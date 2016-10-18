بالفيديو : ميليشيا الحشد الشيعي تعذّب شاباً عراقياً بمطرقة حديد في الموصل

صحيفة المرصد:أطلق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاق “انصروا سنُة العراق” ، وذلك بعدما انتشر مقطع فيديو يظهر عناصر من الحشد الشعبي الشيعي وهم ينهالون بالضرب بقضبان حديدية على أحد الشبان العراقيين .
كما بيَّن الفيديو عدد من العناصر ظهروا وهم يستنجدون زملاءهم بعدم قتل الشاب إلا أنهم أصروا على ذلك وانهالوا عليه ضرباً دون رحمة.
تعليقات ( 81 )
دماء اهل السنةفي ذمة كل من يعين هؤلاء المجرمين
بن يطولعنك الله ياقلم الكذب إنسان اعزل من سكان الموصل حكمت عليه انه داعشي الله ينتقم منك حسبي الله عليكم يبدو انك من مطايا الفرس
احقر الناس من يستقوي على انسان بموقف ضعفانا متاكد عندما تنتهي مظاهر التعذيب بين الطرفين ينحصر الارهاب وينتهي وتعود الناس للتعايش
عدد التعليقات:2185
توووووونسيةرحم الله قاهر الفرس وعملائهم الشهيد صدام حسبن كان في عهده العراق ينعم بالأمن والأمان وكان داعس على وجوه الخونة قبل معمميهم الله يرحمك عرف قدرك الان
بن يطوتعليقك ياقلم ***على ماترى
احقر الناس من يستقوي على انسان بموقف ضعفانا ارفض تعذيب الانسان الاسير حتى لو كان يهودي او شيعي او سني او من الحشد الشعبي مهما كان لاتعذبه دامه طايح بيدك وهو ضعيف سلمه للقضاء يحكم مايشاء
فارس المنهبيرب وامعتصماه انطلقت , ملء أفواه الصبايا اليتمِ لامست أسماعهم لكنها ، لم تلامس نخوة المعتصم
عدد التعليقات:2185
توووووونسيةوجوده في موقع سني لو رجل يذلف لمواقع معمميهم ما أكثرها ويبث سمومه الحاقد فيها لعنة الله عليك وعلى كل الشبعة معك يا مهجن
احقر الناس من يستقوي على انسان بموقف ضعفالانسان الطبيعي والعقل السليم والفطره البشريه والتعاليم الاسلاميه ترفض تعذيب الانسان اذا وقع اسير بيدك
عدد التعليقات:2185
توووووونسيةمن عذب هذا الشاب من طينة قلم الكذب نفسه لا قلب ولا دين ولا ضمير لهم لا تستغرب في ما يكتب فهو يعطي صورة على ما بداخلهم ضد أهل السنة واستغرب وجوده في
سمر العازميوالله يا اخوان عار علينا هل الشيعة الروافض المجوس ارجل من رجالنا السنه نحن محرومين حتي من وسائل الدفاع عن انفسنا انظروا ماذا يفعل بشار والروس بالسنه
احقر الناس من يستقوي على انسان بموقف ضعفقلم الحقيقه مش موضوع هاذا داعشي او حشد شعبي او حتى اسرائيل القيم الانسانيه السليمه ترفض تعذيب الانسان يهودي مسلم هندرسي يبقى انسان
عدد التعليقات:2185
توووووونسيةيا الله ارمي بردا وسلاما على أهلنا السنة بالموصل يا الله لقد دخلو عليهم كلاب الشيعة لينتقمو لحسينهم لقد دخلو كلاب المتعة المهجنين لادين و أصل لهم
سمر العازميدورنا ان نتفرج علي القنوات ونردد ( مساكين والله حرام ) واهلنا واطفالنا السنه يعذبون ويذبحون كالخراف (( وامعتصما وامعتصما ) اين اسود السنه اين الرجال؟
عدد التعليقات:14619
قلم الحقيقهالمفروض لايتم ضربه بالمطارق بل المفروض يتم تقطيع لحمه قطعة قطعة ثم يتم شويها على النار هذا مصير كل داعشي ارهابي حقير لعنه الله.
