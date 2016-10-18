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بالفيديو:تجمهر لموظفي أمانة المدينة اعتراضاً على تطبيق البصمة 5 مرات يومياً

18 أكتوبر, 2016 , 15:08 م
بالفيديو:تجمهر لموظفي أمانة المدينة اعتراضاً على تطبيق البصمة 5 مرات يومياً
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صحيفة المرصد:تجمهر عددٌ من موظفي أمانة منطقة المدينة المنورة في مبنى الأمانة، اعتراضاً على تطبيق نظام البصمة خمس مرات يومياً خلال ساعات العمل.

ووفقاً لصحيفة”المدينة”التقى الموظفون أمين منطقة المدينة المنورة محمد العمري، الذي أكد لهم أن ما قامت به الأمانة إجراء نظامي ويتعين الالتزام به.

حيثث قال أمين المنطقة إن الآلية الجديدة لنظام البصمة الذي أقرَّته الأمانة يأتي لمتابعة التزام الموظفين بساعات العمل، وتحقيق العدالة الوظيفة بين منسوبي الأمانة.

وأضاف:أن عدد موظفي الأمانة وفروعها يصل لنحو 2300 موظف، وحتى يتم ضبط هذا العدد الكبير كان لا بد من استحداث نظام يساهم في متابعة الموظف وانضباطه.

وأوضح أن الآلية تتضمن أن يقوم الموظف بتسجيل بصمته خمس مرات في اليوم، تكون الأولى عند حضوره، والثانية ما بين الساعة 9 و9:30، والثالثة ما بين 10:30 و11، والرابعة مابين 11:45 و 12:15 ظهراً، والخامسة في وقت الانصراف.



تعليقات ( 82 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 82
    18 أكتوبر, 2016 , 16:56 م

    شيماء الأنيقة

    اين مراقبة الله في العمل ؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 81
    18 أكتوبر, 2016 , 16:55 م

    مواطنه

    اشوف بالغو اش دور المشرف طيب او المدير ليش ما يمر على المكاتب كل بعد فتره ويتاكد من الحضور واش دور كاميرات المراقبه ليش مايراقبهم من الشاشه في مكتبه
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  3. 80
    18 أكتوبر, 2016 , 16:52 م

    جداوي

    المفرض عموم موضفي الدوله المدنين ياخذو دورات عسكريه في بداية تعينهم لاجل يتعلمو معني الضبط والربط والاخلاص ب العمل
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  4. 79
    18 أكتوبر, 2016 , 16:51 م

    ملاحظة

    اي معاملة في البلدية في الدول المتقدمة يطبعها المواطن من النت ويأتي له حتى المساح حسب الموقع فهو عندما يعقد بالبصمة اخرق لا انجاز لديه ايضا
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  5. 78
    18 أكتوبر, 2016 , 16:50 م

    الفلاح

    ابصم بالعشرة انه تعسف مدير ويجب اقالته
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  6. 77
    18 أكتوبر, 2016 , 16:46 م

    07

    الله اكبر عليكم ي شيخ ايش ايش افصلوهم وريحوا انفسكم احسن من هالمرمطه هذا نظام تطفيش وليس نظام عمل احسن شيء ركبوا لهم شرايح زي كريم وابر لكل موظف 😂😂
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  7. 76
    18 أكتوبر, 2016 , 16:46 م

    عبدالله 123

    2 او 3 ممكن لكن خمسسسسسسسسسسسسسة !!! وش هالجنون ياخي الموظف لو ما يبي يشتغل تبطي عظم ما اشتغل الحين عذرهم ماسك صف بالبصمة
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  8. 75
    18 أكتوبر, 2016 , 16:45 م

    جداوي

    ايش الفلته هاذي الله يرضي علي العسكر هم اكثر موضفين الدوله انضباط الواحد فيهم مايغادر موقعه لو علي رقبته
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  9. 74
    18 أكتوبر, 2016 , 16:44 م

    بعض موظفين الحكومه يحسسك انك تشتغل عنده وكثير منهم تسلم عليه مايرد السلام ..... نفسيات
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  10. 73
    18 أكتوبر, 2016 , 16:42 م

