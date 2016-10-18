بالفيديو:شاب يسرق أحذية المصلين من أمام أحد جوامع الرياض

صحيفة المرصد:تداول متابعي مواقع التواصل مقطع فيديو وثقته كاميرا مراقبة للحظة قيام شاب بسرقة أحذية موجودة أمام أحد جوامع الرياض.حيث أظهر المقطع الشاب وهو يكرر سرقة أحذية المصلين بين الحين والآخر في وضح النهار.وأوضح مغردون إن الجامع الذي سُرقت منه الأحذية هو جامع “التويجري” بحي الربوة في الرياض.
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تعليقات ( 31 )
نوافهذاوالله أعلم أنه مصرى أو يماني والله لو مسكته لا أقضي عليه
محب الملك سلمانواضح انه متقاعد
يا شويش عطية رد 25للأسف طيب شبابنا وكسل الاجيال السابقة السبب الرئيسي! لو توفرت الايدي الوطنية لما تم اللجوء للخبرة الخارجية!! املنا في الله كبيير وفي الجييل الحالي
ابومشعلعليك من الله ماتستحق يالملحد خسرت الدنيا والأخرة والله لو انك متخلف ومجنون رسمي امثالك لابد من تطهير البلد منهم وامثالهم .
هذا عقابو يوقف اسبوع كامل حافي في الشارعفي ديننا السارق الوحيد اللي قد يعفى، الجائع اذا سرق الطعام لسد قوته! هذا خسيس،، احذية من مسجد وفي عز الشمسسس! الناس تلسعوت من الزفلت! بلا في شكلك!
اتعلم واجيكهذا مصري من شكله
الشاويش عطيهبلدان الخليج هي الوحيده في العالم اللي الأجانب والوافدين فيها أكثر من عدد السكان بمرتين . ولذلك لاتستغربون في يوم من الأيام إذا ما أُحتلت هذه البلدان
مشروعاكيد عنده محل ! ويدور الجديد ههههههههههه
طلال الحربيان شاءالله يتم القبض عليه وتحشاء النعال في فمه الدنيء الوسخ
شاهد على الظهربلد كاتين فيه 30 مليون وافد وأجنبي ومولد ومتخلف ومتسلل ومجهول ... ولاتبون سرقات ولاجرايم ولامخدرات ولا ***ولابلاوي متلتله .. إلا بتحصل وغصب
ابو سليمانمع الفقر تنهار الاخلاق وكل واحد يسرق حسب مستواه فيه من يسرق شارع وفيه من يسرق حذاء
عدد التعليقات:10839
إنسان منصفالحراميه ,,,حتى ,,,المساجد,,,ما تركوها,,,,حسبي الله ,,,عليكم
ابو محمدرأي اخر ياحبك للشماته ههههههههه
فوفويخي تنصدم وتنقهر اذا طلعت ولا لقيت حذائك
عدد التعليقات:14595
قلم الحقيقهسوري من اللاجئين الذين دخلو الى بلادنا في الآونة الأخير. يسرق الجزم الجديدة ويعطي نفسه منها والباقي يوزعها على ربعه ثم وينك يابرج المملكة معاكسات.
المتفائلهالله يعين على مصايبهم دارين مافيه حكم قطع يد الاجانب ماوراهم الا الخراب
الحمزةمبين من شكله انه ربع ابوبيضه مصاريه
يالطيفخذ راحتك تراها نعال كفوك بس الحركه ذكيه هاذا داخل محل وليس مسجد
مجرة التبانةمن الان وغاد ستكثر هذه المظاهر ، هذا ضعيف نفس ودنئ يسرق مسلم متجه بكل جوارحه الى خالقه ، سيتم القبض عليه لكن ارجو ان يموت في السجن ولايخرج منه.
خالدعلى فكرة اقسم بالله شكله اجنبي وسوري ابو شكيب وهو يختار الاحذية والجزم الجديدة او النظيفة ويسرقها
عدد التعليقات:478
رهوكجنسيه عربيه معروفه برد الجميل
بركوديبيعها بالحراج ؟
معيضالسرقة عمل غير مبرر ولكن يمكن الفقر و الحاجة
رأي اخركان ودي اشوف ردة فعل المصلين بعد ادائهم الصلاه
سن كولاالله يهديه ويصلح الحال
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونلاحول ولاقوة الابالله
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونلاحول ولاقوة الابالله
ذو الفقارطيب ليش عدة احذية ...كان وحده كفاية..
عبدالله القحطانيالله المستعان
عبدالله القحطانيالله المستعان
عدد التعليقات:141
Xx5halidxXههههههه الله يشفيه بس شكله راعي مناسبات ولازم يكشخ في كل مناسبه بنعال جديده