عدد التعليقات:14619
قلم الحقيقهتذرفون الدموع وتتباكون على الدواعش الارهابيين القتلة المجرمين.لكن ماعليكم شرهة أخوانية عيال عم الدواعش الحال من بعضه لافرق بين الداعشي والأخواني.
احقر الناس من يستقوي على انسان بموقف ضعفياخي حتى الاسر بالحرب يعاملون معامله انسانيه وفق تعاليم الاسلام ولا يعذبون رغم انهم عدو لكن اذا سقط الانسان بيدك وسقطت قوته فلا تستقوى عليه
عدد التعليقات:2185
توووووونسيةمن قتلو شيخ سني بعد تعذيبه وأكل لحمه لا أمان لهم بعد الآن ويلعن ابو الي يقول سنة وشيعة إخوان لا إخوان ولا بطيخ هم كلاب اليهود شوه ديننا والدين براء منهم
سمر العازميلقد سلمت امريكا العراق لايران وسوريا لايران وروسيا ولبنان لايران وحاولت ولازالت في اليمن والله اعلم الدور القادم علي من سؤال ل ماما امريكا المخططة.
عدد التعليقات:14619
قلم الحقيقهالأخونجية الأخواني والأخوانية ينبحون لرفيقهم الداعشي. توجهو للعراق للموصل لنصرته ونجدته عساكم بالمطارق فوق روسكم يالخونة العملاء.
احقر الناس من يستقوي على انسان بموقف ضعفقلم الحقيقة هل تعطي نفسك حق تعذبه حتى لو كان داعشي اترك امره للقضاء يحكم عليه بالقتل او يخرج بري اما التغذيب فهو مرفوض حتى لو كان عدوي ارهابي يهودي
عدد التعليقات:2185
توووووونسيةواااااااااصدمااااااااه كم نحن بحاجة لك في هذا الوقت لقد ذل السنة من بعدك وشتت العراق وباعت شرفها الخونة الشيعة أولاد المتعة
سمر العازميهذا الذي باركت وصفقت له امريكا والذي من اجله حشدت امريكا وايران والروافض الحاقدين الشيعة وهذا مجرد بداية والقادم اعظم بعد ايام ماذا انتم فاعلون يا عرب
احقر الناس من يستقوي على انسان بموقف ضعفهاذي المناظر تزيد الارهاب والتطرف والحقد والكره وتجعل الانسان العادي يصبح ارهابي يكره الحياه بسبب الظلم والذل الذي حصل لطايفته فالواجب وقف التعذيب
عدد التعليقات:2185
توووووونسيةعااااار عليكم يا أمة المليار ونصف المليااار مسلم سني أن تشاهدو كلاب الشيعة والصليبيين يبيدو سنة العراق وسوريا ولا زلتم نيام في العسل انتفضو هذا وقتكم
عدد التعليقات:14619
قلم الحقيقهداعشي جرذي يستحق ذلك وأكثر.