    ابوراشد

    مهزلة
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  11. 72
    18 أكتوبر, 2016 , 16:41 م

    رادع

    المفروض ما يحدد عددها ولا الزمن وتكون تطلب من الموظف بشكل مفاجي وباي لحظه حتى يحسب لها حساب المتسيب ولا يكون عباء على المنظبط
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  12. 71
    18 أكتوبر, 2016 , 16:38 م

    الحربي

    ايش هذا مصنع سيارات .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 70
    18 أكتوبر, 2016 , 16:34 م

    Ksar911

    الموظفين ليسوا عبيد عند أحد حتئ يبصموا ٥ مرات وهذا المسؤل يجب إزالته
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  14. 69
    18 أكتوبر, 2016 , 16:32 م

    سعد

    شكلهم مافيا ويقاومون اي مسئول واي نظام الي مش عاجبة النظام يستقيل وفي البلد من هو اجدر منه
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  15. 68
    18 أكتوبر, 2016 , 16:32 م

    الي بطنه ريح مايستريح
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  16. 67
    18 أكتوبر, 2016 , 16:31 م

    مرااد

    كلنا عانينا من المراجعات بدون فائدة واللي متجمهرين اسلوبهم وصراخهم دليل عدم احترامهم للمدير أو المراجع بالذات
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  17. 66
    18 أكتوبر, 2016 , 16:29 م

    في وسيله اعلامية

    فضحتونا عند وسائل الاعلام العالمية بالبصمة خمس مرات في اليوم . فين انتاجه الموظفين اذا كل شوي يبصم ويرجع قمه التخلف .
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  18. 65
    18 أكتوبر, 2016 , 16:27 م
    عدد التعليقات:4117

    العنيد

    طيب وش المشكله طالما الموظف متواجد في مقر عمله ... يبصم لو يبون 10 مرات ومهناء خلاف
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  19. 64
    18 أكتوبر, 2016 , 16:27 م

    مرااد

    بيض الله وجهك يا معالي الأمين محمد العمري بالذات البلدية يوقعون الصباح ويروح يرقد والمعاملات تتكدس ويروح حق المراجع واذا داوم ما له خلق للمراجع
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  20. 63
    18 أكتوبر, 2016 , 16:24 م

    hima

    انا اشوف انها قليله مع انها كويسه,بس المفروض 10-15مره,وياريت كمان كمرات في السيارات علشان تسجيل اوقات دوامهم وتحركاتهم,في جده بلذات.
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  21. 62
    18 أكتوبر, 2016 , 16:22 م

    يجب وضع مشرفين لكل دائره حكوميه ووضع لهم مكاتب خاصه يكون مرجعهم الوزارة وليس الدائرة الحكوميه ويقومون بالتحضير وعمل جولات على مدار اليوم
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  22. 61
    18 أكتوبر, 2016 , 16:21 م
    عدد التعليقات:4117

    العنيد

    يكفي وقت الحظور والانصراف ☺ .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  23. 60
    18 أكتوبر, 2016 , 16:20 م

    ياليت يطبق في جميع الدوائر الحكومية حيث أن بعض الموظفين يحضر فقط للبصمه ثم لايوجد في المكتب الاقبل نهاية الدوام
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  24. 59
    18 أكتوبر, 2016 , 16:20 م

    الى 55

    أتفق مع 55 وجهة نظر
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  25. 58
    18 أكتوبر, 2016 , 16:18 م

    اداره واعمال

    في نظري الأداء والإنتاجية أهم من التواجد!
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  26. 57
    18 أكتوبر, 2016 , 16:17 م

    الحربي

    اتحداك بعد 11:45 تلقى احد بالمكاتب الا اللي ماعنده مدارس . اللي يخرج الموظفين المدارس . ايش الحل ولافيه حل لقيت الحل . خلو الدوام من 7:30الى12:15 .
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  27. 56
    18 أكتوبر, 2016 , 16:17 م
    عدد التعليقات:14601

