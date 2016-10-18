المخلوع صالح يكشف لأول مرة عن أسماء الضباط الانقلابيين الذي قضوا بقصف الصالة الكبرى في صنعاء

صحيفة المرصد:كشف المخلوع علي عبدالله صالح عن أسماء بعض القيادات العسكرية المقربة له والتي ماتت في حادثة قصف الصالة الكبرى بصنعاء .

ورثى المخلوع القيادات العسكرية أثناء استقبال أعداد من ذويهم وأقاربهم .

وحسب ما نشر صالح في صفحته على الفيس بوك فإنه استقبل عدد من أبناء وآباء القتلى التالية أسماؤهم : أحمد ناجي مانع ، واللواء الركن عمر صالح بن حليس ، و العميد الركن حسين صالح زياد ، والعميد الركن حسين الرضي ، و العميد الركن عبد الملك العرار ، و العميد الركن علي الحمزي ، والعميد الركن أحمد يحيى الشيخ ، و العميد عبد الرحمن الجاكي ، و العميد عبد العزيز العجلي ، والعقيد أحمد العرشي ، و محمد علي الرويشان ، خالد علي الحاضري.