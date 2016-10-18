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بالصور والفيديو .. تعرّض الاعلاميّة علا الفارس لحادث سير مروع

18 أكتوبر, 2016 , 19:26 م
بالصور والفيديو .. تعرّض الاعلاميّة علا الفارس لحادث سير مروع
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صحيفة المرصد:ضجّت المواقع الالكترونية في اليومين الماضيين، بخبر تعرّض الاعلاميّة الأردنية علا الفارس مع شقيقها، لحادث سيرٍ خطير، كاد أن يودي بحياتها في دبي.

في هذا السياق، نشرت الفارس عبر حسابها الرسمي على “فايسبوك” مجموعة من الصور والفيديو، الذي يظهر مكان الحادث والسيارة المدمّرة وفقاً لموقع لها .

وعلّقت على المنشور وكتبت مطمئنةً جمهورها: “بخصوص الحادث قدر الله وماشاء فعل تفاقيد الله رحمه ونشكر الله ان الجميع بخير ولا لم يخدش احد فينا وهذا من رحمه الله فينا .. شكرًا للمشاعر الطيبة للجميع وسامح الله الشامتين .. “وقل للشامتين افيقوا فإن نوائب الدنيا تدور ” لا اراكم الله مكروها في احد .. والحمدلله اننا بخير وما فينا الا العافية”.

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تعليقات ( 18 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 18
    18 أكتوبر, 2016 , 21:00 م

    محب الصالحين

    حزام الأمان له دور بعد أمر الله تعالى حافظوا ع ربطه في كل الأوقات والطرقات
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  2. 17
    18 أكتوبر, 2016 , 20:54 م

    ((الم يان للذين ءامنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ))
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  3. 16
    18 أكتوبر, 2016 , 20:39 م

    ااببووححمموودد

    الحمد لله على سلامتك يا علا .. هذه الاعلامية محترمة .. وتسحق ان تعيش أكثر !!
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  4. 15
    18 أكتوبر, 2016 , 20:14 م

    راجي رحمة ربه

    سبحان الله تعرضت لحادث فقدت اعز الناس فيه وآثاره إلى الآن والحمد لله وهي تضحك ولا كان شي صار ترا انك نجيت من الموت نعمه وفضل من أجله الله لايوريكم ش
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  5. 14
    18 أكتوبر, 2016 , 20:12 م

    العقل نعمه

    يعني اني موجوده هلس
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  6. 13
    18 أكتوبر, 2016 , 20:10 م

    صرخة صمت

    حادث فعلآ مروع الحمدلله الي الله نجاها ، الحمدلله ع سلامتها الله يهديها ويصلح حالها ويزينها بالحجاب ، الحجاب زينة المرأة المسلمة
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  7. 12
    18 أكتوبر, 2016 , 20:07 م

    شوهاظ

    شو هاظ يازلمه بدكيش بدكوش بدكاش ... هي تعرض الحادث عشان ***يتسابقون في إهدائها وتعويضها بسياره فارهه .. وهذا ماسيحدث بالطبع . وأول من يفزع عووره
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  8. 11
    18 أكتوبر, 2016 , 20:00 م

    وشك وشك

    السياره راحت فيها
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  9. 10
    18 أكتوبر, 2016 , 19:59 م

    عبد ربه منصور هادي

    خير ياطير ، الكل يتعرض لحوادث في جميع ارجاء العالم يازلمه كفايه اقحامنا في حياتكم الشخصية يا عشاق الشهرة والاعلام المزيف
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  10. 9
    18 أكتوبر, 2016 , 19:55 م

    ابن الباديه

    الحمدلله على السلامة يانوررررر العين . ياملكة جمال بنات العررررب
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  11. 8
    18 أكتوبر, 2016 , 19:54 م

    ماركتو

    الحمد الله على سلامتها وأخوها .. ما تشوفين باس ياعلا ..
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  12. 7
    18 أكتوبر, 2016 , 19:52 م

    احتمال يكون مشهد من مسلسل او ماشابه ذلك من خرابيط
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  13. 6
    18 أكتوبر, 2016 , 19:48 م

    هايدي

    هذه ثاني مرة تتعرض لحادث الحمدلله على سلامتك ياقمر
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  14. 5
    18 أكتوبر, 2016 , 19:47 م

    ساره

    هذي مثل ***والقطو بسبعة ارواح لو تنطبق فيها الارض تطلع مثل *ً**لكن الله يمهل ولايهمل كل *** له يوم وحساب ويل ووعيد الله عادل مايظلم احد
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  15. 4
    18 أكتوبر, 2016 , 19:47 م

    خنبقي ياخنبوقه

    بع بع اعطيها اﻻكسنت هاذى الي مقدرني الله عليه معوضه خير
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  16. 3
    18 أكتوبر, 2016 , 19:45 م

    اعوذ بالله من الشماته هذول مرضى اللي يتشمتون لا شك في ذلك ضامنين حياتهم الله يبلانا بما ابتلاهم والله يشفيهم او ياخذهم
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  17. 2
    18 أكتوبر, 2016 , 19:41 م

    استغفر الله

    ما شفنا فقير تعرض لحادث ونجى وكل يوم وحدة من هالاشكال تنقلب وتسلم بديت اشك ان تمثيل للشهرة وللسلفي
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  18. 1
    18 أكتوبر, 2016 , 19:29 م

    واحد عابر

    رساله لها من الله عزوجل لعلها تتوب وترجع لربها وتتحجب .
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