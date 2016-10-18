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المخلوع صالح يكشف لأول مرة عن أسماء الضباط الانقلابيين الذي قضوا بقصف الصالة الكبرى في صنعاء

18 أكتوبر, 2016 , 23:49 م
المخلوع صالح يكشف لأول مرة عن أسماء الضباط الانقلابيين الذي قضوا بقصف الصالة الكبرى في صنعاء
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صحيفة المرصد:كشف المخلوع علي عبدالله صالح عن أسماء بعض القيادات العسكرية المقربة له والتي ماتت في حادثة قصف الصالة الكبرى بصنعاء .

ورثى المخلوع القيادات العسكرية أثناء استقبال أعداد من ذويهم وأقاربهم .

وحسب ما نشر صالح في صفحته على الفيس بوك فإنه استقبل عدد من أبناء وآباء القتلى التالية أسماؤهم : أحمد ناجي مانع ، واللواء الركن عمر صالح بن حليس ، و العميد الركن حسين صالح زياد ، والعميد الركن حسين الرضي ، و العميد الركن عبد الملك العرار ، و العميد الركن علي الحمزي ، والعميد الركن أحمد يحيى الشيخ ، و العميد عبد الرحمن الجاكي ، و العميد عبد العزيز العجلي ، والعقيد  أحمد العرشي ، و محمد علي الرويشان ،  خالد علي الحاضري.



تعليقات ( 21 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 21
    19 أكتوبر, 2016 , 0:56 ص

    الشهاب الاحمر

    الحمدلله الذي يسر قتلهم والقضاء عليهم فكم من برئ قتلوا في قصفهم لجيزان ونجران.
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  2. 20
    19 أكتوبر, 2016 , 0:54 ص

    هتان

    اللهم زد وبارك وسدد رميهم وإلى جهنم وبئس المصير!!!
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  3. 19
    19 أكتوبر, 2016 , 0:52 ص

    العابر

    لا تصدقوه كذاب و عايش على الكذب و المراوغة
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  4. 18
    19 أكتوبر, 2016 , 0:51 ص

    الفيصل

    ان شاء الله البقية وانت على راسهم يالخسيس النذل عفاش.
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  5. 17
    19 أكتوبر, 2016 , 0:43 ص
    عدد التعليقات:11736

    برق الحرم

    https://www.youtube.com/watch?v=cAHUVWjWjnc
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  6. 16
    19 أكتوبر, 2016 , 0:41 ص
    عدد التعليقات:11736

    برق الحرم

    (((قبائل صنعاء اذا اجتمعت .. عرفت كم جر عبيد الملالي من ذل وويلات والعلج الخائن بعد ما احترق....يجر النار الي صنعاء ولا احد يملك الا مطوعتهم عصبا)))
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  7. 15
    19 أكتوبر, 2016 , 0:31 ص

    ااابوعبدالله

    ليه يدفع لهم تعويضات هذه حرب هل بيدفعون تعويضات لجنودنا اللي استشهدوا على حدود بلادنا يخسى عفاش وعبد ايران
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  8. 14
    19 أكتوبر, 2016 , 0:15 ص

    wad

    لا وبنعوضهم جزاء على قتلهم جنودنا بالحدود واطلاق الصواريخ على بلدنا..القصف كام ممتاز ويسلم اللي قصف واللي عطاه الامر..فطس كم كلب وارتحنا
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  9. 13
    19 أكتوبر, 2016 , 0:12 ص

    واقعي

    صيد ثمين
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  10. 12
    19 أكتوبر, 2016 , 0:12 ص

    اعلن الاسماء وزود الاسماء هذا الجبان من اجل التعويض
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  11. 11
    19 أكتوبر, 2016 , 0:12 ص

    سمع ان فيها دفع ديات قال خلنى أخذ من ورائهم كم مليون والدفع على البدلات الله يخارجنا ويصلح الحال
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  12. 10
    19 أكتوبر, 2016 , 0:10 ص
    عدد التعليقات:11736

    برق الحرم

    (((لاعاش _عفاش_ ولا أرتفع له مستوى....ويظل سلعه بايره في السوق ماحد يشتريه...هذا جزاء الخاين بالنار اكتوى ..وإن مات له تابوت يلهب في جهنم يصطليه)))
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  13. 9
    19 أكتوبر, 2016 , 0:03 ص
    عدد التعليقات:11736

    برق الحرم

    https://www.youtube.com/watch?v=neMssGHLhD4
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  14. 8
    19 أكتوبر, 2016 , 0:03 ص
    عدد التعليقات:11736

    برق الحرم

    ((((مرات_ومرات ..... توشك مقاتلاتنا _الكواسر ... تدميره في محله .... لكن رحمة في أهل صنعاء المغلوب على أمرهم المقهورين في قيد احتلال أمهم تتجاوزه))))
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  15. 7
    19 أكتوبر, 2016 , 0:01 ص
    عدد التعليقات:11736

    برق الحرم

    ((((( يترنح الان ....... ملعون اليمن العلج المحروق ..... مركع امه لشر من طيء الحصى ... لو فتحنا رحم صنعاء ... لوجدنا فيه ما تشيب الرضع من اهواله )))))
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  16. 6
    18 أكتوبر, 2016 , 23:58 م
    عدد التعليقات:11736

    برق الحرم

    ((((((( قوم .....أهل حقد وغل و خيانة غدر ....... لايملكون من الحق قنطار ...الا يكفيهم ....ان عبيد حمير اليهود عليهم حاكمة عار مابعده عار ))))))
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  17. 5
    18 أكتوبر, 2016 , 23:58 م

    رور

    الحمدلله الذي انتصر للمسلمين منهم وعقبال عفاش الله يهلكه
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  18. 4
    18 أكتوبر, 2016 , 23:58 م
    عدد التعليقات:2192

    توووووونسية

    العاقبة لك وبشار النعجة عاجل غير اجل يا عملاء المجوس الانجاس
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  19. 3
    18 أكتوبر, 2016 , 23:57 م

    كلمة حق

    الله لا يرحمك لاانت ولا هم خونه
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  20. 2
    18 أكتوبر, 2016 , 23:56 م

    ابوهشام

    الله يلحقه اياهم عاجلا غير اجل
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  21. 1
    18 أكتوبر, 2016 , 23:53 م

    الشنفره

    الى جهنم وبئس المهاد شرذمه فاسده من اقزام العبيد واصنام البشر
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