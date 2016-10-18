  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

شاهد.. امرأة عادت إلى بيتها بعد انتهاء مشكلة مع زوجها لتجد المفاجأة !!

18 أكتوبر, 2016 , 19:47 م
شاهد.. امرأة عادت إلى بيتها بعد انتهاء مشكلة مع زوجها لتجد المفاجأة !!
  • 4٬614
  • 87
  • حجم الخط

صحيفة المرصد: تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لامرأة تستعرض كميات كبيرة من الذهب استقبلتها كهدية من زوجها.

وقال المغردون بأن الفيديو المتداول هو لزوجة تفاجأت بكميات كبيرة من الذهب أهداها لها زوجها بعد أن عادت إلى البيت عقب انتهاء مشكلة عائلية بينهما.

ويظهر الفيديو الفواتير التي أخذها الزوج إثباتاً لقيمة الذهب حيث تتعدى عشرات الآلاف من الريالات.



تعليقات ( 87 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 87
    18 أكتوبر, 2016 , 21:02 م

    خالد

    ان الله يمهل ولا يهمل شل الله اركانك ياقلم البهتان والكذب وقطع لسانك وسلط عليك وفضحك على الملاء اللهم اقطع نسله وشتت شمله وزلزل الارض من تحته
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 86
    18 أكتوبر, 2016 , 21:00 م

    لا إله إلا الله

    نسأل الله لهم التوفيق ، والخير
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 85
    18 أكتوبر, 2016 , 21:00 م

    ابوالحمزة

    والله أعلم الظاهر موضوع الخلاف وحدة أخرى والمره تبغى تغيضها بالفديو
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 84
    18 أكتوبر, 2016 , 20:59 م

    يلدرم

    تريد ان تصنع منه **** رقم 2، متى يتوقف النساء عن هذه الحماقات ؟!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 83
    18 أكتوبر, 2016 , 20:58 م

    ابو عقلين

    الحسد وراء كل جريمة قاتل الله الحسد ربوا انفسكم وابنائكم على الخير ونبذ الحسد علموهم ان الدنيا ارزاق دربوهم على القناعة والرضا تسعد حياتهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 82
    18 أكتوبر, 2016 , 20:58 م

    حبيب المرصد

    ت ١٠ وساره وفارس ترى تعليق واحد ومعرف يكفيك يالأخو
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 81
    18 أكتوبر, 2016 , 20:57 م

    لجلب المال

    قراءة سورة القدر 1000 مرة في اليوم ماعدا ( رجب وشعبان ورمضان ) مع الوضوء وإستقبال القبلة وعدم تغيير المكان ..
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 80
    18 أكتوبر, 2016 , 20:56 م
    عدد التعليقات:2

    إنسان منصف

    كل ,,,النساء,,,,إذا أطفئت الأنوار ,,,,واحد,,,,بلاش ,,,,هيااااط,,,,,ماله داعي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 79
    18 أكتوبر, 2016 , 20:54 م
    عدد التعليقات:2

    إنسان منصف

    إذا كان الزوج ,,,,,,على قد حاله,,,,,,ودفع ,,,,هذي المبالغ,,,,فالله يشافيه مماهوفيه,,,,وإذاكان ميسور الحال,,,,,عاااادي ,,,فيه ناس يهدون ,,,أكثر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 78
    18 أكتوبر, 2016 , 20:54 م

    فيصل

    الله يستر لايكون زوجها شغال *** ههههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 77
    18 أكتوبر, 2016 , 20:53 م

    فليحان

    مهزلة.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 76
    18 أكتوبر, 2016 , 20:53 م

    داعس رقبة الزيدي الحوثي

    انتم و شلكم فيه هو حر بماله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 75
    18 أكتوبر, 2016 , 20:51 م

    نايف العنزي

    هذا تحريض إذا لاتزعلن يالحريم مو كل وحدة تحصل على 4 أطقم وممكن العكس غير ممكن بانتظارك ضره 😎😎😎😎😎
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  14. 74
    18 أكتوبر, 2016 , 20:49 م

    بخيت الزهراني

    ما لهذا ،الهياط ،داعي،والله امرنا،بالستر،كان هذا بينك وبين زوجتك،ولا أقول ،اللهم لك الحمد والشكر،حتى ترضى،
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 73
    18 أكتوبر, 2016 , 20:44 م

