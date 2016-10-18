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بالفيديو .. داعشي يفجِّر نفسه بعد محاصرته داخل نفق في الموصل

18 أكتوبر, 2016 , 21:30 م
بالفيديو .. داعشي يفجِّر نفسه بعد محاصرته داخل نفق في الموصل
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صحيفة المرصد:تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة تفجير انتحاري داعشي لنفسه بعد ماحصرته داخل نفق بالموصل .

وبيَّن الفيديو أثناء تقدم قوات البيشمركة ليقوم الداعشي بالخروج من نفق مخفي لمفاجأتهم ، وما إن لاحظته القوات حتى حاولت التراجع قبل أن يفجر الداعشي نفسه ، بعد أن تمت محاصرته .



تعليقات ( 19 )

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  1. 19
    18 أكتوبر, 2016 , 23:02 م

    الخطة الممنهجة لداعش الايرانيه العراقيه الرافضيه المجوسيه

    لتدمير مناطق اهل السنة كل مرة يدخلون مناطق اهل السنة ثم تحاصر من قبل ايران وكلابهم الحشد الشيعي القذر ثم ينسحبون داعش ويدخلون لتدميرها وقتل اهلها
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  2. 18
    18 أكتوبر, 2016 , 22:53 م

    فلم هندي

    المخرج يبغى كذا مافي احد يفجر نفسه الا مريض ويايع نفسه الحمدلله على العافيه
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  3. 17
    18 أكتوبر, 2016 , 22:40 م

    عليوم

    داعش خطة ايرانيه عراقيه رافضيه مجوسيه.اولا لتشويه وهدم الاسلام اعلاميا ثانيا نشروهم في مناطق اهل السنه لجعلهم ذريعة لتدخلهم وقتل وتصفية اهل السنه فيها
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  4. 16
    18 أكتوبر, 2016 , 22:39 م

    ضمير الناس

    لعن الله الدواعش ومن على شكلهم وافكارهم***
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  5. 15
    18 أكتوبر, 2016 , 22:33 م

    اليوسي : اللهم اضرب الظالمين بالظالمين

    واخرج المسلمين من بينهم سالمين اللهم ان أعداء السنة من الرافضة ومن يقف معهم من الفرس طغوا وتجبروا واعتدوا على المسلمين اللهم انا نسألك ان تهلكم جميعاً
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  6. 14
    18 أكتوبر, 2016 , 22:33 م
    عدد التعليقات:14619

    قلم الحقيقه

    جهنم وبئس المصير أيها الجرذي الوسخ القذر الملعون.لارحمك الله ولاغفر لك النار مثواك يالكافر الملعون.
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  7. 13
    18 أكتوبر, 2016 , 22:30 م

    عليوم

    أي داعشي ياجيش الحقد والقذارة تنصبون علينا بفلم هندي .داعش عراقيه شيعيه من اذناب ايران اسست لذريعة قتل المسلمين وتهجيرهم من مناطقهم واسكان الروافض في
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  8. 12
    18 أكتوبر, 2016 , 22:16 م

    الدواعش طردوا جيش الانجاس وعباد القبور من جنوب قرقوش وهذا يدل على أنهم احقر واجبن من أن يواجهون الدواعش وهاهم بدوا بالتنكيل باهل السنه بمساعدة العرب
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  9. 11
    18 أكتوبر, 2016 , 22:08 م

    ..

    العراق اصبحت تحت سيطرة الشيعة وايرااان للأسف
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  10. 10
    18 أكتوبر, 2016 , 22:01 م

    يالطيف

    ماذا حققتم لاشي فقط فقط تشويه كامل للاسلام
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  11. 9
    18 أكتوبر, 2016 , 21:55 م
    عدد التعليقات:5666

    الرحااال

    ت 4..استنتاجه صحيح..هناك قذيفة اتت من خلفه..وهي من تسببت في انفجاره
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  12. 8
    18 أكتوبر, 2016 , 21:44 م
    عدد التعليقات:4407

    أنفااس مشتااق

    ما ألعن من الداعشي غير الحشد الشعبي كلهم ديدنهم قتل السني المغلوب على أمره ،،،،
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  13. 7
    18 أكتوبر, 2016 , 21:43 م

    شايفينكم هربتوا مثل الجرذان ههههههههههه
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  14. 6
    18 أكتوبر, 2016 , 21:40 م

    هذا الانتحارى كشف جبن هؤلاء الجعران عندما هربون منه رغم اعمال الدواعش الشينه التى شوهت اهل السنة الاأنهم لو لم تتدخل امريكا والغرب لحاشوا انجاس ايران
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  15. 5
    18 أكتوبر, 2016 , 21:40 م
    عدد التعليقات:1146

    نبرااس

    نبي نشوف البغدادي بيفجر نفسه ولا لأ اذا حاصروه،،اتوقع انه ألحين في حفره منخش.
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  16. 4
    18 أكتوبر, 2016 , 21:40 م
    عدد التعليقات:4407

    أنفااس مشتااق

    حسب أستناجي و رؤيااي للفديو من قتل الداعشي المحاصر هو الجندي الذي كان على مقربه منه لرمية عليه بقنبلة يدوية و الدليل الأنفجار كان خلف الداعشي ،، اظروا
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  17. 3
    18 أكتوبر, 2016 , 21:33 م
    عدد التعليقات:5666

    الرحااال

    امحق خطه ... شكله يحسب انه رامبوا على غفله..اللهم لاشماته
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  18. 2
    18 أكتوبر, 2016 , 21:32 م

    طير حوران

    الله اكبر احرقووووووهم كما شوهوا الاسلام اللهم انصر اهل العراق على داعش الارهاب
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  19. 1
    18 أكتوبر, 2016 , 21:32 م
    عدد التعليقات:94

    حسين الحارثي ابوامجد

    زي اللي يقول بيدي لابيدي عمر
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