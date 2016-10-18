بالفيديو:تجمهر لموظفي أمانة المدينة اعتراضاً على تطبيق البصمة 5 مرات يومياً

صحيفة المرصد:تجمهر عددٌ من موظفي أمانة منطقة المدينة المنورة في مبنى الأمانة، اعتراضاً على تطبيق نظام البصمة خمس مرات يومياً خلال ساعات العمل.
ووفقاً لصحيفة”المدينة”التقى الموظفون أمين منطقة المدينة المنورة محمد العمري، الذي أكد لهم أن ما قامت به الأمانة إجراء نظامي ويتعين الالتزام به.
حيثث قال أمين المنطقة إن الآلية الجديدة لنظام البصمة الذي أقرَّته الأمانة يأتي لمتابعة التزام الموظفين بساعات العمل، وتحقيق العدالة الوظيفة بين منسوبي الأمانة.
وأضاف:أن عدد موظفي الأمانة وفروعها يصل لنحو 2300 موظف، وحتى يتم ضبط هذا العدد الكبير كان لا بد من استحداث نظام يساهم في متابعة الموظف وانضباطه.
وأوضح أن الآلية تتضمن أن يقوم الموظف بتسجيل بصمته خمس مرات في اليوم، تكون الأولى عند حضوره، والثانية ما بين الساعة 9 و9:30، والثالثة ما بين 10:30 و11، والرابعة مابين 11:45 و 12:15 ظهراً، والخامسة في وقت الانصراف.
تعليقات ( 82 )
شيماء الأنيقةاين مراقبة الله في العمل ؟
مواطنهاشوف بالغو اش دور المشرف طيب او المدير ليش ما يمر على المكاتب كل بعد فتره ويتاكد من الحضور واش دور كاميرات المراقبه ليش مايراقبهم من الشاشه في مكتبه
جداويالمفرض عموم موضفي الدوله المدنين ياخذو دورات عسكريه في بداية تعينهم لاجل يتعلمو معني الضبط والربط والاخلاص ب العمل
ملاحظةاي معاملة في البلدية في الدول المتقدمة يطبعها المواطن من النت ويأتي له حتى المساح حسب الموقع فهو عندما يعقد بالبصمة اخرق لا انجاز لديه ايضا
الفلاحابصم بالعشرة انه تعسف مدير ويجب اقالته
07الله اكبر عليكم ي شيخ ايش ايش افصلوهم وريحوا انفسكم احسن من هالمرمطه هذا نظام تطفيش وليس نظام عمل احسن شيء ركبوا لهم شرايح زي كريم وابر لكل موظف 😂😂
عبدالله 1232 او 3 ممكن لكن خمسسسسسسسسسسسسسة !!! وش هالجنون ياخي الموظف لو ما يبي يشتغل تبطي عظم ما اشتغل الحين عذرهم ماسك صف بالبصمة
جداويايش الفلته هاذي الله يرضي علي العسكر هم اكثر موضفين الدوله انضباط الواحد فيهم مايغادر موقعه لو علي رقبته
ابوراشدمهزلة
رادعالمفروض ما يحدد عددها ولا الزمن وتكون تطلب من الموظف بشكل مفاجي وباي لحظه حتى يحسب لها حساب المتسيب ولا يكون عباء على المنظبط
الحربيايش هذا مصنع سيارات .
Ksar911الموظفين ليسوا عبيد عند أحد حتئ يبصموا ٥ مرات وهذا المسؤل يجب إزالته
سعدشكلهم مافيا ويقاومون اي مسئول واي نظام الي مش عاجبة النظام يستقيل وفي البلد من هو اجدر منه
مراادكلنا عانينا من المراجعات بدون فائدة واللي متجمهرين اسلوبهم وصراخهم دليل عدم احترامهم للمدير أو المراجع بالذات
في وسيله اعلاميةفضحتونا عند وسائل الاعلام العالمية بالبصمة خمس مرات في اليوم . فين انتاجه الموظفين اذا كل شوي يبصم ويرجع قمه التخلف .
