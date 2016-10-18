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بالفيديو : ميليشيا الحشد الشيعي تعذّب شاباً عراقياً بمطرقة حديد في الموصل

18 أكتوبر, 2016 , 21:16 م
بالفيديو : ميليشيا الحشد الشيعي تعذّب شاباً عراقياً بمطرقة حديد في الموصل
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صحيفة المرصد:أطلق نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاق “انصروا سنُة العراق” ، وذلك بعدما انتشر مقطع فيديو يظهر عناصر من الحشد الشعبي الشيعي وهم ينهالون بالضرب بقضبان حديدية على أحد الشبان العراقيين .

كما بيَّن الفيديو عدد من العناصر ظهروا وهم يستنجدون زملاءهم بعدم قتل الشاب إلا أنهم أصروا على ذلك وانهالوا عليه ضرباً دون رحمة.



تعليقات ( 81 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 81
    18 أكتوبر, 2016 , 23:04 م

    دماء اهل السنة

    في ذمة كل من يعين هؤلاء المجرمين
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  2. 80
    18 أكتوبر, 2016 , 23:03 م

    بن يطو

    لعنك الله ياقلم الكذب إنسان اعزل من سكان الموصل حكمت عليه انه داعشي الله ينتقم منك حسبي الله عليكم يبدو انك من مطايا الفرس
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  3. 79
    18 أكتوبر, 2016 , 23:01 م

    احقر الناس من يستقوي على انسان بموقف ضعف

    انا متاكد عندما تنتهي مظاهر التعذيب بين الطرفين ينحصر الارهاب وينتهي وتعود الناس للتعايش
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  4. 78
    18 أكتوبر, 2016 , 23:01 م

    وين محكمة العدل الدوليه لتصنيف الحشدالشعبي كمجرمي حرب ومحاكمتهم ومحاكمة قادة المليشيات كل حشد شعبي له ريس اقبضو على الريس والمرؤس هذه امانه باءعناقكم
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  5. 77
    18 أكتوبر, 2016 , 23:01 م
    عدد التعليقات:2185

    توووووونسية

    رحم الله قاهر الفرس وعملائهم الشهيد صدام حسبن كان في عهده العراق ينعم بالأمن والأمان وكان داعس على وجوه الخونة قبل معمميهم الله يرحمك عرف قدرك الان
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  6. 76
    18 أكتوبر, 2016 , 23:00 م

    بن يطو

    تعليقك ياقلم ***على ماترى
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  7. 75
    18 أكتوبر, 2016 , 22:59 م

    احقر الناس من يستقوي على انسان بموقف ضعف

    انا ارفض تعذيب الانسان الاسير حتى لو كان يهودي او شيعي او سني او من الحشد الشعبي مهما كان لاتعذبه دامه طايح بيدك وهو ضعيف سلمه للقضاء يحكم مايشاء
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  8. 74
    18 أكتوبر, 2016 , 22:57 م

    فارس المنهبي

    رب وامعتصماه انطلقت , ملء أفواه الصبايا اليتمِ لامست أسماعهم لكنها ، لم تلامس نخوة المعتصم
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  9. 73
    18 أكتوبر, 2016 , 22:57 م
    عدد التعليقات:2185

    توووووونسية

    وجوده في موقع سني لو رجل يذلف لمواقع معمميهم ما أكثرها ويبث سمومه الحاقد فيها لعنة الله عليك وعلى كل الشبعة معك يا مهجن
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  10. 72
    18 أكتوبر, 2016 , 22:56 م

    احقر الناس من يستقوي على انسان بموقف ضعف

    الانسان الطبيعي والعقل السليم والفطره البشريه والتعاليم الاسلاميه ترفض تعذيب الانسان اذا وقع اسير بيدك
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  11. 71
    18 أكتوبر, 2016 , 22:56 م
    عدد التعليقات:2185

    توووووونسية

    من عذب هذا الشاب من طينة قلم الكذب نفسه لا قلب ولا دين ولا ضمير لهم لا تستغرب في ما يكتب فهو يعطي صورة على ما بداخلهم ضد أهل السنة واستغرب وجوده في
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  12. 70
    18 أكتوبر, 2016 , 22:55 م

