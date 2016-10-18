السجن لستة إرهابيين من خلية ” القاعدة” السرية خططوا لاغتيال أمير مكة

صحيفة المرصد: أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة صباح اليوم أحكاماً ابتدائية بالسجن 74 عاماً بحق ستة مدانين “مواطنين” كونوا خلية إرهابية تعتنق المنهج التكفيري والتي كان من ضمن مخططها تفجير مجمع في مدينة الرياض واغتيال أمير منطقة مكة، والشروع في اختطاف ضابط مباحث بعد خروجه من المسجد .

وأسقطت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة طلبات المدعي العام الخاصة بقتل 3 متهمين من أصل 6، واكتفت بأحكام بالسجن عليهم جميعا، تبدأ من ست سنوات وتنتهي بـ 22 سنة، فيما بلغ إجمالي عدد سنوات السجن الموقعة بحق المحكوم عليهم في هذه الخلية 74 عاما.

واعترض ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام على الأحكام التي أصدرها قضاة المحكمة الجزائية المتخصصة.