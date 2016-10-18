القبض على شيف حلويات لبناني بـ”مطار الملك خالد”أيد الأسد وخزن صورا مسيئة للقيادة السعودية بجواله

صحيفة المرصد:اتهمت هيئة التحقيق والادعاء العام «لبنانيا» بتأييد النظام السوري و«حزب الله» اللبناني المصنف كجهة إرهابية، وتخزينه صورا مسيئة لزعماء خليجيين من بينهم القيادة السعودية.
ووفقاً لصحيفة”عكاظ”كانت الجهات الأمنية بمطار الملك خالد الدولي بالرياض قد أوقفت شخصا لبنانيا بناء على مذكرة أمنية من السلطات الأمنية القطرية، وذلك أثناء قدومه بتأشيرة عمل «شيف حلويات ومخبوزات».
وشهدت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس (الاثنين) جلسة قضائية حضرها مندوبو وسائل الإعلام، حيث تلا خلالها المدعي العام لائحة التهم الموجهة ضد المدعى عليه، التي اتهمه فيها بتأييده للنظام السوري ومليشيات «حزب الله» اللبناني الإرهابية، وتخزينه في هاتفة الجوال ما من شأنه المساس بالنظام العام، من بينها صور مسيئة لعدد من زعماء دول الخليج.
وطالب المدعي العام من ناظر القضية الحكم على المدعى عليه بعقوبات رادعة وفق ما نص عليه الأمر الملكي أ/44 الذي جرم الانتماء أو تأييد أي من التنظيمات الإرهابية، إضافة إلى مصادرة المضبوطات التي عثرت بحوزته، وإبعاده عن الأراضي السعودية بعد انتهاء محكوميته.
وعند انتهاء المدعي العام من تلاوة تهمه، سلم ناظر القضية للمدعى عليه لائحة التهم ونسخا من الأنظمة، حيث طالب المدعى عليه الرد شفهيا دون توكيل محام له، منكرا جميع ما اتهم به وأنها غير صحيحة، موضحا أن ما عثر عليه من صور في هاتفه لا علم له بها، كونه اشترى الجهاز قبل شهرين أثناء تواجده في بيروت من شخص سوري.
وحول تأييده للنظام السوري و«حزب الله» الإرهابي برر المدعى عليه، بأنه لا يهتم بالأمور السياسية ولا يؤيد أي حزب. مشيرا إلى أنه لم يرتكب أي جرم داخل الأراضي السعودية، كون إيقافه تم في المطار فور وصوله، مشيرا إلى أنه سبق وأن تم إيقافه في قطر بعد تسليمه لثلاثة لبنانيين آخرين حقيبة اتضح له فيما بعد بأنهم مزورون لبطاقات ائتمانية، مبينا بأنه بعد الإفراج عنه غادر الدوحة.
وعند سؤال ناظر القضية المدعي العام حول الأدلة على ما اتهم به المدعى عليه قال: (المدعى عليه أنكر الاتهامات المسندة إليه وهذا غير صحيح، والصحيح ما جاء في الدعوى وما ذكرته من أدلة في أوراق القضية وأطلب الرجوع إليها ورصدها).
وفي نهاية الجلسة أعلن ناظر القضية إغلاق باب الترافع للدراسة والتأمل استعدادا للنطق بالحكم في الجلسة القادمة.
تعليقات ( 28 )
مسيعيدالعمالة مالية البلدكل فيما يخصه من عمل.ولاكن ياخوان لابد ان نعرف اننا مستهدفون واغلب الاجانب.لانعرفهم؟ولاكن عند وجود الشك في احد نبلغ عنه الشرطة بسرعة
فتى الجبل 1والله انا مستغنين عن هذه الاشكال من العماله لا نبغى شاورمه ولا حلوياتهم المعخلاص لا تفتحوا الباب على كل من هب ودب والله انهم قنابل موقوته في بلدنا !