    سمر العازمي

    والله يا اخوان عار علينا هل الشيعة الروافض المجوس ارجل من رجالنا السنه نحن محرومين حتي من وسائل الدفاع عن انفسنا انظروا ماذا يفعل بشار والروس بالسنه
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  13. 69
    18 أكتوبر, 2016 , 22:54 م

    يامريكاء وين مجلس الامن هل فيه مجلس امن يامحكمة العدل الدوليه وينكم عن مجرمين الحشد الشعبي العراقي هولاء مجرمي حرب يجب محاكمتهم مثل عصابة الحشدالصربي
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  14. 68
    18 أكتوبر, 2016 , 22:53 م

    قلم ايران ينبح اعطوه عضمه لكي يسكت
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  15. 67
    18 أكتوبر, 2016 , 22:53 م

    يامريكاء وين مجلس الامن هل فيه مجلس امن يامحكمة العدل الدوليه وينكم عن مجرمين الحشد الشعبي العراقي هولاء مجرمي حرب يجب محاكمتهم مثل عصابة الحشدالصربي
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  16. 66
    18 أكتوبر, 2016 , 22:52 م

    احقر الناس من يستقوي على انسان بموقف ضعف

    قلم الحقيقه مش موضوع هاذا داعشي او حشد شعبي او حتى اسرائيل القيم الانسانيه السليمه ترفض تعذيب الانسان يهودي مسلم هندرسي يبقى انسان
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  17. 65
    18 أكتوبر, 2016 , 22:51 م
    عدد التعليقات:2185

    توووووونسية

    يا الله ارمي بردا وسلاما على أهلنا السنة بالموصل يا الله لقد دخلو عليهم كلاب الشيعة لينتقمو لحسينهم لقد دخلو كلاب المتعة المهجنين لادين و أصل لهم
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  18. 64
    18 أكتوبر, 2016 , 22:49 م

    هذا غيــض من فيــض
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  19. 63
    18 أكتوبر, 2016 , 22:49 م

    سمر العازمي

    دورنا ان نتفرج علي القنوات ونردد ( مساكين والله حرام ) واهلنا واطفالنا السنه يعذبون ويذبحون كالخراف (( وامعتصما وامعتصما ) اين اسود السنه اين الرجال؟
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  20. 62
    18 أكتوبر, 2016 , 22:49 م
    عدد التعليقات:14619

    قلم الحقيقه

    المفروض لايتم ضربه بالمطارق بل المفروض يتم تقطيع لحمه قطعة قطعة ثم يتم شويها على النار هذا مصير كل داعشي ارهابي حقير لعنه الله.
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  21. 61
    18 أكتوبر, 2016 , 22:46 م

    لم يعد ينفع التباكى على المستظعفين السنه في كل بلد خذلناهم من اجل مصالحنا الدنيوية
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  22. 60
    18 أكتوبر, 2016 , 22:46 م
    عدد التعليقات:14619

    قلم الحقيقه

    تذرفون الدموع وتتباكون على الدواعش الارهابيين القتلة المجرمين.لكن ماعليكم شرهة أخوانية عيال عم الدواعش الحال من بعضه لافرق بين الداعشي والأخواني.
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  23. 59
    18 أكتوبر, 2016 , 22:45 م

    احقر الناس من يستقوي على انسان بموقف ضعف

    ياخي حتى الاسر بالحرب يعاملون معامله انسانيه وفق تعاليم الاسلام ولا يعذبون رغم انهم عدو لكن اذا سقط الانسان بيدك وسقطت قوته فلا تستقوى عليه
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  24. 58
    18 أكتوبر, 2016 , 22:44 م
    عدد التعليقات:2185

    توووووونسية

    من قتلو شيخ سني بعد تعذيبه وأكل لحمه لا أمان لهم بعد الآن ويلعن ابو الي يقول سنة وشيعة إخوان لا إخوان ولا بطيخ هم كلاب اليهود شوه ديننا والدين براء منهم
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  25. 57
    18 أكتوبر, 2016 , 22:43 م

