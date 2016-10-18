أميركا تفتش هواتف القادمين.. والإمارات تحذر مواطنيها

صحيفة المرصد:دعت وزارة الخارجية الإماراتية المواطنين المسافرين إلى الولايات المتحدة لعدم حيازة أو تخزين مواد غير قانونية على هواتفهم الشخصية وأجهزتهم الإلكترونية.
ووفقاً لموقع “العربية نت” أشارت الوزارة اليوم الثلاثاء إلى “إجراءات جديدة في المطارات الأميركية تقضي بتفتيش الهواتف الشخصية والأجهزة الإلكترونية”، موضحةً أنه “سيتم احتجاز أصحاب الأجهزة التي تحتوي على محتويات غير قانونية أو مخلة بالآداب العامة”.
وذكرت الوزارة أن موظفي الجمارك في مطارات الولايات المتحدة سيقومون بتفتيش جميع الهواتف والأجهزة الإلكترونية الخاصة بالمسافرين بشكل دقيق، وفي حال تم اكتشاف أي مواد أو محتويات غير قانونية، حتى وإن كانت صادرة من وسائل إعلام رسمية ومعتمدة، أو صور مخلة بالآداب لأحداث دون سن الـ18، فإنه سيتم احتجاز صاحب الجهاز وتسليمه للسلطات المختصة.
وبالتالي، قد يحتجز ضباط الهجرة في مطارات الولايات المتحدة مسافرين يحتفظون بصور وفيديوهات عنيفة تتبع لداعش أو القاعدة في هواتفهم الذكية.
ولذا دعت الوزارة الجميع للتقيد بهذه التعليمات الصادرة من قبل المسؤولين في إدارة سلامة النقل الأميركية التي تشرف على المطارات، وذلك لتجنب المساءلة القانونية.
تعليقات ( 8 )
Mohammedالي يذهب الي أمريكا او أوربا يستاهل الي يجيه
sa04معاهم حق وحنا اولى منهم يجب التفتيش في المطارات و حتى على المغادرين
اين الجهات الرسمية كالخارجية لديناالتحذير الصادر من وزارة الخارجية الاماراتية يدل على إهتمامها بالمواطنين مع ان تعداد المسافرين لا يعادل 10% من السعوديون ومع ذلك لم نر تحذير من وزارتنا
ابوالحمزةيامعشر الشباب عليكم بجوال ابوكشاف فهو يقيك من شرور الناس وصديقك وقت السفر
عدد التعليقات:5561
بسمهمن حقهم ✋🏻
مواطنهبالمختصر التفتيش يتم للبحث عن التطبيقات والبرامج المقلده عليها غرامه ماليه حين اكتشافها والسبب الاخر لدواعي امنيه صور العنف يحقق مع صاحبها و يرحل فقط
ت😢يعني نظف جهازك لانك خايف من أمريكا طيب ماخفت من ربك قبل امريكيا الحمدلله الذي عافانا مما ابتلاكم به
سعد( يحتفظون بصور وفيديوهات عنيفة تتبع لداعش أو القاعدة في هواتفهم الذكية.) يجب التحذير من صور وفيديوهات عنيفة للحشد الشيعي في العراق والاعدام في ايران