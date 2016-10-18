شاهد.. امرأة عادت إلى بيتها بعد انتهاء مشكلة مع زوجها لتجد المفاجأة !!

صحيفة المرصد: تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لامرأة تستعرض كميات كبيرة من الذهب استقبلتها كهدية من زوجها.

وقال المغردون بأن الفيديو المتداول هو لزوجة تفاجأت بكميات كبيرة من الذهب أهداها لها زوجها بعد أن عادت إلى البيت عقب انتهاء مشكلة عائلية بينهما.

ويظهر الفيديو الفواتير التي أخذها الزوج إثباتاً لقيمة الذهب حيث تتعدى عشرات الآلاف من الريالات.