أحمد موسى : الحرب ستشتد ضد مصر لأننا عثرنا على مكان الذهب و البترول – فيديو

صحيفة المرصد : حذّر الإعلامي المصري أحمد موسى من أن “الحرب على البلد وعلى المصريين أكثر من أي وقت مضى” مشيرا الى أن هناك من يسعى الى تخريب البلد كي لا ينعم بالاستقرار والموارد التي تم اكتشافها في باطن الأرض.
وأضاف موسى في حلقة من برنامجه “على مسؤوليتي” أنه اعتباراً من العام القادم فإن الخير سيبدأ بالظهور للمصريين، بحيث يصل الى ذروته في عام 2020.
وأشار الإعلامي إلى أن هذه ستكون النقلة الحقيقة لمصر، محذراً من المشاركة في أي تظاهرات احتجاجية لأن الهدف منها “تخريب” البلد على حد تعبيره.
CNN
تعليقات ( 45 )
رعدالجنوبالله يرزقكم من فضله يارب يا كريم ويرزق جميع المسلمين الموحدين بس ارحم عقولنا تري لسا جهاز الكفته الي يعالج الإيدز ما انهضم
متابع المرصدغبت عن المرصد عدة اشهر ورجعت ولا زال المسمى قلم الخفيفة يرد اسطوانته المشروخه يكرر الكلام مفلس وفكره ضحل للغاية
مصررام الدنياهههههههههههههههه يومك قرب انت ***السيسي خلك من مواعيد الاحلام تضحك ع مين ***
محمد الفقراوي يعني مُعدميا راجل وصف الأمريكان الاعلام المصري بالغبي واضم صوتي لهم بهذا الوصف
عدد التعليقات:14612
قلم الحقيقهمعشعشين الأخونجية في بلادي المملكة من كل شكل ولون يعادون كل ماهو عربي أو ينتمي لعروبته أوطان وشعوب .لكن الله هزمهم ورد كيدهم في نحورهم في مصر وسوريا.
1Naserاحمد موسى لايصدقك الى ***مثلك.
يحلم المسيكينوهذا الشخص تحديدا بوق له الف لون مصري حقيقي. اي ثروات وأي بطيخ ثورة الجياع قادمة لا محالة
إستشاري صحستفرج على الألآف السجناء في مصر قريبا مازال السيسي مع بشار فلن تقوم له قائمة .
إستشاري صحمايدرون الشعب المصري من أين يتلقون المصائب من **** لاهو مع الشعب ولاهو مع الدول العربية أو معاناة من فقر مدقع لكن عسى الله يعينهم .
ضب ياكل خنبوقةهههههه هاذا يذكرني بقلم ابو معرفات كذابه ههههه
نصاب كبيرقام ينصب على المصاريه ,, لأنه عارف أن المظاهرات القادمه 11/ 11 ستطيح بعمه السيسي .. فهو يمارس نوع من التخدير والوعود مثل مليون وحده سكنيه وجهاز الكفته
عدد التعليقات:14612
قلم الحقيقهمافيه حكم ياأخوان الشر لمصر مرة أخرى سيطول مقامكم في تركيا طويلآ بل أمد الدهر هههههههههههههههههههههه
الاطلاليعني ماتبغوا رز ولا سكر ،وفقكم الله
اس اسومن ضمن الدول المتقدمه بس الخوف ان الكلام سوالف مصريين يعنى هواء او انكم تقولون الكذبه وتصدقونها هذه ممكن ولهم سوابق اعظم بلد واعظم جيش ووووو وبترول
مفقودأؤلها تاني "ياكثر الخرطي"
عدد التعليقات:14612
قلم الحقيقهالله يحفظك يامصر العرب والعروبة من الارهابيين الأخوان العملاء الخونة. محروسة ياوطن المجد والأحرار مصر التي حماها الله وجعلها للعرب هامة لرؤوسهم.
