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بالفيديو:فنانة سعودية في زي رجالي برفقة شاب يمارس التفحيط ومطالبة بالقبض عليها

18 أكتوبر, 2016 , 13:05 م
بالفيديو:فنانة سعودية في زي رجالي برفقة شاب يمارس التفحيط ومطالبة بالقبض عليها
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صحيفة المرصد:تداول متابعي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لفنانة لفنانة سعودية متنكرة بزي رجالي، وهي برفقة شاب يمارس التفحيط على الطريق .

حيث أظهر المقطع الفنانة مرتدية زي رجالي، وتقوم بتشجيع الشاب في السيارة على ممارسة التفحيط على أهازيج غنائية وانتشر المقطع بقوة عبر هاشتاق أحتل مراكز متقدمة في ترند المملكة اليوم “الثلاثاء”.وطالب النشطاء من وزارة الداخلية أن يتم القبض عليها مؤكدين أنها تمثل نفسها بهذا التصرف المشين.



تعليقات ( 132 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 132
    18 أكتوبر, 2016 , 15:00 م

    فـهــــــد

    هذى ليست سعوديه بل ***ولها مقاطع عبر اليوتوب وسناب شات وغيرها وليست سعوديه وهذي لا تمثل بنات السعوديه بل حقت شوارع
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  2. 131
    18 أكتوبر, 2016 , 14:57 م

    دارين البايض وأخوها

    تهايط هي وأخوها ,,,وش بلاكم بها
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  3. 130
    18 أكتوبر, 2016 , 14:55 م

    الزمن

    يا خنبقه يبدو ان الليبراليه طغت على العقل الحجه البينه /المتشبهه بالرجال والمتشبه بالنساء ملعون واللعن الطرد من رحمة الله ودليل غضب الله عليه وعليك
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  4. 129
    18 أكتوبر, 2016 , 14:54 م

    عسكري رتبة ضابط في عاصفة الحزم

    جيبوها هي وخويها عندنا في الحد الجنوبي ونخلي هذا الدلع يروح .
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  5. 128
    18 أكتوبر, 2016 , 14:53 م

    عسل

    هذة نهاية اللغاء جهاز الهيئة
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  6. 127
    18 أكتوبر, 2016 , 14:53 م

    من دون صهيون بضتناصهاينا

    بكرة يطلعو ويقولولك مشهد تمثيلي يابري حالي برياة
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  7. 126
    18 أكتوبر, 2016 , 14:48 م

    الزمن

    تنبسط قلم الخنبقه على الاخبار وهالسوالف وتلقاها تعلق بكل شوق ولهفه وتشرد من اخبار فضايح الملالي. اللهم لاتجعلنا من مَن يحب ان تشيع الفاحشه بين الناس
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  8. 125
    18 أكتوبر, 2016 , 14:45 م
    عدد التعليقات:10839

    إنسان منصف

    الله ,,,,يجعلك ,,,,للحرمان ,,,,آآآآآمين
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  9. 124
    18 أكتوبر, 2016 , 14:45 م
    عدد التعليقات:10839

    إنسان منصف

    المفروووووض,,,,ترحيل ,,,,فوري ,,,لها ,,,ولأبوها,,,وأهلها,,,بالكامل,,,ولا خلوها,,,حق مشاع ,,,للشباب
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  10. 123
    18 أكتوبر, 2016 , 14:43 م
    عدد التعليقات:10839

    إنسان منصف

    ما يمكن ,,,القبض عليها ,,,علشانها ,,,لبنانيه,,,,لو سعوديه ,,,عادي ,,,بس لبنانيه ,,,وأمها مغربيه,,,صعبه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  11. 122
    18 أكتوبر, 2016 , 14:42 م
    عدد التعليقات:10839

    إنسان منصف

    هذي ,,,معروووفه ,,,,تشبه المطفووووقه,,,,هي وأخوها,,,,الحين ,,,لو جاها ,,,,فحل,,,وراها ,,,علشان ,,تتأكد,,,أكيد ,,,تبي تقول ,,,بتحرش بي
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  12. 121
    18 أكتوبر, 2016 , 14:40 م

    فجر

    يضعنا ديانا وذهب مفهوم الأرباب من عقولنا الأرباب يمارس بشتى طرقه عندنا ولا نعرف ان تفاداه
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  13. 120
    18 أكتوبر, 2016 , 14:40 م

