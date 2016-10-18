بالفيديو:فنانة سعودية في زي رجالي برفقة شاب يمارس التفحيط ومطالبة بالقبض عليها

صحيفة المرصد:تداول متابعي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفنانة لفنانة سعودية متنكرة بزي رجالي، وهي برفقة شاب يمارس التفحيط على الطريق .
حيث أظهر المقطع الفنانة مرتدية زي رجالي، وتقوم بتشجيع الشاب في السيارة على ممارسة التفحيط على أهازيج غنائية وانتشر المقطع بقوة عبر هاشتاق أحتل مراكز متقدمة في ترند المملكة اليوم “الثلاثاء”.وطالب النشطاء من وزارة الداخلية أن يتم القبض عليها مؤكدين أنها تمثل نفسها بهذا التصرف المشين.
تعليقات ( 132 )
فـهــــــدهذى ليست سعوديه بل ***ولها مقاطع عبر اليوتوب وسناب شات وغيرها وليست سعوديه وهذي لا تمثل بنات السعوديه بل حقت شوارع
دارين البايض وأخوهاتهايط هي وأخوها ,,,وش بلاكم بها
الزمنيا خنبقه يبدو ان الليبراليه طغت على العقل الحجه البينه /المتشبهه بالرجال والمتشبه بالنساء ملعون واللعن الطرد من رحمة الله ودليل غضب الله عليه وعليك
عسكري رتبة ضابط في عاصفة الحزمجيبوها هي وخويها عندنا في الحد الجنوبي ونخلي هذا الدلع يروح .
عسلهذة نهاية اللغاء جهاز الهيئة
من دون صهيون بضتناصهاينابكرة يطلعو ويقولولك مشهد تمثيلي يابري حالي برياة
الزمنتنبسط قلم الخنبقه على الاخبار وهالسوالف وتلقاها تعلق بكل شوق ولهفه وتشرد من اخبار فضايح الملالي. اللهم لاتجعلنا من مَن يحب ان تشيع الفاحشه بين الناس
عدد التعليقات:10839
إنسان منصفالله ,,,,يجعلك ,,,,للحرمان ,,,,آآآآآمين
عدد التعليقات:10839
إنسان منصفالمفروووووض,,,,ترحيل ,,,,فوري ,,,لها ,,,ولأبوها,,,وأهلها,,,بالكامل,,,ولا خلوها,,,حق مشاع ,,,للشباب
عدد التعليقات:10839
إنسان منصفما يمكن ,,,القبض عليها ,,,علشانها ,,,لبنانيه,,,,لو سعوديه ,,,عادي ,,,بس لبنانيه ,,,وأمها مغربيه,,,صعبه
عدد التعليقات:10839
إنسان منصفهذي ,,,معروووفه ,,,,تشبه المطفووووقه,,,,هي وأخوها,,,,الحين ,,,لو جاها ,,,,فحل,,,وراها ,,,علشان ,,تتأكد,,,أكيد ,,,تبي تقول ,,,بتحرش بي
فجريضعنا ديانا وذهب مفهوم الأرباب من عقولنا الأرباب يمارس بشتى طرقه عندنا ولا نعرف ان تفاداه
صرخة صمتو توجد حملات لتشويه السعوديات ع السوشيال ميديا في الكيك واليوتيوب وغيره مناظر للبنات يكتبون سعودية وهي مش سعودية فقط للتشويه بسبب اللتزامها بالحجاب
جداويهتمثييييييييل يا اخوان مقطع تمثيلي
صرخة صمتالي يقول ومصر انها سعودية هي دارين نزلت ڤيديو وقالت انا لبنانية مش سعودية روحو شوفوه ، انا مااقول السعوديات ملايكه لاكن يوجد قله ويوجود تشويه لصورتها
بوعبدالرحمنجلدوه جلد تساهل اذا تبي تنشر الفساد
تووووتاولا غير سعوديه وبعدين الشاب الي تقلون عنه اخوها بعد بتحرمون الركوب مع الاخ ؟اذا كل النساء عندنا تركب مع سواق اجنبي غريب غير محرم لهن ضحك سوالف واغاني
الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهمالحمدلله
دحوم1اتقو الله اي وحده تطلع قلتو سعوديه في اجانب من مواليد السعوديه ويتحدثون اللهجه السعوديه بحكم الدراسه والاقامه لسنوات عده في المملكه
هدىافعلي ماتشائين ﻻن الحياء االذي زين الله به النساء قدانتزع ولكن! تذكري ان فوقك رب رقيب حسيب يعلم خائنة اﻻعين وماتخفي الصدور..وﻻتغتري بحلمه سبحانه!