    ايه هين

    ياالطيب ماعندك سلف 200 ريال لاخر لشهر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  16. 72
    18 أكتوبر, 2016 , 20:44 م

    بخيت الزهراني

    مالها ذَا الهياط داعي ولا لزوم، حتى وإنكان ،ثري، او انه ماكان،بين ماسواه لأحد ،كان بينه وبين زوجته،والستر أفضل ،ولا أقول ،الا، اللهم لك الحمدحتى ترضى،
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  17. 71
    18 أكتوبر, 2016 , 20:44 م

    تدرو ان الشيطان يترصد للزوجين كل يوم ليطلقو ويفرح بذالك وانتم الان كانكم شياطين الانس تعلمون اجر الاصلاح بين الزوجين وتهدئتهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  18. 70
    18 أكتوبر, 2016 , 20:44 م

    ضب ياكل خنبوقة

    السؤال مين الي صور وارسل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  19. 69
    18 أكتوبر, 2016 , 20:42 م

    اعوذ بالله منكم هذا كله حسد وتبون الله يوفق لكم ويرزقكم شغالين تحريش بدال تقولو اللهم لك الحمد على الاصلاح وبارك لكما والله يرزقكم وتدعون لهم... يتبع
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  20. 68
    18 أكتوبر, 2016 , 20:41 م

    داعس رقبة الزيدي الحوثي

    الرومانسيه أجواها غير
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  21. 67
    18 أكتوبر, 2016 , 20:41 م

    نصوح

    ت34 / لا تفشي اسرار بيتك ولا تغتب زوجتك .قال تعالى {وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا‏}‏ في هذه الآية النهي عن الغيبة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  22. 66
    18 أكتوبر, 2016 , 20:40 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    بذكر الله تطمئن القلوب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  23. 65
    18 أكتوبر, 2016 , 20:39 م

    مفقود

    هذي رضاوة "الزواج من اخرى" يعني متزوج عليها
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  24. 64
    18 أكتوبر, 2016 , 20:39 م

    نصوح

    ت 34 / قال صلى الله عليه وسلم ( إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها )
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  25. 63
    18 أكتوبر, 2016 , 20:38 م

    داعس رقبة الزيدي الحوثي

    يا زويته خلك بالحلبه و القات الشيشه يا زيدي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  26. 62
    18 أكتوبر, 2016 , 20:37 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    بذكر الله تطمئن القلوب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  27. 61
    18 أكتوبر, 2016 , 20:37 م

    ليبرالي

    من المفترض انه ترضاها في طالق طالق طالق تحرمين علي مثل امي وشيلي قشك وروحه بلا رجعه ونموت ماتلاقينا ويصلي ركعتين شكرلله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  28. 60
    18 أكتوبر, 2016 , 20:36 م

    محمد

    هييييياط وهذه الاشكال الي حالنا في تتدهور
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  29. 59
    18 أكتوبر, 2016 , 20:36 م

    داعس رقبة الزيدي الحوثي

    وين زويحر السميري
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  30. 58
    18 أكتوبر, 2016 , 20:36 م

    ااببووححمموودد

    كم من قلب صغير لا يحتمل .. خدشه هذا الفيديو .. كم تمنيت ان اكون طبيب قلب في هذه اللحظة !!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  31. 57
    18 أكتوبر, 2016 , 20:35 م

    فوفو

    ونااااسة اجل بروح اللحين وتزاعل مع زوجي يمكن يسوي مثله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  32. 56
    18 أكتوبر, 2016 , 20:34 م

    شيهانة💤💧

    بعض المعلقين فاهمين "الرومانسية" غلط يعني إذا زوجها أشترى لها محل ذهب وغرقها بالهدايا يعتبر ف نظركم (رومانسي)🤔 ترى كلمة طيبة تكفي.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  33. 55
    18 أكتوبر, 2016 , 20:29 م

    شيهانة💤💧

    أسهل كلمة عند أغلب النساء إذا أحتاج زوجها وحدته الظروف ( دبر عمرك ) أنت رجال ماعليها حتى لوينسجن ... سبحان الله يوم أحتاج طلع بنظرك رجال.. عجيب🤔!!!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  34. 54
    18 أكتوبر, 2016 , 20:27 م

