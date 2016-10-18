دهانات الجزيرة تعرض تقنياتها للمشاريع الضخمة في معرض البناء السعودي بالرياض

صحيفة المرصد:تشارك دهانات الجزيرة عملاق صناعة الدهانات عالية الجودة في المملكة والشرق الأوسط بالدورة الـ 28 من معرض البناء السعودي 2016 التي تقام من 17 أكتوبر الجاري وتستمر أربعة أيام بمشاركة 530 شركة محلية وإقليمية في مركز معارض الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بمدينة الرياض, مستهدفة عرض تقنياتها المبتكرة للمشاريع التنموية الضخمة في المملكة والمنطقة عامة.

وأوضح الأستاذ عبد الله بن سعود الرميح مدير عام شركة دهانات الجزيرة أن للشركة بصماتها على الكثير من المشاريع الكبرى في المملكة كتوسعة مطار الملك خالد الدولي بالرياض ( الصالة الخامسة), ومركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية, وتوسعة الحرم المكي الشريف, ومركز الملك عبد الله المالي, وجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن, وغيرها, لتطابق منتجاتها ذات التقنيات والمواصفات العالمية, والمعتمدة للأبنية الخضراء المستدامة, مع مواصفات ومعايير (Green Seal) البيئية للدهانات المصنعة وفق متطلبات الأداء العالي التي تقلل من نسبة استخدام المواد العضوية المتطايرة والخطرة, وفق تصنيف نظام القيادة في الطاقة والتصميم البيئي ( LEED) معيار تصميم وبناء وتشغيل مبانٍ خضراء عالية الأداء.

وأضاف: ستكشف دهانات الجزيرة خلال مشاركتها في الجناح رقم (1-735) بالمعرض عن منتجات جديدة تطرحها للمرّة الأولى, مؤكداً نهوضها بمسؤوليتها البيئية وقيامها بتأمين متطلبات المشاريع التنموية الكبرى في المملكة, مشيراً إلى أنها ستعرض عدداً من منتجات باقتها لعام 2016م, ومجموعتها من الدهانات الذكية, بالإضافة إلى حلولها اللونية, والعديد من منتجاتها الخارجية والداخلية, ومجموعة من منتجاتها الإسمنتية والعازلة.

وبيّن المدير العام للشركة أن باقة دهانات الجزيرة لعام 2016م تتكوّن من أحدث منتجات الشركة للتشطيبات الداخلية للعام الحالي ” الجزيرة نوفل مت” المطفي المظهر والمقاوم للاتساخ بقابلية فائقة للغسيل بالماء والمنظفات, والمفضل لربّة المنزل باعتباره الحلّ الأمثل لما يواجهها من تحديات تتعلق باتساخ الطلاء وتعرّضه للبقع بالنظر لسهولة تنظيفه, كما تتكوّن من منتج ( الجزيرة ون كوت) الذي يوفر التكلفة والجهد والوقت لاستخدامه من طبقة واحدة فقط في التطبيقات الداخلية, و( الجزيرة ماروتكس) المعدّ لحماية الجدران الخارجية الإسمنتية والخرسانية من الظروف الجوية القاسية ولتغطية الشقوق فيها, و( الجزيرة جبسوم بوتي) الحل الأمثل لعلاج الفواصل الجبسية وتسوية الأسطح الجبسية الداخلية, والمنتج اللؤلؤي الديكوري ( الجزيرة ميتالو) المخصص للمشغولات الحديدية والخشبية الخارجية والداخلية, ودهان الأثاث الخشبي الفاخر ( الجزيرة وود راك) ذي الملمس الحريري المقاوم للاحتكاك, والخالي من الزنك ستيريت السام المضر بالبيئة والمستخدم, بالإضافة إلى ( جاز تانك كوتينج DW ) المعدّ ليكون بمثابة بطانة لخزانات مياه الشرب لتبقى نقيّة وصالحة للشرب.