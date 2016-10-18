شاهد.. امرأة عادت إلى بيتها بعد انتهاء مشكلة مع زوجها لتجد المفاجأة !!

صحيفة المرصد: تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لامرأة تستعرض كميات كبيرة من الذهب استقبلتها كهدية من زوجها.
وقال المغردون بأن الفيديو المتداول هو لزوجة تفاجأت بكميات كبيرة من الذهب أهداها لها زوجها بعد أن عادت إلى البيت عقب انتهاء مشكلة عائلية بينهما.
ويظهر الفيديو الفواتير التي أخذها الزوج إثباتاً لقيمة الذهب حيث تتعدى عشرات الآلاف من الريالات.
تعليقات ( 87 )
خالدان الله يمهل ولا يهمل شل الله اركانك ياقلم البهتان والكذب وقطع لسانك وسلط عليك وفضحك على الملاء اللهم اقطع نسله وشتت شمله وزلزل الارض من تحته
لا إله إلا اللهنسأل الله لهم التوفيق ، والخير
ابوالحمزةوالله أعلم الظاهر موضوع الخلاف وحدة أخرى والمره تبغى تغيضها بالفديو
يلدرمتريد ان تصنع منه **** رقم 2، متى يتوقف النساء عن هذه الحماقات ؟!
ابو عقلينالحسد وراء كل جريمة قاتل الله الحسد ربوا انفسكم وابنائكم على الخير ونبذ الحسد علموهم ان الدنيا ارزاق دربوهم على القناعة والرضا تسعد حياتهم
حبيب المرصدت ١٠ وساره وفارس ترى تعليق واحد ومعرف يكفيك يالأخو
لجلب المالقراءة سورة القدر 1000 مرة في اليوم ماعدا ( رجب وشعبان ورمضان ) مع الوضوء وإستقبال القبلة وعدم تغيير المكان ..
عدد التعليقات:2
إنسان منصفكل ,,,النساء,,,,إذا أطفئت الأنوار ,,,,واحد,,,,بلاش ,,,,هيااااط,,,,,ماله داعي
عدد التعليقات:2
إنسان منصفإذا كان الزوج ,,,,,,على قد حاله,,,,,,ودفع ,,,,هذي المبالغ,,,,فالله يشافيه مماهوفيه,,,,وإذاكان ميسور الحال,,,,,عاااادي ,,,فيه ناس يهدون ,,,أكثر
فيصلالله يستر لايكون زوجها شغال *** ههههههه
فليحانمهزلة.
داعس رقبة الزيدي الحوثيانتم و شلكم فيه هو حر بماله
نايف العنزيهذا تحريض إذا لاتزعلن يالحريم مو كل وحدة تحصل على 4 أطقم وممكن العكس غير ممكن بانتظارك ضره 😎😎😎😎😎
بخيت الزهرانيما لهذا ،الهياط ،داعي،والله امرنا،بالستر،كان هذا بينك وبين زوجتك،ولا أقول ،اللهم لك الحمد والشكر،حتى ترضى،
ايه هينياالطيب ماعندك سلف 200 ريال لاخر لشهر
بخيت الزهرانيمالها ذَا الهياط داعي ولا لزوم، حتى وإنكان ،ثري، او انه ماكان،بين ماسواه لأحد ،كان بينه وبين زوجته،والستر أفضل ،ولا أقول ،الا، اللهم لك الحمدحتى ترضى،
ضب ياكل خنبوقةالسؤال مين الي صور وارسل
داعس رقبة الزيدي الحوثيالرومانسيه أجواها غير
نصوحت34 / لا تفشي اسرار بيتك ولا تغتب زوجتك .قال تعالى {وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا} في هذه الآية النهي عن الغيبة
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونبذكر الله تطمئن القلوب
مفقودهذي رضاوة "الزواج من اخرى" يعني متزوج عليها
نصوحت 34 / قال صلى الله عليه وسلم ( إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها )
داعس رقبة الزيدي الحوثييا زويته خلك بالحلبه و القات الشيشه يا زيدي
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونبذكر الله تطمئن القلوب
ليبراليمن المفترض انه ترضاها في طالق طالق طالق تحرمين علي مثل امي وشيلي قشك وروحه بلا رجعه ونموت ماتلاقينا ويصلي ركعتين شكرلله
محمدهييييياط وهذه الاشكال الي حالنا في تتدهور
داعس رقبة الزيدي الحوثيوين زويحر السميري
ااببووححممووددكم من قلب صغير لا يحتمل .. خدشه هذا الفيديو .. كم تمنيت ان اكون طبيب قلب في هذه اللحظة !!
