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بالفيديو: جندي كردي يصور مشاهد من داخل معركة الموصل بكاميرا مثبتة بملابسه

18 أكتوبر, 2016 , 17:30 م
بالفيديو: جندي كردي يصور مشاهد من داخل معركة الموصل بكاميرا مثبتة بملابسه
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ترجمة صحيفة المرصد: نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية مقطع فيديو مرعب تم تصويره بواسطة كاميرا مثبتة بملابس أحد الجنود الأكراد أثناء معركة الموصل شمال العراق بين الأكراد و متطرفي داعش. حيث يظهر الجندي وهو يجري بين القنابل و طلقات الرصاص وهو يحاول الاحتماء بأحد المباني، و قالت مصادر أن أعضاء داعش استخدموا القنابل و القناصة و الأسلحة الكيميائية و عندما تمت محاصرتهم واجهوا الاكراد بالتفجيرات الانتحارية، و ناشدت منظمة الأمم المتحدة الأهالي بإخلاء البلدة حيث قد يستخدم المتطرفين الهاربين المواطنين كدروع بشرية.

Terrifying body cam footage has captured fierce fighting with ISIS as the battle for Mosul got underway

A Kurdish fighter filmed the moment he sprinted across open land amid deafening gunfire and explosions during an early advance on the terror group's northern Iraq stronghold

The soldier is joined by a team of Peshmerga fighters as they risk their lives trying to reach an abandoned building in the battle field

Footage released by the Kurdish Rudaw TV station showed fighters joining the battle in Khazer, close to ISIS-held Mosul

Amid intense gunfire, they run to the safety of a house before climbing the stairs and opening fire on extremists

Peshmerga forces advance in the east of Mosul to attack ISIS militants in Mosul, Iraq today

Smoke rises from clashes at Bartila in the east of Mosul during clashes this morning

More than 40,000 Iraqi and Kurd troops are leading the offensive, backed by air and ground support from a 60-nation US-led coalition, in what is expected to be a difficult assault that could take weeks or even months

More than 40,000 Iraqi and Kurd troops are leading the offensive, backed by air and ground support from a 60-nation US-led coalition, in what is expected to be a long and difficult assault

British warplanes have played a key role in the battle for Mosul today, pictured is an explosion seen from the top of Mount al-Shourah



تعليقات ( 33 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 33
    18 أكتوبر, 2016 , 18:59 م

    اليوسي

    الدواعش صناعة أعداء أهل السنة وزراعتهم في ارض أهل السنة في سوريا والعراق الهدف منها قتل أهل السنة وتدمير ارضهم وتمكين الرافضة من السيطرة على الشام كله
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  2. 32
    18 أكتوبر, 2016 , 18:57 م

    كجمغلو

    رحم الله صدام حسين مروض الكفار الروافض
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  3. 31
    18 أكتوبر, 2016 , 18:55 م

    فيصل

    وماالذي اتى بهم الى مدن اهل السنه والجماعه بغض النظر عن وجود داعش صنيعة الغرب فالهدف واضح هو ابادة اهل السنه والجماعه وتوطين الرافضه والاكراد
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  4. 30
    18 أكتوبر, 2016 , 18:54 م

    مساكين العراقيين

    جاء الدور عليهم دخلتهم امريكا في حرب استنزاف جديده في الموصل ،، صدقوني لا داعش ولا غيرها ، سيتقاتلون العراقيين بينهم وسيطول موضوع الموصل
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  5. 29
    18 أكتوبر, 2016 , 18:50 م
    عدد التعليقات:14604

    قلم الحقيقه

    الله ينصـــر الأأأبطال الأكرراد على الارهابيين الأوغاد الدواعش.والله الأكراد صناديد صقور المعارك الأشاوس الشرسين.والا ماستطاعو اقامة دولتهم المستقلة.
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  6. 28
    18 أكتوبر, 2016 , 18:44 م

    النايف

    الدعاء لإخواننا السنة في الموصل أحاط بهم الأعداء من كل صوب
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  7. 27
    18 أكتوبر, 2016 , 18:41 م

    قائم مقام السيكة

    اللهم انصر اهل العراق من سنة واكراد من كلاب ايران
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  8. 26
    18 أكتوبر, 2016 , 18:41 م

    جراح

    اليهود نجح مخططهم وسببها الخونه الشيعه هم سبب زعزعه بلدانهم كل الديوثين يجلبون الشبيحه القتله علا طائراتم لكي تنحر بشعبهم وتدمر بلدانهم الخونه الشيعه
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  9. 25
    18 أكتوبر, 2016 , 18:39 م

    النايف

    الحرب في الموصل لن تقل عن ستة اشهر إذا ما زادت والمراد ليس داعش وإنما أخوانا السنة عليهم من الله مايستحقون
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  10. 24
    18 أكتوبر, 2016 , 18:38 م