    صرخة صمت

    و توجد حملات لتشويه السعوديات ع السوشيال ميديا في الكيك واليوتيوب وغيره مناظر للبنات يكتبون سعودية وهي مش سعودية فقط للتشويه بسبب اللتزامها بالحجاب
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  14. 119
    18 أكتوبر, 2016 , 14:39 م

    جداويه

    تمثييييييييل يا اخوان مقطع تمثيلي
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  15. 118
    18 أكتوبر, 2016 , 14:37 م

    صرخة صمت

    الي يقول ومصر انها سعودية هي دارين نزلت ڤيديو وقالت انا لبنانية مش سعودية روحو شوفوه ، انا مااقول السعوديات ملايكه لاكن يوجد قله ويوجود تشويه لصورتها
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  16. 117
    18 أكتوبر, 2016 , 14:36 م

    بوعبدالرحمن

    جلدوه جلد تساهل اذا تبي تنشر الفساد
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  17. 116
    18 أكتوبر, 2016 , 14:35 م

    تووووت

    اولا غير سعوديه وبعدين الشاب الي تقلون عنه اخوها بعد بتحرمون الركوب مع الاخ ؟اذا كل النساء عندنا تركب مع سواق اجنبي غريب غير محرم لهن ضحك سوالف واغاني
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  18. 115
    18 أكتوبر, 2016 , 14:32 م

    الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهم

    الحمدلله
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  19. 114
    18 أكتوبر, 2016 , 14:32 م

    دحوم1

    اتقو الله اي وحده تطلع قلتو سعوديه في اجانب من مواليد السعوديه ويتحدثون اللهجه السعوديه بحكم الدراسه والاقامه لسنوات عده في المملكه
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  20. 113
    18 أكتوبر, 2016 , 14:31 م

    هدى

    افعلي ماتشائين ﻻن الحياء االذي زين الله به النساء قدانتزع ولكن! تذكري ان فوقك رب رقيب حسيب يعلم خائنة اﻻعين وماتخفي الصدور..وﻻتغتري بحلمه سبحانه!
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  21. 112
    18 أكتوبر, 2016 , 14:28 م

    noor

    هذي لبنانيه مو سعوديه وامها مغربيه بعد واظن الي معاها اخوها دايم تطلع معاه مو اول مره
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  22. 111
    18 أكتوبر, 2016 , 14:25 م

    متابعه

    69. الفارس بو زيد انت شفت جنسيات بنات الكيك عشان تقول انها سعوديه وكل وحده قالت انا سعوديه صدقناها
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  23. 110
    18 أكتوبر, 2016 , 14:24 م

    منصف

    بكرا تقول كان مشهد من فيلم كاقرب تصريفة للفعل الغير مقبول التي قامت به
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  24. 109
    18 أكتوبر, 2016 , 14:21 م

    متابعه

    100 وتطلع مع ابوها واخوها بعد
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  25. 108
    18 أكتوبر, 2016 , 14:20 م

    الرائد

    السياراة الطارة على اليمين يعني مو بالسعودية
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  26. 107
    18 أكتوبر, 2016 , 14:20 م

    الحمزة

    هذا اللي اسفتدناه من تجنيس المصاريه
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  27. 106
    18 أكتوبر, 2016 , 14:19 م

    هههههههههههههه

    شعب يدور زله خلوها تفلها وتنبسط دنيا حلووووووه
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  28. 105
    18 أكتوبر, 2016 , 14:17 م

    88

    مره تمثل نفسها بهذا التصرف المشين و مره فئه ضاله و مره المجتمع فاسد و مره العربان فاسدين و مره المسلمين و مره البشريه و احنا مو فاهمين اللعبه
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  29. 104
    18 أكتوبر, 2016 , 14:17 م

    يالطيف

    ابدعت بدعه وقريب المقاطع بتنهال لاننا شعب شغوف للتقليد والعناد لان الرادع ضعيف
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  30. 103
    18 أكتوبر, 2016 , 14:15 م
    عدد التعليقات:478

    رهوك

    سبحان الله
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  31. 102
    18 أكتوبر, 2016 , 14:15 م

    السعوديه مؤدبة ماتطلع غير مع السواق ؟!
    لا يعجبني(5) اعجبني(1)
  32. 101
    18 أكتوبر, 2016 , 14:14 م

    بركود

    ذي الهنديه مع اخوهاالهندي ههههههههه ه
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  33. 100
    18 أكتوبر, 2016 , 14:14 م