عدد التعليقات:2185
توووووونسيةإرهابيين أين سنة العالم انتفضو لقد أعلنتها إيران بمساندة امريكا والخونة من شيعة العرب حربا علينا لماذا كل هذا الخنوع والسكوت لماذا رباه كم بحاجة لك
عدد التعليقات:2185
توووووونسيةحسبي الله ونعم الوكيل على الروافض الانجاس والله وانا مسالمة لو اشوف شيعي أو شيعية قدامي لالطمها لين تقول حقكم براسي فما بالك هم سينتقمون ويقولو عليهم
احقر الناس من يستقوي على انسان بموقف ضعفمهما كان الانسان ارهابي او مجرم لايحق لك تعذيبه فهو انسان قبل ان يكون ارهابي اترك شانه للقضاء يحكم عليه وانت مهمتك تنتهي عند القبض ودخاله السجن
عدد التعليقات:2185
توووووونسيةهذا وقتكم ساندو الموصل وحلب انهم بلا حول ولاقوة إلا بالله يارب كن لهم ولا تكن عليهم يارب أهلك الشيعة يارب قلت ادعوني استجب لكم ها نحن ندعوك انصرهم
عدد التعليقات:2185
توووووونسيةيارب انتقم لهم يارب انصرهم يارب بدد الشيعة ومن ولاهم يارب انهم مظلمون فانتصر لهم اللهم عليك بالمجوس اللهم ارينا فيهم عجائب قدرتك أين سنة العالم انتفضو
احقر الناس من يستقوي على انسان بموقف ضعفمتاكد ان هاذي المظاهر سبب رئيسي بزياده الارهاب عندما اقارب هاذا الانسان المعذب يرونه تصبح الحياه عندهم لاقيمه لها وربما يصبحون ارهابيين بسبب هاذي
اليوسيحسبنا الله ونعم الوكيل على الصهيونية والمجوس والروس والرافضة والنصيرية والحثوثية ومن يقف معهم من اذناب العرب اللهم انزل الخوف والرعب في قلوبهم جميعاً٠
اليوسياللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا اللهم ارنا في الرافضة والروس واليهود عجائب قدرتك اللهم انهم طغوا وتجبروا وقتلوا أهل السنة ظلما وعدو
احقر الناس من يستقوي على انسان بموقف ضعفالطائفيه بالعراق تجري مجرى الدم بصفوف الحشد الشعبي الارهابي اليوم تعذبونهم وغدآ يعذبونكم لن تنتهي الطائفيه والناس تثار عواطفها بتعذيب البشر
هاهاليهودي مكن يقتلك لأنك تشكل خطر عليه لكن مايعذبك ، الشيعي حقود ومليء بالكراهية والغل يعذبك مرارا وتكرار قبل مايقتلك
احقر الناس من يستقوي على انسان بموقف ضعفالاسلام حفظ حق الانسان حتى لو كان مجرم او ارهابي يقدم للقضاء ويحكم عليه بالحكم العادل بدون ان يعذبوه معتقلينه
هؤلاء الارهابيونالصفويون بقيادة سليماني الذي تشجعهم امريكا لابادة وتشريد السنة
احقر الناس من يستقوى على الضعيف حتى لو كان عدوك فلا تعذبه قدمه لمحاكمه عادلهالعراق صاير غابه تصول وتجول بها بشر لاعقول ولا قلوب لها ياخي حتى لو كان ارهابي لاتعذبه هاذا التصرف يزيد التطرف ويزيد الحقد ويثير عواطف الناس
ابو حمدهذولي مجوس العرب اذناب ايران لعنهم الله
فيصلهذا اللي حذرنا منه ومازلنا لان الحرب حرب اباده لاهل السنه والجماعه وتهجيرهم وتغيير الديمغرافيا لصالح الرافضه والاكراد
عدد التعليقات:5666
الرحااالهؤلاء ليسوا من بني آدم..بل من بني شيطان..اعوذبالله منكم يا وصخ الدنيا..ليس هذا الانسان ولن اقول الاسلام..ﻷن الاسلام اطهر من ان يقال في افعالكم الوصخه
حامد كرزايوالله طفل ايراني يدعس على ابو شواربكم ولا تفكون فمكم😂😁💣💣 عبيد الفرس
خالد ابو تالااستغفر الله العظيم
خالد ابو تالاطير حوران اسأل الله العلي القدير ان يبتليك في نفسك ومالك واهلك بالامراض المستعصية والبلاوي الدائمة مث ما تتشفى بهذا السني الضعيف على يد اسيادك
أهل السنةلعنة الله على الرافضة .
Mohammedحسبنا الله ونعم الوكيل
زينب....ت 20حتى وإن كان ! تعذيب الحيوان أو الإنسان حتى الوفاة حرام في الإسلام @
فهدالجويانلعنت الله والملائكه والناس اجمعين على المجوس عباد الاصنام بائعين نسائهم للمعممين الكلاب
عدد التعليقات:4407
أنفااس مشتااقالدواعش و الحشد الشعبي حابكين مسلسل العداء بينهم للقضاء على سنة الموصل ،،، عليهم من الله ما يستحقون .
