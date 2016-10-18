بالفيديو .. داعشي يفجِّر نفسه بعد محاصرته داخل نفق في الموصل

صحيفة المرصد:تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة تفجير انتحاري داعشي لنفسه بعد ماحصرته داخل نفق بالموصل .

وبيَّن الفيديو أثناء تقدم قوات البيشمركة ليقوم الداعشي بالخروج من نفق مخفي لمفاجأتهم ، وما إن لاحظته القوات حتى حاولت التراجع قبل أن يفجر الداعشي نفسه ، بعد أن تمت محاصرته .