عدد التعليقات:4117
العنيدطيب وش المشكله طالما الموظف متواجد في مقر عمله ... يبصم لو يبون 10 مرات ومهناء خلاف
مراادبيض الله وجهك يا معالي الأمين محمد العمري بالذات البلدية يوقعون الصباح ويروح يرقد والمعاملات تتكدس ويروح حق المراجع واذا داوم ما له خلق للمراجع
himaانا اشوف انها قليله مع انها كويسه,بس المفروض 10-15مره,وياريت كمان كمرات في السيارات علشان تسجيل اوقات دوامهم وتحركاتهم,في جده بلذات.
عدد التعليقات:4117
العنيديكفي وقت الحظور والانصراف ☺ .
الى 55أتفق مع 55 وجهة نظر
اداره واعمالفي نظري الأداء والإنتاجية أهم من التواجد!
الحربياتحداك بعد 11:45 تلقى احد بالمكاتب الا اللي ماعنده مدارس . اللي يخرج الموظفين المدارس . ايش الحل ولافيه حل لقيت الحل . خلو الدوام من 7:30الى12:15 .
عدد التعليقات:14601
قلم الحقيقهحقيقة أرامكو السعودية وموظفينها مثال مشرف ويحتذى به في الانضباطية وعشق العمل والتفاني في خدمة المراجعين وانجاز طلباتهم ومعاملاتهم بسرعة متناهية.
وجهة نظراللي ما عنده رقابه ذاتيه او ما يسمى رقابة الضمير ما راح يغير فيه شي يمكن يبصم عشر مرات لكن انجازه اليومي راح يكون صفر لأن ضميره ميت
يا سلامالبلديات بالذات يبالهم الف بصمه شي في البلديه وشي في الأدله
عدد التعليقات:14601
قلم الحقيقهخطر على بالي ذلك الشيخ الحاكم الذي لو حصل هذاالمشهد أمامه في احدى اداراته الحكومية المرتبطة مباشرة مع المواطنين لقام بطردالمدير وموظفينه فصل دون حقوق.
تغرودوبالنسبة لقلم الخذرفه ارحم نفسك من كثر ما العالم تطقطق عليك تعليقاتك أصبحت مملة ومكررة أكثر واحد يحصل على ديس لايك ولا زلت مصر انك مثقف وخطير
تغرودإلى صاحب التعليق 28 بلاش ***فالتفكير هذا عمري بضم الميم من اهل المدينة وأما ***فما توصل مواصيلهم أيها الشجاع من ورى لوحة المفاتيح
عدد التعليقات:14601
قلم الحقيقهمن هناتوزع المهمات ويمكن التحكم في هذا الجيش على شكل مجموعات كل مجموعة لهاادارة خاصة بمديرهاونائبه وجهاز بصمته لديه دخول وانصراف.مرتبطة بالمدير العام.
ابو محمدنامل تطبيقه على جميع الدوائر الحكومية حيث ان الموظف يبصم الصباح ويمشي على طول ونجلس طول اليوم ننتظره علشان معاملة ولا يجي الا نهاية الدوام ويتفلسف
عدد التعليقات:14601
قلم الحقيقههذا الجيش من الموظفين من الصعب جدآ أن يكون مدير مباشر واحد عليهم. المفروض يوزعون الى ادارات كل اداره بها موظفين يرأسهم مدير ونائب على الجميع مدير عام.
عبداللهشكراً أمين المدينة المنورة على هذا القرار
عدد التعليقات:14601
قلم الحقيقهصعب أن تكون ضد الجميع وهذا يدل أن هناك خلالآ كبيرآ بين هذا المدير وزملائه في ادارته.هناك عدم ثقة في مابينهم لن يكون هناك انتاجية عمل في بيئة كهذه.
