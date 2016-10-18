الأمير خالد بن سعود الكبير “يغرّد” على تويتر بعد تنفيذ القصاص في الأمير تركي

صحيفة المرصد: تداول مغردون رد فعل ذوي الأمير تركي بن سعود، على تنفيذ حكم القتل قصاصًا فيه، داعين للأمير بأن يجعل الله تنفيذ الحكم كفارةً له.
وقال الأمير خالد بن سعود الكبير في تغريدة عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”، اليوم الثلاثاء بعد تنفيذ القصاص: “الحمد لله على كل حال، اللهم اجعل إقامة حد القصاص على الابن تركي بن سعود بن تركي بن سعود الكبير كفارةً له، واجعل مثواه الفردوس الأعلى من الجنة”.
ومن جهته، نشر الإعلامي، الناقد الرياضي، عبدالرحمن الفلاج، وهو أحد أقارب القتيل عادل المحيميد الذي نفذ القصاص لأجله، الآية الكريمة: “وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ”.
ونفذت وزارة الداخلية، اليوم، حكم القتل قصاصًا في الأمير تركي بن سعود؛ بعدما قتل عادل المحيميد منذ 6 سنوات بالثمامة، عبر إطلاق النار عليه إثر مشاجرة جماعية.
الحمد لله على كل حال،اللهم اجعل إقامة حد القصاص على الإبن تركي بن سعود بن تركي بن سعود الكبير كفارةً له واجعل مثواه الفردوس الأعلى من الجنه.
— خالد بن سعود الكبير (@khsa111) October 18, 2016
وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ
تَتَّقُونَ )
— عبدالرحمن الفلاج (@fallaj_a) October 18, 2016
تعليقات ( 39 )
فهد العرمانيالحمد لله على نعمة الاسلام والعدل
777عدلت فامنت كبير أيها الملك سلمان
ام الفهودالله يرحم القاتل والمقتول ويصبر ذويهم ويعافينا مما ابتلاهم به ، ظاهرة القتل بدأت تنتشر وهذا مصداق حديث النبي عليه الصلاة والسلام : يكثر الهرج والمرج
هدىتذكرت عبارة رسول ملك الفرس حين دخل المدينه وسال عن عمربن الخطاب وذهب اليه ووجده بالشمس ع الرمل نائم فقال عدلت فامنت فنمت..ثم اسلم.بارك الله في قيادتنا
ابو دارالله يرحمه ويغفر له وللمقتول . ويديم ال سعود تاج على رؤوسنا
خليجيعلى جميع اولياء الامور متابعة اولادهم ومتابعتهم في تجمعاتهم وبالذات في عش الدبابير الاستراحات قبل الندم ويكونو سبب في اقتراف ابنائهم جريمة قتل وغيرها
ابو محمدالله يرحم القاتل و المقتول ويصبر اهلهم ويجبر مصابهم . هؤلاء أصدقاء ولكن الشيطان قد وقع بينهم في ساعة غضب ... تكفون ابتعدوا عن السلاح عوقبه سيئة.....
خليجياللهم ارحم امواتنا واموات المؤمنين لو علم القاتل مهما كان ان القصاص مصيره لم تجراء على القتل وسبب كثرة القتل علم القاتل ان هناك من سيدفع عنه الدية
زائررحمه الله عليه وسبقني الكثير من اخواني الكرام المعلقين بأشاده العدل والحاكم العادل الحازم نعم فماذا بعد ذلك العدل الذي لم يفرق بين الحاكم والحكوم ..
فتى الجبل 1تطبيق شرع الله في مملكتنا الغاليه تزيدنا عز وفخر بأن دستورنا وجميع مفاصل حياتنا هو كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام ، رحم الله القاتل والمقتول
خليجياللهم ارحمهما جميعآ وارحم امواتنا واموات المؤمنين اجمعين الحمدلله الذي قيض لهذه البلاد قادة يحكمون بماانزل الله حفظ الله والدنا الملك سلمان
ماركتونحن في زمن سلمان العدل ..
