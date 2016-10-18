بالفيديو:شاب يسرق أحذية المصلين من أمام أحد جوامع الرياض

صحيفة المرصد:تداول متابعي مواقع التواصل مقطع فيديو وثقته كاميرا مراقبة للحظة قيام شاب بسرقة أحذية موجودة أمام أحد جوامع الرياض.حيث أظهر المقطع الشاب وهو يكرر سرقة أحذية المصلين بين الحين والآخر في وضح النهار.وأوضح مغردون إن الجامع الذي سُرقت منه الأحذية هو جامع “التويجري” بحي الربوة في الرياض.