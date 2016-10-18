بالفيديو : مُسِن يحكي تجربته في ممارسة مهنتي الزراعة و الميكانيكا ويوجِّه نصيحة للشباب

صحيفة المرصد: أشاد رواد موقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو تم تداوله لـ مُسِن يحكي قصته وتجربته في ممارسة مهنتين وهما الزراعة والميكانيكا .

جاء هذا في فيلم قصير أنتجته شركة الإنتاج السعودية “تلفاز 11” ، لمواطن يدعى “أبو فهد” ، قام خلاله بسرد مشواره في تعلم مهنتين ، مضيفاً أنه لم يدرس صيانة الماكينات والطرمبات، وإنما تعلمها بشكل شخصي عبر الممارسة والتجربة، مؤكداً أن الدراسة الأكاديمية ليست ضرورة لتعلم مهنة وإتقانها ويجب ألا تقف عائقا أمام من يريد ممارسة مهنة ما.

وفي نهاية المقطع وجًّه أب فهد نصيحته للشباب قائلاً : “على الشاب أن “يكد” ليكسب، أن يكد على سيارته أو على قدميه أو بيديه، وأن الوظائف امتلأت ولا يصح انتظار الوظيفة دون أن يبادر الشاب للكد بما لديه.”