    وشك وشك

    مخالف للنشر
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  11. 23
    18 أكتوبر, 2016 , 18:35 م

    النمر

    ي رخمه الا الجحيم داعش لعبه مجوسيه امريكيه اسرائيليه لتفكيك العرب ومحاربت دينهم وسببها ***يروافض*****
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  12. 22
    18 أكتوبر, 2016 , 18:34 م

    النايف

    نريد ابو عزرائيل يظهر ويتحدث كالعادة عن داعش لايختبي كالقط
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  13. 21
    18 أكتوبر, 2016 , 18:33 م

    قائم مقام السيكة

    سبحان الله ****
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  14. 20
    18 أكتوبر, 2016 , 18:28 م

    النايف

    من المخزي أن يقال الجيش والحشد الشيعي أن يتقدم على داعش الإرهابي قدرتهم على المستضعفين السنة لاغير
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  15. 19
    18 أكتوبر, 2016 , 18:25 م

    ؟؟؟؟؟

    داعش يدخل المناطق السنيه لماذا ؟؟؟ كل المحافظات السنيه حاربوها وشردو اهلها ليش كربلاء ونجف وغيرها من مدن الشيعه ليش اهل السنه فقط
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  16. 18
    18 أكتوبر, 2016 , 18:24 م

    صدام حسين الشهيد

    والله ما صار لها الأشكال صوت إلا بعد موت صدام انتبهو من عملاء الداخل انهم أخطر من اليود علينا******
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  17. 17
    18 أكتوبر, 2016 , 18:20 م

    عرب اصحو

    قالها القذافى وحذركم من المخططات المستفيد اسرائيل اتفقو عليكم يعرب
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  18. 16
    18 أكتوبر, 2016 , 18:18 م

    صدام حسين الشهيد

    مخالف للنشر
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  19. 15
    18 أكتوبر, 2016 , 18:15 م

    زائر

    ايباده للسنه ولاحظ كل معركه وعرباتهم العسكريه لاحظ علم العراق ورايه الطائفه الشيعه وبعدالموصل انتم ي اغبياء يمنافقين لعنه الله علا الشيعه وداعش
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  20. 14
    18 أكتوبر, 2016 , 18:11 م

    رحمه

    اللهم انصر الجيش العراقي العظيم على الدواعش الصداميين البعثييين
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  21. 13
    18 أكتوبر, 2016 , 18:11 م

    صدام حسين داعس على ا****

    مخالف للنشر
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  22. 12
    18 أكتوبر, 2016 , 18:06 م

    رحمه

    انهض من قبرك يا صدام وانظرا الى بناتك الهاربات
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  23. 11
    18 أكتوبر, 2016 , 18:05 م

    رحمه

    احرقوووووووا اخر معقل لداعش واقبروهم لالالا لا تقبروهم احرقوهم في ابار النفط
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  24. 10
    18 أكتوبر, 2016 , 18:04 م

    صدام حسين

    أدعو لاخوانكم السنة في الموصل انهم بين المطرقة والسندان أدعو لهم هذا وقتكم ولو بالدعاء
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  25. 9
    18 أكتوبر, 2016 , 18:03 م

    رحمه

    باذن الله لن يموت البغدادي والا سيتم تعليقه في ميدان الرصافه اسوه بالارهابي الاول صدام
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  26. 8
    18 أكتوبر, 2016 , 18:03 م

    اللهم عليك بالجحش الغبي أعداء السنة وبايرن ممولتهم وصناعة داعش
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  27. 7
    18 أكتوبر, 2016 , 18:01 م

    اللهم انصر سنة الموصل على الإرهابيين والمجوس أولاد المتعة
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  28. 6
    18 أكتوبر, 2016 , 17:56 م

    طير حوران

    اسحقوووووهم واسحقوا من تضامن معهم
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  29. 5
    18 أكتوبر, 2016 , 17:54 م

    محب الهيئة

    الموصل آخر معاقل المسلمين والفرحان اليوم غداً الخسران هذي حرب صليبية تحت غطاء داعش القاتل الخميني اوباما نتنياهو بوتين السيسي.
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  30. 4
    18 أكتوبر, 2016 , 17:52 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    لاحول ولاقوة الابالله
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  31. 3
    18 أكتوبر, 2016 , 17:42 م

    فيصل

    الموصل اخر مسمار يدق في نعش الارهـاب
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  32. 2
    18 أكتوبر, 2016 , 17:40 م

    رحمه

    ارسلوهم الى المزبله تأكلهم الكلاب الضاله لانهم فئه ضاله والكلاب تستحق اكلهم
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  33. 1
    18 أكتوبر, 2016 , 17:39 م

    رحمه

    الله ينصرك وينصرك رجال العراق ع كلاب داعش الصدامييين
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