الأمير خالد بن سعود الكبير “يغرّد” على تويتر بعد تنفيذ القصاص في الأمير تركي

صحيفة المرصد: تداول مغردون رد فعل ذوي الأمير تركي بن سعود، على تنفيذ حكم القتل قصاصًا فيه، داعين للأمير بأن يجعل الله تنفيذ الحكم كفارةً له.

وقال الأمير خالد بن سعود الكبير في تغريدة عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”، اليوم الثلاثاء بعد تنفيذ القصاص: “الحمد لله على كل حال، اللهم اجعل إقامة حد القصاص على الابن تركي بن سعود بن تركي بن سعود الكبير كفارةً له، واجعل مثواه الفردوس الأعلى من الجنة”.

ومن جهته، نشر الإعلامي، الناقد الرياضي، عبدالرحمن الفلاج، وهو أحد أقارب القتيل عادل المحيميد الذي نفذ القصاص لأجله، الآية الكريمة: “وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ”.

ونفذت وزارة الداخلية، اليوم، حكم القتل قصاصًا في الأمير تركي بن سعود؛ بعدما قتل عادل المحيميد منذ 6 سنوات بالثمامة، عبر إطلاق النار عليه إثر مشاجرة جماعية.

الحمد لله على كل حال،اللهم اجعل إقامة حد القصاص على الإبن تركي بن سعود بن تركي بن سعود الكبير كفارةً له واجعل مثواه الفردوس الأعلى من الجنه. — خالد بن سعود الكبير (@khsa111) October 18, 2016