    خنبقي ياخنبوقه

    الرضاوه هاذي تجيب له زوجتين هاذى فتح على نفسه بابه كل يوم هاربه عند اهلها وﻻ ترجع الى برضوه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  35. 53
    18 أكتوبر, 2016 , 20:26 م

    يا سلام

    والله مالها لزمه تصوير وهياط
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  36. 52
    18 أكتوبر, 2016 , 20:26 م

    🌸 الملح و القبلة 🌸

    34 // أحمد : حال صاحب هذا الإسم : الحظوظ العمليّة مُتعبة جداً ، ويشتغل من سن الصّغر ..
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  37. 51
    18 أكتوبر, 2016 , 20:25 م

    ليبرالي

    الكثيريعملن هذي الطريقه حتى تخليه فقري كل شوي مشكله وتذهب لبيت اهلها وماترجع الا في رضاوه وهي عند انساب الشرالذين نسبهم خساره لو بنتهم ببلاش
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  38. 50
    18 أكتوبر, 2016 , 20:25 م

    شيهانة💤💧

    هقوتي أنهم مستأجرين الذهب عشان تقهر زميلاتها وقريباتها وبعد يصورون معاه سيلفي راح يرجعونه للمحل هذا إذا هو ذهب حقيقي😛😂😂😂
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  39. 49
    18 أكتوبر, 2016 , 20:24 م

    ابو فارس

    الماديات والتقنية وبرامج التواصل فرغت الاسر من القيم وتعرى المجتمع امام الاخرين حتى انسلخنا من العادات والتقاليد والقيم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  40. 48
    18 أكتوبر, 2016 , 20:24 م

    مار يسلم

    ملاحظه : قيمة الذهب المعروض يتخطى 10000ريال اتوقع الفيديو كله على بعضه لمناسبة خطوبه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  41. 47
    18 أكتوبر, 2016 , 20:22 م

    🌸 الملح و القبلة 🌸

    35 // رنـا - رانيـا : طلاق ، يُرجى تغيير الإسم بعد إستشارة المُختصين بعلم الأسماء ..
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  42. 46
    18 أكتوبر, 2016 , 20:22 م

    شيهانة💤💧

    ذلحين ي زوج الغفلة أبشر بـ إختلاق المشاكل ع أتفه سبب وكل زعلة رجعتها للبيت بذهب يمديها تترزق الله من وراك وتفتح لها محل ذهب ولوتحتاج والله ماتعطيك.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  43. 45
    18 أكتوبر, 2016 , 20:21 م

    Ksar911

    وفِي الأخير ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  44. 44
    18 أكتوبر, 2016 , 20:21 م

    فارس

    هذا بفضل الله ثم بفضل المسلسلات التركية لان فيها دروس وفوائد عديدة عن الرومانسية وها هي جابت نتيجة مع السعوديين 👍
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  45. 43
    18 أكتوبر, 2016 , 20:20 م

    REALITY

    ايه بكرا يقول لك محتاج فلوس عطين الذهب ابيعه .لكن تأكدي لا يكون أكسسوار يا هبلا
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  46. 42
    18 أكتوبر, 2016 , 20:18 م
    عدد التعليقات:4394

    أنفااس مشتااق

    ت ٣٤ احمد ،،، تفشي اسرار بيتك فأنت لست أهل لزوجتك مع العلم بأنك وافد مفتن ،،، مسكين
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  47. 41
    18 أكتوبر, 2016 , 20:17 م

    شيهانة💤💧

    وكل مازعلت ورجعت راح تشتري لها ع قولهم رضاوة🤔عزالله أنك فتحت ع نفسك باب مايتقفل وأبلشت نفسك بنفسك الحريم مافيه أكثر من زعلهن حلها.
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  48. 40
    18 أكتوبر, 2016 , 20:17 م

    ظامي اليل

    يذكرني.بطائرة عادل المسلم اللى اهداها لمهره.وفي النهايه طلعت الفضيحه المدويه.انتبه من الهياط الزائد.
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  49. 39
    18 أكتوبر, 2016 , 20:16 م