noorهذي لبنانيه مو سعوديه وامها مغربيه بعد واظن الي معاها اخوها دايم تطلع معاه مو اول مره
متابعه69. الفارس بو زيد انت شفت جنسيات بنات الكيك عشان تقول انها سعوديه وكل وحده قالت انا سعوديه صدقناها
منصفبكرا تقول كان مشهد من فيلم كاقرب تصريفة للفعل الغير مقبول التي قامت به
متابعه100 وتطلع مع ابوها واخوها بعد
الرائدالسياراة الطارة على اليمين يعني مو بالسعودية
الحمزةهذا اللي اسفتدناه من تجنيس المصاريه
ههههههههههههههشعب يدور زله خلوها تفلها وتنبسط دنيا حلووووووه
88مره تمثل نفسها بهذا التصرف المشين و مره فئه ضاله و مره المجتمع فاسد و مره العربان فاسدين و مره المسلمين و مره البشريه و احنا مو فاهمين اللعبه
يالطيفابدعت بدعه وقريب المقاطع بتنهال لاننا شعب شغوف للتقليد والعناد لان الرادع ضعيف
عدد التعليقات:478
رهوكسبحان الله
بركودذي الهنديه مع اخوهاالهندي ههههههههه ه
حمتوياهوه الناس ماعاد ينفع معاهم هيئه ولا غيره بالعربي ماعاد يخافون بس الواحد يدعو إن الله يستر علينا فوق الأرض ويوم العرض لنا ولاهلنا والمسلمين آمين
يالطيفالترقيع سياتي كل الاني الساب الي معها طلع اخوها اوحدمحارمها الترقيع الثاني كانت تقدم فقرة الرقيع الثاني بيفزع لها منهو بيقولها ولا يهمك تطلعين
عدد التعليقات:14595
قلم الحقيقهاذا افترضنا أنها فتاة عملها لايجعلها تحت أي مسائلة أو ملاحقة على الاطلاق. ماذا فعلت؟؟؟.لم تشتم أحدآ ولم تهرب خارج الحدود.انسانة سعيدة الله يسعدها.
اليوسياللهم عليك بدعاة الفساد في هذه البلاد اللهم من ادار هذا البلد بسؤ اللهم اشغله بنفسه واجعل تدميره في تدبيره اللهم انزل الرعب في قلوب أعداء هذا البلد 🌹
البدرهذي دارين ****لبنانيه وعايشه بجده اتمنى ترحيل الأجانب
فجرهذه الفتاة لإرهاب أحد
رأي اخرالخبر يقول فنانه سعوديه وبعض الاخوان يقولون انها مو سعوديه ياخي يكفي تنزيه كفايه كفايه كفايه لدرجة إنكم جعلتوا السعودي معه صك دخول فوري للجنه عيب عيب
العامريمنهي
54والكوبة والله ادلجة وأمراض نفسية الله يتوب علينا طلعوا ناس ضايعة بين الأخونة والدعشنة
جليس الليلعن نفسي انا اطالب بتاديب***ومن على شاكلتها
خابط الطبلونالمشكى على الله
عدد التعليقات:309
الفارس ابو زيدالخبر يقلك فنانه وانت تقول ماهي فتاه
عدد التعليقات:14595
قلم الحقيقه100%%%% ليست فتاة .
تبوك الوردوش تتوقعون منها حاطة سجادتها وتدعي الله سبحانة انة يهديها يارب انك تشيل ها الاشكال عن بلاد الحرمين لانهم جرثيم يعيشون بيننا درين وما ادرك ما درين
Br0kenمقطع عادي ليش تضخيم الامور بنت مع اخوها او خالها وتستهبل وش المشكلة .
