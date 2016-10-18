مدير إذاعة جدة الأسبق..في ذمة الله

صحيفة المرصد : انتقل إلى رحمه الله مدير عام إذاعة جدة الأسبق، سليمان عبيد، و اقيمت الصلاة على الفقيد عقب صلاة عشاء اليوم الثلاثاء بالحرم المكي الشريف. يذكر أن سليمان عبيد هو صاحب برنامج “ناشئ في رحاب القرآن”، الذي كان يبث عبر التلفزيون السعودي.