    حمتو

    ياهوه الناس ماعاد ينفع معاهم هيئه ولا غيره بالعربي ماعاد يخافون بس الواحد يدعو إن الله يستر علينا فوق الأرض ويوم العرض لنا ولاهلنا والمسلمين آمين
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  34. 99
    18 أكتوبر, 2016 , 14:13 م

    يالطيف

    الترقيع سياتي كل الاني الساب الي معها طلع اخوها اوحدمحارمها الترقيع الثاني كانت تقدم فقرة الرقيع الثاني بيفزع لها منهو بيقولها ولا يهمك تطلعين
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  35. 98
    18 أكتوبر, 2016 , 14:12 م
    عدد التعليقات:14595

    قلم الحقيقه

    اذا افترضنا أنها فتاة عملها لايجعلها تحت أي مسائلة أو ملاحقة على الاطلاق. ماذا فعلت؟؟؟.لم تشتم أحدآ ولم تهرب خارج الحدود.انسانة سعيدة الله يسعدها.
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  36. 97
    18 أكتوبر, 2016 , 14:10 م

    اليوسي

    اللهم عليك بدعاة الفساد في هذه البلاد اللهم من ادار هذا البلد بسؤ اللهم اشغله بنفسه واجعل تدميره في تدبيره اللهم انزل الرعب في قلوب أعداء هذا البلد 🌹
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  37. 96
    18 أكتوبر, 2016 , 14:09 م

    البدر

    هذي دارين ****لبنانيه وعايشه بجده اتمنى ترحيل الأجانب
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  38. 95
    18 أكتوبر, 2016 , 14:09 م

    فجر

    هذه الفتاة لإرهاب أحد
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  39. 94
    18 أكتوبر, 2016 , 14:08 م

    اذا هي دارين ماهي سعودية باعترافها الام مغربيه والاب لبناني ماهو واضح ان كانت هي اللهجه تحفض لها كلمتين وبعض الكلمات مقصورة على الذكور دون البنات
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  40. 93
    18 أكتوبر, 2016 , 14:07 م

    عندمايدرب ويصقل عقله وثقافته ويعرف أن حب الوطن من الإيمان ولالزوم للهياط مع فنانه اوكان من كان بعدالتديب وتوظيفه يروح الحد الجنوبي عزوشرف وناموس وفخر
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  41. 92
    18 أكتوبر, 2016 , 14:07 م

    رأي اخر

    الخبر يقول فنانه سعوديه وبعض الاخوان يقولون انها مو سعوديه ياخي يكفي تنزيه كفايه كفايه كفايه لدرجة إنكم جعلتوا السعودي معه صك دخول فوري للجنه عيب عيب
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  42. 91
    18 أكتوبر, 2016 , 14:06 م

    العامري

    منهي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  43. 90
    18 أكتوبر, 2016 , 14:06 م

    54

    والكوبة والله ادلجة وأمراض نفسية الله يتوب علينا طلعوا ناس ضايعة بين الأخونة والدعشنة
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  44. 89
    18 أكتوبر, 2016 , 14:04 م

    جليس الليل

    عن نفسي انا اطالب بتاديب***ومن على شاكلتها
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  45. 88
    18 أكتوبر, 2016 , 14:03 م

    خابط الطبلون

    المشكى على الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  46. 87
    18 أكتوبر, 2016 , 14:03 م
    عدد التعليقات:309

    الفارس ابو زيد

    الخبر يقلك فنانه وانت تقول ماهي فتاه
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  47. 86
    18 أكتوبر, 2016 , 14:01 م
    عدد التعليقات:14595

    قلم الحقيقه

    100%%%% ليست فتاة .
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  48. 85
    18 أكتوبر, 2016 , 14:01 م

    تبوك الورد

    وش تتوقعون منها حاطة سجادتها وتدعي الله سبحانة انة يهديها يارب انك تشيل ها الاشكال عن بلاد الحرمين لانهم جرثيم يعيشون بيننا درين وما ادرك ما درين
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  49. 84
    18 أكتوبر, 2016 , 14:01 م

    Br0ken

    مقطع عادي ليش تضخيم الامور بنت مع اخوها او خالها وتستهبل وش المشكلة .
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  50. 83
    18 أكتوبر, 2016 , 14:00 م
    عدد التعليقات:309

    الفارس ابو زيد

    يعني ايام الهيئه ماكان فيه الكلام ذا الا فيه وفيه حفلات ماجنه بس لاتحشر الهيئه في كل شي ترى الشرطه ماهي مقصره وقايمه بالواجب
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  51. 82
    18 أكتوبر, 2016 , 13:59 م

