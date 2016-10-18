بالفيديو .. زوجة السفاح : عرض عليَّ الهروب من سوريا ورفضت

صحيفة المرصد – وكالات: كشفت أسماء الأسد زوجة سفاح سوريا ، أنها تلقت عروضاً لمغادرة البلاد مع أطفالها بأمان، مؤكدة أنها رفضت تلك العروض بشدة.

وأضافت فى أول مقابلة تليفزيونية منذ اندلاع الأزمة السورية، رداً على سؤال حول تلقيها نصائح للهروب من سوريا للمحافظة على حياتها؟، لم أفكر أبداً فى أن أكون بأى مكان آخر، وعرض على مغادرة سوريا أو بالأحرى الهروب من سوريا، وتضمنت هذه العروض ضمانات بالسلامة والحماية لأطفالى، بما فى ذلك ضمانات مالية.

واعتبرت زوجة السفاح ، عروض خروجها من سوريا بالمحاولة المتعمدة لزعزعة ثقة الشعب برئيسه، على حد قولها.