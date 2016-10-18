بالفيديو:تجمهر لموظفي أمانة المدينة اعتراضاً على تطبيق البصمة 5 مرات يومياً

صحيفة المرصد:تجمهر عددٌ من موظفي أمانة منطقة المدينة المنورة في مبنى الأمانة، اعتراضاً على تطبيق نظام البصمة خمس مرات يومياً خلال ساعات العمل.

ووفقاً لصحيفة”المدينة”التقى الموظفون أمين منطقة المدينة المنورة محمد العمري، الذي أكد لهم أن ما قامت به الأمانة إجراء نظامي ويتعين الالتزام به.

حيثث قال أمين المنطقة إن الآلية الجديدة لنظام البصمة الذي أقرَّته الأمانة يأتي لمتابعة التزام الموظفين بساعات العمل، وتحقيق العدالة الوظيفة بين منسوبي الأمانة.

وأضاف:أن عدد موظفي الأمانة وفروعها يصل لنحو 2300 موظف، وحتى يتم ضبط هذا العدد الكبير كان لا بد من استحداث نظام يساهم في متابعة الموظف وانضباطه.

وأوضح أن الآلية تتضمن أن يقوم الموظف بتسجيل بصمته خمس مرات في اليوم، تكون الأولى عند حضوره، والثانية ما بين الساعة 9 و9:30، والثالثة ما بين 10:30 و11، والرابعة مابين 11:45 و 12:15 ظهراً، والخامسة في وقت الانصراف.