كيففيه حل ( ضعوا في ايديهم ربطه الكترونيه اذا طلع من المبنى تصل رسالة لمدير الضبط والتحري )
وقت التسيب إنتهىهناك العديد من الجهات تحتاج الى نفس الآلية لانتشار ظاهرة السيب والاستهتار بساعات العمل بل ان هناك الكثيرون فقط يبصمون الحضور والانصراف وهم خارج الخدمة
راح الوقت بالتبصيم وأصبح البصمة مديربالبصمة غاب دور المدير و الرئيس المباشر الضبط و العدالة دور المدير اذا لم يستطيع المدير تطبيق هالامر فمكانه غير مناسب بالمنصب . راح الوقت بالتبصيم
كيفخمسة مرات سلامات االسلامات ( وسواس قهري )
تمامدام في تنسيق بين الموظفين والعمل ماشي خلاص ترى الرحمه وتفهم الموظين لضروفهم رحمه بينهم اما شغل الامبروطيه ولغل وكراهيه ماهي من صفات المسلمين
صفخــهمن اخذ الاجره حاسبه الله بالعمل
الراي العامياريت لو يتم تنفيذ هذا القرار على المدرسين والكادر التعليمي كله حيث يوجد تسيب كبير
عاديطلما الموظف في جنب البصمة وين المشكلة بصم وريح راسك .. حتى مايخرج بعض الموظفين للأسف يتابع أمور غيره .
عابر سبيلأحسن ماسوو وعقبال الصحه والقطاعات الحكوميه تعبانا من اغلب الموظفين جا وقع وفقع مع الباب ولاعاد تشوفه خلهم يحللون رواتبهم ويتعبون فيها
وهل يطبق على المدراء والمسؤولينوهل يطبق على المدراء والمسؤولين
احمدطيب ايش مزعلكم لو تشوفوا المرابطين على الحدود لرضيتم ولاكن لانكم في نعمة لقيتم وقت للتجمهر انا متأكد لو انتم تداومون لم يضطر المسؤل على إتخاذ هذا الاج
مجرد رأيالضبط والربط مايزعج الا الفوضوي اما المخلص في عمله ماهمه لو يبصم عشر مرات
عدد التعليقات:14601
قلم الحقيقهباقي واحدة وذلك عند وصوله منزله وبعدها وحيدة عند دخواله بيته واغلاق الباب .
هايديهذا اسمه تطفيش الواحد ينسى بصمة الصبح تيونه يذكرها خمس مرات في اليوم خفو عليهم
Konozراح وقت الدوام تبصيم
صاحي في منامي٠ و ٧ الله لا يوليهم مسلم
عبادي العمرياضبطهم يا ولد عمي.. لا يهمونك.. و الموظف المنضبط في دوامه ويخاف الله.. لو يبصم عشرين مرة ما يهمه... لأنه متواجد أساساً.. هم لفتو النظر عليهم الان ههه
عدد التعليقات:153
فاااااهموش ذا >> الموظف بيصير طول الوقت يهوجس بالبصمه لاتفوته في كل ذي الاوقات يعني ماراح يكون فيه مخ ينتج ههه مخ ما فيه >>
عزوزوبرقم سري يدخل واخر الشهر الرئيس يدخل على رقمه الوظيفي ويعرف كم مره خرج ومتى داوم ومتى انصرف
محمد الزهرانيما يسون كذا المتجمهرين الا يكونو احد هؤلاء ساهر حتى الساعه 4 الفجر ويريد الهبقه عنده عمل في النهار بسطه ويريد الهبقه رايح القهوه راس معسل ويريد
عزوزلو انهم منضبطون ماكان تجمهروا بهذا الشكل والمفروض لكل موظف بطاقه له بااسمه ورقم الوظيفي ويدخل مع بوابه مثل نظام الشركات الكبرى مثل ارامكوا وسابك
واقع مؤلموليش بلدنا أمتلى بالوافدين والأجانب حتى صاروا أكثر منا ؟؟؟ السبب هؤلاء الفاشلين واللي يبونها سرداحي مرداحي يخرج ويدخل على كيفه ...
