مواقع التواصل تتفاعل مع فيديو لخادم الحرمين أُُعيد تداوله بعد تنفيذ القصاص في الأمير تركي

صحيفة المرصد: تداول مغردون مقطع فيديو لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، كان قد نشر من قبل، يؤكد فيه على إمكانية أن يقاضي أي فرد ولي العهد أو أي فرد من أفراد الأسرة المالكة.
يأتي ذلك بعد أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ القصاص في الأمير تركي بن سعود الكبير، بعد قيامه بقتل المواطن عادل المحيميد.
واستدل المغردون بهذه الكلمة – التي قالها الملك سلمان –على عدل خادم الحرمين الشريفين، إلى جانب تأكيد سموه على أنه لن يأتي اليوم الذي سيصبح فيه أحد فوق نطاق القانون أو العدالة.
تعليقات ( 7 )
نجمملك الحزم ملك العزم ملك العدل ملك القلوب
الصارمالعدل أساس الحكم، أنتم منا ونحن منكم وأرواحنا فداكم. عدلت فأمنت فنمت، نسأل الله لك الصحه والعافيه وطول العمر في طاعته. ونعزي أنفسنا والأسره المالكة
النووووور✨اسأل الله الكريم رب العرش العظيم ان يعز التوحيد وأهله ويحفظ ملكنا سلمان ويطيل عمره ويعز به أهل السنة اتباع منهج الرسول عليه الصلاة والسلام وآله وصحبه
saudالله يحفظك ويطول عمرك ياخادم الحرمين الشريفين
عدد التعليقات:2192
توووووونسيةحفظ الله خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك الحزم وأطال في عمره وينصره على كل ظالم وعدو للأمة العربية امين ياارب
خليجينسأل الله ان يطيل عمرك بطاعة الله ويمدك بالصحة والعافية ويحفظك ونسأل الله ان يذل من عاداك ويحفظ الله هذا البلد قيادة وشعبآ وارض
عدد التعليقات:4420
أنفااس مشتااقحفظ الله المملكة من كيد الكايدين