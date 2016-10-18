السجن لستة إرهابيين من خلية ” القاعدة” السرية خططوا لاغتيال أمير مكة

صحيفة المرصد: أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة صباح اليوم أحكاماً ابتدائية بالسجن 74 عاماً بحق ستة مدانين “مواطنين” كونوا خلية إرهابية تعتنق المنهج التكفيري والتي كان من ضمن مخططها تفجير مجمع في مدينة الرياض واغتيال أمير منطقة مكة، والشروع في اختطاف ضابط مباحث بعد خروجه من المسجد .
وأسقطت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة طلبات المدعي العام الخاصة بقتل 3 متهمين من أصل 6، واكتفت بأحكام بالسجن عليهم جميعا، تبدأ من ست سنوات وتنتهي بـ 22 سنة، فيما بلغ إجمالي عدد سنوات السجن الموقعة بحق المحكوم عليهم في هذه الخلية 74 عاما.
واعترض ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام على الأحكام التي أصدرها قضاة المحكمة الجزائية المتخصصة.
تعليقات ( 9 )
سنكويربالقشطهدائما تجد القاعدي تجده اخونجي وبعدها يترقى لقاعدي ويحصل على تاج ويترقى لداعشي نعم هاذي الحقيقه
إستشاري صحهم لم يقتلون ولم يشرعون في القتل بل فكروا وخططوا ولكن الله سلم والحمدلله ، والعقاب بالسجن الطويل عقاب اقوى من القتل .
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برق الحرم(((((((( احكام مخففة ومخيفة ...لن نستغرب أمتهن الامن بقتل الجنود والامراء .... طالما ان القصاص لن يطال العابثين بل سجن 5نجوم نظير الخيانة العظمى))))
سبحان اللهخوارج العصر بجميع أسماؤهم اﻹخوان أو القاعدة أو داعش كلهم يكفرون ويقتلون المسلمين بإسم العدالة والحرية والثورة وشعارات اليهود والنصارى وأفعالهم عكس
سبحان اللهدعاة على أبواب جهنم. يقتلون أهل اﻹسﻻم ويتركون أهل اﻷوثان. هم من بني جلدتهم ويتكلمون بألسنتكم ويخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرميه كلها صفات اﻹخون
واضحبصراحه قليل فيهم الحكم يجب ان يقتلوا