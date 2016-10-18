بالفيديو: مصريون يفضحون شيخ قرية ويجبرونه على ارتداء قميص نوم ويطوفون به في الشوارع

صحيفة المرصد: أجبر بعض الأفراد من محافظة الفيوم المصرية شيخ قريتهم على ارتداء قميص نوم والطواف به في القرية لفضحه وتصويره بالفيديو.ويرجع الخلاف للتعصب العائلي بين طرفي الصراع، فعائلة اللاهوني التي ينتمي إليها شيخ القرية سبق أن قامت بنفس الفعلة في رمضان الماضي لشخص من عائلة أبو شناف اتهمته بالتشهير بزوجته التي تنتمي للعائلة عبر “فيسبوك”.وأسفر الخلاف هذه المرة على تجريد شيخ القرية من ملابسه وإلباسه قميص نوم حريمي أحمر. ولذلك للانتقام بنفس الطريقة.من جانبها، حاصرت قوات الأمن القرية، وألقت القبض على 7 متهمين لمنع وقوع اشتباكات بين العائلتين.

