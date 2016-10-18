المخلوع صالح يكشف لأول مرة عن أسماء الضباط الانقلابيين الذي قضوا بقصف الصالة الكبرى في صنعاء

صحيفة المرصد:كشف المخلوع علي عبدالله صالح عن أسماء بعض القيادات العسكرية المقربة له والتي ماتت في حادثة قصف الصالة الكبرى بصنعاء .
ورثى المخلوع القيادات العسكرية أثناء استقبال أعداد من ذويهم وأقاربهم .
وحسب ما نشر صالح في صفحته على الفيس بوك فإنه استقبل عدد من أبناء وآباء القتلى التالية أسماؤهم : أحمد ناجي مانع ، واللواء الركن عمر صالح بن حليس ، و العميد الركن حسين صالح زياد ، والعميد الركن حسين الرضي ، و العميد الركن عبد الملك العرار ، و العميد الركن علي الحمزي ، والعميد الركن أحمد يحيى الشيخ ، و العميد عبد الرحمن الجاكي ، و العميد عبد العزيز العجلي ، والعقيد أحمد العرشي ، و محمد علي الرويشان ، خالد علي الحاضري.
تعليقات ( 21 )
الشهاب الاحمرالحمدلله الذي يسر قتلهم والقضاء عليهم فكم من برئ قتلوا في قصفهم لجيزان ونجران.
هتاناللهم زد وبارك وسدد رميهم وإلى جهنم وبئس المصير!!!
العابرلا تصدقوه كذاب و عايش على الكذب و المراوغة
الفيصلان شاء الله البقية وانت على راسهم يالخسيس النذل عفاش.
عدد التعليقات:11736
برق الحرمhttps://www.youtube.com/watch?v=cAHUVWjWjnc
عدد التعليقات:11736
برق الحرم(((قبائل صنعاء اذا اجتمعت .. عرفت كم جر عبيد الملالي من ذل وويلات والعلج الخائن بعد ما احترق....يجر النار الي صنعاء ولا احد يملك الا مطوعتهم عصبا)))
ااابوعبداللهليه يدفع لهم تعويضات هذه حرب هل بيدفعون تعويضات لجنودنا اللي استشهدوا على حدود بلادنا يخسى عفاش وعبد ايران
wadلا وبنعوضهم جزاء على قتلهم جنودنا بالحدود واطلاق الصواريخ على بلدنا..القصف كام ممتاز ويسلم اللي قصف واللي عطاه الامر..فطس كم كلب وارتحنا
واقعيصيد ثمين
عدد التعليقات:11736
برق الحرم(((لاعاش _عفاش_ ولا أرتفع له مستوى....ويظل سلعه بايره في السوق ماحد يشتريه...هذا جزاء الخاين بالنار اكتوى ..وإن مات له تابوت يلهب في جهنم يصطليه)))
عدد التعليقات:11736
برق الحرمhttps://www.youtube.com/watch?v=neMssGHLhD4
عدد التعليقات:11736
برق الحرم((((مرات_ومرات ..... توشك مقاتلاتنا _الكواسر ... تدميره في محله .... لكن رحمة في أهل صنعاء المغلوب على أمرهم المقهورين في قيد احتلال أمهم تتجاوزه))))
عدد التعليقات:11736
برق الحرم((((( يترنح الان ....... ملعون اليمن العلج المحروق ..... مركع امه لشر من طيء الحصى ... لو فتحنا رحم صنعاء ... لوجدنا فيه ما تشيب الرضع من اهواله )))))
عدد التعليقات:11736
برق الحرم((((((( قوم .....أهل حقد وغل و خيانة غدر ....... لايملكون من الحق قنطار ...الا يكفيهم ....ان عبيد حمير اليهود عليهم حاكمة عار مابعده عار ))))))
رورالحمدلله الذي انتصر للمسلمين منهم وعقبال عفاش الله يهلكه
عدد التعليقات:2192
توووووونسيةالعاقبة لك وبشار النعجة عاجل غير اجل يا عملاء المجوس الانجاس
كلمة حقالله لا يرحمك لاانت ولا هم خونه
ابوهشامالله يلحقه اياهم عاجلا غير اجل
الشنفرهالى جهنم وبئس المهاد شرذمه فاسده من اقزام العبيد واصنام البشر