أميركا تفتش هواتف القادمين.. والإمارات تحذر مواطنيها

صحيفة المرصد:دعت وزارة الخارجية الإماراتية المواطنين المسافرين إلى الولايات المتحدة لعدم حيازة أو تخزين مواد غير قانونية على هواتفهم الشخصية وأجهزتهم الإلكترونية.

ووفقاً لموقع “العربية نت” أشارت الوزارة اليوم الثلاثاء إلى “إجراءات جديدة في المطارات الأميركية تقضي بتفتيش الهواتف الشخصية والأجهزة الإلكترونية”، موضحةً أنه “سيتم احتجاز أصحاب الأجهزة التي تحتوي على محتويات غير قانونية أو مخلة بالآداب العامة”.

وذكرت الوزارة أن موظفي الجمارك في مطارات الولايات المتحدة سيقومون بتفتيش جميع الهواتف والأجهزة الإلكترونية الخاصة بالمسافرين بشكل دقيق، وفي حال تم اكتشاف أي مواد أو محتويات غير قانونية، حتى وإن كانت صادرة من وسائل إعلام رسمية ومعتمدة، أو صور مخلة بالآداب لأحداث دون سن الـ18، فإنه سيتم احتجاز صاحب الجهاز وتسليمه للسلطات المختصة.

وبالتالي، قد يحتجز ضباط الهجرة في مطارات الولايات المتحدة مسافرين يحتفظون بصور وفيديوهات عنيفة تتبع لداعش أو القاعدة في هواتفهم الذكية.

ولذا دعت الوزارة الجميع للتقيد بهذه التعليمات الصادرة من قبل المسؤولين في إدارة سلامة النقل الأميركية التي تشرف على المطارات، وذلك لتجنب المساءلة القانونية.