مع الخيلهذا يدل ان رؤساء الاقسام ضعفيين اداريا
ممكن تتغيراشعلوا الحماس فالايام دول والليالي حبالى..فوالله ماكملت الالتنقص
مفقودالمواطن مثل ***, من تعدي 3 شهور التجربة, تلقاه ينافخ على مديره
الحق ينقاليبدو لي أن المدير اللذي يشرح لهم الأنضباط معفي من البصمه ويجب إلزامه بالبصمة أسوة بجميع الموظفين وبعدها لن يعترض إلاالمتسيب
عجبيمافائدة رؤساء ومشرفي الموظفينطبقوا النظام بحق المتهاونين وعدم الملتزمين بعملهم ولا تضعوا قرارات على المنضبط وغير المنضبط خوفا من بعض الموضفين الغير منضبطين ...عموما أقترح ربط رجل الموظف بكرسيه بسلسال حتى لا يهرب من مكتبه أثناء الدوام أي فكر اداري تدار به بغض الادارات؟؟؟..
فيصلتكفي 3
خالدالي اعترضوا اكيد ملوصين ولعابين😜😎
تكرونيهذا مايسمى بالتعسف في استخدام الحق واسألوا عنها القانونيين ماقول الا الله يكون بعونهم وينصرهم
عدد التعليقات:10842
إنسان منصفإذا هذا أسلوبهم,,,,,,,مع مديرهم,,,,زعيق,,,,طيب كيف يكون,,,,مع المواطن ,,,,العادي المسكين,,,,,لازم من التشديد,,,لضبط الأمور
بدر الشمالالبصمه لازم في الدواير الحكوميه كلها لي انهم منفلتين. الصحه والبلديه والمحكه لازم فيهن بصمه علشان الانظباط
عدد التعليقات:5561
بسمهصارت فرض مو وظيفه 🙄بس اتوقع فيه تسيب علشان كذا اعتمدوها .
ابن روق العتيبيهاذي اسمهاء وساخة يعني مافية ثقة لازم تصير الثقة متبادلة بين الموظفين ومرؤسيهم لأنة بهاالطريقة بس قصدكم الترصدلأغلاط الموظفين وبالتالي خصم وتأخر ترقية
طواني الهم ***نظام مايزعل ؟ ليش معصبين ؟ تبونها فلته سرداحي مرداحي تجي الصبح توقع وتضرب الباب وفي الصرفه يوقع عنك خويك ؟ اللي موعاجبه يتوكل فيه ألاف الشباب بدالكم
فتى الجبل 1خلاص اذا ولا بد من التبصيم كل موظف يبصم في جهازه اللي يشتغل عليه ومافيه داعي لهذي الزحمه اللي بتكون مضيعه للوقت !! او فقط يبصم عند رئيس القسم المسؤل
الرأي العامخمسة مرات في اليوم تبصيم هذا ذل ماهو نظام التفنن في تطفيش الموظفين لم تجدوا الا الطبقة الكادحة ؟
فوفولازم الموضفين يتعلمون الانضباط وعدم الانفلات واحترام الانظمة والقوانيين
جلواذن شغلهم حيكون سهل مرررررررررة فقط تبصيم تبصيم... الله أكبر تبصيم.... الله أكبر تبصيم.... الله أكبر
ابن المدينة المنورةوالله انهم يستاهلون هم اكثر الموظفين تسيب والواجب إسوارة بيد كل موظف اذا بعد عن مكتبة تدق جرس قوي
ابن المدينة المنورةوالله انهم يستاهلون هم اكثر الموظفين تسيب والواجب إسوارة بيد كل موظف اذا بعد عن مكتبة تدق جرس قوي
مفقودلو هم اجانب كان امتثلوا للنظام وطبقوه , وليت البلد تمتلي اجانب منتجين اما المواطن نخليه للجيش فقط
العتيبيايقامه جبريه