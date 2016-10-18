بالفيديو: جندي كردي يصور مشاهد من داخل معركة الموصل بكاميرا مثبتة بملابسه

ترجمة صحيفة المرصد: نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية مقطع فيديو مرعب تم تصويره بواسطة كاميرا مثبتة بملابس أحد الجنود الأكراد أثناء معركة الموصل شمال العراق بين الأكراد و متطرفي داعش. حيث يظهر الجندي وهو يجري بين القنابل و طلقات الرصاص وهو يحاول الاحتماء بأحد المباني، و قالت مصادر أن أعضاء داعش استخدموا القنابل و القناصة و الأسلحة الكيميائية و عندما تمت محاصرتهم واجهوا الاكراد بالتفجيرات الانتحارية، و ناشدت منظمة الأمم المتحدة الأهالي بإخلاء البلدة حيث قد يستخدم المتطرفين الهاربين المواطنين كدروع بشرية.