الصارمباب يجيك معه ريح سده وأستريح، إذا القضاء القطري طالبه سفره لهم وإلا على بلده. ما أحنا ناقصين خونه وحثاله ليه زبالة العرب ترسل لنا؟!!!!
رحمهاقذر بشر عملاء الفرس النجوس وكل من يؤيدهم من اصحاب البدع
مراقبالمواطن رجل الأمن الأول.يجب علينا الأنتباه والمتابعة الدقيقة لكوننا ابناءالوطن ويجب علينا حمايته من كل عابث فاسق ويجب الأبلاغ عن أي ملاحظة للجهات المخ
زينب....امنعوهم من دخول المملكه وارتاحوا من وجع الراس...هؤلاء سيشغلون القضاء والشرطة وهم مايسوون ج
زمن الذكرياتمن مزور مؤيد للارهاب ومؤيد لحزب اللات والمجرم بشار الى شيف حلويات ومخبوزات لازم يستدعى كفيله وكيف تعرف عليه وسهل دخوله للمملكه الله يحفظ المملكه
مهناكثير مثله والله يا احنا حاضنين عصابات ومجرمين عندنا الله يكفينا شرهم
زائرابوفوازماشالله واحد وتم القبض عليه عقبال لألوف المنتشرين في دول الخليج***
88ودي افهم ايش القصه الحين التهم فى قطر توصيل الشنطه لناس و ثبت برائته و بعد وصوله مطار الرياض قبض عليه بسبب الجوال و كان ذلك بناء على توصيات قطريه
الصريح جدااوصخ دوله
يح يحوين صوره واش اسم محله ويمكن المحل له وين كفيله يجب فضحه ومنهم علا شاكلته
طلال الحربيمجرد الدخول على حساباته بالنت يتضح متى سجل دخوله من الجوال ومجرد ان للجوال معه يومين وهو مازال محتفظ بالصور فهذا دليل على انه مؤيد للارهاب
الستينيولا تشغلون قضاتنا ولا يحزنون ، الطائرة اللي جابته ترجعه والسلام ،،،،،
رحمهنفسح المجال عن الدواعش يعبرون عن تعبيرهم الان بعد بمسك داعيتهم 😂😀😁
sma_abhaبالإمكان التأكد من تاريخ حفظ الصور والشعارات في الجوال حتى يتضح الكذب ثم لا تقبل جميع اقواله بعد ثبوت كذبه في جزء منها
السبيعيت 5 "مصر فيها حرية" وين الحرية يا معلُم ؟؟!! لا وتستشهد بايات من القرأن برضه!! يا عمي طييييير وسلم لي على راعي التوكتوك..
مراادوالله اللبناني والسوري لو تعطيه دمك خاين رحلوه من قطر قبل شهرين مزور وقال اجرب حظي بالسعودية ولا تأتمن اللي عندنا كلاب مسلخ الشوام
خالدماسبب وجود هذه الفئه من الناس في بلادنا... الله يحفظك يابلادي
السبيعيودي أعلق وعلى هالفئة خاصة. لكن!!! ****والشق أكبر من الرقعة.
مواطن يسأل ؟أما آن الأوان لحكومتنا أن تتخلى عن هذه الطيبه الزائده ؟ خاصة بعد أن كشفت الأزمات معدن حكومات دول كثيره . وأتضح أنهم معنا في السراء فقط ؟؟ متى نتعلم ؟
مصر فيها حريةيا عبادي إني حَرَّمتُ الظُّلمَ على نفسي ، وجعلتُه بينكم محرَّما، فلا تَظَالموا الظلم ظلمات يوم القيامة
ابومحمدالسيف الاملح ابوفهد
Dawoodأكثر من كذا وقاحة ما فيه ! يعيش من خير السعودية ويطعنها في الظهر.
شيمتهم الغدرسلامات ... دامه من عربان الشام ولبناني بالزات .**********... شعوب غادره