرَّمتُ الظُّلمَ على نفسي ، وجعلتُه بينكم محرَّما، فلا تَظَالموا الظلم ظلمات يوم القيامة
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  25. 4
    18 أكتوبر, 2016 , 12:01 م

    ابومحمد

    السيف الاملح ابوفهد
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  26. 3
    18 أكتوبر, 2016 , 11:59 ص

    مجرم وكذاب شهرين مايعرف اللي داخل جواله
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  27. 2
    18 أكتوبر, 2016 , 11:58 ص

    Dawood

    أكثر من كذا وقاحة ما فيه ! يعيش من خير السعودية ويطعنها في الظهر.
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  28. 1
    18 أكتوبر, 2016 , 11:55 ص

    شيمتهم الغدر

    سلامات ... دامه من عربان الشام ولبناني بالزات .**********... شعوب غادره
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