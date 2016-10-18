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الأمير خالد بن سعود الكبير “يغرّد” على تويتر بعد تنفيذ القصاص في الأمير تركي

18 أكتوبر, 2016 , 21:33 م
الأمير خالد بن سعود الكبير “يغرّد” على تويتر بعد تنفيذ القصاص في الأمير تركي
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صحيفة المرصد: تداول مغردون رد فعل ذوي الأمير تركي بن سعود، على تنفيذ حكم القتل قصاصًا فيه، داعين للأمير بأن يجعل الله تنفيذ الحكم كفارةً له.

وقال الأمير خالد بن سعود الكبير في تغريدة عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”، اليوم الثلاثاء بعد تنفيذ القصاص: “الحمد لله على كل حال، اللهم اجعل إقامة حد القصاص على الابن تركي بن سعود بن تركي بن سعود الكبير كفارةً له، واجعل مثواه الفردوس الأعلى من الجنة”.

ومن جهته، نشر الإعلامي، الناقد الرياضي، عبدالرحمن الفلاج، وهو أحد أقارب القتيل عادل المحيميد الذي نفذ القصاص لأجله، الآية الكريمة: “وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ”.

ونفذت وزارة الداخلية، اليوم، حكم القتل قصاصًا في الأمير تركي بن سعود؛ بعدما قتل عادل المحيميد منذ 6 سنوات بالثمامة، عبر إطلاق النار عليه إثر مشاجرة جماعية.



تعليقات ( 39 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 39
    18 أكتوبر, 2016 , 23:02 م

    فهد العرماني

    الحمد لله على نعمة الاسلام والعدل
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  2. 38
    18 أكتوبر, 2016 , 22:58 م

    777

    عدلت فامنت كبير أيها الملك سلمان
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  3. 37
    18 أكتوبر, 2016 , 22:58 م

    ام الفهود

    الله يرحم القاتل والمقتول ويصبر ذويهم ويعافينا مما ابتلاهم به ، ظاهرة القتل بدأت تنتشر وهذا مصداق حديث النبي عليه الصلاة والسلام : يكثر الهرج والمرج
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  4. 36
    18 أكتوبر, 2016 , 22:57 م

    هدى

    تذكرت عبارة رسول ملك الفرس حين دخل المدينه وسال عن عمربن الخطاب وذهب اليه ووجده بالشمس ع الرمل نائم فقال عدلت فامنت فنمت..ثم اسلم.بارك الله في قيادتنا
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  5. 35
    18 أكتوبر, 2016 , 22:55 م

    ابو دار

    الله يرحمه ويغفر له وللمقتول . ويديم ال سعود تاج على رؤوسنا
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  6. 34
    18 أكتوبر, 2016 , 22:52 م

    خليجي

    على جميع اولياء الامور متابعة اولادهم ومتابعتهم في تجمعاتهم وبالذات في عش الدبابير الاستراحات قبل الندم ويكونو سبب في اقتراف ابنائهم جريمة قتل وغيرها
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  7. 33
    18 أكتوبر, 2016 , 22:52 م

    ابو محمد

    الله يرحم القاتل و المقتول ويصبر اهلهم ويجبر مصابهم . هؤلاء أصدقاء ولكن الشيطان قد وقع بينهم في ساعة غضب ... تكفون ابتعدوا عن السلاح عوقبه سيئة.....
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  8. 32
    18 أكتوبر, 2016 , 22:50 م

    خليجي

    اللهم ارحم امواتنا واموات المؤمنين لو علم القاتل مهما كان ان القصاص مصيره لم تجراء على القتل وسبب كثرة القتل علم القاتل ان هناك من سيدفع عنه الدية
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  9. 31
    18 أكتوبر, 2016 , 22:44 م

    زائر

    رحمه الله عليه وسبقني الكثير من اخواني الكرام المعلقين بأشاده العدل والحاكم العادل الحازم نعم فماذا بعد ذلك العدل الذي لم يفرق بين الحاكم والحكوم ..
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  10. 30
    18 أكتوبر, 2016 , 22:44 م

    فتى الجبل 1

    تطبيق شرع الله في مملكتنا الغاليه تزيدنا عز وفخر بأن دستورنا وجميع مفاصل حياتنا هو كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام ، رحم الله القاتل والمقتول
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  11. 29
    18 أكتوبر, 2016 , 22:42 م

    خليجي

    اللهم ارحمهما جميعآ وارحم امواتنا واموات المؤمنين اجمعين الحمدلله الذي قيض لهذه البلاد قادة يحكمون بماانزل الله حفظ الله والدنا الملك سلمان
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  12. 28
    18 أكتوبر, 2016 , 22:36 م

    ماركتو

    نحن في زمن سلمان العدل ..
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  13. 27
    18 أكتوبر, 2016 , 22:35 م

    ضمير الناس

    الحمدلله على نعمة الاسلام***الله يرحم الاثنين والموضوع فيه من العبرالكثيرلاولي الالباب ***
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  14. 26
    18 أكتوبر, 2016 , 22:33 م

    الحقباني

    علم اتمن من الاعلام وخاص تلفزيون ان يقول انه نفيذ بقتل امير علشان صديق يفرح ان هذه دوله عزه رب حقباني تطبق الشرع علي الجميع علم
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  15. 25
    18 أكتوبر, 2016 , 22:30 م
    عدد التعليقات:23

    فولاذ

    رحم الله القاتل والمقتول اللهم اعز الاسلام والمسلمين واجعل بلدنا آمنا مطمئنا
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  16. 24
    18 أكتوبر, 2016 , 22:21 م

