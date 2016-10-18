بالصور: داعش تجبر صبيين على تنفيذ حكم الاعدام رميا بالرصاص على رجلين

ترجمة صحيفة المرصد: نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية مقطع فيديو مفزع لفاجعة جديدة تقدمها داعش للإعلام، حيث جعلت صبيين يبلغان من العمر 12 عاما فقط يرتديان الزي العسكري و غطاء الرأس الأخضر الذي يرمز لمنفذي الإعدام بالتنظيم يقومان باطلاق الرصاص على رأسي رجلين متهمين بالتجسس يرتديان البدلة البرتقالية و هما راكعين أمام الصبيين بمكان مفتوح في مشهد يقشعر له البدن، و بآخر المقطع تظهر جثتي الرجلين ملقاتين على الأرض وقد فارقا الحياة.