    قلم الحقيقه

    حقيقة أرامكو السعودية وموظفينها مثال مشرف ويحتذى به في الانضباطية وعشق العمل والتفاني في خدمة المراجعين وانجاز طلباتهم ومعاملاتهم بسرعة متناهية.
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  28. 55
    18 أكتوبر, 2016 , 16:12 م

    وجهة نظر

    اللي ما عنده رقابه ذاتيه او ما يسمى رقابة الضمير ما راح يغير فيه شي يمكن يبصم عشر مرات لكن انجازه اليومي راح يكون صفر لأن ضميره ميت
    لا يعجبني(6) اعجبني(3)
  29. 54
    18 أكتوبر, 2016 , 16:11 م

    يا سلام

    البلديات بالذات يبالهم الف بصمه شي في البلديه وشي في الأدله
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  30. 53
    18 أكتوبر, 2016 , 16:09 م
    عدد التعليقات:14601

    قلم الحقيقه

    خطر على بالي ذلك الشيخ الحاكم الذي لو حصل هذاالمشهد أمامه في احدى اداراته الحكومية المرتبطة مباشرة مع المواطنين لقام بطردالمدير وموظفينه فصل دون حقوق.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  31. 52
    18 أكتوبر, 2016 , 16:07 م

    تغرود

    وبالنسبة لقلم الخذرفه ارحم نفسك من كثر ما العالم تطقطق عليك تعليقاتك أصبحت مملة ومكررة أكثر واحد يحصل على ديس لايك ولا زلت مصر انك مثقف وخطير
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  32. 51
    18 أكتوبر, 2016 , 16:05 م

    تغرود

    إلى صاحب التعليق 28 بلاش ***فالتفكير هذا عمري بضم الميم من اهل المدينة وأما ***فما توصل مواصيلهم أيها الشجاع من ورى لوحة المفاتيح
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  33. 50
    18 أكتوبر, 2016 , 16:03 م
    عدد التعليقات:14601

    قلم الحقيقه

    من هناتوزع المهمات ويمكن التحكم في هذا الجيش على شكل مجموعات كل مجموعة لهاادارة خاصة بمديرهاونائبه وجهاز بصمته لديه دخول وانصراف.مرتبطة بالمدير العام.
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  34. 49
    18 أكتوبر, 2016 , 16:01 م

    ابو محمد

    نامل تطبيقه على جميع الدوائر الحكومية حيث ان الموظف يبصم الصباح ويمشي على طول ونجلس طول اليوم ننتظره علشان معاملة ولا يجي الا نهاية الدوام ويتفلسف
    لا يعجبني(1) اعجبني(16)
  35. 48
    18 أكتوبر, 2016 , 15:59 م
    عدد التعليقات:14601

    قلم الحقيقه

    هذا الجيش من الموظفين من الصعب جدآ أن يكون مدير مباشر واحد عليهم. المفروض يوزعون الى ادارات كل اداره بها موظفين يرأسهم مدير ونائب على الجميع مدير عام.
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  36. 47
    18 أكتوبر, 2016 , 15:55 م

    عبدالله

    شكراً أمين المدينة المنورة على هذا القرار
    لا يعجبني(4) اعجبني(8)
  37. 46
    18 أكتوبر, 2016 , 15:52 م
    عدد التعليقات:14601

    قلم الحقيقه

    صعب أن تكون ضد الجميع وهذا يدل أن هناك خلالآ كبيرآ بين هذا المدير وزملائه في ادارته.هناك عدم ثقة في مابينهم لن يكون هناك انتاجية عمل في بيئة كهذه.
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  38. 45
    18 أكتوبر, 2016 , 15:49 م

    كيف

    فيه حل ( ضعوا في ايديهم ربطه الكترونيه اذا طلع من المبنى تصل رسالة لمدير الضبط والتحري )
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  39. 44
    18 أكتوبر, 2016 , 15:49 م

    وقت التسيب إنتهى

    هناك العديد من الجهات تحتاج الى نفس الآلية لانتشار ظاهرة السيب والاستهتار بساعات العمل بل ان هناك الكثيرون فقط يبصمون الحضور والانصراف وهم خارج الخدمة
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  40. 43
    18 أكتوبر, 2016 , 15:48 م

