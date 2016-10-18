مدير إذاعة جدة الأسبق..في ذمة الله

صحيفة المرصد : انتقل إلى رحمه الله مدير عام إذاعة جدة الأسبق، سليمان عبيد، و اقيمت الصلاة على الفقيد عقب صلاة عشاء اليوم الثلاثاء بالحرم المكي الشريف. يذكر أن سليمان عبيد هو صاحب برنامج “ناشئ في رحاب القرآن”، الذي كان يبث عبر التلفزيون السعودي.
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تعليقات ( 16 )
رؤيةنسأل ان يجعل ماقدمه في خدمة القرآن والسنة شفيعا له يوم القيامة وان يلهمنا وأهله الصبر والسلوان
زمن الذكرياترحمه الله رحمة واسعه وتجاوز عن سيئاته وأسكنه فسيح الجنان
حمتوكان مذيع جميل في برنامج جميل في زمن جميل رحمة الله عليه وإنا لله وإنا إليه راجعون
متفائلالله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته واجمعه بأهله بجنات النعيم
ماركتويالله رحمتك ..الله الله على هالمذيع أيام الزمن الجميل أيام زمن الطيب ..الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته .. والله إن عيناي لا زالت تدمع بوفاته ..
عدد التعليقات:23
فولاذرحمه الله كان نعم الرجل
الحقبانيعلم سلطان حجازي اللهم ارحمه وتجاوز عنه سيئاته كان رحمة الله عليه من اعذب الاصوات في قراءة الاحاديث في فترة مابين الاذان والاقامة ايام التسعينات
عدد التعليقات:12
سلطان حجازياللهم ارحمه وتجاوز عنه سيئاته .
معيضرحمه الله رحمة واسعه
رشديكان رحمة الله عليه من اعذب الاصوات في قراءة الاحاديث في فترة مابين الاذان والاقامة .. ايام التسعينات الهجريه زمن الطيبين
ابو حمداسال الله الكريم رب العرش العظيم ان يرحمه ويوسع عليه في قبره ويعفر له
عدد التعليقات:94
حسين الحارثي ابوامجدرحمة الله عليه ويصبر اهله
راجي رحمة ربهالله يرحمه ويغفر له وويدخله فسيح جناته ويجعل قبره روضة من رياض الجنة آمين يا رب العالمين من الزمن الجميل اتذكره هنيئا له صلوا عليه في الحرم المكي
ابو منصورعليه رحمة الله..