    خنبقي ياخنبوقه

    متجنسه وتصحرة عليها شماغ اناء خنبوقه جن جنوني بكتب بعدة معرفات
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  52. 81
    18 أكتوبر, 2016 , 13:59 م

    منصور

    ياناس اذكركم بكرابيقولون هذامقطع من فلم اومن اغنية مثل ماقيل قبل لبعض الفنانين فديوكلب
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  53. 80
    18 أكتوبر, 2016 , 13:59 م

    تخبص بالكلام وتحوس بغباوة ومتشبهة وتشجع على مثل هذا التصرف اذا هي من راعيات الانستا الثنتين المعروفات فما عليهن شرهة مرجوجات وخفيفات وسمجات وتافهات
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  54. 79
    18 أكتوبر, 2016 , 13:58 م

    سعد

    شكلها شاربة شاي مغشوش وشايفه نفسها رجال وكثرة من كلمة علي الحرام
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  55. 78
    18 أكتوبر, 2016 , 13:57 م

    حسبنا الله ونعم الوكيل

    لم تذوقين طعم الحرب كما في سوريا لكنتي في ملجا تتنافضين في طل غياب الأب والام يضيع كل شي
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  56. 77
    18 أكتوبر, 2016 , 13:57 م
    عدد التعليقات:309

    الفارس ابو زيد

    المشكله ان البنات السعوديات في توتر ومانقول كلهن بل اغلبهن يسبون في السعودي وانواع الهاشتاقات والخاروف شغال مدح وهي ماخلت سبه الا وقالتها فيه
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  57. 76
    18 أكتوبر, 2016 , 13:57 م

    العلاج الناجح لهولاء الشباب والشابات يعمل وعاء مالي اسمه (غرامات الهايط) ويستدعى ابوه ويدفع الغرامه اوالسجن لابنه تدرى غرامات الدراهم تكسرظهرالهياط
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  58. 75
    18 أكتوبر, 2016 , 13:56 م

    اليوسي

    هذا السلوك الذي يتمناه أعداء هذا البلد خصوصا من حاربوا الهيئة ومن يطالب بالاختلاط وكشف الحجاب حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم اهلك أعداء هذا البلد آمين 🌹
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  59. 74
    18 أكتوبر, 2016 , 13:56 م

    منصور

    من امن العقوبة اساءالادب
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  60. 73
    18 أكتوبر, 2016 , 13:56 م

    مواطن محب

    هذا الانحطاط وين أسرهم عنه هذا ما يطالب به الليبراليين والمنفتحين هل هذه النتيجة.. يلعن ام المحنة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  61. 72
    18 أكتوبر, 2016 , 13:54 م
    عدد التعليقات:309

    الفارس ابو زيد

    بعدين الخرفان معلومه مهمه لكم ترى البنت السعوديه خلق زيها زي اي بنات في العالم مافيها زود تغلط وتتوب وفيهن وفيهن الصاحيه والمجنونه والمراهقه والمدمنه
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  62. 71
    18 أكتوبر, 2016 , 13:54 م
    عدد التعليقات:14595

    قلم الحقيقه

    الصوت ليس غريبآ وبه من الخشونة الواضحة كذلك طريقة الحديث وأشك أن صاحبه فتاة من أساسه وانما شاب في حفلة سياحة تنكرية وربما أن السن الواحد أصبح اثنان.
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  63. 70
    18 أكتوبر, 2016 , 13:53 م

    فيصل

    م صار فيه تفحيط راكبه مع واحد هو غلط بس ليش لمن تكون مع سواق عادي ليش التناقض هذا ي عرب
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  64. 69
    18 أكتوبر, 2016 , 13:52 م
    عدد التعليقات:309

    الفارس ابو زيد

    بنات السعوديه فيهن الصالح والطالح تراهن ماهن ملايكه ولاجات وحده خربانه قبو الخرفان ماهي سعوديه روح شوف الكيك وش فيه وبعدين تعال تعرف الملايكه هناك صح
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  65. 68
    18 أكتوبر, 2016 , 13:51 م

    زائره

    يجب محاسبتها وفوراوين احناعايشين خلصنامن ابوسنون وماجد العنزي وجتناهالمريضه نعم مريضه بدليل البحث عن تعويض النقص لذاتهاومعاناتها النفسيه لتشويه سمعتنا
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  66. 67
    18 أكتوبر, 2016 , 13:50 م

