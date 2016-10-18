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مدير إذاعة جدة الأسبق..في ذمة الله

18 أكتوبر, 2016 , 22:03 م
مدير إذاعة جدة الأسبق..في ذمة الله
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صحيفة المرصد : انتقل إلى رحمه الله مدير عام إذاعة جدة الأسبق، سليمان عبيد، و اقيمت الصلاة على الفقيد عقب صلاة عشاء اليوم الثلاثاء بالحرم المكي الشريف. يذكر أن سليمان عبيد هو صاحب برنامج “ناشئ في رحاب القرآن”، الذي كان يبث عبر التلفزيون السعودي.



تعليقات ( 16 )

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  1. 16
    18 أكتوبر, 2016 , 23:03 م

    رؤية

    نسأل ان يجعل ماقدمه في خدمة القرآن والسنة شفيعا له يوم القيامة وان يلهمنا وأهله الصبر والسلوان
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  2. 15
    18 أكتوبر, 2016 , 22:58 م

    زمن الذكريات

    رحمه الله رحمة واسعه وتجاوز عن سيئاته وأسكنه فسيح الجنان
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  3. 14
    18 أكتوبر, 2016 , 22:57 م

    حمتو

    كان مذيع جميل في برنامج جميل في زمن جميل رحمة الله عليه وإنا لله وإنا إليه راجعون
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  4. 13
    18 أكتوبر, 2016 , 22:44 م

    متفائل

    الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته واجمعه بأهله بجنات النعيم
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  5. 12
    18 أكتوبر, 2016 , 22:34 م

    ماركتو

    يالله رحمتك ..الله الله على هالمذيع أيام الزمن الجميل أيام زمن الطيب ..الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته .. والله إن عيناي لا زالت تدمع بوفاته ..
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  6. 11
    18 أكتوبر, 2016 , 22:27 م
    عدد التعليقات:23

    فولاذ

    رحمه الله كان نعم الرجل
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  7. 10
    18 أكتوبر, 2016 , 22:26 م

    الحقباني

    علم سلطان حجازي اللهم ارحمه وتجاوز عنه سيئاته كان رحمة الله عليه من اعذب الاصوات في قراءة الاحاديث في فترة مابين الاذان والاقامة ايام التسعينات
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  8. 9
    18 أكتوبر, 2016 , 22:17 م
    عدد التعليقات:12

    سلطان حجازي

    اللهم ارحمه وتجاوز عنه سيئاته .
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  9. 8
    18 أكتوبر, 2016 , 22:11 م

    معيض

    رحمه الله رحمة واسعه
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  10. 7
    18 أكتوبر, 2016 , 22:09 م

    رشدي

    كان رحمة الله عليه من اعذب الاصوات في قراءة الاحاديث في فترة مابين الاذان والاقامة .. ايام التسعينات الهجريه زمن الطيبين
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  11. 6
    18 أكتوبر, 2016 , 22:08 م

    ابو حمد

    اسال الله الكريم رب العرش العظيم ان يرحمه ويوسع عليه في قبره ويعفر له
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  12. 5
    18 أكتوبر, 2016 , 22:08 م

    الله يرحمه
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  13. 4
    18 أكتوبر, 2016 , 22:06 م
    عدد التعليقات:94

    حسين الحارثي ابوامجد

    رحمة الله عليه ويصبر اهله
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  14. 3
    18 أكتوبر, 2016 , 22:06 م

    راجي رحمة ربه

    الله يرحمه ويغفر له وويدخله فسيح جناته ويجعل قبره روضة من رياض الجنة آمين يا رب العالمين من الزمن الجميل اتذكره هنيئا له صلوا عليه في الحرم المكي
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  15. 2
    18 أكتوبر, 2016 , 22:06 م

    ابو منصور

    عليه رحمة الله..
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  16. 1
    18 أكتوبر, 2016 , 22:05 م

    الله يرحمه
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