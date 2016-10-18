فيديو : مقتل شاب برازيلي بـ 16 طلقة و القاتل يعلل قتله بأنه كان على علاقة بحبيبته

ترجمة صحيفة المرصد: نشرت صحيفة الديلي مي البريطانية مقطع فيديو لشاب برازيلي 18 عاما كان بمطار سيلجادو شمال البرازيل منتظرا عودة أحد أصدقائه، و إذا بمجموعة تقترب منه و تطلق عليه وابلا من الرصاص من مسافة قريبة أودت بحياته على الفور و استطاعت الشرطة القبض على أحد الجناة بالقرب من مكان الحادث مصابا بطلق نار في قدمه و معه سلاح يطابق احد الاسلحة التي تمت بها الجريمة و خلال التحقيق اعترف المتهم باشتراكه بالحريمة و علل ذلك بأن القتيل كان على علاقة بحبيبته السابقة فأراد الانتقام منه، تم رصد اكثر من 16 طلقة بجسم الضحية أطلقت عليه من مسافة قريبة.