فوفوونااااسة اجل بروح اللحين وتزاعل مع زوجي يمكن يسوي مثله
شيهانة💤💧بعض المعلقين فاهمين "الرومانسية" غلط يعني إذا زوجها أشترى لها محل ذهب وغرقها بالهدايا يعتبر ف نظركم (رومانسي)🤔 ترى كلمة طيبة تكفي.
شيهانة💤💧أسهل كلمة عند أغلب النساء إذا أحتاج زوجها وحدته الظروف ( دبر عمرك ) أنت رجال ماعليها حتى لوينسجن ... سبحان الله يوم أحتاج طلع بنظرك رجال.. عجيب🤔!!!
خنبقي ياخنبوقهالرضاوه هاذي تجيب له زوجتين هاذى فتح على نفسه بابه كل يوم هاربه عند اهلها وﻻ ترجع الى برضوه
يا سلاموالله مالها لزمه تصوير وهياط
🌸 الملح و القبلة 🌸34 // أحمد : حال صاحب هذا الإسم : الحظوظ العمليّة مُتعبة جداً ، ويشتغل من سن الصّغر ..
ليبراليالكثيريعملن هذي الطريقه حتى تخليه فقري كل شوي مشكله وتذهب لبيت اهلها وماترجع الا في رضاوه وهي عند انساب الشرالذين نسبهم خساره لو بنتهم ببلاش
شيهانة💤💧هقوتي أنهم مستأجرين الذهب عشان تقهر زميلاتها وقريباتها وبعد يصورون معاه سيلفي راح يرجعونه للمحل هذا إذا هو ذهب حقيقي😛😂😂😂
ابو فارسالماديات والتقنية وبرامج التواصل فرغت الاسر من القيم وتعرى المجتمع امام الاخرين حتى انسلخنا من العادات والتقاليد والقيم
مار يسلمملاحظه : قيمة الذهب المعروض يتخطى 10000ريال اتوقع الفيديو كله على بعضه لمناسبة خطوبه
🌸 الملح و القبلة 🌸35 // رنـا - رانيـا : طلاق ، يُرجى تغيير الإسم بعد إستشارة المُختصين بعلم الأسماء ..
شيهانة💤💧ذلحين ي زوج الغفلة أبشر بـ إختلاق المشاكل ع أتفه سبب وكل زعلة رجعتها للبيت بذهب يمديها تترزق الله من وراك وتفتح لها محل ذهب ولوتحتاج والله ماتعطيك.
Ksar911وفِي الأخير ***
فارسهذا بفضل الله ثم بفضل المسلسلات التركية لان فيها دروس وفوائد عديدة عن الرومانسية وها هي جابت نتيجة مع السعوديين 👍
REALITYايه بكرا يقول لك محتاج فلوس عطين الذهب ابيعه .لكن تأكدي لا يكون أكسسوار يا هبلا
عدد التعليقات:4394
أنفااس مشتااقت ٣٤ احمد ،،، تفشي اسرار بيتك فأنت لست أهل لزوجتك مع العلم بأنك وافد مفتن ،،، مسكين
شيهانة💤💧وكل مازعلت ورجعت راح تشتري لها ع قولهم رضاوة🤔عزالله أنك فتحت ع نفسك باب مايتقفل وأبلشت نفسك بنفسك الحريم مافيه أكثر من زعلهن حلها.
ظامي اليليذكرني.بطائرة عادل المسلم اللى اهداها لمهره.وفي النهايه طلعت الفضيحه المدويه.انتبه من الهياط الزائد.
الله يصلح الحاللو واحد غَيْرُه كان طلقها وشتت أطفاله الله يسعدهم ويخليهم لبعض طول العمر والله يرزق العزاب والعازبات بالزوجات والازواج الحلوين الطيبين الرومانسين آمين
عدد التعليقات:4394
أنفااس مشتااقابو حمزة تكلم عن نفسك ،،،، أما الشعب بخير و غنى وإلا ما رأيت كمية الذهب في الفيديو مهداة من مواطن عادي لزوجه ،، نحمد الله على نعمه
داعس رقبة الزيدي الحوثيعبدو زويته حدك حفرة الزيت يا البنشري
🌸 الملح و القبلة 🌸ألقاه مكمّل الطبخة اللي محضرة نصها مُسبقاً !! أكيد حعشقه .. عشق مش طبيعي 💕 ...
