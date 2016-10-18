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أحمد موسى : الحرب ستشتد ضد مصر لأننا عثرنا على مكان الذهب و البترول – فيديو

18 أكتوبر, 2016 , 20:02 م
أحمد موسى : الحرب ستشتد ضد مصر لأننا عثرنا على مكان الذهب و البترول – فيديو
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صحيفة المرصد : حذّر الإعلامي المصري أحمد موسى من أن “الحرب على البلد وعلى المصريين أكثر من أي وقت مضى” مشيرا الى أن هناك من يسعى الى تخريب البلد كي لا ينعم بالاستقرار والموارد التي تم اكتشافها في باطن الأرض.
وأضاف موسى في حلقة من برنامجه “على مسؤوليتي” أنه اعتباراً من العام القادم فإن الخير سيبدأ بالظهور للمصريين، بحيث يصل الى ذروته في عام 2020.
وأشار الإعلامي إلى أن هذه ستكون النقلة الحقيقة لمصر، محذراً من المشاركة في أي تظاهرات احتجاجية لأن الهدف منها “تخريب” البلد على حد تعبيره.

CNN



تعليقات ( 45 )

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  1. 45
    18 أكتوبر, 2016 , 21:00 م

    رعدالجنوب

    الله يرزقكم من فضله يارب يا كريم ويرزق جميع المسلمين الموحدين بس ارحم عقولنا تري لسا جهاز الكفته الي يعالج الإيدز ما انهضم
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  2. 44
    18 أكتوبر, 2016 , 20:59 م

    مساكين الشعب المصري اعلامهم يحكي لهم قصص الف ليلة وليلة
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  3. 43
    18 أكتوبر, 2016 , 20:58 م

    متابع المرصد

    غبت عن المرصد عدة اشهر ورجعت ولا زال المسمى قلم الخفيفة يرد اسطوانته المشروخه يكرر الكلام مفلس وفكره ضحل للغاية
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  4. 42
    18 أكتوبر, 2016 , 20:55 م

    الوعد يا **** 11/11
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  5. 41
    18 أكتوبر, 2016 , 20:52 م

    مصررام الدنيا

    هههههههههههههههه يومك قرب انت ***السيسي خلك من مواعيد الاحلام تضحك ع مين ***
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  6. 40
    18 أكتوبر, 2016 , 20:50 م

    محمد الفقراوي يعني مُعدم

    يا راجل وصف الأمريكان الاعلام المصري بالغبي واضم صوتي لهم بهذا الوصف
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  7. 39
    18 أكتوبر, 2016 , 20:49 م
    عدد التعليقات:14612

    قلم الحقيقه

    معشعشين الأخونجية في بلادي المملكة من كل شكل ولون يعادون كل ماهو عربي أو ينتمي لعروبته أوطان وشعوب .لكن الله هزمهم ورد كيدهم في نحورهم في مصر وسوريا.
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  8. 38
    18 أكتوبر, 2016 , 20:47 م

    1Naser

    احمد موسى لايصدقك الى ***مثلك.
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  9. 37
    18 أكتوبر, 2016 , 20:47 م

    يحلم المسيكين

    وهذا الشخص تحديدا بوق له الف لون مصري حقيقي. اي ثروات وأي بطيخ ثورة الجياع قادمة لا محالة
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  10. 36
    18 أكتوبر, 2016 , 20:47 م

    إستشاري صح

    ستفرج على الألآف السجناء في مصر قريبا مازال السيسي مع بشار فلن تقوم له قائمة .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 35
    18 أكتوبر, 2016 , 20:43 م

    إستشاري صح

    مايدرون الشعب المصري من أين يتلقون المصائب من **** لاهو مع الشعب ولاهو مع الدول العربية أو معاناة من فقر مدقع لكن عسى الله يعينهم .
    لا يعجبني(0) اعجبني(27)
  12. 34
    18 أكتوبر, 2016 , 20:42 م

    ضب ياكل خنبوقة

    هههههه هاذا يذكرني بقلم ابو معرفات كذابه ههههه
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  13. 33
    18 أكتوبر, 2016 , 20:41 م