    الله يصلح الحال

    لو واحد غَيْرُه كان طلقها وشتت أطفاله الله يسعدهم ويخليهم لبعض طول العمر والله يرزق العزاب والعازبات بالزوجات والازواج الحلوين الطيبين الرومانسين آمين
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  50. 38
    18 أكتوبر, 2016 , 20:16 م

    حطو جلسة يا مال الـطوط بدل المساند
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  51. 37
    18 أكتوبر, 2016 , 20:15 م
    عدد التعليقات:4394

    أنفااس مشتااق

    ابو حمزة تكلم عن نفسك ،،،، أما الشعب بخير و غنى وإلا ما رأيت كمية الذهب في الفيديو مهداة من مواطن عادي لزوجه ،، نحمد الله على نعمه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  52. 36
    18 أكتوبر, 2016 , 20:15 م

    داعس رقبة الزيدي الحوثي

    عبدو زويته حدك حفرة الزيت يا البنشري
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  53. 35
    18 أكتوبر, 2016 , 20:14 م

    🌸 الملح و القبلة 🌸

    ألقاه مكمّل الطبخة اللي محضرة نصها مُسبقاً !! أكيد حعشقه .. عشق مش طبيعي 💕 ...
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  54. 34
    18 أكتوبر, 2016 , 20:14 م

    رنا

    الرومانسية مو غريبة على ابن بلدي السعودي 😘
    لا يعجبني(0) اعجبني(10)
  55. 33
    18 أكتوبر, 2016 , 20:13 م

    احمد

    ندمت ولله على الزواج الحرمه نايمه الى بعد العصر ادخل البيت لا غداء ولا استقبال والاولاد يطلعون من المدرسه جيعانيين والمدام نايمه ومتبطحه. خلوهم يعنسون
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  56. 32
    18 أكتوبر, 2016 , 20:12 م

    مع الخيل

    الله يعينك هاالحين كل مشكلة تبي هدية وتخلق من الا مشكلة مشكلة الا اذا كانت تقدر هاالموقف النبيل وهم قلة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  57. 31
    18 أكتوبر, 2016 , 20:11 م

    حامد

    ليش التصوير؟ ما يخافون من العين والحسد؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  58. 30
    18 أكتوبر, 2016 , 20:11 م
    عدد التعليقات:4394

    أنفااس مشتااق

    قيمة الذهب مهر لزوجة جديدة ،،، كان تزوجت بهذا الذهب و انتهت المشكلة درب يودي ما يرد يا جحه ،،
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  59. 29
    18 أكتوبر, 2016 , 20:10 م

    🌸 الملح و القبلة 🌸

    أتصوّر اللي يزيد غلاه وقيمته بقلبي .. انّه يكون حاسس فيني .. لو راجعة للبيت بعد غياب ألقى البيت نظيف مثلاً !! لو كان عندي دوام الصبح ورجعت الظهر ...1
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  60. 28
    18 أكتوبر, 2016 , 20:08 م

    داعس رقبة الزيدي الحوثي

    ابو الحمزه خذ الالف مع الهمزه
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  61. 27
    18 أكتوبر, 2016 , 20:08 م

    ت 19

    ه ه ه اضحكوا يا جماعه اضحكوا ظريفه ماشاء الله عليها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  62. 26
    18 أكتوبر, 2016 , 20:08 م

    العقل نعمه

    هذا اسمه هياط اجتماعي
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  63. 25
    18 أكتوبر, 2016 , 20:07 م

    سالم قدهوو على الطيب ضاري

    باقي فيه هياط
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  64. 24
    18 أكتوبر, 2016 , 20:07 م

    راجي رحمة ربه

    احمد الله واشكره ع النعمه ولا تتباهى بها فهناك الفقير والمحتاج وتذكر قارون والحمد لله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى وأهم نعمه الصحه والعافيه والاسلام
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  65. 23
    18 أكتوبر, 2016 , 20:07 م

    راجي رحمة ربه

    احمد الله واشكره ع النعمه ولا تتباهى بها فهناك الفقير والمحتاج وتذكر قارون والحمد لله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى وأهم نعمه الصحه والعافيه والاسلام
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  66. 22
    18 أكتوبر, 2016 , 20:05 م

    داعس رقبة الزيدي الحوثي

    الاغنيه و المساند رائعه بالتوفيق لهم
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  67. 21
    18 أكتوبر, 2016 , 20:05 م

