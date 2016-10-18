بالفيديو .. زوجة السفاح : عرض عليَّ الهروب من سوريا ورفضت

صحيفة المرصد – وكالات: كشفت أسماء الأسد زوجة سفاح سوريا ، أنها تلقت عروضاً لمغادرة البلاد مع أطفالها بأمان، مؤكدة أنها رفضت تلك العروض بشدة.
وأضافت فى أول مقابلة تليفزيونية منذ اندلاع الأزمة السورية، رداً على سؤال حول تلقيها نصائح للهروب من سوريا للمحافظة على حياتها؟، لم أفكر أبداً فى أن أكون بأى مكان آخر، وعرض على مغادرة سوريا أو بالأحرى الهروب من سوريا، وتضمنت هذه العروض ضمانات بالسلامة والحماية لأطفالى، بما فى ذلك ضمانات مالية.
واعتبرت زوجة السفاح ، عروض خروجها من سوريا بالمحاولة المتعمدة لزعزعة ثقة الشعب برئيسه، على حد قولها.
تعليقات ( 5 )
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الصميلبحول الله سيتمكن الشعب السوري من زوجك السفاح وسيكون مصيركما كمصير تشاوسسيكو وزوجته إلينا ستسحلان في الشوارع وتداسان بالأحذية ثم تسلخ جلودكما وتصلبان
المغامرهتنتظر المفاجئه المرعبه لكم وكل اعوانكم
ابوالحمزةلا تغادري لأن الشعب السوري يريد أن ينتقم من جميع السفاحين لا ينقص منهم واحد
عليانالله يسلط على بشار النعجه ومن عاونه
الشـايببدا التلميع للرئيس هههه مجرم حرب وقاتل