    نصاب كبير

    قام ينصب على المصاريه ,, لأنه عارف أن المظاهرات القادمه 11/ 11 ستطيح بعمه السيسي .. فهو يمارس نوع من التخدير والوعود مثل مليون وحده سكنيه وجهاز الكفته
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  14. 32
    18 أكتوبر, 2016 , 20:40 م
    عدد التعليقات:14612

    قلم الحقيقه

    مافيه حكم ياأخوان الشر لمصر مرة أخرى سيطول مقامكم في تركيا طويلآ بل أمد الدهر هههههههههههههههههههههه
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  15. 31
    18 أكتوبر, 2016 , 20:37 م

    الاطلال

    يعني ماتبغوا رز ولا سكر ،وفقكم الله
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  16. 30
    18 أكتوبر, 2016 , 20:36 م

    اس اس

    ومن ضمن الدول المتقدمه بس الخوف ان الكلام سوالف مصريين يعنى هواء او انكم تقولون الكذبه وتصدقونها هذه ممكن ولهم سوابق اعظم بلد واعظم جيش ووووو وبترول
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  17. 29
    18 أكتوبر, 2016 , 20:35 م

    مفقود

    أؤلها تاني "ياكثر الخرطي"
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  18. 28
    18 أكتوبر, 2016 , 20:34 م
    عدد التعليقات:14612

    قلم الحقيقه

    الله يحفظك يامصر العرب والعروبة من الارهابيين الأخوان العملاء الخونة. محروسة ياوطن المجد والأحرار مصر التي حماها الله وجعلها للعرب هامة لرؤوسهم.
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  19. 27
    18 أكتوبر, 2016 , 20:34 م
    عدد التعليقات:11722

    برق الحرم

    (((((( نأمل ان لاتحييد مصر العروبة نفسها ..... وتركن على اعداء الامس ومخترقين سجونها ))))))
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  20. 26
    18 أكتوبر, 2016 , 20:33 م

    اس اس

    من بوقك الى السماء انشاالله ونفتك منكم ومن الدعم لانكم اصبحتم من ضمن اوبك منتجين للبترول لا وذهب يسلم والعقول متوفره بمصر والنيل موجود يعنى فيتو لمصر
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  21. 25
    18 أكتوبر, 2016 , 20:33 م

    زمان الصمت

    اتق شر من أحسنت إليه أكبر حاسد للسعودية هو المصري ومن المستحيل يذكر حسانات السعودية لمصر .الكريم إذا اكرمتة ملكتة والئيم إذااكرمتة تمردا .
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  22. 24
    18 أكتوبر, 2016 , 20:33 م

    2266

    جولوجيا مصر لا نفط فيها ولاذهب هناك قليل من الغاز الصدعي وليس المركزي
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  23. 23
    18 أكتوبر, 2016 , 20:32 م

    الراي العام

    نفس اعلان الاكتشاف للكفته
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  24. 22
    18 أكتوبر, 2016 , 20:31 م
    عدد التعليقات:14612

    قلم الحقيقه

    أأأأأأأأهم شيء سألتم عن *** المسجونياأخوان الشر ماله لاحس ولاخبر لايكون هلك في معتقله هههه
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  25. 21
    18 أكتوبر, 2016 , 20:28 م

    بن يطو

    قلم الحقيقه***
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  26. 20
    18 أكتوبر, 2016 , 20:26 م

    ابوالحمزة

    يحكى أن جحى أراد أن يعمل مقلب في الناس فصاح بهم وأخبرهم عن عزومة كبيرة عند تاجر فهرول الناس وعندما شافهم جحا يهرولو هرول معهم شاكاً أن يكون الخبر صحيح
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  27. 19
    18 أكتوبر, 2016 , 20:25 م
    عدد التعليقات:14612

    قلم الحقيقه

    أأأأأأأأحمد موسى صوت الحق الذي لايعلا عليه . حفظك الله يانجم الاعلاميين العرب دون منازع.
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  28. 18
    18 أكتوبر, 2016 , 20:24 م
    عدد التعليقات:14612