عدد التعليقات:309
الفارس ابو زيديعني ايام الهيئه ماكان فيه الكلام ذا الا فيه وفيه حفلات ماجنه بس لاتحشر الهيئه في كل شي ترى الشرطه ماهي مقصره وقايمه بالواجب
خنبقي ياخنبوقهمتجنسه وتصحرة عليها شماغ اناء خنبوقه جن جنوني بكتب بعدة معرفات
منصورياناس اذكركم بكرابيقولون هذامقطع من فلم اومن اغنية مثل ماقيل قبل لبعض الفنانين فديوكلب
سعدشكلها شاربة شاي مغشوش وشايفه نفسها رجال وكثرة من كلمة علي الحرام
حسبنا الله ونعم الوكيللم تذوقين طعم الحرب كما في سوريا لكنتي في ملجا تتنافضين في طل غياب الأب والام يضيع كل شي
عدد التعليقات:309
الفارس ابو زيدالمشكله ان البنات السعوديات في توتر ومانقول كلهن بل اغلبهن يسبون في السعودي وانواع الهاشتاقات والخاروف شغال مدح وهي ماخلت سبه الا وقالتها فيه
اليوسيهذا السلوك الذي يتمناه أعداء هذا البلد خصوصا من حاربوا الهيئة ومن يطالب بالاختلاط وكشف الحجاب حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم اهلك أعداء هذا البلد آمين 🌹
منصورمن امن العقوبة اساءالادب
مواطن محبهذا الانحطاط وين أسرهم عنه هذا ما يطالب به الليبراليين والمنفتحين هل هذه النتيجة.. يلعن ام المحنة
عدد التعليقات:309
الفارس ابو زيدبعدين الخرفان معلومه مهمه لكم ترى البنت السعوديه خلق زيها زي اي بنات في العالم مافيها زود تغلط وتتوب وفيهن وفيهن الصاحيه والمجنونه والمراهقه والمدمنه
عدد التعليقات:14595
قلم الحقيقهالصوت ليس غريبآ وبه من الخشونة الواضحة كذلك طريقة الحديث وأشك أن صاحبه فتاة من أساسه وانما شاب في حفلة سياحة تنكرية وربما أن السن الواحد أصبح اثنان.
فيصلم صار فيه تفحيط راكبه مع واحد هو غلط بس ليش لمن تكون مع سواق عادي ليش التناقض هذا ي عرب
عدد التعليقات:309
الفارس ابو زيدبنات السعوديه فيهن الصالح والطالح تراهن ماهن ملايكه ولاجات وحده خربانه قبو الخرفان ماهي سعوديه روح شوف الكيك وش فيه وبعدين تعال تعرف الملايكه هناك صح
زائرهيجب محاسبتها وفوراوين احناعايشين خلصنامن ابوسنون وماجد العنزي وجتناهالمريضه نعم مريضه بدليل البحث عن تعويض النقص لذاتهاومعاناتها النفسيه لتشويه سمعتنا
عدد التعليقات:309
الفارس ابو زيدماشفنا تفحيط بس علي الحرام انك رجال كثرتها شويه اكيد محصله شي اعجبها في مرجلته كثير عشان كذا مكثره من الجمله ذي وهذا من حقها ومايمدح السوق الا من ربح
بن يطوخبنبق اكيد الوضع أعجبك 🖕😂
سعوديه حرههذه عينه من المجتمع الفني و لا تمثل بنات السعودية بنات عفيفات و طاهرات ف الغالب و بنوا ليبرال و بنو علمان يريدون أن يعيدونا لزمن الجاهلية بحجة الفرح
صرخة صمتالله يهديها ويصلح حالها ويهدي بنات ونساء المسلمين
عدد التعليقات:5464
المنتصر باللهفي ذمتي ذمه إنها ليست سعوديه ولا من جزيرة العرب والخليج العربي بل هذه لبنانيه أو مغربيه حسب لون الفيس والعيون وماكله حبتين ليمون بعد الزلابه هاذي تفوا
عدد التعليقات:14595
قلم الحقيقهأبك وأبك وعلي الحرام خلاف لهجتها الواضحة التي تدل على أي منطقة تتبع ثم يأتي البعض يزعم أنها غير سعودية.قليل من المصداقية مع أنفسكم ياجبناء اخجلو.
الكلمنتانيخنبوقه البوقه شخبار عمك السيسي الخسيسي ،، روح نابح عنده
ابو نايفقدييييمه في الاخير يقولون مقطع من مشهد تمثيلي .. والله حالنا يحزن .. يطقطقون علينا دارين وشلتها
الكلمنتانيوصلنا مراحل من الانفلات لم يسبق ان وصلناها
خالدوفي الاخير يقولون مقطع من فلم كانت تسوية ؟؟؟
من..(( سعودي ))..إلى تعليق 27 الملقب نفسه سوري ؟ والله أعلم27 سواء كنت سوري أو غيره لكن أنا لم أخص الحشمه لأحد معين وأقرأ تعليقي زين وأفهمه منيح يابو ******وتعلم عربي حتى تفهم كلام العرب وروح شوف مصائبكم قبل
صرخة صمتحنا عندنا داعيات وحافظات قران ومحتشمات وعالمات ودكتورات ، ليش ماحد يجيب طاريهم الا شيء فيه فساد او تشويه تذكر انها سعوديه كذب وافتراء ان كان فهو قلة
منصفالهل لايبرنا ولا يفضحنا ويستر علينا وعلي المسلمين للعلم فهذه البنت ليست سعودية الاصل وفقط عاشت بيننا ولاتحمل الجنسية وباذن الله تكون عبرة لغيرها
عدد التعليقات:14595
قلم الحقيقهأأأأأأأأأأم سن يطالبون القبض عليها فوووووووووورآ.