رناالرومانسية مو غريبة على ابن بلدي السعودي 😘
احمدندمت ولله على الزواج الحرمه نايمه الى بعد العصر ادخل البيت لا غداء ولا استقبال والاولاد يطلعون من المدرسه جيعانيين والمدام نايمه ومتبطحه. خلوهم يعنسون
مع الخيلالله يعينك هاالحين كل مشكلة تبي هدية وتخلق من الا مشكلة مشكلة الا اذا كانت تقدر هاالموقف النبيل وهم قلة
حامدليش التصوير؟ ما يخافون من العين والحسد؟
عدد التعليقات:4394
أنفااس مشتااققيمة الذهب مهر لزوجة جديدة ،،، كان تزوجت بهذا الذهب و انتهت المشكلة درب يودي ما يرد يا جحه ،،
🌸 الملح و القبلة 🌸أتصوّر اللي يزيد غلاه وقيمته بقلبي .. انّه يكون حاسس فيني .. لو راجعة للبيت بعد غياب ألقى البيت نظيف مثلاً !! لو كان عندي دوام الصبح ورجعت الظهر ...1
داعس رقبة الزيدي الحوثيابو الحمزه خذ الالف مع الهمزه
ت 19ه ه ه اضحكوا يا جماعه اضحكوا ظريفه ماشاء الله عليها
العقل نعمههذا اسمه هياط اجتماعي
سالم قدهوو على الطيب ضاريباقي فيه هياط
راجي رحمة ربهاحمد الله واشكره ع النعمه ولا تتباهى بها فهناك الفقير والمحتاج وتذكر قارون والحمد لله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى وأهم نعمه الصحه والعافيه والاسلام
راجي رحمة ربهاحمد الله واشكره ع النعمه ولا تتباهى بها فهناك الفقير والمحتاج وتذكر قارون والحمد لله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى وأهم نعمه الصحه والعافيه والاسلام
داعس رقبة الزيدي الحوثيالاغنيه و المساند رائعه بالتوفيق لهم
🌸 الملح و القبلة 🌸ماشاء الله لاقُوّة إلّا بالله ❤️ الله يهنّيهم ويسعدهم ويزيدهم حب ❤️ ..
ابوالحمزةراعي شعور الشعب الفقير علشان ربنا يبارك لك في ملك وعائلتك
سارهيقلد الاتراك هذا اكيد امه تركية
الغلاالله أعلم
الحربيان من اعراض الحسد التحسس وضيق في الصدر وقلق ومن اتفه الامور في الكلام تجد الطرفين يغضبون .فاللبعد عن الحاسدين والحسد اقضو حوائجكم بالسر والكتمان
سري للغايةهذه ام العيال وشريكة العمر تستاهل الذهب ( الطيبون للطيبات ) الله يرزقهم ويديم عليهم السعادة والحب والافراح ويبعد عنهم الحسد والغيرة
أبو بنيانوين الي يقلن الرجال مالهم أمان
خالدين بريدةأنا اللي عجبني بالفيديو طريقة المساند اللي بالمجلس و المراكي !!
душмандары***بقت كثير هالزمن ياقدعان
،،،،الجوهرهالله يصلح شانهم ويخزي شيطانهم ويسخرهم لبعض ويديم المحبه والسعاده عليهم
عارفشكله هو الغلطان وركبوه الحق. الله يجمع بينهم على خير.
هايديكل فاتورة تاريخها غير يعني هذا ذهبها من زمان وشكلها بتعطيه زوجها سوت حفلة توديع للذهب اكيد شالو كل البدلات والحين بيسدد دينه والترتيبات حركات حريم بعد
الشـايبالتعامل والحب والاحترام بين الزوجين اهم من الاموال والذهب
الحربيالله يكفيكم شر الحسد . وللمعلومية ؟ تحدث احياناً بين الازواج او الاصدقاء او الاهل مشادات على امور تافها ولاتستحق وهذا اعراض حسد اصيبو به. فحصنو انفسكم
منى ~ما يصور الا اللي ما شاف خير او حديث نعمه
عليهاذي رضوه لها غصب عنه ماهو كرم
وشك وشكوالمطلوب
راشدزوجين متحابين الله يسعدهم وانصح الإخوة المعلقين بالابتعاد عن الحسد والسب والشتم وسوء الظن .
محمد 266اويحي .. قلت ان الذيب مفجأها بالثانية اثريه شاريلها غوايش هههههه (راحوا)