    في حل احسن من البصمه ومطبق في بعض الشركات وضع حراس امن ومايطلع الموظف الا بورقة خروج من ميدره
    لا يعجبني(1) اعجبني(12)
  41. 42
    18 أكتوبر, 2016 , 15:47 م

    راح الوقت بالتبصيم وأصبح البصمة مدير

    بالبصمة غاب دور المدير و الرئيس المباشر الضبط و العدالة دور المدير اذا لم يستطيع المدير تطبيق هالامر فمكانه غير مناسب بالمنصب . راح الوقت بالتبصيم
    لا يعجبني(1) اعجبني(11)
  42. 41
    18 أكتوبر, 2016 , 15:47 م

    كيف

    خمسة مرات سلامات االسلامات ( وسواس قهري )
    لا يعجبني(2) اعجبني(5)
  43. 40
    18 أكتوبر, 2016 , 15:45 م

    تمام

    دام في تنسيق بين الموظفين والعمل ماشي خلاص ترى الرحمه وتفهم الموظين لضروفهم رحمه بينهم اما شغل الامبروطيه ولغل وكراهيه ماهي من صفات المسلمين
    لا يعجبني(6) اعجبني(6)
  44. 39
    18 أكتوبر, 2016 , 15:43 م

    صفخــه

    من اخذ الاجره حاسبه الله بالعمل
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  45. 38
    18 أكتوبر, 2016 , 15:41 م

    الراي العام

    ياريت لو يتم تنفيذ هذا القرار على المدرسين والكادر التعليمي كله حيث يوجد تسيب كبير
    لا يعجبني(4) اعجبني(2)
  46. 37
    18 أكتوبر, 2016 , 15:41 م

    عادي

    طلما الموظف في جنب البصمة وين المشكلة بصم وريح راسك .. حتى مايخرج بعض الموظفين للأسف يتابع أمور غيره .
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  47. 36
    18 أكتوبر, 2016 , 15:40 م

    عابر سبيل

    أحسن ماسوو وعقبال الصحه والقطاعات الحكوميه تعبانا من اغلب الموظفين جا وقع وفقع مع الباب ولاعاد تشوفه خلهم يحللون رواتبهم ويتعبون فيها
    لا يعجبني(2) اعجبني(10)
  48. 35
    18 أكتوبر, 2016 , 15:40 م

    وهل يطبق على المدراء والمسؤولين

    وهل يطبق على المدراء والمسؤولين
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  49. 34
    18 أكتوبر, 2016 , 15:40 م

    ٢٥٠٠ موظف راح يبصمو ٥ مرات بيوم ضاع الدوام في التبصيم مهما وضعت اجهزة تبصيم بيرصون سرا وبيروح الوقت بالتبصيم وين دور المدير بالمتابعة والضبط
    لا يعجبني(7) اعجبني(5)
  50. 33
    18 أكتوبر, 2016 , 15:38 م

    احمد

    طيب ايش مزعلكم لو تشوفوا المرابطين على الحدود لرضيتم ولاكن لانكم في نعمة لقيتم وقت للتجمهر انا متأكد لو انتم تداومون لم يضطر المسؤل على إتخاذ هذا الاج
    لا يعجبني(2) اعجبني(6)
  51. 32
    18 أكتوبر, 2016 , 15:37 م

    مجرد رأي

    الضبط والربط مايزعج الا الفوضوي اما المخلص في عمله ماهمه لو يبصم عشر مرات
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  52. 31
    18 أكتوبر, 2016 , 15:35 م
    عدد التعليقات:14601

    قلم الحقيقه

    باقي واحدة وذلك عند وصوله منزله وبعدها وحيدة عند دخواله بيته واغلاق الباب .
    لا يعجبني(8) اعجبني(3)
  53. 30
    18 أكتوبر, 2016 , 15:35 م

    هايدي

    هذا اسمه تطفيش الواحد ينسى بصمة الصبح تيونه يذكرها خمس مرات في اليوم خفو عليهم
    لا يعجبني(7) اعجبني(4)
  54. 29
    18 أكتوبر, 2016 , 15:34 م