    سمر العازمي

    لقد سلمت امريكا العراق لايران وسوريا لايران وروسيا ولبنان لايران وحاولت ولازالت في اليمن والله اعلم الدور القادم علي من سؤال ل ماما امريكا المخططة.
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  26. 56
    18 أكتوبر, 2016 , 22:43 م
    عدد التعليقات:14619

    قلم الحقيقه

    الأخونجية الأخواني والأخوانية ينبحون لرفيقهم الداعشي. توجهو للعراق للموصل لنصرته ونجدته عساكم بالمطارق فوق روسكم يالخونة العملاء.
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  27. 55
    18 أكتوبر, 2016 , 22:42 م

    احقر الناس من يستقوي على انسان بموقف ضعف

    قلم الحقيقة هل تعطي نفسك حق تعذبه حتى لو كان داعشي اترك امره للقضاء يحكم عليه بالقتل او يخرج بري اما التغذيب فهو مرفوض حتى لو كان عدوي ارهابي يهودي
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  28. 54
    18 أكتوبر, 2016 , 22:41 م
    عدد التعليقات:2185

    توووووونسية

    واااااااااصدمااااااااه كم نحن بحاجة لك في هذا الوقت لقد ذل السنة من بعدك وشتت العراق وباعت شرفها الخونة الشيعة أولاد المتعة
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  29. 53
    18 أكتوبر, 2016 , 22:40 م

    سمر العازمي

    هذا الذي باركت وصفقت له امريكا والذي من اجله حشدت امريكا وايران والروافض الحاقدين الشيعة وهذا مجرد بداية والقادم اعظم بعد ايام ماذا انتم فاعلون يا عرب
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  30. 52
    18 أكتوبر, 2016 , 22:39 م

    احقر الناس من يستقوي على انسان بموقف ضعف

    هاذي المناظر تزيد الارهاب والتطرف والحقد والكره وتجعل الانسان العادي يصبح ارهابي يكره الحياه بسبب الظلم والذل الذي حصل لطايفته فالواجب وقف التعذيب
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  31. 51
    18 أكتوبر, 2016 , 22:39 م
    عدد التعليقات:2185

    توووووونسية

    عااااار عليكم يا أمة المليار ونصف المليااار مسلم سني أن تشاهدو كلاب الشيعة والصليبيين يبيدو سنة العراق وسوريا ولا زلتم نيام في العسل انتفضو هذا وقتكم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  32. 50
    18 أكتوبر, 2016 , 22:37 م
    عدد التعليقات:14619

    قلم الحقيقه

    داعشي جرذي يستحق ذلك وأكثر.
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  33. 49
    18 أكتوبر, 2016 , 22:36 م
    عدد التعليقات:2185

    توووووونسية

    إرهابيين أين سنة العالم انتفضو لقد أعلنتها إيران بمساندة امريكا والخونة من شيعة العرب حربا علينا لماذا كل هذا الخنوع والسكوت لماذا رباه كم بحاجة لك
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  34. 48
    18 أكتوبر, 2016 , 22:35 م

    والله العظيم عار ان تسلم العراق بهذه البساطه لإيران بمساعدة العلوج النصارى واليهود ، الله المستعان وحسبنا الله ونعم الوكيل في كل ظالم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  35. 47
    18 أكتوبر, 2016 , 22:35 م
    عدد التعليقات:2185

    توووووونسية

    حسبي الله ونعم الوكيل على الروافض الانجاس والله وانا مسالمة لو اشوف شيعي أو شيعية قدامي لالطمها لين تقول حقكم براسي فما بالك هم سينتقمون ويقولو عليهم
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  36. 46
    18 أكتوبر, 2016 , 22:33 م

    احقر الناس من يستقوي على انسان بموقف ضعف

    مهما كان الانسان ارهابي او مجرم لايحق لك تعذيبه فهو انسان قبل ان يكون ارهابي اترك شانه للقضاء يحكم عليه وانت مهمتك تنتهي عند القبض ودخاله السجن
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  37. 45
    18 أكتوبر, 2016 , 22:32 م
    عدد التعليقات:2185