    قلم الحقيقه

    لن يرجع الأخوان العملاء الخونة لمصر الرئيس عبدالفتاح السيسي حماه الله ناصر الاسلام والمسلمين المؤمنين مرة أخرى. لقد تم ابادتهم والاطاحة بعرش شيطانهم.
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  29. 17
    18 أكتوبر, 2016 , 20:23 م

    الحقيقة

    وللاسف لا يوجد في المنطقه ، زعيم حكيم يتدخل ويصلح بين الدول العربية وغيرها ، مجرد ناس عادية في الاعلام العربي تزيد الفرقة والتنافر .
    لا يعجبني(1) اعجبني(7)
  30. 16
    18 أكتوبر, 2016 , 20:22 م

    ابوالحمزة

    حركااات أطفال يا أحمد موسى والشعب المصري ليسو اطفال عندك تسكتهم بلهاية موعدنا 11/11
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  31. 15
    18 أكتوبر, 2016 , 20:22 م
    عدد التعليقات:14612

    قلم الحقيقه

    الأأأأأأأأخوان العملاء الخونة لايستطيعون صبرآ دون أن يقذفو سمومهم عند سماعهم أخبارآ سارة ومفرحة عن مصر العرب والعروبة والا قتلهم سمهم في الحال.
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  32. 14
    18 أكتوبر, 2016 , 20:21 م

    محمد العمري

    ولأنه شعب مع الهياص والكذب بيصدقوا المساكين حتى يزداد الفقر والقتل فيهم
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  33. 13
    18 أكتوبر, 2016 , 20:20 م

    ابوعلى

    يضحك على الشعب المصري ليتم تركيعهم وتجويعهم ليسلم مصر لأعداء الامه بدون حول ولا قوه للمساكين مصلحين مسرحيه يا ***حسبنا الله عليكم ***
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  34. 12
    18 أكتوبر, 2016 , 20:18 م

    REALITY

    كذاب خايف من المظاهرات
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  35. 11
    18 أكتوبر, 2016 , 20:18 م

    باب الشمال

    والله هو فين يافندم الشعب المصري هو اكبر من أن تكذب علية بلاش مسكنات واشتغلو للشعب الشعب مش لاقي ياكل السكر مش موجود في السوق
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  36. 10
    18 أكتوبر, 2016 , 20:17 م
    عدد التعليقات:14612

    قلم الحقيقه

    الأأأأأأأأأخوان العملاء الخونة نعقـــــو وانقهرررررررو.
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  37. 9
    18 أكتوبر, 2016 , 20:15 م

    هلالي

    وهممممممممممممممممممم كل المواعيد وهم
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  38. 8
    18 أكتوبر, 2016 , 20:13 م

    عبدالله التميمي

    لا حول ولا قوة الا بالله لا تاكل بيض يا احمد وكل ***
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  39. 7
    18 أكتوبر, 2016 , 20:13 م

    كلام جميل

    اصعب ما على الانسان عندما يطلع الشخص الي قدامه مسوي فيها أنه ذكي و هو غبي الله يصلح حال اخواننا في مصر و يجمع كلمتهم على و يفرج همهم
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  40. 6
    18 أكتوبر, 2016 , 20:13 م

    عبدالله

    إعلام كداب ياخيشة !
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  41. 5
    18 أكتوبر, 2016 , 20:12 م

    الحقباني

    علم ههههه ريم واضح ان لحوم الحمير اثرت عليهم علم هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه علم ع
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  42. 4
    18 أكتوبر, 2016 , 20:11 م

    عبدالله

    سبق وقلتو الكلام دة اول ايام حكم محمد حسني وطلع فشنق
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  43. 3
    18 أكتوبر, 2016 , 20:11 م

    ظامي اليل

    ***اهووه.نعم ***.
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  44. 2
    18 أكتوبر, 2016 , 20:08 م

    ريم

    واضح ان لحوم الحمير اثرت عليهم
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  45. 1
    18 أكتوبر, 2016 , 20:08 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    لاحول ولاقوة الابالله
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