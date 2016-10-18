القبض على شاب ظهر يرتدي النقاب ويقود سيارته في شوارع نجران-فيديو

صحيفة المرصد: قبضت شرطة نجران على شاب تنكر في زي نسائي، وقاد سيارته في شوارع المدينة، وهو ما اعتبره البعض منافيًا للآداب العامة وأخلاق الإسلام.
ونشر الشاب المذكور فيديو صغير يظهر وجهه النسائي بعد أرتداء النقاب، ولاقى المقطع تداورلًا واسعًا. فيما ابدى النشطاء استياءهم مما قام به الشاب، ووصف ذلك بأنه مخالف للآداب، فيما رأى البض أنهم يفعل ذلك من أجل جذب الأنظار والشهرة.
من جهته أوضح الناطق الإعلامي بشرطة نجران النقيب عبدالله العشوي، أنه تم رصد الفيديو لذي وصفه “مخالف للآداب العامة وانظمة المرور”،مؤكدًا إنه ألقي القبض على الشاب من قبل دوريات أمن الطريق، وتبين أنه سعودي يبلغ من العمر 23 عامًا، وتم تسليمه للجهات المختصة.
تعليقات ( 15 )
سالمكان يبغى يسوي شي من وراء هالحركة لكن انكشف الان كثر التزوير بكل شي بالأسماء وبانتحال الشخصيات وكل الهدف محاولة تشويه سمعة الفئات المحافظه
خالد الزهرانيوالله ونعم والف ونعم باهل نجران والله انهم رجال هذا يمثل نفسه
شايف العجائبهههههه هذا من اللي هاجموني في الصفحة ،، استغفر الله ***.....(شايف)
تعليق 3ويش دخل نجران في الموضوع . احذر تسلم
عتيبينناقش امور تافهه ونتناسى امور الاقتصاد في البلد
متابع عن بعدلا يمثل إلا نفسه .. تشرفت بالعمل في نجران لعدة أشهر وبكل صدق وحيادية رجال نعم الرجال وديرة جميلة بكل ما فيها من مزارعها وجبالها ورمالها وطيب هوائها..
عدد التعليقات:4117
العنيدلا فرق بين(رقيّة)طاش والشاب المتنكر،اداء تمثيلي احدهم لديه تصريح والاخر بدون،وضعوا انفسهم مضحكة وهجوم من الغير، متجاهلين بان ذلك منهي عنه في الشرع !!!!
عدد التعليقات:5561
بسمهمقرررف ماترك حاجه للبنات ..السجن تقويم لهذي الاشكال ياربي لا تبلانا ..هياااط وداه بداهيه !
؟؟لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء
يمكن حركتهمقصودة وليست مزح ... ويش يقصد يالبس حرمه ويصور عمره وهو يسوق . اكيد وراه بلاء
الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهمالحمدلله
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونأستغفرالله العظيم الذي لااله الاهو الحي القيوم وأتوب اليه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد
مشعل العتيبيلايمثل نجران
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونأستغفرالله العظيم الذي لااله الاهو الحي القيوم وأتوب اليه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد
الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهمالحمدلله