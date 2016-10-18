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القبض على شاب ظهر يرتدي النقاب ويقود سيارته في شوارع نجران-فيديو

18 أكتوبر, 2016 , 16:35 م
القبض على شاب ظهر يرتدي النقاب ويقود سيارته في شوارع نجران-فيديو
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صحيفة المرصد: قبضت شرطة نجران على شاب تنكر في زي نسائي، وقاد سيارته في شوارع المدينة، وهو ما اعتبره البعض منافيًا للآداب العامة وأخلاق الإسلام.

ونشر الشاب المذكور فيديو صغير يظهر وجهه النسائي بعد أرتداء النقاب، ولاقى المقطع تداورلًا واسعًا. فيما ابدى النشطاء استياءهم مما قام به الشاب، ووصف ذلك بأنه مخالف للآداب، فيما رأى البض أنهم يفعل ذلك من أجل جذب الأنظار والشهرة.

من جهته أوضح الناطق الإعلامي بشرطة نجران النقيب عبدالله العشوي، أنه تم رصد الفيديو لذي وصفه “مخالف للآداب العامة وانظمة المرور”،مؤكدًا إنه ألقي القبض على الشاب من قبل دوريات أمن الطريق، وتبين أنه سعودي يبلغ من العمر 23 عامًا، وتم تسليمه للجهات المختصة.



تعليقات ( 15 )

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  1. 15
    18 أكتوبر, 2016 , 16:57 م

    سالم

    كان يبغى يسوي شي من وراء هالحركة لكن انكشف الان كثر التزوير بكل شي بالأسماء وبانتحال الشخصيات وكل الهدف محاولة تشويه سمعة الفئات المحافظه
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  2. 14
    18 أكتوبر, 2016 , 16:57 م

    خالد الزهراني

    والله ونعم والف ونعم باهل نجران والله انهم رجال هذا يمثل نفسه
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  3. 13
    18 أكتوبر, 2016 , 16:51 م

    شايف العجائب

    هههههه هذا من اللي هاجموني في الصفحة ،، استغفر الله ***.....(شايف)
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  4. 12
    18 أكتوبر, 2016 , 16:50 م

    تعليق 3

    ويش دخل نجران في الموضوع . احذر تسلم
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  5. 11
    18 أكتوبر, 2016 , 16:49 م

    عتيبي

    نناقش امور تافهه ونتناسى امور الاقتصاد في البلد
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  6. 10
    18 أكتوبر, 2016 , 16:49 م

    متابع عن بعد

    لا يمثل إلا نفسه .. تشرفت بالعمل في نجران لعدة أشهر وبكل صدق وحيادية رجال نعم الرجال وديرة جميلة بكل ما فيها من مزارعها وجبالها ورمالها وطيب هوائها..
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  7. 9
    18 أكتوبر, 2016 , 16:47 م
    عدد التعليقات:4117

    العنيد

    لا فرق بين(رقيّة)طاش والشاب المتنكر،اداء تمثيلي احدهم لديه تصريح والاخر بدون،وضعوا انفسهم مضحكة وهجوم من الغير، متجاهلين بان ذلك منهي عنه في الشرع !!!!
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  8. 8
    18 أكتوبر, 2016 , 16:43 م
    عدد التعليقات:5561

    بسمه

    مقرررف ماترك حاجه للبنات ..السجن تقويم لهذي الاشكال ياربي لا تبلانا ..هياااط وداه بداهيه !
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  9. 7
    18 أكتوبر, 2016 , 16:42 م

    ؟؟

    لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء
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  10. 6
    18 أكتوبر, 2016 , 16:41 م

    يمكن حركته

    مقصودة وليست مزح ... ويش يقصد يالبس حرمه ويصور عمره وهو يسوق . اكيد وراه بلاء
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  11. 5
    18 أكتوبر, 2016 , 16:40 م

    الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهم

    الحمدلله
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  12. 4
    18 أكتوبر, 2016 , 16:39 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    أستغفرالله العظيم الذي لااله الاهو الحي القيوم وأتوب اليه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد
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  13. 3
    18 أكتوبر, 2016 , 16:39 م

    مشعل العتيبي

    لايمثل نجران
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  14. 2
    18 أكتوبر, 2016 , 16:38 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    أستغفرالله العظيم الذي لااله الاهو الحي القيوم وأتوب اليه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد
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  15. 1
    18 أكتوبر, 2016 , 16:37 م

    الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهم

    الحمدلله
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