    هولاء يهايطون العلاج الناجح غرامه ماليه للفنانه والشاب يودونه الحد الجنوبي بعدالتدريب منها تقدير للنعمه وايضا مرجله الدفاع عن الوطن يوقف مع البواسل
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  67. 66
    18 أكتوبر, 2016 , 13:49 م

    دارين والخافي يبين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  68. 65
    18 أكتوبر, 2016 , 13:48 م
    عدد التعليقات:309

    الفارس ابو زيد

    ماشفنا تفحيط بس علي الحرام انك رجال كثرتها شويه اكيد محصله شي اعجبها في مرجلته كثير عشان كذا مكثره من الجمله ذي وهذا من حقها ومايمدح السوق الا من ربح
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  69. 64
    18 أكتوبر, 2016 , 13:47 م

    بن يطو

    خبنبق اكيد الوضع أعجبك 🖕😂
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  70. 63
    18 أكتوبر, 2016 , 13:46 م

    سعوديه حره

    هذه عينه من المجتمع الفني و لا تمثل بنات السعودية بنات عفيفات و طاهرات ف الغالب و بنوا ليبرال و بنو علمان يريدون أن يعيدونا لزمن الجاهلية بحجة الفرح
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  71. 62
    18 أكتوبر, 2016 , 13:45 م

    صرخة صمت

    الله يهديها ويصلح حالها ويهدي بنات ونساء المسلمين
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  72. 61
    18 أكتوبر, 2016 , 13:45 م
    عدد التعليقات:5464

    المنتصر بالله

    في ذمتي ذمه إنها ليست سعوديه ولا من جزيرة العرب والخليج العربي بل هذه لبنانيه أو مغربيه حسب لون الفيس والعيون وماكله حبتين ليمون بعد الزلابه هاذي تفوا
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  73. 60
    18 أكتوبر, 2016 , 13:44 م
    عدد التعليقات:14595

    قلم الحقيقه

    أبك وأبك وعلي الحرام خلاف لهجتها الواضحة التي تدل على أي منطقة تتبع ثم يأتي البعض يزعم أنها غير سعودية.قليل من المصداقية مع أنفسكم ياجبناء اخجلو.
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  74. 59
    18 أكتوبر, 2016 , 13:42 م

    الكلمنتاني

    خنبوقه البوقه شخبار عمك السيسي الخسيسي ،، روح نابح عنده
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  75. 58
    18 أكتوبر, 2016 , 13:42 م

    ابو نايف

    قدييييمه في الاخير يقولون مقطع من مشهد تمثيلي .. والله حالنا يحزن .. يطقطقون علينا دارين وشلتها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  76. 57
    18 أكتوبر, 2016 , 13:41 م

    الكلمنتاني

    وصلنا مراحل من الانفلات لم يسبق ان وصلناها
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  77. 56
    18 أكتوبر, 2016 , 13:39 م

    خالد

    وفي الاخير يقولون مقطع من فلم كانت تسوية ؟؟؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  78. 55
    18 أكتوبر, 2016 , 13:39 م

    من..(( سعودي ))..إلى تعليق 27 الملقب نفسه سوري ؟ والله أعلم

    27 سواء كنت سوري أو غيره لكن أنا لم أخص الحشمه لأحد معين وأقرأ تعليقي زين وأفهمه منيح يابو ******وتعلم عربي حتى تفهم كلام العرب وروح شوف مصائبكم قبل
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  79. 54
    18 أكتوبر, 2016 , 13:37 م

    صرخة صمت

    حنا عندنا داعيات وحافظات قران ومحتشمات وعالمات ودكتورات ، ليش ماحد يجيب طاريهم الا شيء فيه فساد او تشويه تذكر انها سعوديه كذب وافتراء ان كان فهو قلة
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  80. 53
    18 أكتوبر, 2016 , 13:37 م

    منصف

    الهل لايبرنا ولا يفضحنا ويستر علينا وعلي المسلمين للعلم فهذه البنت ليست سعودية الاصل وفقط عاشت بيننا ولاتحمل الجنسية وباذن الله تكون عبرة لغيرها
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  81. 52
    18 أكتوبر, 2016 , 13:36 م
    عدد التعليقات:14595

    قلم الحقيقه

    أأأأأأأأأأم سن يطالبون القبض عليها فوووووووووورآ.
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  82. 51
    18 أكتوبر, 2016 , 13:34 م