عادي ريلاااااكس٣٦ الاخونجي وده يتحكم بالبشر على كيفة قال اعداء ؟؟هه وانتم وش نسميكم ثلاثين سنة تجرونا للخلف در حسبي الله عليكم حتى في الأعمال مسيطرين عليها بالواسطة
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونلاحول ولاقوة الابالله
عدد التعليقات:141
Xx5halidxXهذي دارين ****مدري**الزبده برميل سخافه هي واخوها مدري مين المعتوه اللي يتابعهم ويشجعهم للظهور لنا :(
aliفنانة او فنان يعني حقارة والله لو تتعمقوا في حياتهم الشخصية سوف تكتشفون ان كلهم لديهم امراض نفسية من الأشياء التي يعملونها في الخفاء
صريحهذا اللبنانية المطفوقة اللي في جده.
من..(( سعودي ))..إلى تعليق 27 الملقب نفسه سوري ؟ والله أعلم من تكون27 أنا لم أخص الحشمه لأحد معين وأقرأ تعليقي زين وأفهمه منيح يابو ***
فاهمالله على الجسم هذا الجسم ولا بلاش
السيداهم شي خشمها
صرخة صمتكيف ماسوت شيء وهي طالعة ترقص وتتكلم سعودي تتكلم بلهجتها الاصليه ويكفي لتشويه صوره السعوديات بنات العوايل المحترمات ماينزلون ڤيديو وهي ترقص الله يهديها
سالم قدهوو على الطيب ضاريسكرانه وبويه
خطط مهروسههل تعرفون معنى فنان و فنانه في مصطلح اللغه العربيه ؟؟؟ إذا عرفتموه فلا تشرهون عليهم ....
حقوقو لماذا القبض عليها! هذا شأنها الخاص و لا علاقة لأحد فيه. نشر ثقافة الفرح و الحب والسلام أفضل من وجوه عابسة كئيبة نكدة. الزمن تجاوزكم.
صرخة صمتحاولو الاعداء تحرير المرأه السعوديه ومحاولة نزع حجابها وتصير زي بعض الدول الاخرى حرية وسفور وغيره ولما مااستطاعو بسبب تمسكها بحجابها شوهو صورتها
انشر التعليقاكيد********
عادي ريلاااااكسماسوت شي غلط اللهم الا اللثمة البنت حره تسوي اللي تبي ياكلاكيعواااا
السبيعييا جماعة ليش تستغربون؟؟!! العنوان يقول (فنانة,فنانة) يعني طبيعي .ما قال دكتوره او محامية او معلمة.. نسينا المسلم فنان الكويت؟ واسيل وغيرهم. هذا ديدنهم
عنيكيشفنانة !!!!! الأمور طبيعية جدا ، وهل كان هناك معتوه يتوقع أنها تلقى محاضرة عن الحياء والعفاف ؟!