    Konoz

    راح وقت الدوام تبصيم
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  55. 28
    18 أكتوبر, 2016 , 15:32 م

    صاحي في منامي

    ٠ و ٧ الله لا يوليهم مسلم
    لا يعجبني(10) اعجبني(0)
  56. 27
    18 أكتوبر, 2016 , 15:32 م

    عبادي العمري

    اضبطهم يا ولد عمي.. لا يهمونك.. و الموظف المنضبط في دوامه ويخاف الله.. لو يبصم عشرين مرة ما يهمه... لأنه متواجد أساساً.. هم لفتو النظر عليهم الان ههه
    لا يعجبني(8) اعجبني(16)
  57. 26
    18 أكتوبر, 2016 , 15:32 م
    عدد التعليقات:153

    فاااااهم

    وش ذا >> الموظف بيصير طول الوقت يهوجس بالبصمه لاتفوته في كل ذي الاوقات يعني ماراح يكون فيه مخ ينتج ههه مخ ما فيه >>
    لا يعجبني(0) اعجبني(7)
  58. 25
    18 أكتوبر, 2016 , 15:30 م

    عزوز

    وبرقم سري يدخل واخر الشهر الرئيس يدخل على رقمه الوظيفي ويعرف كم مره خرج ومتى داوم ومتى انصرف
    لا يعجبني(2) اعجبني(13)
  59. 24
    18 أكتوبر, 2016 , 15:29 م

    محمد الزهراني

    ما يسون كذا المتجمهرين الا يكونو احد هؤلاء ساهر حتى الساعه 4 الفجر ويريد الهبقه عنده عمل في النهار بسطه ويريد الهبقه رايح القهوه راس معسل ويريد
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  60. 23
    18 أكتوبر, 2016 , 15:29 م

    عزوز

    لو انهم منضبطون ماكان تجمهروا بهذا الشكل والمفروض لكل موظف بطاقه له بااسمه ورقم الوظيفي ويدخل مع بوابه مثل نظام الشركات الكبرى مثل ارامكوا وسابك
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  61. 22
    18 أكتوبر, 2016 , 15:28 م

    واقع مؤلم

    وليش بلدنا أمتلى بالوافدين والأجانب حتى صاروا أكثر منا ؟؟؟ السبب هؤلاء الفاشلين واللي يبونها سرداحي مرداحي يخرج ويدخل على كيفه ...
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  62. 21
    18 أكتوبر, 2016 , 15:28 م

    مع الخيل

    هذا يدل ان رؤساء الاقسام ضعفيين اداريا
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  63. 20
    18 أكتوبر, 2016 , 15:28 م

    ممكن تتغير

    اشعلوا الحماس فالايام دول والليالي حبالى..فوالله ماكملت الالتنقص
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  64. 19
    18 أكتوبر, 2016 , 15:28 م

    مفقود

    المواطن مثل ***, من تعدي 3 شهور التجربة, تلقاه ينافخ على مديره
    لا يعجبني(0) اعجبني(11)
  65. 18
    18 أكتوبر, 2016 , 15:27 م

    الحق ينقال

    يبدو لي أن المدير اللذي يشرح لهم الأنضباط معفي من البصمه ويجب إلزامه بالبصمة أسوة بجميع الموظفين وبعدها لن يعترض إلاالمتسيب
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  66. 17
    18 أكتوبر, 2016 , 15:24 م

    عجبي

    مافائدة رؤساء ومشرفي الموظفينطبقوا النظام بحق المتهاونين وعدم الملتزمين بعملهم ولا تضعوا قرارات على المنضبط وغير المنضبط خوفا من بعض الموضفين الغير منضبطين ...عموما أقترح ربط رجل الموظف بكرسيه بسلسال حتى لا يهرب من مكتبه أثناء الدوام أي فكر اداري تدار به بغض الادارات؟؟؟..
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  67. 16
    18 أكتوبر, 2016 , 15:24 م