    عادي ريلاااااكس

    ٣٦ الاخونجي وده يتحكم بالبشر على كيفة قال اعداء ؟؟هه وانتم وش نسميكم ثلاثين سنة تجرونا للخلف در حسبي الله عليكم حتى في الأعمال مسيطرين عليها بالواسطة
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  83. 50
    18 أكتوبر, 2016 , 13:34 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    لاحول ولاقوة الابالله
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  84. 49
    18 أكتوبر, 2016 , 13:34 م
    عدد التعليقات:141

    Xx5halidxX

    هذي دارين ****مدري**الزبده برميل سخافه هي واخوها مدري مين المعتوه اللي يتابعهم ويشجعهم للظهور لنا :(
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  85. 48
    18 أكتوبر, 2016 , 13:33 م

    ali

    فنانة او فنان يعني حقارة والله لو تتعمقوا في حياتهم الشخصية سوف تكتشفون ان كلهم لديهم امراض نفسية من الأشياء التي يعملونها في الخفاء
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  86. 47
    18 أكتوبر, 2016 , 13:33 م

    صريح

    هذا اللبنانية المطفوقة اللي في جده.
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  87. 46
    18 أكتوبر, 2016 , 13:33 م

    من..(( سعودي ))..إلى تعليق 27 الملقب نفسه سوري ؟ والله أعلم من تكون

    27 أنا لم أخص الحشمه لأحد معين وأقرأ تعليقي زين وأفهمه منيح يابو ***
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  88. 45
    18 أكتوبر, 2016 , 13:32 م

    فاهم

    الله على الجسم هذا الجسم ولا بلاش
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  89. 44
    18 أكتوبر, 2016 , 13:32 م

    السيد

    اهم شي خشمها
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  90. 43
    18 أكتوبر, 2016 , 13:31 م

    صرخة صمت

    كيف ماسوت شيء وهي طالعة ترقص وتتكلم سعودي تتكلم بلهجتها الاصليه ويكفي لتشويه صوره السعوديات بنات العوايل المحترمات ماينزلون ڤيديو وهي ترقص الله يهديها
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  91. 42
    18 أكتوبر, 2016 , 13:30 م

    سالم قدهوو على الطيب ضاري

    سكرانه وبويه
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  92. 41
    18 أكتوبر, 2016 , 13:29 م

    خطط مهروسه

    هل تعرفون معنى فنان و فنانه في مصطلح اللغه العربيه ؟؟؟ إذا عرفتموه فلا تشرهون عليهم ....
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  93. 40
    18 أكتوبر, 2016 , 13:28 م

    حقوق

    و لماذا القبض عليها! هذا شأنها الخاص و لا علاقة لأحد فيه. نشر ثقافة الفرح و الحب والسلام أفضل من وجوه عابسة كئيبة نكدة. الزمن تجاوزكم.
    لا يعجبني(7) اعجبني(1)
  94. 39
    18 أكتوبر, 2016 , 13:27 م

    صرخة صمت

    حاولو الاعداء تحرير المرأه السعوديه ومحاولة نزع حجابها وتصير زي بعض الدول الاخرى حرية وسفور وغيره ولما مااستطاعو بسبب تمسكها بحجابها شوهو صورتها
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  95. 38
    18 أكتوبر, 2016 , 13:27 م

    انشر التعليق

    اكيد********
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  96. 37
    18 أكتوبر, 2016 , 13:26 م

    عادي ريلاااااكس

    ماسوت شي غلط اللهم الا اللثمة البنت حره تسوي اللي تبي ياكلاكيعواااا
    لا يعجبني(12) اعجبني(3)
  97. 36
    18 أكتوبر, 2016 , 13:25 م

    السبيعي

    يا جماعة ليش تستغربون؟؟!! العنوان يقول (فنانة,فنانة) يعني طبيعي .ما قال دكتوره او محامية او معلمة.. نسينا المسلم فنان الكويت؟ واسيل وغيرهم. هذا ديدنهم
    لا يعجبني(2) اعجبني(5)
  98. 35
    18 أكتوبر, 2016 , 13:25 م

    عنيكيش

    فنانة !!!!! الأمور طبيعية جدا ، وهل كان هناك معتوه يتوقع أنها تلقى محاضرة عن الحياء والعفاف ؟!
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  99. 34
    18 أكتوبر, 2016 , 13:25 م

    مثقف

    هذا اللي يريد قلم الخنبقه ، يريد السفور والعهر والتحرر وةن تكون النساء العوبة في ايلدي الرجال
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  100. 33
    18 أكتوبر, 2016 , 13:25 م

