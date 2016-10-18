بالفيديو : ميليشيا الحشد الشيعي تعذّب شاباً عراقياً بمطرقة حديد في الموصل

صحيفة المرصد:أطلق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاق “انصروا سنُة العراق” ، وذلك بعدما انتشر مقطع فيديو يظهر عناصر من الحشد الشعبي الشيعي وهم ينهالون بالضرب بقضبان حديدية على أحد الشبان العراقيين .

كما بيَّن الفيديو عدد من العناصر ظهروا وهم يستنجدون زملاءهم بعدم قتل الشاب إلا أنهم أصروا على ذلك وانهالوا عليه ضرباً دون رحمة.