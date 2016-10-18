بالفيديو:فنانة سعودية في زي رجالي برفقة شاب يمارس التفحيط ومطالبة بالقبض عليها

صحيفة المرصد:تداول متابعي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفنانة لفنانة سعودية متنكرة بزي رجالي، وهي برفقة شاب يمارس التفحيط على الطريق .

حيث أظهر المقطع الفنانة مرتدية زي رجالي، وتقوم بتشجيع الشاب في السيارة على ممارسة التفحيط على أهازيج غنائية وانتشر المقطع بقوة عبر هاشتاق أحتل مراكز متقدمة في ترند المملكة اليوم “الثلاثاء”.وطالب النشطاء من وزارة الداخلية أن يتم القبض عليها مؤكدين أنها تمثل نفسها بهذا التصرف المشين.