ابو شنبيستاهلو اكثر اهل العراق ودك مايبقي احد
زائرلاحول ولاقوة الابالله الهلي العظيم اهكذا يفعل بيبني آدم حسبناالله ونعم الوكيل وهوالقادرسبحانه نسأل الله السلامة ونستغفره ونتوب اليه انه على كل شي قدير
هلاغير واضح اي شي غير اصوات وممكن يكون داعشي
عدد التعليقات:1146
نبرااساعوذ بالله من بعض البشر علشان كذا ربي يسلط عليهم المصائب والكوارث والحروب.
هلاغير واضح اي شي غير اصوات وممكن يكون داعشي
من الباب لطاقه خذوه فغلوهاول شي الحشد لم يدخل الموصل بتاتا حتى الان ، ولكن على الحكومة العراقية عدم السماح له بالدخول ، وليعلم العبادي اذا دخل الحشد ستدخل القوات التركة مباشرة
من الباب لطاقه خذوه فغلوهاول شي الحشد لم يدخل الموصل بتاتا حتى الان ، ولكن على الحكومة العراقية عدم السماح له بالدخول ، وليعلم العبادي اذا دخل الحشد ستدخل القوات التركة مباشرة
عدد التعليقات:94
حسين الحارثي ابوامجدفي نار جهنم ايها الروافض سوف تعذبون بمطارق من حديد
ابو زهرةوداعش هناك صناعه استخباراتيه امريكيه صهيونيه للقضاء على المسلمين السنه هناك بحجه محاربه داعش القذرة ويكون تطهير عرقي لايبقي الا خدم الفرس في العراق
عبداللهوين تعليق قلم. علما مايعلق على الأخبار هذي. الأخبار هذي تعجبه عشان هو من نفس الفكر والمذهب
طير حورانمن وقف مع داعش يستاهل ماجاه خلوهم يربونهم ..الحرب مافيها كبير ولا صغير لاشيعي ولا سني ..هذي حرب ..كفاية لعب على الذقون تحت مسمى طاىفيه
سعدنحن ضد داعش ولكن أسير او اعزل يقتل بالمطرقة وين الشجاعة مثل المساجين الذين قتلو بالدريل
غرم اللهمرجلة الجبناء على المدنيين المسالمين خاصة القادمين من ايران المجوسيه متشبعين بالحقد على المسلمين اسأل الله ان يبيد المشركين المجوس ومن يتبعهم
سعيداننحن السنه لانخاف من مطرقه او قنبله ولا من اي شئ خوفنا الوحيد هو من رب العالمين واخواننا السنه لهم رب العالمين ونحن فداء للدين وللوطن
فهد١هؤلاء هم الإرهابيين الذين تدعمهم أمريكا وحلفائها المجرمين يصمتون عن تلك الأفعال وبدون محاسبة وهم يحملون السلاح الأمريكي
ابو زهرةاتمنى يتدخل الجيش التركي في تحرير الموصل لكي يحمي اخواننا المواطنين السنه العراقيين هناك من الفتك بهم على يد ميليشيات طهران الخبيثه
سعدحسبنا الله ونعم الوكيل هاذي بركات أية الله اوباما اكيد مبسوط بقتل السنة العزل
ابو زهرةذهب اسد العراق رحمه الله شهيدا .. وخرجت من بعدها الضباع تنهش في اخواننا السنه هناك وتستبيح الحرمات وتقتل الاطفال والشيوخ .. لعنكم الله ياحمير اليهود
حسن حسنلعنت الله عليهم الحاقدين اصحاب القلوب السوداء تربية الحسينيات ولعن من يؤيدهم من اذناب المجوس القذرين
مشاء اللهيا ناس نتمنى تحري الحقيقة حتى لا نزيد الاحتقان بين العراقيين ، اول شي أمس كان بداية التحرير والحشد لم يدخل الموصل ، لذلك نتمنى تحري الحقيقه.
بدرخلهم يربون الدواعش ليذوقون بعض من ارهابهم وفحشهم وكفرهم ؟