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خادم الحرمين يزور أخاه الأمير” عبد الرحمن بن عبد العزيز” بالمستشفى-صورة

18 أكتوبر, 2016 , 12:12 م
خادم الحرمين يزور أخاه الأمير” عبد الرحمن بن عبد العزيز” بالمستشفى-صورة
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صحيفة المرصد: قام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – أمس، بزيارةٍ إلى أخيه الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز، في مستشفى الملك فيصل التخصُّصي بالرياض,واطمأن الملك على صحه أخيه الأمير”عبد الرحمن” بعد الفحوصات الطبية التي أجرها بالمستشفى.

وحضر الزيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

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تعليقات ( 4 )

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  1. 4
    18 أكتوبر, 2016 , 12:39 م

    وشك وشك

    الله يشفي سمو سيدي
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  2. 3
    18 أكتوبر, 2016 , 12:32 م

    88

    الله يشفيه ويعافيه
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  3. 2
    18 أكتوبر, 2016 , 12:30 م

    الخالدي

    الله يشفيه ويعافيه اجر وتكفير ان شاء الله اللهم احفظ لنا ولاة امرنا واحفظ هذا البلد من كل شر
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  4. 1
    18 أكتوبر, 2016 , 12:24 م

    والله مانلقا مثل حكامنا ال سعود

    اللهم احفظ وولاة امرنا وارزقهم البطانه الصالحه وحفظ البلاد والعباد من كل شر وازل كل من يتربص لهذا البلد اللهم وأدم علينا نعمك وأمنا في أواطننا أمين
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