    🌸 الملح و القبلة 🌸

    ماشاء الله لاقُوّة إلّا بالله ❤️ الله يهنّيهم ويسعدهم ويزيدهم حب ❤️ ..
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  68. 20
    18 أكتوبر, 2016 , 20:02 م

    ابوالحمزة

    راعي شعور الشعب الفقير علشان ربنا يبارك لك في ملك وعائلتك
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  69. 19
    18 أكتوبر, 2016 , 20:02 م

    ساره

    يقلد الاتراك هذا اكيد امه تركية
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  70. 18
    18 أكتوبر, 2016 , 20:00 م

    الغلا

    الله أعلم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  71. 17
    18 أكتوبر, 2016 , 20:00 م

    الحربي

    ان من اعراض الحسد التحسس وضيق في الصدر وقلق ومن اتفه الامور في الكلام تجد الطرفين يغضبون .فاللبعد عن الحاسدين والحسد اقضو حوائجكم بالسر والكتمان
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  72. 16
    18 أكتوبر, 2016 , 20:00 م

    سري للغاية

    هذه ام العيال وشريكة العمر تستاهل الذهب ( الطيبون للطيبات ) الله يرزقهم ويديم عليهم السعادة والحب والافراح ويبعد عنهم الحسد والغيرة
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  73. 15
    18 أكتوبر, 2016 , 19:59 م

    أبو بنيان

    وين الي يقلن الرجال مالهم أمان
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  74. 14
    18 أكتوبر, 2016 , 19:58 م

    خالدين بريدة

    أنا اللي عجبني بالفيديو طريقة المساند اللي بالمجلس و المراكي !!
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  75. 13
    18 أكتوبر, 2016 , 19:58 م

    душмандары

    ***بقت كثير هالزمن ياقدعان
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  76. 12
    18 أكتوبر, 2016 , 19:57 م

    ،،،،الجوهره

    الله يصلح شانهم ويخزي شيطانهم ويسخرهم لبعض ويديم المحبه والسعاده عليهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  77. 11
    18 أكتوبر, 2016 , 19:56 م

    عارف

    شكله هو الغلطان وركبوه الحق. الله يجمع بينهم على خير.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  78. 10
    18 أكتوبر, 2016 , 19:56 م

    مشكلة عائلية بينهم 🤔 وش نوع هذه المشكلة 🤔 هل كانت عيونه زايغه ولا سافر للخارج بدونها 🤔
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  79. 9
    18 أكتوبر, 2016 , 19:55 م

    هايدي

    كل فاتورة تاريخها غير يعني هذا ذهبها من زمان وشكلها بتعطيه زوجها سوت حفلة توديع للذهب اكيد شالو كل البدلات والحين بيسدد دينه والترتيبات حركات حريم بعد
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  80. 8
    18 أكتوبر, 2016 , 19:55 م

    الشـايب

    التعامل والحب والاحترام بين الزوجين اهم من الاموال والذهب
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  81. 7
    18 أكتوبر, 2016 , 19:54 م

    الحربي

    الله يكفيكم شر الحسد . وللمعلومية ؟ تحدث احياناً بين الازواج او الاصدقاء او الاهل مشادات على امور تافها ولاتستحق وهذا اعراض حسد اصيبو به. فحصنو انفسكم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  82. 6
    18 أكتوبر, 2016 , 19:53 م

    منى ~

    ما يصور الا اللي ما شاف خير او حديث نعمه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  83. 5
    18 أكتوبر, 2016 , 19:53 م

    مشاءلله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  84. 4
    18 أكتوبر, 2016 , 19:52 م

    علي

    هاذي رضوه لها غصب عنه ماهو كرم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  85. 3
    18 أكتوبر, 2016 , 19:52 م

    وشك وشك

    والمطلوب
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  86. 2
    18 أكتوبر, 2016 , 19:52 م

    راشد

    زوجين متحابين الله يسعدهم وانصح الإخوة المعلقين بالابتعاد عن الحسد والسب والشتم وسوء الظن .
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  87. 1
    18 أكتوبر, 2016 , 19:50 م

    محمد 266

    اويحي .. قلت ان الذيب مفجأها بالثانية اثريه شاريلها غوايش هههههه (راحوا)
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم