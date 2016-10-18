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تفاصيل جديدة حول معركة الموصل.. “داعش” يعزز دفاعاته-فيديو وصور

18 أكتوبر, 2016 , 16:01 م
تفاصيل جديدة حول معركة الموصل.. “داعش” يعزز دفاعاته-فيديو وصور
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صحيفة المرصد:مع دخول اليوم الثاني من معركة الموصل، أعلنت مصادر عسكرية استعادة قريتين جنوب المدينة بها آبار نفطية كان التنظيم قد أضرم النيران فيها مؤخراً، فيما ألقت طائرات الجيش منشورات على مدن الموصل والحويجة ومناطق في الأنبار.

ووفقا لموقع”العربية نت”أعلن المتحدث باسم التحالف الدولي الكولونيل جون دوريان أن “داعش” عزز دفاعاته بصورة كبيرة في الموصل، لافتاً إلى أن المعركة لاستعادة المدينة ستكون صعبة.

وأوضح دوريان في تصريح لشبكة “CNN” الأميركية، أن “داعش” قام ببناء أنفاق ولغم مناطق ووضع حواجز حول المدينة، متوقعاً أن تشكل هذه المعركة تحديا قويا للقوات العراقية باعتبار أنها الأكبر التي يخوضونها حتى هذا اليوم.

وشهد اليوم الأول من المعارك في الموصل تقدماً كبيراً للقوات المشتركة وتراجعاً لتنظيم “داعش” إلى مناطق قرب مركز المدينة إثر تدمير دفاعاته جنوب وشرق الموصل حسب المصادر العسكرية.

وبدأ اليوم الثاني بتقدم لعمليات نينوى استعادت خلالها الوحدات المقاتلة قريتي الحود ولزاك التي كان التنظيم يتخذهما معقلين مهمين بعد خسارته لمدينة القيارة.

القريتان، وفقاً لمصادر من عمليات نينوى، تضمّان 12 بئراً نفطياً أشعل التنظيم النيران في عدد كبير منها، لكن الفرق المختصة أخمدتها بعد أن فرضت القوات سيطرتها على تسع منها لتبقى 3 آبار تحت قبضة “داعش”.

Peshmerga forces advance in the east of Mosul to attack Islamic State militants in Mosul, Iraq, October 17, 2016. REUTERS/Azad Lashkari - RTX2P3T6

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قوات البشمركة تتجمع شرقي الموصل استعدادا لمهاجمة تنظيم الدولة الإسلامية فجر يوم الاثنين. تصوير أزاد لاشكاري - رويترز.

قوات البشمركة تتجمع شرقي الموصل استعدادا لمهاجمة تنظيم الدولة الإسلامية فجر يوم الاثنين. تصوير أزاد لاشكاري - رويترز.

Iraqi forces hold a position on October 17, 2016 in the area of al-Shurah, some 45 kms south of Mosul, as they advance towards the city to retake it from the Islamic State (IS) group jihadists. Some 30,000 federal forces are leading the offensive, backed by air and ground support from a 60-nation US-led coalition, in what is expected to be a long and difficult assault on IS's last major Iraqi stronghold. / AFP PHOTO / AHMAD AL-RUBAYE

A Peshmerga convoy drives towards a frontline in Khazer, about 30 kilometers (19 miles) east of Mosul, Iraq, Monday, Oct. 17, 2016. The Iraqi military and the country's Kurdish forces say they launched operations to the south and east of militant-held Mosul early Monday morning. (AP Photo/Bram Janssen)

Iraqi forces deploy in the area of al-Shourah, some 45 kms south of Mosul, as they advance towards the city to retake it from the Islamic State (IS) group jihadists, on October 17, 2016. Iraqi Prime Minister Haider al-Abadi announced earlier in the day that the long-awaited operation to recapture Mosul was under way. / AFP PHOTO / AHMAD AL-RUBAYE



تعليقات ( 12 )

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  1. 12
    18 أكتوبر, 2016 , 17:00 م

    تعليق 7

    أتوقع ان*** . أقول روح علق في صفحه ثانية الله يصلحك . يكون في علمك فرقة وحده من الجيش التركي تقدر تحتل العراق .
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  2. 11
    18 أكتوبر, 2016 , 17:00 م

    محب الهيئة

    حسبنا الله ونعم الوكيل هذي معركة لإبادة السنه آخر المواقع السنيه بالعراق. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
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  3. 10
    18 أكتوبر, 2016 , 16:50 م

    الشاعر

    استراتيجية داعش تتمثل على الأرض فقط من خلال التحصينات الدفاعية المترابطة وكذلك الاستعانة بالانتحاريين وتفخيخ المباني وحرق الخندق البترولي حول الموصل)1
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  4. 9
    18 أكتوبر, 2016 , 16:44 م

    الهمداني

    احرقكم الله يادواعش
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  5. 8
    18 أكتوبر, 2016 , 16:38 م

    الهمداني

    اضرب ياجيش العراق الخوارج
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  6. 7
    18 أكتوبر, 2016 , 16:36 م

    الهمداني

    اتوقع بكره بيكون العداء من اعداء الانسانية للجيش العراقي وللعراق
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  7. 6
    18 أكتوبر, 2016 , 16:35 م

    الهمداني

    كفو ياجيش العراق اذيقوا الخوارج نار غضبكم تركيا ماعندهم غير الضعوي هذا جيش العراق الحر والبطل المهم لا يتامرون عليه اعداء الانسانية وكارهي المسلمين
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  8. 5
    18 أكتوبر, 2016 , 16:18 م

    مرااد

    اللهم انصر أهل السنة في العراق وباقي بلاد المسلمين
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  9. 4
    18 أكتوبر, 2016 , 16:11 م

    تركي محب لمصر

    تركيا الخلافة أعلنت الجهاد لإخراج الدواعش من الموصل
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  10. 3
    18 أكتوبر, 2016 , 16:08 م

    تركي محب لمصر

    أهل السنة يقاتلون الدواعش في الموصل بغطاء شرعي تركي
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  11. 2
    18 أكتوبر, 2016 , 16:07 م

    تركي محب لمصر

    مشاركة تركيا الخلافة في تحرير الموصل من خوارج العصر أعطى المعركة بعدا إسلاميا شرعيا
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  12. 1
    18 أكتوبر, 2016 , 16:07 م

    زينب...

    الحمد لله سوف يتم القضاء على دواعش العراق وسوريا ..وعقبال القضاء على دواعشنا الاخونجيه
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