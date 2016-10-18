بالصور والفيديو .. تعرّض الاعلاميّة علا الفارس لحادث سير مروع

صحيفة المرصد:ضجّت المواقع الالكترونية في اليومين الماضيين، بخبر تعرّض الاعلاميّة الأردنية علا الفارس مع شقيقها، لحادث سيرٍ خطير، كاد أن يودي بحياتها في دبي.

في هذا السياق، نشرت الفارس عبر حسابها الرسمي على “فايسبوك” مجموعة من الصور والفيديو، الذي يظهر مكان الحادث والسيارة المدمّرة وفقاً لموقع لها .

وعلّقت على المنشور وكتبت مطمئنةً جمهورها: “بخصوص الحادث قدر الله وماشاء فعل تفاقيد الله رحمه ونشكر الله ان الجميع بخير ولا لم يخدش احد فينا وهذا من رحمه الله فينا .. شكرًا للمشاعر الطيبة للجميع وسامح الله الشامتين .. “وقل للشامتين افيقوا فإن نوائب الدنيا تدور ” لا اراكم الله مكروها في احد .. والحمدلله اننا بخير وما فينا الا العافية”.