عدد التعليقات:11722
برق الحرم(((((( نأمل ان لاتحييد مصر العروبة نفسها ..... وتركن على اعداء الامس ومخترقين سجونها ))))))
اس اسمن بوقك الى السماء انشاالله ونفتك منكم ومن الدعم لانكم اصبحتم من ضمن اوبك منتجين للبترول لا وذهب يسلم والعقول متوفره بمصر والنيل موجود يعنى فيتو لمصر
زمان الصمتاتق شر من أحسنت إليه أكبر حاسد للسعودية هو المصري ومن المستحيل يذكر حسانات السعودية لمصر .الكريم إذا اكرمتة ملكتة والئيم إذااكرمتة تمردا .
2266جولوجيا مصر لا نفط فيها ولاذهب هناك قليل من الغاز الصدعي وليس المركزي
الراي العامنفس اعلان الاكتشاف للكفته
عدد التعليقات:14612
قلم الحقيقهأأأأأأأأهم شيء سألتم عن *** المسجونياأخوان الشر ماله لاحس ولاخبر لايكون هلك في معتقله هههه
بن يطوقلم الحقيقه***
ابوالحمزةيحكى أن جحى أراد أن يعمل مقلب في الناس فصاح بهم وأخبرهم عن عزومة كبيرة عند تاجر فهرول الناس وعندما شافهم جحا يهرولو هرول معهم شاكاً أن يكون الخبر صحيح
عدد التعليقات:14612
قلم الحقيقهأأأأأأأأحمد موسى صوت الحق الذي لايعلا عليه . حفظك الله يانجم الاعلاميين العرب دون منازع.
عدد التعليقات:14612
قلم الحقيقهلن يرجع الأخوان العملاء الخونة لمصر الرئيس عبدالفتاح السيسي حماه الله ناصر الاسلام والمسلمين المؤمنين مرة أخرى. لقد تم ابادتهم والاطاحة بعرش شيطانهم.
الحقيقةوللاسف لا يوجد في المنطقه ، زعيم حكيم يتدخل ويصلح بين الدول العربية وغيرها ، مجرد ناس عادية في الاعلام العربي تزيد الفرقة والتنافر .
ابوالحمزةحركااات أطفال يا أحمد موسى والشعب المصري ليسو اطفال عندك تسكتهم بلهاية موعدنا 11/11
عدد التعليقات:14612
قلم الحقيقهالأأأأأأأأخوان العملاء الخونة لايستطيعون صبرآ دون أن يقذفو سمومهم عند سماعهم أخبارآ سارة ومفرحة عن مصر العرب والعروبة والا قتلهم سمهم في الحال.
محمد العمريولأنه شعب مع الهياص والكذب بيصدقوا المساكين حتى يزداد الفقر والقتل فيهم
ابوعلىيضحك على الشعب المصري ليتم تركيعهم وتجويعهم ليسلم مصر لأعداء الامه بدون حول ولا قوه للمساكين مصلحين مسرحيه يا ***حسبنا الله عليكم ***
REALITYكذاب خايف من المظاهرات
باب الشمالوالله هو فين يافندم الشعب المصري هو اكبر من أن تكذب علية بلاش مسكنات واشتغلو للشعب الشعب مش لاقي ياكل السكر مش موجود في السوق
عدد التعليقات:14612
قلم الحقيقهالأأأأأأأأأخوان العملاء الخونة نعقـــــو وانقهرررررررو.
هلاليوهممممممممممممممممممم كل المواعيد وهم
عبدالله التميميلا حول ولا قوة الا بالله لا تاكل بيض يا احمد وكل ***
كلام جميلاصعب ما على الانسان عندما يطلع الشخص الي قدامه مسوي فيها أنه ذكي و هو غبي الله يصلح حال اخواننا في مصر و يجمع كلمتهم على و يفرج همهم
عبداللهإعلام كداب ياخيشة !
الحقبانيعلم ههههه ريم واضح ان لحوم الحمير اثرت عليهم علم هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه علم ع
عبداللهسبق وقلتو الكلام دة اول ايام حكم محمد حسني وطلع فشنق
ظامي اليل***اهووه.نعم ***.
ريمواضح ان لحوم الحمير اثرت عليهم
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونلاحول ولاقوة الابالله