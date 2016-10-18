بالصور والفيديو .. تعرّض الاعلاميّة علا الفارس لحادث سير مروع

صحيفة المرصد:ضجّت المواقع الالكترونية في اليومين الماضيين، بخبر تعرّض الاعلاميّة الأردنية علا الفارس مع شقيقها، لحادث سيرٍ خطير، كاد أن يودي بحياتها في دبي.
في هذا السياق، نشرت الفارس عبر حسابها الرسمي على “فايسبوك” مجموعة من الصور والفيديو، الذي يظهر مكان الحادث والسيارة المدمّرة وفقاً لموقع لها .
وعلّقت على المنشور وكتبت مطمئنةً جمهورها: “بخصوص الحادث قدر الله وماشاء فعل تفاقيد الله رحمه ونشكر الله ان الجميع بخير ولا لم يخدش احد فينا وهذا من رحمه الله فينا .. شكرًا للمشاعر الطيبة للجميع وسامح الله الشامتين .. “وقل للشامتين افيقوا فإن نوائب الدنيا تدور ” لا اراكم الله مكروها في احد .. والحمدلله اننا بخير وما فينا الا العافية”.
تعليقات ( 18 )
محب الصالحينحزام الأمان له دور بعد أمر الله تعالى حافظوا ع ربطه في كل الأوقات والطرقات
ااببووححممووددالحمد لله على سلامتك يا علا .. هذه الاعلامية محترمة .. وتسحق ان تعيش أكثر !!
راجي رحمة ربهسبحان الله تعرضت لحادث فقدت اعز الناس فيه وآثاره إلى الآن والحمد لله وهي تضحك ولا كان شي صار ترا انك نجيت من الموت نعمه وفضل من أجله الله لايوريكم ش
العقل نعمهيعني اني موجوده هلس
صرخة صمتحادث فعلآ مروع الحمدلله الي الله نجاها ، الحمدلله ع سلامتها الله يهديها ويصلح حالها ويزينها بالحجاب ، الحجاب زينة المرأة المسلمة
شوهاظشو هاظ يازلمه بدكيش بدكوش بدكاش ... هي تعرض الحادث عشان ***يتسابقون في إهدائها وتعويضها بسياره فارهه .. وهذا ماسيحدث بالطبع . وأول من يفزع عووره
وشك وشكالسياره راحت فيها
عبد ربه منصور هاديخير ياطير ، الكل يتعرض لحوادث في جميع ارجاء العالم يازلمه كفايه اقحامنا في حياتكم الشخصية يا عشاق الشهرة والاعلام المزيف
ابن الباديهالحمدلله على السلامة يانوررررر العين . ياملكة جمال بنات العررررب
ماركتوالحمد الله على سلامتها وأخوها .. ما تشوفين باس ياعلا ..
هايديهذه ثاني مرة تتعرض لحادث الحمدلله على سلامتك ياقمر
سارههذي مثل ***والقطو بسبعة ارواح لو تنطبق فيها الارض تطلع مثل *ً**لكن الله يمهل ولايهمل كل *** له يوم وحساب ويل ووعيد الله عادل مايظلم احد
خنبقي ياخنبوقهبع بع اعطيها اﻻكسنت هاذى الي مقدرني الله عليه معوضه خير
استغفر اللهما شفنا فقير تعرض لحادث ونجى وكل يوم وحدة من هالاشكال تنقلب وتسلم بديت اشك ان تمثيل للشهرة وللسلفي
واحد عابررساله لها من الله عزوجل لعلها تتوب وترجع لربها وتتحجب .