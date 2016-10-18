مواقع التواصل تتفاعل مع فيديو لخادم الحرمين أُُعيد تداوله بعد تنفيذ القصاص في الأمير تركي

صحيفة المرصد: تداول مغردون مقطع فيديو لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، كان قد نشر من قبل، يؤكد فيه على إمكانية أن يقاضي أي فرد ولي العهد أو أي فرد من أفراد الأسرة المالكة.

يأتي ذلك بعد أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ القصاص في الأمير تركي بن سعود الكبير، بعد قيامه بقتل المواطن عادل المحيميد.

واستدل المغردون بهذه الكلمة – التي قالها الملك سلمان –على عدل خادم الحرمين الشريفين، إلى جانب تأكيد سموه على أنه لن يأتي اليوم الذي سيصبح فيه أحد فوق نطاق القانون أو العدالة.