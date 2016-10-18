بالفيديو: جندي كردي يصور مشاهد من داخل معركة الموصل بكاميرا مثبتة بملابسه

ترجمة صحيفة المرصد: نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية مقطع فيديو مرعب تم تصويره بواسطة كاميرا مثبتة بملابس أحد الجنود الأكراد أثناء معركة الموصل شمال العراق بين الأكراد و متطرفي داعش. حيث يظهر الجندي وهو يجري بين القنابل و طلقات الرصاص وهو يحاول الاحتماء بأحد المباني، و قالت مصادر أن أعضاء داعش استخدموا القنابل و القناصة و الأسلحة الكيميائية و عندما تمت محاصرتهم واجهوا الاكراد بالتفجيرات الانتحارية، و ناشدت منظمة الأمم المتحدة الأهالي بإخلاء البلدة حيث قد يستخدم المتطرفين الهاربين المواطنين كدروع بشرية.
تعليقات ( 33 )
اليوسيالدواعش صناعة أعداء أهل السنة وزراعتهم في ارض أهل السنة في سوريا والعراق الهدف منها قتل أهل السنة وتدمير ارضهم وتمكين الرافضة من السيطرة على الشام كله
كجمغلورحم الله صدام حسين مروض الكفار الروافض
فيصلوماالذي اتى بهم الى مدن اهل السنه والجماعه بغض النظر عن وجود داعش صنيعة الغرب فالهدف واضح هو ابادة اهل السنه والجماعه وتوطين الرافضه والاكراد
مساكين العراقيينجاء الدور عليهم دخلتهم امريكا في حرب استنزاف جديده في الموصل ،، صدقوني لا داعش ولا غيرها ، سيتقاتلون العراقيين بينهم وسيطول موضوع الموصل
عدد التعليقات:14604
قلم الحقيقهالله ينصـــر الأأأبطال الأكرراد على الارهابيين الأوغاد الدواعش.والله الأكراد صناديد صقور المعارك الأشاوس الشرسين.والا ماستطاعو اقامة دولتهم المستقلة.
النايفالدعاء لإخواننا السنة في الموصل أحاط بهم الأعداء من كل صوب
قائم مقام السيكةاللهم انصر اهل العراق من سنة واكراد من كلاب ايران
جراحاليهود نجح مخططهم وسببها الخونه الشيعه هم سبب زعزعه بلدانهم كل الديوثين يجلبون الشبيحه القتله علا طائراتم لكي تنحر بشعبهم وتدمر بلدانهم الخونه الشيعه
النايفالحرب في الموصل لن تقل عن ستة اشهر إذا ما زادت والمراد ليس داعش وإنما أخوانا السنة عليهم من الله مايستحقون
وشك وشكمخالف للنشر
النمري رخمه الا الجحيم داعش لعبه مجوسيه امريكيه اسرائيليه لتفكيك العرب ومحاربت دينهم وسببها ***يروافض*****
النايفنريد ابو عزرائيل يظهر ويتحدث كالعادة عن داعش لايختبي كالقط
قائم مقام السيكةسبحان الله ****
النايفمن المخزي أن يقال الجيش والحشد الشيعي أن يتقدم على داعش الإرهابي قدرتهم على المستضعفين السنة لاغير
؟؟؟؟؟داعش يدخل المناطق السنيه لماذا ؟؟؟ كل المحافظات السنيه حاربوها وشردو اهلها ليش كربلاء ونجف وغيرها من مدن الشيعه ليش اهل السنه فقط
صدام حسين الشهيدوالله ما صار لها الأشكال صوت إلا بعد موت صدام انتبهو من عملاء الداخل انهم أخطر من اليود علينا******
عرب اصحوقالها القذافى وحذركم من المخططات المستفيد اسرائيل اتفقو عليكم يعرب
صدام حسين الشهيدمخالف للنشر
زائرايباده للسنه ولاحظ كل معركه وعرباتهم العسكريه لاحظ علم العراق ورايه الطائفه الشيعه وبعدالموصل انتم ي اغبياء يمنافقين لعنه الله علا الشيعه وداعش
رحمهاللهم انصر الجيش العراقي العظيم على الدواعش الصداميين البعثييين
صدام حسين داعس على ا****مخالف للنشر
رحمهانهض من قبرك يا صدام وانظرا الى بناتك الهاربات
رحمهاحرقوووووووا اخر معقل لداعش واقبروهم لالالا لا تقبروهم احرقوهم في ابار النفط
صدام حسينأدعو لاخوانكم السنة في الموصل انهم بين المطرقة والسندان أدعو لهم هذا وقتكم ولو بالدعاء
رحمهباذن الله لن يموت البغدادي والا سيتم تعليقه في ميدان الرصافه اسوه بالارهابي الاول صدام
طير حوراناسحقوووووهم واسحقوا من تضامن معهم
محب الهيئةالموصل آخر معاقل المسلمين والفرحان اليوم غداً الخسران هذي حرب صليبية تحت غطاء داعش القاتل الخميني اوباما نتنياهو بوتين السيسي.
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونلاحول ولاقوة الابالله
فيصلالموصل اخر مسمار يدق في نعش الارهـاب
رحمهارسلوهم الى المزبله تأكلهم الكلاب الضاله لانهم فئه ضاله والكلاب تستحق اكلهم
رحمهالله ينصرك وينصرك رجال العراق ع كلاب داعش الصدامييين