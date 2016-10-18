خادم الحرمين يزور أخاه الأمير” عبد الرحمن بن عبد العزيز” بالمستشفى-صورة

صحيفة المرصد: قام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – أمس، بزيارةٍ إلى أخيه الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز، في مستشفى الملك فيصل التخصُّصي بالرياض,واطمأن الملك على صحه أخيه الأمير”عبد الرحمن” بعد الفحوصات الطبية التي أجرها بالمستشفى.
وحضر الزيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
تعليقات ( 4 )
وشك وشكالله يشفي سمو سيدي
88الله يشفيه ويعافيه
الخالديالله يشفيه ويعافيه اجر وتكفير ان شاء الله اللهم احفظ لنا ولاة امرنا واحفظ هذا البلد من كل شر
والله مانلقا مثل حكامنا ال سعوداللهم احفظ وولاة امرنا وارزقهم البطانه الصالحه وحفظ البلاد والعباد من كل شر وازل كل من يتربص لهذا البلد اللهم وأدم علينا نعمك وأمنا في أواطننا أمين