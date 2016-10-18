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فيديو : مقتل شاب برازيلي بـ 16 طلقة و القاتل يعلل قتله بأنه كان على علاقة بحبيبته

18 أكتوبر, 2016 , 18:42 م
فيديو : مقتل شاب برازيلي بـ 16 طلقة و القاتل يعلل قتله بأنه كان على علاقة بحبيبته
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ترجمة صحيفة المرصد: نشرت صحيفة الديلي مي البريطانية مقطع فيديو لشاب برازيلي 18 عاما كان بمطار سيلجادو شمال البرازيل منتظرا عودة أحد أصدقائه، و إذا بمجموعة تقترب منه و تطلق عليه وابلا من الرصاص من مسافة قريبة أودت بحياته على الفور و استطاعت الشرطة القبض على أحد الجناة بالقرب من مكان الحادث مصابا بطلق نار في قدمه و معه سلاح يطابق احد الاسلحة التي تمت بها الجريمة و خلال التحقيق اعترف المتهم باشتراكه بالحريمة و علل ذلك بأن القتيل كان على علاقة بحبيبته السابقة فأراد الانتقام منه، تم رصد اكثر من 16 طلقة بجسم الضحية أطلقت عليه من مسافة قريبة.

CCTV images from the airport in Brazil show a group of teenagers running for cover after shots are fired 

The men then run away leaving their teenager victim lying on the ground in the terminal building

 

The 18-year-old victim, Marlon Roldan Soares, was in Terminal Two at Salgado Filho International airport in Porto Alegre, south Brazil, with his family to see off a friend who was about to catch a flight, when the incident occurred

Emergency services rushed to the scene but were unable to help the fatally injured teeanger 



تعليقات ( 2 )

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  1. 2
    18 أكتوبر, 2016 , 19:00 م
    عدد التعليقات:14604

    قلم الحقيقه

    تمنيت لو أنه قضى على حبيبته الخائنة مع غريمه وأرداها قتيلة معه.
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  2. 1
    18 أكتوبر, 2016 , 18:49 م

    فيصل

    اكيد دواعش
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