    توووووونسية

    هذا وقتكم ساندو الموصل وحلب انهم بلا حول ولاقوة إلا بالله يارب كن لهم ولا تكن عليهم يارب أهلك الشيعة يارب قلت ادعوني استجب لكم ها نحن ندعوك انصرهم
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  38. 44
    18 أكتوبر, 2016 , 22:30 م
    عدد التعليقات:2185

    توووووونسية

    يارب انتقم لهم يارب انصرهم يارب بدد الشيعة ومن ولاهم يارب انهم مظلمون فانتصر لهم اللهم عليك بالمجوس اللهم ارينا فيهم عجائب قدرتك أين سنة العالم انتفضو
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  39. 43
    18 أكتوبر, 2016 , 22:30 م

    احقر الناس من يستقوي على انسان بموقف ضعف

    متاكد ان هاذي المظاهر سبب رئيسي بزياده الارهاب عندما اقارب هاذا الانسان المعذب يرونه تصبح الحياه عندهم لاقيمه لها وربما يصبحون ارهابيين بسبب هاذي
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  40. 42
    18 أكتوبر, 2016 , 22:26 م

    اليوسي

    حسبنا الله ونعم الوكيل على الصهيونية والمجوس والروس والرافضة والنصيرية والحثوثية ومن يقف معهم من اذناب العرب اللهم انزل الخوف والرعب في قلوبهم جميعاً٠
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  41. 41
    18 أكتوبر, 2016 , 22:23 م

    اليوسي

    اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا اللهم ارنا في الرافضة والروس واليهود عجائب قدرتك اللهم انهم طغوا وتجبروا وقتلوا أهل السنة ظلما وعدو
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  42. 40
    18 أكتوبر, 2016 , 22:23 م

    احقر الناس من يستقوي على انسان بموقف ضعف

    الطائفيه بالعراق تجري مجرى الدم بصفوف الحشد الشعبي الارهابي اليوم تعذبونهم وغدآ يعذبونكم لن تنتهي الطائفيه والناس تثار عواطفها بتعذيب البشر
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  43. 39
    18 أكتوبر, 2016 , 22:22 م

    هاه

    اليهودي مكن يقتلك لأنك تشكل خطر عليه لكن مايعذبك ، الشيعي حقود ومليء بالكراهية والغل يعذبك مرارا وتكرار قبل مايقتلك
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  44. 38
    18 أكتوبر, 2016 , 22:19 م

    احقر الناس من يستقوي على انسان بموقف ضعف

    الاسلام حفظ حق الانسان حتى لو كان مجرم او ارهابي يقدم للقضاء ويحكم عليه بالحكم العادل بدون ان يعذبوه معتقلينه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  45. 37
    18 أكتوبر, 2016 , 22:18 م

    هؤلاء الارهابيون

    الصفويون بقيادة سليماني الذي تشجعهم امريكا لابادة وتشريد السنة
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  46. 36
    18 أكتوبر, 2016 , 22:16 م

    احقر الناس من يستقوى على الضعيف حتى لو كان عدوك فلا تعذبه قدمه لمحاكمه عادله

    العراق صاير غابه تصول وتجول بها بشر لاعقول ولا قلوب لها ياخي حتى لو كان ارهابي لاتعذبه هاذا التصرف يزيد التطرف ويزيد الحقد ويثير عواطف الناس
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  47. 35
    18 أكتوبر, 2016 , 22:14 م

    ابو حمد

    هذولي مجوس العرب اذناب ايران لعنهم الله
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  48. 34
    18 أكتوبر, 2016 , 22:10 م

    فيصل

    هذا اللي حذرنا منه ومازلنا لان الحرب حرب اباده لاهل السنه والجماعه وتهجيرهم وتغيير الديمغرافيا لصالح الرافضه والاكراد
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  49. 33
    18 أكتوبر, 2016 , 22:04 م
    عدد التعليقات:5666