    سود الليالي والايام

    عمري شارف على الــ 50 وحقيقه أنا مصاب بالذهول وخلال حياتي لم أرى مثل هذا الإنفلات وهذه الفوضى إلا في الـ 10 سنين الأخيره ؟ هنا خلل خطير ! ويجب معالجته
    لا يعجبني(2) اعجبني(7)
  101. 32
    18 أكتوبر, 2016 , 13:24 م

    صرخة صمت

    والسعوديه مجتمعها محافظ وتربيتها اسلاميه ان كان فيه فهو قليل فيه الصالحات الحافظات للقران العالم ينظر للسعوديات انهن محتشمات متدينات من بلد الحرمين
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  102. 31
    18 أكتوبر, 2016 , 13:24 م

    من برا الله الله ومن جوا يعلم الله ..... لابسه خلاخل والبلأ من داخل

    زين أنها متغطيه ولو شالت الغطوه وشفت وجهها القبيح لأستفرغت مافي بطنك
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  103. 30
    18 أكتوبر, 2016 , 13:24 م

    مراقب

    وراعين لاتربيه ولا اخلاق ولا ولا ادب ولا حياء ولااحد يسال عنهم؟؟؟؟؟؟ مكانهم السجن ليراجعو ذكرياتهم وبطولاتهم الجميلة جدااا
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  104. 29
    18 أكتوبر, 2016 , 13:22 م

    سوري

    ياتعليق 12 // مخافة الله في السعوديه وغير السعوديه وحتى في الاوربيات ... لماذا تحكرون الحشمه والعفه على بناتكم وتنبذون الاخرين؟! هل ورد اسمك بالقران
    لا يعجبني(4) اعجبني(3)
  105. 28
    18 أكتوبر, 2016 , 13:22 م

    نرمين

    دام الهوية سعودية فهي سعودية بس استغرب التفكير كيف بنت رقيقة تعجبها هالحركات احس البنت الطبيعية تقرف من كذا تفحيط واغاني لو كلاس
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  106. 27
    18 أكتوبر, 2016 , 13:21 م

    للأسف هذا ما يطالب به العلمانيون والليبراليون أن تكون المرأة لعبة في أيديهم وتحت أهوائهم وشهواتهم ينادون أن تكون بجانب لرجل في كل مجال من المجالات .
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  107. 26
    18 أكتوبر, 2016 , 13:20 م
    عدد التعليقات:8

    سلمان البقمي

    لا حول ولا قوة الا بالله.. نتيجة انعدام التربية والرقابة من الأسرة.. من كلامها وحركاتها واضح لها خبرة في مخالطة الشباب والدرباوية.. الله يستر علينا.
    لا يعجبني(0) اعجبني(16)
  108. 25
    18 أكتوبر, 2016 , 13:20 م

    حلبوب

    ليتهم لحقوا كنق النظيم
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  109. 24
    18 أكتوبر, 2016 , 13:20 م

    (( سعودي ))

    كل بيت وفيه حمام .. وهذا ماتريده قوم العلمانية الليبرالية المنبوذين من المجتمع
    لا يعجبني(1) اعجبني(5)
  110. 23
    18 أكتوبر, 2016 , 13:19 م

    شايم

    انه العفن الفني ياسادهش ابكم السروال ميديا وشو الى تقوله الاخت هايدي
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  111. 22
    18 أكتوبر, 2016 , 13:19 م

    صرخة صمت

    كل بلد فيه الصالح والطالح ، لاكن السعوديات بنت بلاد الحرمين متربيات ع الدين والحشمة والحجاب والعفاف والهجوم عليها لانها متمسكه بحجابها وتشويه لسمعتها
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  112. 21
    18 أكتوبر, 2016 , 13:19 م

    عرفتوها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  113. 20
    18 أكتوبر, 2016 , 13:18 م

    امها مغربيه
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  114. 19
    18 أكتوبر, 2016 , 13:17 م

    مرصداوي قديم

    ليست سعودية ..السعودية الأصيلة لايمكن تظهر كذا ! أكرر الأصيلة بنت الأصول واللي جذورها من السعودية لا يمكن أن تظهر كذا .فتش عن الأجنبي والوافد التعيس
    لا يعجبني(3) اعجبني(4)
  115. 18
    18 أكتوبر, 2016 , 13:17 م

