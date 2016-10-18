بالفيديو .. داعشي يفجِّر نفسه بعد محاصرته داخل نفق في الموصل

صحيفة المرصد:تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة تفجير انتحاري داعشي لنفسه بعد ماحصرته داخل نفق بالموصل .
وبيَّن الفيديو أثناء تقدم قوات البيشمركة ليقوم الداعشي بالخروج من نفق مخفي لمفاجأتهم ، وما إن لاحظته القوات حتى حاولت التراجع قبل أن يفجر الداعشي نفسه ، بعد أن تمت محاصرته .
تعليقات ( 19 )
الخطة الممنهجة لداعش الايرانيه العراقيه الرافضيه المجوسيهلتدمير مناطق اهل السنة كل مرة يدخلون مناطق اهل السنة ثم تحاصر من قبل ايران وكلابهم الحشد الشيعي القذر ثم ينسحبون داعش ويدخلون لتدميرها وقتل اهلها
فلم هنديالمخرج يبغى كذا مافي احد يفجر نفسه الا مريض ويايع نفسه الحمدلله على العافيه
عليومداعش خطة ايرانيه عراقيه رافضيه مجوسيه.اولا لتشويه وهدم الاسلام اعلاميا ثانيا نشروهم في مناطق اهل السنه لجعلهم ذريعة لتدخلهم وقتل وتصفية اهل السنه فيها
ضمير الناسلعن الله الدواعش ومن على شكلهم وافكارهم***
اليوسي : اللهم اضرب الظالمين بالظالمينواخرج المسلمين من بينهم سالمين اللهم ان أعداء السنة من الرافضة ومن يقف معهم من الفرس طغوا وتجبروا واعتدوا على المسلمين اللهم انا نسألك ان تهلكم جميعاً
عدد التعليقات:14619
قلم الحقيقهجهنم وبئس المصير أيها الجرذي الوسخ القذر الملعون.لارحمك الله ولاغفر لك النار مثواك يالكافر الملعون.
عليومأي داعشي ياجيش الحقد والقذارة تنصبون علينا بفلم هندي .داعش عراقيه شيعيه من اذناب ايران اسست لذريعة قتل المسلمين وتهجيرهم من مناطقهم واسكان الروافض في
..العراق اصبحت تحت سيطرة الشيعة وايرااان للأسف
يالطيفماذا حققتم لاشي فقط فقط تشويه كامل للاسلام
عدد التعليقات:5666
الرحااالت 4..استنتاجه صحيح..هناك قذيفة اتت من خلفه..وهي من تسببت في انفجاره
عدد التعليقات:4407
أنفااس مشتااقما ألعن من الداعشي غير الحشد الشعبي كلهم ديدنهم قتل السني المغلوب على أمره ،،،،
عدد التعليقات:1146
نبرااسنبي نشوف البغدادي بيفجر نفسه ولا لأ اذا حاصروه،،اتوقع انه ألحين في حفره منخش.
عدد التعليقات:4407
أنفااس مشتااقحسب أستناجي و رؤيااي للفديو من قتل الداعشي المحاصر هو الجندي الذي كان على مقربه منه لرمية عليه بقنبلة يدوية و الدليل الأنفجار كان خلف الداعشي ،، اظروا
عدد التعليقات:5666
الرحااالامحق خطه ... شكله يحسب انه رامبوا على غفله..اللهم لاشماته
طير حورانالله اكبر احرقووووووهم كما شوهوا الاسلام اللهم انصر اهل العراق على داعش الارهاب
عدد التعليقات:94
حسين الحارثي ابوامجدزي اللي يقول بيدي لابيدي عمر