    الرحااال

    هؤلاء ليسوا من بني آدم..بل من بني شيطان..اعوذبالله منكم يا وصخ الدنيا..ليس هذا الانسان ولن اقول الاسلام..ﻷن الاسلام اطهر من ان يقال في افعالكم الوصخه
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  50. 32
    18 أكتوبر, 2016 , 22:03 م

    حامد كرزاي

    والله طفل ايراني يدعس على ابو شواربكم ولا تفكون فمكم😂😁💣💣 عبيد الفرس
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  51. 31
    18 أكتوبر, 2016 , 22:00 م

    خالد ابو تالا

    استغفر الله العظيم
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  52. 30
    18 أكتوبر, 2016 , 22:00 م

    خالد ابو تالا

    طير حوران اسأل الله العلي القدير ان يبتليك في نفسك ومالك واهلك بالامراض المستعصية والبلاوي الدائمة مث ما تتشفى بهذا السني الضعيف على يد اسيادك
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  53. 29
    18 أكتوبر, 2016 , 21:59 م

    أهل السنة

    لعنة الله على الرافضة .
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  54. 28
    18 أكتوبر, 2016 , 21:56 م

    Mohammed

    حسبنا الله ونعم الوكيل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  55. 27
    18 أكتوبر, 2016 , 21:56 م

    زينب....ت 20

    حتى وإن كان ! تعذيب الحيوان أو الإنسان حتى الوفاة حرام في الإسلام @
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  56. 26
    18 أكتوبر, 2016 , 21:54 م

    فهدالجويان

    لعنت الله والملائكه والناس اجمعين على المجوس عباد الاصنام بائعين نسائهم للمعممين الكلاب
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  57. 25
    18 أكتوبر, 2016 , 21:49 م
    عدد التعليقات:4407

    أنفااس مشتااق

    الدواعش و الحشد الشعبي حابكين مسلسل العداء بينهم للقضاء على سنة الموصل ،،، عليهم من الله ما يستحقون .
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  58. 24
    18 أكتوبر, 2016 , 21:48 م

    ابو شنب

    يستاهلو اكثر اهل العراق ودك مايبقي احد
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  59. 23
    18 أكتوبر, 2016 , 21:45 م

    زائر

    لاحول ولاقوة الابالله الهلي العظيم اهكذا يفعل بيبني آدم حسبناالله ونعم الوكيل وهوالقادرسبحانه نسأل الله السلامة ونستغفره ونتوب اليه انه على كل شي قدير
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  60. 22
    18 أكتوبر, 2016 , 21:45 م

    هلا

    غير واضح اي شي غير اصوات وممكن يكون داعشي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  61. 21
    18 أكتوبر, 2016 , 21:44 م
    عدد التعليقات:1146

    نبرااس

    اعوذ بالله من بعض البشر علشان كذا ربي يسلط عليهم المصائب والكوارث والحروب.
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  62. 20
    18 أكتوبر, 2016 , 21:43 م

    هلا

    غير واضح اي شي غير اصوات وممكن يكون داعشي
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  63. 19
    18 أكتوبر, 2016 , 21:43 م

    من الباب لطاقه خذوه فغلوه

    اول شي الحشد لم يدخل الموصل بتاتا حتى الان ، ولكن على الحكومة العراقية عدم السماح له بالدخول ، وليعلم العبادي اذا دخل الحشد ستدخل القوات التركة مباشرة
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  64. 18
    18 أكتوبر, 2016 , 21:40 م

    من الباب لطاقه خذوه فغلوه

    اول شي الحشد لم يدخل الموصل بتاتا حتى الان ، ولكن على الحكومة العراقية عدم السماح له بالدخول ، وليعلم العبادي اذا دخل الحشد ستدخل القوات التركة مباشرة
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  65. 17
    18 أكتوبر, 2016 , 21:34 م
    عدد التعليقات:94

    حسين الحارثي ابوامجد

    في نار جهنم ايها الروافض سوف تعذبون بمطارق من حديد
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  66. 16
    18 أكتوبر, 2016 , 21:34 م

