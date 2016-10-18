بالفيديو : مذيع يحرج زميلته أحلام اليعقوب على الهواء .. شاهدوا ردة فعلها !

صحيفة المرصد: تعرضت الإعلامية أحلام اليعقوب لموقف محرج على الهواء مباشرة خلال تقديمها برنامجها الصباحي صباح العربية ، حيث أخطأ زميلها عمر النشوان وناداها باسم مهيرة عبد العزيز، في إشارة إلى زميلته الأخرى.

مقطع الموقف المحرج انتشر على موقع التواصل «انستغرام»، وتفاعل الجمهور بشكل واسع معه، مشيرين إلى أن اليعقوب نجحت في تخطي الأمر بإحتراف وتخلصت من الموقف المحرج بنجاح.