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بالفيديو:شاب يسرق أحذية المصلين من أمام أحد جوامع الرياض

18 أكتوبر, 2016 , 14:01 م
بالفيديو:شاب يسرق أحذية المصلين من أمام أحد جوامع الرياض
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صحيفة المرصد:تداول متابعي مواقع التواصل مقطع فيديو وثقته كاميرا مراقبة للحظة قيام شاب بسرقة أحذية موجودة أمام أحد جوامع الرياض.حيث أظهر المقطع الشاب وهو يكرر سرقة أحذية المصلين بين الحين والآخر في وضح النهار.وأوضح مغردون إن الجامع الذي سُرقت منه الأحذية هو جامع “التويجري” بحي الربوة في الرياض.



تعليقات ( 31 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 31
    18 أكتوبر, 2016 , 14:59 م

    نواف

    هذاوالله أعلم أنه مصرى أو يماني والله لو مسكته لا أقضي عليه
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  2. 30
    18 أكتوبر, 2016 , 14:58 م

    محب الملك سلمان

    واضح انه متقاعد
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  3. 29
    18 أكتوبر, 2016 , 14:56 م

    يا شويش عطية رد 25

    للأسف طيب شبابنا وكسل الاجيال السابقة السبب الرئيسي! لو توفرت الايدي الوطنية لما تم اللجوء للخبرة الخارجية!! املنا في الله كبيير وفي الجييل الحالي
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  4. 28
    18 أكتوبر, 2016 , 14:55 م

    ابومشعل

    عليك من الله ماتستحق يالملحد خسرت الدنيا والأخرة والله لو انك متخلف ومجنون رسمي امثالك لابد من تطهير البلد منهم وامثالهم .
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  5. 27
    18 أكتوبر, 2016 , 14:53 م

    هذا عقابو يوقف اسبوع كامل حافي في الشارع

    في ديننا السارق الوحيد اللي قد يعفى، الجائع اذا سرق الطعام لسد قوته! هذا خسيس،، احذية من مسجد وفي عز الشمسسس! الناس تلسعوت من الزفلت! بلا في شكلك!
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  6. 26
    18 أكتوبر, 2016 , 14:53 م

    اتعلم واجيك

    هذا مصري من شكله
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  7. 25
    18 أكتوبر, 2016 , 14:51 م

    الشاويش عطيه

    بلدان الخليج هي الوحيده في العالم اللي الأجانب والوافدين فيها أكثر من عدد السكان بمرتين . ولذلك لاتستغربون في يوم من الأيام إذا ما أُحتلت هذه البلدان
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  8. 24
    18 أكتوبر, 2016 , 14:46 م

    مشروع

    اكيد عنده محل ! ويدور الجديد ههههههههههه
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  9. 23
    18 أكتوبر, 2016 , 14:45 م

    طلال الحربي

    ان شاءالله يتم القبض عليه وتحشاء النعال في فمه الدنيء الوسخ
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  10. 22
    18 أكتوبر, 2016 , 14:41 م

    شاهد على الظهر

    بلد كاتين فيه 30 مليون وافد وأجنبي ومولد ومتخلف ومتسلل ومجهول ... ولاتبون سرقات ولاجرايم ولامخدرات ولا ***ولابلاوي متلتله .. إلا بتحصل وغصب
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  11. 21
    18 أكتوبر, 2016 , 14:41 م

    ابو سليمان

    مع الفقر تنهار الاخلاق وكل واحد يسرق حسب مستواه فيه من يسرق شارع وفيه من يسرق حذاء
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  12. 20
    18 أكتوبر, 2016 , 14:38 م
    عدد التعليقات:10839

    إنسان منصف

    الحراميه ,,,حتى ,,,المساجد,,,ما تركوها,,,,حسبي الله ,,,عليكم
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  13. 19
    18 أكتوبر, 2016 , 14:37 م

    ابو محمد

    رأي اخر ياحبك للشماته ههههههههه
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  14. 18
    18 أكتوبر, 2016 , 14:34 م

    فوفو

    يخي تنصدم وتنقهر اذا طلعت ولا لقيت حذائك
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  15. 17
    18 أكتوبر, 2016 , 14:34 م
    عدد التعليقات:14595

    قلم الحقيقه

    سوري من اللاجئين الذين دخلو الى بلادنا في الآونة الأخير. يسرق الجزم الجديدة ويعطي نفسه منها والباقي يوزعها على ربعه ثم وينك يابرج المملكة معاكسات.
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  16. 16
    18 أكتوبر, 2016 , 14:26 م

    المتفائله

    الله يعين على مصايبهم دارين مافيه حكم قطع يد الاجانب ماوراهم الا الخراب
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  17. 15
    18 أكتوبر, 2016 , 14:24 م

    الحمزة

    مبين من شكله انه ربع ابوبيضه مصاريه
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  18. 14
    18 أكتوبر, 2016 , 14:21 م

    يالطيف

    خذ راحتك تراها نعال كفوك بس الحركه ذكيه هاذا داخل محل وليس مسجد
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  19. 13
    18 أكتوبر, 2016 , 14:14 م

    مجرة التبانة

    من الان وغاد ستكثر هذه المظاهر ، هذا ضعيف نفس ودنئ يسرق مسلم متجه بكل جوارحه الى خالقه ، سيتم القبض عليه لكن ارجو ان يموت في السجن ولايخرج منه.
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  20. 12
    18 أكتوبر, 2016 , 14:14 م

    خالد

    على فكرة اقسم بالله شكله اجنبي وسوري ابو شكيب وهو يختار الاحذية والجزم الجديدة او النظيفة ويسرقها
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  21. 11
    18 أكتوبر, 2016 , 14:13 م
    عدد التعليقات:478

    رهوك

    جنسيه عربيه معروفه برد الجميل
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  22. 10
    18 أكتوبر, 2016 , 14:13 م

    بركود

    يبيعها بالحراج ؟
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  23. 9
    18 أكتوبر, 2016 , 14:13 م

    معيض

    السرقة عمل غير مبرر ولكن يمكن الفقر و الحاجة
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  24. 8
    18 أكتوبر, 2016 , 14:12 م

    رأي اخر

    كان ودي اشوف ردة فعل المصلين بعد ادائهم الصلاه
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  25. 7
    18 أكتوبر, 2016 , 14:11 م

    سن كولا

    الله يهديه ويصلح الحال
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  26. 6
    18 أكتوبر, 2016 , 14:09 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    لاحول ولاقوة الابالله
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  27. 5
    18 أكتوبر, 2016 , 14:08 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    لاحول ولاقوة الابالله
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  28. 4
    18 أكتوبر, 2016 , 14:07 م

    ذو الفقار

    طيب ليش عدة احذية ...كان وحده كفاية..
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  29. 3
    18 أكتوبر, 2016 , 14:07 م

    عبدالله القحطاني

    الله المستعان
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  30. 2
    18 أكتوبر, 2016 , 14:06 م

    عبدالله القحطاني

    الله المستعان
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  31. 1
    18 أكتوبر, 2016 , 14:06 م
    عدد التعليقات:141

    Xx5halidxX

    ههههههه الله يشفيه بس شكله راعي مناسبات ولازم يكشخ في كل مناسبه بنعال جديده
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