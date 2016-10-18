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شاهد ماذا كتب الأمير خالد آل سعود تعليقاً على تنفيذ القصاص في الأمير تركي !

18 أكتوبر, 2016 , 23:04 م
شاهد ماذا كتب الأمير خالد آل سعود تعليقاً على تنفيذ القصاص في الأمير تركي !
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صحيفة المرصد: في أول رد فعل له على تنفيذ القصاص في الأمير تركي بن سعود الكبير، كتب الأمير الدكتور خالد آل سعود تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” نعى فيها القاتل والمقتول.

وشارك الدكتور خالد في هاشتاق #سلمان_الحزم_يامر_بقصاص_امير وقال في تغريدته: “هذا شرع الله تعالى ، وهذا نهج دولتنا المباركة .. رحم الله القاتل ، ورحم الله المقتول”.

يذكر أن وزارة الداخلية ونفذت، اليوم الثلاثاء، حُكم القتل قصاصًا في الأمير تركي بن سعود؛ بعدما قتل عادل المحيميد منذ 6 سنوات بالثمامة، عبر إطلاق النار عليه إثر مشاجرة جماعية.



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