    الله يجبر اهلهم ويعز دولتنا نصيحة للشباب عدم حمل السلاح الشيطان ملعون
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  17. 23
    18 أكتوبر, 2016 , 22:10 م

    ابوشيخه

    بارك الله فيك ياابوفهد ونعم العدل أشهد انك وفيت وكفيت في حق من حقوق الله عز وجل أسال اله أن يحفظك ويحفظ وةالاة الامر ويحفظ السعوديين في هذه البلاد
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  18. 22
    18 أكتوبر, 2016 , 22:07 م

    راقع

    الله يرحم القاتل و المقتول. مأساة... يقولون كانوا زملاء و أصحاب ولا بينهم ما يوجب ما حدث. لعن الله الشيطان. الحمد لله على كل حال. وعظم الله أجر ذويهم
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  19. 21
    18 أكتوبر, 2016 , 21:59 م
    عدد التعليقات:4123

    العنيد

    رساله من الملك سلمان حفظه الله إلى الجميع أسره مالكه اومواطنيين اومقيمين لااحد فوق شرع الله ويطبق على الجميع شكرا ملك الحزم وسدد على الخير خطاك !!!
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  20. 20
    18 أكتوبر, 2016 , 21:57 م
    عدد التعليقات:4123

    العنيد

    لطالما كنتي كبيرة في عيني يا مملكة العز...والان كبرتي اكثر..
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  21. 19
    18 أكتوبر, 2016 , 21:56 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    الله يرحم القتيل _____ما أجمل العدل من الدولة في وطنك تجد العدل لافرق بين فقير وغني وسعودي وأمير واجنبي👍
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  22. 18
    18 أكتوبر, 2016 , 21:55 م

    كفاك غرور

    رحم الله المقتول والقاتل وحفظ الله وطني المملكة العربية السعوديه من كل شر 🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦
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  23. 17
    18 أكتوبر, 2016 , 21:55 م

    إستشاري صح

    العدل أساس الحكم . عسى الله يرحم القاتل والمقتول وأمرهم إلى الله وهو أرحم الرحمين.
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  24. 16
    18 أكتوبر, 2016 , 21:55 م

    الصبحاوي

    اللهم ارحمهم جميعا ,,,,,,
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  25. 15
    18 أكتوبر, 2016 , 21:54 م
    عدد التعليقات:4123

    العنيد

    لو فتحتوا باب فرض الدية في قتلى المشاجرات لتوسع الأغنياء في قتل الفقراء بقروشهم.. اللهم أدم على المملكة الحكم بالشريعة
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  26. 14
    18 أكتوبر, 2016 , 21:54 م

    إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار والعياذ بالله
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  27. 13
    18 أكتوبر, 2016 , 21:52 م
    عدد التعليقات:4123

    العنيد

    هذا هو العدل بعينه هذا هو شرع الله يطبق على الصغير والكبير والحر والعبد محمد علية افضل الصلاة والسلام لو سرقت فاطمه بنت محمد لقطعت يدها !!!!!!
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  28. 12
    18 أكتوبر, 2016 , 21:51 م

    الله يرحم الجميع

    ويلهم ذويهم الصبر والسلوان . كلنا بنموت تعددت الأسباب والموت واحد .
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  29. 11
    18 أكتوبر, 2016 , 21:50 م

    قاهر المجوس

    الأمن نعمه من الله سبحانه وتعالى على عبادة تدوم بالعدل ،،وتزول بالظلم،اللهّم آدم علينانعمك وإجعلنا لك من الشاكرين... رحم الله القاتل والمقتول
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  30. 10
    18 أكتوبر, 2016 , 21:49 م

    Mohammed

    اللهم ارحم برحمتك جميع المسلمين احياء او اموات من قال لا اله الا اله من قلبه
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  31. 9
    18 أكتوبر, 2016 , 21:49 م

    اللهم اخلف على ذويهم بخير

    نعمة العدل
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  32. 8
    18 أكتوبر, 2016 , 21:48 م

    راجي رحمة ربه

    هذه ابتلاات نسأل الله العفو والعافية وحسن الخلق والخاتمه الله يربط على قلوبهم بالصبر والثبات واليقين والرضا بماقدر الله وكتب ويعوضهم خير ويرحم الميت
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  33. 7
    18 أكتوبر, 2016 , 21:48 م

    اللهم اخلف على ذويهم بخير

    والحمدلله على نعمة تطبيق الحدود
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  34. 6
    18 أكتوبر, 2016 , 21:46 م

    صرخة صمت

    الله يرحمة ويغفر له ، هذا وطنا الي يحكم بشرع الله وسنة نبيه والعدل وهذولا حكامنا ال سعود الله يحفظهم ويحميهم مافرقو بين مواطن وامير المخطأ ياخذ جزاه
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  35. 5
    18 أكتوبر, 2016 , 21:45 م

    ابوخالد الدمام

    الحمد لله
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  36. 4
    18 أكتوبر, 2016 , 21:44 م

    متابع عن بعد

    أيما أمة أقامت العدل سادت ..
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  37. 3
    18 أكتوبر, 2016 , 21:42 م

    فهدالجويان

    اللهم ارحم المقتول والقاتل وهذي عبره للاحياء بعدم الاستعجال واستعمال الاسلحه لان الشيطان يثير الانسان ويعمي بصره ليقتل اخيه المسلم ويهرب منه فلنتعوذ
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  38. 2
    18 أكتوبر, 2016 , 21:41 م

    سعد

    انا لله و انا اليه راجعون
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  39. 1
    18 أكتوبر, 2016 , 21:36 م
    عدد التعليقات:94

    حسين الحارثي ابوامجد

    “وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ”.
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