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بالفيديو .. زوجة السفاح : عرض عليَّ الهروب من سوريا ورفضت

18 أكتوبر, 2016 , 19:53 م
بالفيديو .. زوجة السفاح : عرض عليَّ الهروب من سوريا ورفضت
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صحيفة المرصد – وكالات: كشفت أسماء الأسد زوجة سفاح سوريا ، أنها تلقت عروضاً لمغادرة البلاد مع أطفالها بأمان، مؤكدة أنها رفضت تلك العروض بشدة.

وأضافت فى أول مقابلة تليفزيونية منذ اندلاع الأزمة السورية، رداً على سؤال حول تلقيها نصائح للهروب من سوريا للمحافظة على حياتها؟، لم أفكر أبداً فى أن أكون بأى مكان آخر، وعرض على مغادرة سوريا أو بالأحرى الهروب من سوريا، وتضمنت هذه العروض ضمانات بالسلامة والحماية لأطفالى، بما فى ذلك ضمانات مالية.

واعتبرت زوجة السفاح ، عروض خروجها من سوريا بالمحاولة المتعمدة لزعزعة ثقة الشعب برئيسه، على حد قولها.



تعليقات ( 5 )

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  1. 5
    18 أكتوبر, 2016 , 20:28 م
    عدد التعليقات:202

    الصميل

    بحول الله سيتمكن الشعب السوري من زوجك السفاح وسيكون مصيركما كمصير تشاوسسيكو وزوجته إلينا ستسحلان في الشوارع وتداسان بالأحذية ثم تسلخ جلودكما وتصلبان
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  2. 4
    18 أكتوبر, 2016 , 20:09 م

    المغامره

    تنتظر المفاجئه المرعبه لكم وكل اعوانكم
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  3. 3
    18 أكتوبر, 2016 , 20:01 م

    ابوالحمزة

    لا تغادري لأن الشعب السوري يريد أن ينتقم من جميع السفاحين لا ينقص منهم واحد
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  4. 2
    18 أكتوبر, 2016 , 19:58 م

    عليان

    الله يسلط على بشار النعجه ومن عاونه
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  5. 1
    18 أكتوبر, 2016 , 19:57 م

    الشـايب

    بدا التلميع للرئيس هههه مجرم حرب وقاتل
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