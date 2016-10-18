بالفيديو : مذيع يحرج زميلته أحلام اليعقوب على الهواء .. شاهدوا ردة فعلها !

صحيفة المرصد: تعرضت الإعلامية أحلام اليعقوب لموقف محرج على الهواء مباشرة خلال تقديمها برنامجها الصباحي صباح العربية ، حيث أخطأ زميلها عمر النشوان وناداها باسم مهيرة عبد العزيز، في إشارة إلى زميلته الأخرى.
مقطع الموقف المحرج انتشر على موقع التواصل «انستغرام»، وتفاعل الجمهور بشكل واسع معه، مشيرين إلى أن اليعقوب نجحت في تخطي الأمر بإحتراف وتخلصت من الموقف المحرج بنجاح.
تعليقات ( 8 )
خالدخنبوقة خنبقوها الاخونجيه وتحلم بهم كل يوم
مع احتراميلجميع القنوات الإعلامية ، لكن قناة العربية ومجموعة ال أم بي سي ، سارت الان من اسواء واتفه القنوات ، للأسف برامجها في قمة الاسفاف والمهزلة .
سلمانغردي خنبوقه بمعرفاتك الملونة برتقالي واحمر بنفسجي وزهري ههههههه
سلطانمسخرة علني
محمدتعبنا واحنا نقول بالدين والشرع ما في شي اسمه زميلته وزميلها هؤلاء غرب عن بعض ما في شي اسمه زمايل بين مراة غريبة عن رجل غريب يعني بينهم الشيطان
عدد التعليقات:14619
قلم الحقيقهواثقة الخطوة تقف ملكة.وأنتي كذلك تركتي هذا المهرج يحاول تغطية وجهه من الخجل أمامك.
ولدمن الديرهشي عايدي وين الاحراج