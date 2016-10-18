القبض على شاب ظهر يرتدي النقاب ويقود سيارته في شوارع نجران-فيديو

صحيفة المرصد: قبضت شرطة نجران على شاب تنكر في زي نسائي، وقاد سيارته في شوارع المدينة، وهو ما اعتبره البعض منافيًا للآداب العامة وأخلاق الإسلام.

ونشر الشاب المذكور فيديو صغير يظهر وجهه النسائي بعد أرتداء النقاب، ولاقى المقطع تداورلًا واسعًا. فيما ابدى النشطاء استياءهم مما قام به الشاب، ووصف ذلك بأنه مخالف للآداب، فيما رأى البض أنهم يفعل ذلك من أجل جذب الأنظار والشهرة.

من جهته أوضح الناطق الإعلامي بشرطة نجران النقيب عبدالله العشوي، أنه تم رصد الفيديو لذي وصفه “مخالف للآداب العامة وانظمة المرور”،مؤكدًا إنه ألقي القبض على الشاب من قبل دوريات أمن الطريق، وتبين أنه سعودي يبلغ من العمر 23 عامًا، وتم تسليمه للجهات المختصة.