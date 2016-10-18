بالفيديو.. مقيم يمني ينفعل على مواطنه المغترب في أمريكا بخصوص سعودة قطاع الاتصالات !

صحيفة المرصد: انفعل مقيم يمني بالمملكة على مواطنه اليمني المتواجد بالولايات المتحدة الأمريكية والذي تحدث في مقطع عن قرار سعودة قطاع الاتصالات في السعودية وما صاحب ذلك من سلبيات أثرت في المقيمين اليمنيين.

وردّ عليه المقيم اليمني الذي يعمل بالمملكة في مقطع فيديو صوره بنفسه وقال: “لا تقولون شيء وتتفلسفون فيه، إحنا جالسين في السعودية عشرات السنوات وعارفين”.

وأضاف: “أنا ما أنافق عشان حنا جالسين في السعودية، ولكن لابد إن كلمة الحق تطلع؛ لأن اللي ما يشكر الناس ما يشكر الله”، وتابع: “هذه أرضهم وهذا شعبهم رافعين راسهم في السما، فلابد نحترم بلدهم وشعبهم”.

وأكد أنه لا يستطيع أحد أن ينكر دعم المملكة العربية السعودية لليمن في كل شيء بالمال والرجال، مضيفاً أن هذه البلد مقدسة وخيرها على كل اليمنيين.

وقال مخاطباً اليمنيين: “انظروا فالسيارات الفخمة والدعم المادي لليمن ما جاء إلا عن طريق المقيمين اليمنيين اللي جالسين في السعودية”، وتابع: “اللي في كندا والسويد وأوروبا اذا اتصل أهله به وقالوا له حول لنا 100 دولار ما يقدر بل يتصل علينا نحنا اللي في السعودية ويقعد يقول حولوا لي”.

وخاطب المقيم اليمني مواطنيه المقيمين في أمريكا: “ايش اللي شوفناه منكم يا أصحاب أمريكا؟ لو فيكم خير كنا شفناه داخل البلد – يقصد اليمن”.