    ابو زهرة

    وداعش هناك صناعه استخباراتيه امريكيه صهيونيه للقضاء على المسلمين السنه هناك بحجه محاربه داعش القذرة ويكون تطهير عرقي لايبقي الا خدم الفرس في العراق
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  67. 15
    18 أكتوبر, 2016 , 21:33 م

    عبدالله

    وين تعليق قلم. علما مايعلق على الأخبار هذي. الأخبار هذي تعجبه عشان هو من نفس الفكر والمذهب
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  68. 14
    18 أكتوبر, 2016 , 21:31 م

    طير حوران

    من وقف مع داعش يستاهل ماجاه خلوهم يربونهم ..الحرب مافيها كبير ولا صغير لاشيعي ولا سني ..هذي حرب ..كفاية لعب على الذقون تحت مسمى طاىفيه
    لا يعجبني(7) اعجبني(1)
  69. 13
    18 أكتوبر, 2016 , 21:31 م

    سعد

    نحن ضد داعش ولكن أسير او اعزل يقتل بالمطرقة وين الشجاعة مثل المساجين الذين قتلو بالدريل
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  70. 12
    18 أكتوبر, 2016 , 21:31 م

    غرم الله

    مرجلة الجبناء على المدنيين المسالمين خاصة القادمين من ايران المجوسيه متشبعين بالحقد على المسلمين اسأل الله ان يبيد المشركين المجوس ومن يتبعهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  71. 11
    18 أكتوبر, 2016 , 21:31 م

    سعيدان

    نحن السنه لانخاف من مطرقه او قنبله ولا من اي شئ خوفنا الوحيد هو من رب العالمين واخواننا السنه لهم رب العالمين ونحن فداء للدين وللوطن
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  72. 10
    18 أكتوبر, 2016 , 21:29 م

    فهد١

    هؤلاء هم الإرهابيين الذين تدعمهم أمريكا وحلفائها المجرمين يصمتون عن تلك الأفعال وبدون محاسبة وهم يحملون السلاح الأمريكي
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  73. 9
    18 أكتوبر, 2016 , 21:28 م

    ابو زهرة

    اتمنى يتدخل الجيش التركي في تحرير الموصل لكي يحمي اخواننا المواطنين السنه العراقيين هناك من الفتك بهم على يد ميليشيات طهران الخبيثه
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  74. 8
    18 أكتوبر, 2016 , 21:26 م

    سعد

    حسبنا الله ونعم الوكيل هاذي بركات أية الله اوباما اكيد مبسوط بقتل السنة العزل
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  75. 7
    18 أكتوبر, 2016 , 21:24 م

    ابو زهرة

    ذهب اسد العراق رحمه الله شهيدا .. وخرجت من بعدها الضباع تنهش في اخواننا السنه هناك وتستبيح الحرمات وتقتل الاطفال والشيوخ .. لعنكم الله ياحمير اليهود
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  76. 6
    18 أكتوبر, 2016 , 21:24 م

    داعش باي باي
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  77. 5
    18 أكتوبر, 2016 , 21:24 م

    حسن حسن

    لعنت الله عليهم الحاقدين اصحاب القلوب السوداء تربية الحسينيات ولعن من يؤيدهم من اذناب المجوس القذرين
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  78. 4
    18 أكتوبر, 2016 , 21:23 م

    هكذا سيتم القضاء على الفكر الداعشي الى الابد
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  79. 3
    18 أكتوبر, 2016 , 21:23 م

    مشاء الله

    يا ناس نتمنى تحري الحقيقة حتى لا نزيد الاحتقان بين العراقيين ، اول شي أمس كان بداية التحرير والحشد لم يدخل الموصل ، لذلك نتمنى تحري الحقيقه.
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  80. 2
    18 أكتوبر, 2016 , 21:22 م

    طيب جايين يحررونكم ويفكون الاغلال الداعشيه وانت تقف في صفهم ساتيك بالخبر ما في الحسبان
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  81. 1
    18 أكتوبر, 2016 , 21:18 م

    بدر

    خلهم يربون الدواعش ليذوقون بعض من ارهابهم وفحشهم وكفرهم ؟
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