مثقفهذا اللي يريد قلم الخنبقه ، يريد السفور والعهر والتحرر وةن تكون النساء العوبة في ايلدي الرجال
سود الليالي والايامعمري شارف على الــ 50 وحقيقه أنا مصاب بالذهول وخلال حياتي لم أرى مثل هذا الإنفلات وهذه الفوضى إلا في الـ 10 سنين الأخيره ؟ هنا خلل خطير ! ويجب معالجته
صرخة صمتوالسعوديه مجتمعها محافظ وتربيتها اسلاميه ان كان فيه فهو قليل فيه الصالحات الحافظات للقران العالم ينظر للسعوديات انهن محتشمات متدينات من بلد الحرمين
من برا الله الله ومن جوا يعلم الله ..... لابسه خلاخل والبلأ من داخلزين أنها متغطيه ولو شالت الغطوه وشفت وجهها القبيح لأستفرغت مافي بطنك
مراقبوراعين لاتربيه ولا اخلاق ولا ولا ادب ولا حياء ولااحد يسال عنهم؟؟؟؟؟؟ مكانهم السجن ليراجعو ذكرياتهم وبطولاتهم الجميلة جدااا
سوريياتعليق 12 // مخافة الله في السعوديه وغير السعوديه وحتى في الاوربيات ... لماذا تحكرون الحشمه والعفه على بناتكم وتنبذون الاخرين؟! هل ورد اسمك بالقران
نرميندام الهوية سعودية فهي سعودية بس استغرب التفكير كيف بنت رقيقة تعجبها هالحركات احس البنت الطبيعية تقرف من كذا تفحيط واغاني لو كلاس
عدد التعليقات:8
سلمان البقميلا حول ولا قوة الا بالله.. نتيجة انعدام التربية والرقابة من الأسرة.. من كلامها وحركاتها واضح لها خبرة في مخالطة الشباب والدرباوية.. الله يستر علينا.
حلبوبليتهم لحقوا كنق النظيم
(( سعودي ))كل بيت وفيه حمام .. وهذا ماتريده قوم العلمانية الليبرالية المنبوذين من المجتمع
شايمانه العفن الفني ياسادهش ابكم السروال ميديا وشو الى تقوله الاخت هايدي
صرخة صمتكل بلد فيه الصالح والطالح ، لاكن السعوديات بنت بلاد الحرمين متربيات ع الدين والحشمة والحجاب والعفاف والهجوم عليها لانها متمسكه بحجابها وتشويه لسمعتها
مرصداوي قديمليست سعودية ..السعودية الأصيلة لايمكن تظهر كذا ! أكرر الأصيلة بنت الأصول واللي جذورها من السعودية لا يمكن أن تظهر كذا .فتش عن الأجنبي والوافد التعيس
كان رقم واحد وصار ٣ الليمسمي نفسه اللهم اجعل بلاد الحرمين عزيزة الى يوم الدين ليه ماتقول اللهم اجعل السعودية عزيزة الى يوم الدين
هذي دارين البايضصراحة ما اشوف انها سوت شيء يستاهل القبض عليها اخواني لا ترهبون العالم خلي الناس تستأنس اخشى بعدين نصير كأبين ونفقد روح الدعابة بسبب الخوف من السجن
صرخة صمتهي مش سعودية هي اعترفت انه لبنانية الله يهديها ويصلحه ، وخلاص يكفي تشويه للسعوديات وعندنا قليل من هانوعيه ولا يمثلونا حنا يالسعوديات يمثلون انفسهم
hrmمو عارفين فنانة او فتاة
(( سعودي ))بعضهن تتقن لهجة سعودية وحتى لوكانت أصل فهن حثالهـ مجتمع سمعتهن بالحضيض
شايمانه العفن الفني ياساده
كفى كذبوالجاي أعظم واخس !!!راح زمان الأدب والحياء والخوف من الله قبل خلقه فلا عجب في هذا الزمان يارب السلامه
عدد التعليقات:2056
سهميبي لها خيزرانتين مثلها مثل ابو سن ، والله إن تطلع وتحرم ، هذي وين أهلها عنها ماينتخون ذولا ولا يستحون ؟؟؟
١وراك ماتقول السعودية الله يحفظ بلدنا المملكة العربية السعودية ياكرهي للحزبيين مايقولون السعودية
عدد التعليقات:2056
سهمهذا جزاء السكوت عن هالاشكال في الاختلاط والسفور والمزح والجلوس مع الشباب بتشجيع من قناة معروفة ومعروفه توجهاتها .. حسبنا الله ونعم الوكيل .
هايديعرفتها هذه مو فنانة حدها السوشال ميديا ومحد طايقها وهذا مشهد معا اخوها مو حقيقي تفحط حالهم من اسواء لي اسواء الله يهديهم
himaماهو باين مين هي,وبعدين ناس فرحانين وفحالهم مااذو احد,ايش هو كل واحد فرحان اقبضوا عليه,,شغله.
حمضياتالزواج من المغربيات ينتج درباوية ودرباويات الله لايبلانا
مراقبأشياء غريبة !!!
اللهم اجعل بلاد الحرمين عزيزة الى يوم الدينحسبنا الله ونعم الوكيل
نصرةياعيباه يافنانة وش جاتس اكيد عين صابتتس
نصرةياعيباه يافنانة وش جاتس اكيد عين صابتتس
ابوجودهذي مش سعوديه للعلم