    كان رقم واحد وصار ٣ اللي

    مسمي نفسه اللهم اجعل بلاد الحرمين عزيزة الى يوم الدين ليه ماتقول اللهم اجعل السعودية عزيزة الى يوم الدين
    لا يعجبني(2) اعجبني(4)
  116. 17
    18 أكتوبر, 2016 , 13:16 م

    هذي دارين البايض

    صراحة ما اشوف انها سوت شيء يستاهل القبض عليها اخواني لا ترهبون العالم خلي الناس تستأنس اخشى بعدين نصير كأبين ونفقد روح الدعابة بسبب الخوف من السجن
    لا يعجبني(8) اعجبني(4)
  117. 16
    18 أكتوبر, 2016 , 13:16 م

    صرخة صمت

    هي مش سعودية هي اعترفت انه لبنانية الله يهديها ويصلحه ، وخلاص يكفي تشويه للسعوديات وعندنا قليل من هانوعيه ولا يمثلونا حنا يالسعوديات يمثلون انفسهم
    لا يعجبني(2) اعجبني(7)
  118. 15
    18 أكتوبر, 2016 , 13:15 م

    hrm

    مو عارفين فنانة او فتاة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  119. 14
    18 أكتوبر, 2016 , 13:15 م

    (( سعودي ))

    بعضهن تتقن لهجة سعودية وحتى لوكانت أصل فهن حثالهـ مجتمع سمعتهن بالحضيض
    لا يعجبني(4) اعجبني(5)
  120. 13
    18 أكتوبر, 2016 , 13:14 م

    شايم

    انه العفن الفني ياساده
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  121. 12
    18 أكتوبر, 2016 , 13:14 م

    كفى كذب

    والجاي أعظم واخس !!!راح زمان الأدب والحياء والخوف من الله قبل خلقه فلا عجب في هذا الزمان يارب السلامه
    لا يعجبني(1) اعجبني(5)
  122. 11
    18 أكتوبر, 2016 , 13:14 م
    عدد التعليقات:2056

    سهم

    يبي لها خيزرانتين مثلها مثل ابو سن ، والله إن تطلع وتحرم ، هذي وين أهلها عنها ماينتخون ذولا ولا يستحون ؟؟؟
    لا يعجبني(2) اعجبني(6)
  123. 10
    18 أكتوبر, 2016 , 13:13 م

    ١

    وراك ماتقول السعودية الله يحفظ بلدنا المملكة العربية السعودية ياكرهي للحزبيين مايقولون السعودية
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  124. 9
    18 أكتوبر, 2016 , 13:13 م
    عدد التعليقات:2056

    سهم

    هذا جزاء السكوت عن هالاشكال في الاختلاط والسفور والمزح والجلوس مع الشباب بتشجيع من قناة معروفة ومعروفه توجهاتها .. حسبنا الله ونعم الوكيل .
    لا يعجبني(1) اعجبني(5)
  125. 8
    18 أكتوبر, 2016 , 13:13 م

    هايدي

    عرفتها هذه مو فنانة حدها السوشال ميديا ومحد طايقها وهذا مشهد معا اخوها مو حقيقي تفحط حالهم من اسواء لي اسواء الله يهديهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  126. 7
    18 أكتوبر, 2016 , 13:11 م

    hima

    ماهو باين مين هي,وبعدين ناس فرحانين وفحالهم مااذو احد,ايش هو كل واحد فرحان اقبضوا عليه,,شغله.
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  127. 6
    18 أكتوبر, 2016 , 13:11 م

    حمضيات

    الزواج من المغربيات ينتج درباوية ودرباويات الله لايبلانا
    لا يعجبني(3) اعجبني(2)
  128. 5
    18 أكتوبر, 2016 , 13:11 م

    مراقب

    أشياء غريبة !!!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  129. 4
    18 أكتوبر, 2016 , 13:11 م

    اللهم اجعل بلاد الحرمين عزيزة الى يوم الدين

    حسبنا الله ونعم الوكيل
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  130. 3
    18 أكتوبر, 2016 , 13:08 م

    نصرة

    ياعيباه يافنانة وش جاتس اكيد عين صابتتس
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  131. 2
    18 أكتوبر, 2016 , 13:08 م

    نصرة

    ياعيباه يافنانة وش جاتس اكيد عين صابتتس
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  132. 1
    18 أكتوبر, 2016 , 13:08 م

    ابوجود

    هذي مش سعوديه للعلم
    لا يعجبني(2) اعجبني(3)

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