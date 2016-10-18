أحمد موسى : الحرب ستشتد ضد مصر لأننا عثرنا على مكان الذهب و البترول – فيديو

صحيفة المرصد : حذّر الإعلامي المصري أحمد موسى من أن “الحرب على البلد وعلى المصريين أكثر من أي وقت مضى” مشيرا الى أن هناك من يسعى الى تخريب البلد كي لا ينعم بالاستقرار والموارد التي تم اكتشافها في باطن الأرض.

وأضاف موسى في حلقة من برنامجه “على مسؤوليتي” أنه اعتباراً من العام القادم فإن الخير سيبدأ بالظهور للمصريين، بحيث يصل الى ذروته في عام 2020.

وأشار الإعلامي إلى أن هذه ستكون النقلة الحقيقة لمصر، محذراً من المشاركة في أي تظاهرات احتجاجية لأن الهدف منها “تخريب” البلد على حد تعبيره.

CNN