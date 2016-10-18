تفاصيل جديدة حول معركة الموصل.. “داعش” يعزز دفاعاته-فيديو وصور

صحيفة المرصد:مع دخول اليوم الثاني من معركة الموصل، أعلنت مصادر عسكرية استعادة قريتين جنوب المدينة بها آبار نفطية كان التنظيم قد أضرم النيران فيها مؤخراً، فيما ألقت طائرات الجيش منشورات على مدن الموصل والحويجة ومناطق في الأنبار.

ووفقا لموقع”العربية نت”أعلن المتحدث باسم التحالف الدولي الكولونيل جون دوريان أن “داعش” عزز دفاعاته بصورة كبيرة في الموصل، لافتاً إلى أن المعركة لاستعادة المدينة ستكون صعبة.

وأوضح دوريان في تصريح لشبكة “CNN” الأميركية، أن “داعش” قام ببناء أنفاق ولغم مناطق ووضع حواجز حول المدينة، متوقعاً أن تشكل هذه المعركة تحديا قويا للقوات العراقية باعتبار أنها الأكبر التي يخوضونها حتى هذا اليوم.

وشهد اليوم الأول من المعارك في الموصل تقدماً كبيراً للقوات المشتركة وتراجعاً لتنظيم “داعش” إلى مناطق قرب مركز المدينة إثر تدمير دفاعاته جنوب وشرق الموصل حسب المصادر العسكرية.

وبدأ اليوم الثاني بتقدم لعمليات نينوى استعادت خلالها الوحدات المقاتلة قريتي الحود ولزاك التي كان التنظيم يتخذهما معقلين مهمين بعد خسارته لمدينة القيارة.

القريتان، وفقاً لمصادر من عمليات نينوى، تضمّان 12 بئراً نفطياً أشعل التنظيم النيران في عدد كبير منها، لكن الفرق المختصة أخمدتها بعد أن فرضت القوات سيطرتها على تسع منها لتبقى 3 آبار تحت قبضة “داعش”.