    فيصل

    تكفي 3
    لا يعجبني(7) اعجبني(0)
  68. 15
    18 أكتوبر, 2016 , 15:23 م

    خالد

    الي اعترضوا اكيد ملوصين ولعابين😜😎
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  69. 14
    18 أكتوبر, 2016 , 15:23 م

    تكروني

    هذا مايسمى بالتعسف في استخدام الحق واسألوا عنها القانونيين ماقول الا الله يكون بعونهم وينصرهم
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  70. 13
    18 أكتوبر, 2016 , 15:22 م
    عدد التعليقات:10842

    إنسان منصف

    إذا هذا أسلوبهم,,,,,,,مع مديرهم,,,,زعيق,,,,طيب كيف يكون,,,,مع المواطن ,,,,العادي المسكين,,,,,لازم من التشديد,,,لضبط الأمور
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  71. 12
    18 أكتوبر, 2016 , 15:21 م

    بدر الشمال

    البصمه لازم في الدواير الحكوميه كلها لي انهم منفلتين. الصحه والبلديه والمحكه لازم فيهن بصمه علشان الانظباط
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  72. 11
    18 أكتوبر, 2016 , 15:20 م
    عدد التعليقات:5561

    بسمه

    صارت فرض مو وظيفه 🙄بس اتوقع فيه تسيب علشان كذا اعتمدوها .
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  73. 10
    18 أكتوبر, 2016 , 15:20 م

    ابن روق العتيبي

    هاذي اسمهاء وساخة يعني مافية ثقة لازم تصير الثقة متبادلة بين الموظفين ومرؤسيهم لأنة بهاالطريقة بس قصدكم الترصدلأغلاط الموظفين وبالتالي خصم وتأخر ترقية
    لا يعجبني(9) اعجبني(0)
  74. 9
    18 أكتوبر, 2016 , 15:20 م

    طواني الهم ***

    نظام مايزعل ؟ ليش معصبين ؟ تبونها فلته سرداحي مرداحي تجي الصبح توقع وتضرب الباب وفي الصرفه يوقع عنك خويك ؟ اللي موعاجبه يتوكل فيه ألاف الشباب بدالكم
    لا يعجبني(2) اعجبني(10)
  75. 8
    18 أكتوبر, 2016 , 15:19 م

    فتى الجبل 1

    خلاص اذا ولا بد من التبصيم كل موظف يبصم في جهازه اللي يشتغل عليه ومافيه داعي لهذي الزحمه اللي بتكون مضيعه للوقت !! او فقط يبصم عند رئيس القسم المسؤل
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  76. 7
    18 أكتوبر, 2016 , 15:18 م

    الرأي العام

    خمسة مرات في اليوم تبصيم هذا ذل ماهو نظام التفنن في تطفيش الموظفين لم تجدوا الا الطبقة الكادحة ؟
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  77. 6
    18 أكتوبر, 2016 , 15:16 م

    فوفو

    لازم الموضفين يتعلمون الانضباط وعدم الانفلات واحترام الانظمة والقوانيين
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  78. 5
    18 أكتوبر, 2016 , 15:15 م

    جلو

    اذن شغلهم حيكون سهل مرررررررررة فقط تبصيم تبصيم... الله أكبر تبصيم.... الله أكبر تبصيم.... الله أكبر
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  79. 4
    18 أكتوبر, 2016 , 15:14 م

    ابن المدينة المنورة

    والله انهم يستاهلون هم اكثر الموظفين تسيب والواجب إسوارة بيد كل موظف اذا بعد عن مكتبة تدق جرس قوي
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  80. 3
    18 أكتوبر, 2016 , 15:13 م

    ابن المدينة المنورة

    والله انهم يستاهلون هم اكثر الموظفين تسيب والواجب إسوارة بيد كل موظف اذا بعد عن مكتبة تدق جرس قوي
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  81. 2
    18 أكتوبر, 2016 , 15:13 م

    مفقود

    لو هم اجانب كان امتثلوا للنظام وطبقوه , وليت البلد تمتلي اجانب منتجين اما المواطن نخليه للجيش فقط
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  82. 1
    18 أكتوبر, 2016 , 15:13 م

    العتيبي

    ايقامه جبريه
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