ضمير الناسالحمدلله على نعمة الاسلام***الله يرحم الاثنين والموضوع فيه من العبرالكثيرلاولي الالباب ***
الحقبانيعلم اتمن من الاعلام وخاص تلفزيون ان يقول انه نفيذ بقتل امير علشان صديق يفرح ان هذه دوله عزه رب حقباني تطبق الشرع علي الجميع علم
عدد التعليقات:23
فولاذرحم الله القاتل والمقتول اللهم اعز الاسلام والمسلمين واجعل بلدنا آمنا مطمئنا
ابوشيخهبارك الله فيك ياابوفهد ونعم العدل أشهد انك وفيت وكفيت في حق من حقوق الله عز وجل أسال اله أن يحفظك ويحفظ وةالاة الامر ويحفظ السعوديين في هذه البلاد
راقعالله يرحم القاتل و المقتول. مأساة... يقولون كانوا زملاء و أصحاب ولا بينهم ما يوجب ما حدث. لعن الله الشيطان. الحمد لله على كل حال. وعظم الله أجر ذويهم
عدد التعليقات:4123
العنيدرساله من الملك سلمان حفظه الله إلى الجميع أسره مالكه اومواطنيين اومقيمين لااحد فوق شرع الله ويطبق على الجميع شكرا ملك الحزم وسدد على الخير خطاك !!!
عدد التعليقات:4123
العنيدلطالما كنتي كبيرة في عيني يا مملكة العز...والان كبرتي اكثر..
↩🌟ريما Rima 🌟↩الله يرحم القتيل _____ما أجمل العدل من الدولة في وطنك تجد العدل لافرق بين فقير وغني وسعودي وأمير واجنبي👍
كفاك غروررحم الله المقتول والقاتل وحفظ الله وطني المملكة العربية السعوديه من كل شر 🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦
إستشاري صحالعدل أساس الحكم . عسى الله يرحم القاتل والمقتول وأمرهم إلى الله وهو أرحم الرحمين.
الصبحاوياللهم ارحمهم جميعا ,,,,,,
عدد التعليقات:4123
العنيدلو فتحتوا باب فرض الدية في قتلى المشاجرات لتوسع الأغنياء في قتل الفقراء بقروشهم.. اللهم أدم على المملكة الحكم بالشريعة
عدد التعليقات:4123
العنيدهذا هو العدل بعينه هذا هو شرع الله يطبق على الصغير والكبير والحر والعبد محمد علية افضل الصلاة والسلام لو سرقت فاطمه بنت محمد لقطعت يدها !!!!!!
الله يرحم الجميعويلهم ذويهم الصبر والسلوان . كلنا بنموت تعددت الأسباب والموت واحد .
قاهر المجوسالأمن نعمه من الله سبحانه وتعالى على عبادة تدوم بالعدل ،،وتزول بالظلم،اللهّم آدم علينانعمك وإجعلنا لك من الشاكرين... رحم الله القاتل والمقتول
Mohammedاللهم ارحم برحمتك جميع المسلمين احياء او اموات من قال لا اله الا اله من قلبه
اللهم اخلف على ذويهم بخيرنعمة العدل
راجي رحمة ربههذه ابتلاات نسأل الله العفو والعافية وحسن الخلق والخاتمه الله يربط على قلوبهم بالصبر والثبات واليقين والرضا بماقدر الله وكتب ويعوضهم خير ويرحم الميت
اللهم اخلف على ذويهم بخيروالحمدلله على نعمة تطبيق الحدود
صرخة صمتالله يرحمة ويغفر له ، هذا وطنا الي يحكم بشرع الله وسنة نبيه والعدل وهذولا حكامنا ال سعود الله يحفظهم ويحميهم مافرقو بين مواطن وامير المخطأ ياخذ جزاه
ابوخالد الدمامالحمد لله
متابع عن بعدأيما أمة أقامت العدل سادت ..
فهدالجوياناللهم ارحم المقتول والقاتل وهذي عبره للاحياء بعدم الاستعجال واستعمال الاسلحه لان الشيطان يثير الانسان ويعمي بصره ليقتل اخيه المسلم ويهرب منه فلنتعوذ
سعدانا لله و انا اليه راجعون
عدد التعليقات:94
حسين الحارثي ابوامجد“وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ”.