تفاصيل جديدة حول معركة الموصل.. “داعش” يعزز دفاعاته-فيديو وصور

صحيفة المرصد:مع دخول اليوم الثاني من معركة الموصل، أعلنت مصادر عسكرية استعادة قريتين جنوب المدينة بها آبار نفطية كان التنظيم قد أضرم النيران فيها مؤخراً، فيما ألقت طائرات الجيش منشورات على مدن الموصل والحويجة ومناطق في الأنبار.
ووفقا لموقع”العربية نت”أعلن المتحدث باسم التحالف الدولي الكولونيل جون دوريان أن “داعش” عزز دفاعاته بصورة كبيرة في الموصل، لافتاً إلى أن المعركة لاستعادة المدينة ستكون صعبة.
وأوضح دوريان في تصريح لشبكة “CNN” الأميركية، أن “داعش” قام ببناء أنفاق ولغم مناطق ووضع حواجز حول المدينة، متوقعاً أن تشكل هذه المعركة تحديا قويا للقوات العراقية باعتبار أنها الأكبر التي يخوضونها حتى هذا اليوم.
وشهد اليوم الأول من المعارك في الموصل تقدماً كبيراً للقوات المشتركة وتراجعاً لتنظيم “داعش” إلى مناطق قرب مركز المدينة إثر تدمير دفاعاته جنوب وشرق الموصل حسب المصادر العسكرية.
وبدأ اليوم الثاني بتقدم لعمليات نينوى استعادت خلالها الوحدات المقاتلة قريتي الحود ولزاك التي كان التنظيم يتخذهما معقلين مهمين بعد خسارته لمدينة القيارة.
القريتان، وفقاً لمصادر من عمليات نينوى، تضمّان 12 بئراً نفطياً أشعل التنظيم النيران في عدد كبير منها، لكن الفرق المختصة أخمدتها بعد أن فرضت القوات سيطرتها على تسع منها لتبقى 3 آبار تحت قبضة “داعش”.
تعليقات ( 12 )
تعليق 7أتوقع ان*** . أقول روح علق في صفحه ثانية الله يصلحك . يكون في علمك فرقة وحده من الجيش التركي تقدر تحتل العراق .
محب الهيئةحسبنا الله ونعم الوكيل هذي معركة لإبادة السنه آخر المواقع السنيه بالعراق. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
الشاعراستراتيجية داعش تتمثل على الأرض فقط من خلال التحصينات الدفاعية المترابطة وكذلك الاستعانة بالانتحاريين وتفخيخ المباني وحرق الخندق البترولي حول الموصل)1
الهمدانياحرقكم الله يادواعش
الهمدانياضرب ياجيش العراق الخوارج
الهمدانياتوقع بكره بيكون العداء من اعداء الانسانية للجيش العراقي وللعراق
الهمدانيكفو ياجيش العراق اذيقوا الخوارج نار غضبكم تركيا ماعندهم غير الضعوي هذا جيش العراق الحر والبطل المهم لا يتامرون عليه اعداء الانسانية وكارهي المسلمين
مرااداللهم انصر أهل السنة في العراق وباقي بلاد المسلمين
تركي محب لمصرتركيا الخلافة أعلنت الجهاد لإخراج الدواعش من الموصل
تركي محب لمصرأهل السنة يقاتلون الدواعش في الموصل بغطاء شرعي تركي
تركي محب لمصرمشاركة تركيا الخلافة في تحرير الموصل من خوارج العصر أعطى المعركة بعدا إسلاميا شرعيا
زينب...الحمد لله سوف يتم القضاء على دواعش العراق وسوريا ..وعقبال القضاء على دواعشنا الاخونجيه