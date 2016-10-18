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السجن لستة إرهابيين من خلية ” القاعدة” السرية خططوا لاغتيال أمير مكة

18 أكتوبر, 2016 , 20:17 م
السجن لستة إرهابيين من خلية ” القاعدة” السرية خططوا لاغتيال أمير مكة
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صحيفة المرصد: أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة صباح اليوم أحكاماً ابتدائية بالسجن 74 عاماً بحق ستة مدانين “مواطنين” كونوا خلية إرهابية تعتنق المنهج التكفيري والتي كان من ضمن مخططها تفجير مجمع في مدينة الرياض واغتيال أمير منطقة مكة، والشروع في اختطاف ضابط مباحث بعد خروجه من المسجد .

وأسقطت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة طلبات المدعي العام الخاصة بقتل 3 متهمين من أصل 6، واكتفت بأحكام بالسجن عليهم جميعا، تبدأ من ست سنوات وتنتهي بـ 22 سنة، فيما بلغ إجمالي عدد سنوات السجن الموقعة بحق المحكوم عليهم في هذه الخلية 74 عاما.

واعترض ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام على الأحكام التي أصدرها قضاة المحكمة الجزائية المتخصصة.



تعليقات ( 9 )

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  1. 9
    18 أكتوبر, 2016 , 20:51 م

    سنكويربالقشطه

    دائما تجد القاعدي تجده اخونجي وبعدها يترقى لقاعدي ويحصل على تاج ويترقى لداعشي نعم هاذي الحقيقه
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  2. 8
    18 أكتوبر, 2016 , 20:48 م

    سيظهر أتباع الخونة خوارج اﻹخوان ويحاولون تبرير جرائمهم والتخفيف من بشاعة خيانتهم للدين والوطن والمسلمين
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  3. 7
    18 أكتوبر, 2016 , 20:45 م

    المفروض القتل تعزيرا في هؤﻻء الخوارج ومن حرضهم من مشايخ ودعاة الضﻻل والتكفير المتلبسين بثياب التدين واﻹصﻻح والمنفذين لمخطط اليهود الربيع العبري
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  4. 6
    18 أكتوبر, 2016 , 20:39 م

    إستشاري صح

    هم لم يقتلون ولم يشرعون في القتل بل فكروا وخططوا ولكن الله سلم والحمدلله ، والعقاب بالسجن الطويل عقاب اقوى من القتل .
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  5. 5
    18 أكتوبر, 2016 , 20:32 م

    نعاني من إرهابين خارجي إيراني وأذنابهم وداخلي خارجي إخواني وأحزابهم وبينهما تحالف وتعاون سري وكﻻهما يأخذون اوامرهما من الماسونية الصهيونيه الغربيه
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  6. 4
    18 أكتوبر, 2016 , 20:30 م
    عدد التعليقات:11722

    برق الحرم

    (((((((( احكام مخففة ومخيفة ...لن نستغرب أمتهن الامن بقتل الجنود والامراء .... طالما ان القصاص لن يطال العابثين بل سجن 5نجوم نظير الخيانة العظمى))))
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  7. 3
    18 أكتوبر, 2016 , 20:28 م

    سبحان الله

    خوارج العصر بجميع أسماؤهم اﻹخوان أو القاعدة أو داعش كلهم يكفرون ويقتلون المسلمين بإسم العدالة والحرية والثورة وشعارات اليهود والنصارى وأفعالهم عكس
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  8. 2
    18 أكتوبر, 2016 , 20:25 م

    سبحان الله

    دعاة على أبواب جهنم. يقتلون أهل اﻹسﻻم ويتركون أهل اﻷوثان. هم من بني جلدتهم ويتكلمون بألسنتكم ويخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرميه كلها صفات اﻹخون
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  9. 1
    18 أكتوبر, 2016 , 20:21 م

    واضح

    بصراحه قليل فيهم الحكم يجب ان يقتلوا
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