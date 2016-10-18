  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

بالفيديو : مذيع يحرج زميلته أحلام اليعقوب على الهواء .. شاهدوا ردة فعلها !

18 أكتوبر, 2016 , 22:33 م
بالفيديو : مذيع يحرج زميلته أحلام اليعقوب على الهواء .. شاهدوا ردة فعلها !
  • 2٬047
  • 8
  • حجم الخط

صحيفة المرصد: تعرضت الإعلامية أحلام اليعقوب لموقف محرج على الهواء مباشرة خلال تقديمها برنامجها الصباحي صباح العربية ، حيث أخطأ زميلها عمر النشوان وناداها باسم مهيرة عبد العزيز، في إشارة إلى زميلته الأخرى.

مقطع الموقف المحرج انتشر على موقع التواصل «انستغرام»، وتفاعل الجمهور بشكل واسع معه، مشيرين إلى أن اليعقوب نجحت في تخطي الأمر بإحتراف وتخلصت من الموقف المحرج بنجاح.



تعليقات ( 8 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 8
    18 أكتوبر, 2016 , 23:01 م

    خالد

    خنبوقة خنبقوها الاخونجيه وتحلم بهم كل يوم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  2. 7
    18 أكتوبر, 2016 , 22:58 م

    مع احترامي

    لجميع القنوات الإعلامية ، لكن قناة العربية ومجموعة ال أم بي سي ، سارت الان من اسواء واتفه القنوات ، للأسف برامجها في قمة الاسفاف والمهزلة .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 6
    18 أكتوبر, 2016 , 22:53 م

    سلمان

    غردي خنبوقه بمعرفاتك الملونة برتقالي واحمر بنفسجي وزهري ههههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  4. 5
    18 أكتوبر, 2016 , 22:42 م

    سلطان

    مسخرة علني
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 4
    18 أكتوبر, 2016 , 22:41 م

    محمد

    تعبنا واحنا نقول بالدين والشرع ما في شي اسمه زميلته وزميلها هؤلاء غرب عن بعض ما في شي اسمه زمايل بين مراة غريبة عن رجل غريب يعني بينهم الشيطان
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 3
    18 أكتوبر, 2016 , 22:41 م
    عدد التعليقات:14619

    قلم الحقيقه

    واثقة الخطوة تقف ملكة.وأنتي كذلك تركتي هذا المهرج يحاول تغطية وجهه من الخجل أمامك.
    لا يعجبني(2) اعجبني(6)
  7. 2
    18 أكتوبر, 2016 , 22:40 م

    مجموعة mbc تحاول الخروج من العزلة بأي موقف حتى لو قطو دخل احد استيديوهات قنواتها خلوه خبر ... بعد ان اعتزلها العقلاء
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  8. 1
    18 أكتوبر, 2016 , 22:35 م

    ولدمن الديره

    شي عايدي وين الاحراج
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم