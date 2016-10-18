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بالصور: داعش تجبر صبيين على تنفيذ حكم الاعدام رميا بالرصاص على رجلين

18 أكتوبر, 2016 , 18:49 م
بالصور: داعش تجبر صبيين على تنفيذ حكم الاعدام رميا بالرصاص على رجلين
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ترجمة صحيفة المرصد: نشرت صحيفة الديلي ميل البريطانية مقطع فيديو مفزع لفاجعة جديدة تقدمها داعش للإعلام، حيث جعلت صبيين يبلغان من العمر 12 عاما فقط يرتديان الزي العسكري و غطاء الرأس الأخضر الذي يرمز لمنفذي الإعدام بالتنظيم يقومان باطلاق الرصاص على رأسي رجلين متهمين بالتجسس يرتديان البدلة البرتقالية و هما راكعين أمام الصبيين بمكان مفتوح في مشهد يقشعر له البدن، و بآخر المقطع تظهر جثتي الرجلين ملقاتين على الأرض وقد فارقا الحياة.

ISIS brutes forced two child executioners to shoot prisoners in the head after accusing the men of being 'crusader spies'

The men were forced to kneel on the ground close to a wooded area in northern Iraq as two boys, who appear to be aged about 12, aim handguns at their heads

Shocking pictures then show the two prisoners, dressed in orange jumpsuits, lying dead on the ground

The prisoners were forced to pose for pictures before being dragged away to their death

Condemnded: Both of the men were accused of acting as spies for coalition forces in Iraq



تعليقات ( 2 )

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  1. 2
    18 أكتوبر, 2016 , 18:57 م

    أبو فارس

    الورعان الدواعش أشكالهم من باكستان أو أفغانستان ماهم عرب
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  2. 1
    18 أكتوبر, 2016 , 18:52 م
    عدد التعليقات:14604

    قلم الحقيقه

    خلاص انتهى مسلسلكم الدموي اليوم تقطع رؤوس الدواعش في الموصل وتنسف جماجمهم الملعونة لارحمهم الله ولاغفر لهم ولاأسكنهم فسيح جناته.
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