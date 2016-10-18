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بالفيديو : مُسِن يحكي تجربته في ممارسة مهنتي الزراعة و الميكانيكا ويوجِّه نصيحة للشباب

18 أكتوبر, 2016 , 21:57 م
بالفيديو : مُسِن يحكي تجربته في ممارسة مهنتي الزراعة و الميكانيكا ويوجِّه نصيحة للشباب
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صحيفة المرصد: أشاد رواد موقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو تم تداوله لـ مُسِن يحكي قصته وتجربته في ممارسة مهنتين وهما الزراعة والميكانيكا .

جاء هذا في فيلم قصير أنتجته شركة الإنتاج السعودية “تلفاز 11” ، لمواطن يدعى “أبو فهد” ، قام خلاله بسرد مشواره في تعلم مهنتين ، مضيفاً أنه لم يدرس صيانة الماكينات والطرمبات، وإنما تعلمها بشكل شخصي عبر الممارسة والتجربة، مؤكداً أن الدراسة الأكاديمية ليست ضرورة لتعلم مهنة وإتقانها ويجب ألا تقف عائقا أمام من يريد ممارسة مهنة ما.

وفي نهاية المقطع وجًّه أب فهد نصيحته للشباب قائلاً : “على الشاب أن “يكد” ليكسب، أن يكد على سيارته أو على قدميه أو بيديه، وأن الوظائف امتلأت ولا يصح انتظار الوظيفة دون أن يبادر الشاب للكد بما لديه.”



تعليقات ( 7 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 7
    18 أكتوبر, 2016 , 22:41 م

    امحق

    تبينا نقتدي فيك ونسمع بنصايحك وهذه ألفاظك !!؟ عيب احترم سنّك يا رجل
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  2. 6
    18 أكتوبر, 2016 , 22:26 م

    واحد من اقاربي

    عمره في ال 70 والله انه يفك مكينة السيارة قطعه قطعه ويرجع يركبها كما كانت ، المواطن كان يعمل في كل شي . لكن تم قتله باستقدام الوافد ليه ؟ الله اعلم
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  3. 5
    18 أكتوبر, 2016 , 22:16 م

    متابع عن بعد

    الشياب زينة المجالس.واللي والده شايب فلا يفرط في مجالسته أبد.. اللهم ارحم والدي واغفر له.
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  4. 4
    18 أكتوبر, 2016 , 22:16 م

    صرخة صمت

    مشاء الله تبارك الرحمن كنه شاب ماهو شايب عيني علية باردة الله يطول بعمره ويمتعة بالصحة والعافية
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  5. 3
    18 أكتوبر, 2016 , 22:15 م

    الفلاح

    نصيحه لا احد يجلس بالبيت ياعيال لو تبيع بطيخ او شاي او امن صناعي والله ترى شرف وعز مع العافيه . كد كد كد
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  6. 2
    18 أكتوبر, 2016 , 22:11 م

    حسبي الله على كل ظالم

    حماك الله يابو فهد من النفوس الخبيثه الأمَاره بالسوء وأذية الناس اللي مثلك وشرواك
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  7. 1
    18 أكتوبر, 2016 , 22:00 م
    عدد التعليقات:94

    حسين الحارثي ابوامجد

    نصيحة الشايب في محلها وتسوى ذهب
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