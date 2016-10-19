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“دارين البايض” توضح حقيقة فيديو تواجدها ملثمة داخل سيارة تفحيط – فيديو

19 أكتوبر, 2016 , 0:15 ص
“دارين البايض” توضح حقيقة فيديو تواجدها ملثمة داخل سيارة تفحيط – فيديو
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صحيفة المرصد: كشف أدهم حكيم مدير أعمال الناشطة السعودية الشهيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وإحدى مقدمي برناج “أكشن يا عيال” السعودية دارين البايض، في اتصال مع موقع “إرم نيوز” حقيقة الفيديو المتداول لها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال إن الحقيقة تختلف عما تم تناقله وأثار حفيظة نشطاء في المملكة.

وأوضح حكيم أن الفيديو لدارين وشقيقها في جدة ولا علاقة له بالتفحيط.

وطالب المغرّدون بالقبض على دارين البايض، وذلك بعد أن أكدوا أنها هي من ظهرت في مقطع الفيديو المتداول على نطاق واسع أثناء وجودها داخل سيارة “تفحيط” وهي تتخفى وراء “شال” رجالي أحمر.

وتظهر البايض وهي تتمايل على أنغام بعض الأغاني الخليجية داخل سيارة يقودها شاب يخفي وجهه هو الآخر، فيما تحاول دارين تقليد صوت رجل بصوت خشن، قائلة “علّ الحرام انّك رجّال”.

وتفاعل المغردون على موقع التدوين المصغر “تويتر”، فمنهم من طالب بعقابها فقال: “إما أن يحترم هاؤلاء المتجنسين الجنسية التي “تكرمنا بها عليهم” أو يفارقونا يرجعوا من حيث أتوا”.

يأتي هذا في الوقت الذي وقف البعض في صفها حيث كتبت إحدى المغردات: “أتمنى يمر يوم ما يكون فيه مطالبة بالقبض، سقف الحريات متدن هذه المطالبات تخفض السقف أكثر”.



تعليقات ( 38 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 38
    19 أكتوبر, 2016 , 1:02 ص

    خليجي

    لمعرفة فوائد التلبينة كتابة بالعم قوقل تلبينة وسوفا تذهلون وهذا تصديق لحديث الرسول الكريم فلنحيي السنة فهي مفيدة لجميع الإعمار وخصوصآ الأطفال والكبار
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  2. 37
    19 أكتوبر, 2016 , 1:02 ص

    مرخان

    مخالف
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  3. 36
    19 أكتوبر, 2016 , 1:00 ص

    ام دارين

    هذه الفنانة من يوم شفتها مع شباب اكشن ياعيال واكملتها بهذا المقطع ايضا وش دخلك مع الشباب وانت انثي **
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  4. 35
    19 أكتوبر, 2016 , 0:59 ص

    خليجي

    التلبينة تتكون من دقيق*** حيث ان العلم الحديث اكتشف في الشعير الكثير من العناصر التي تشفي من كثير من الأمراض باءذن الله وأفضل انواع ***
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  5. 34
    19 أكتوبر, 2016 , 0:56 ص

    الحق ينقال

    تكرار نشر الأخبار بطريقه مثيرة ثم التوضيخ لاحقاً اصبحت ممله وغير مجديه على كل حال الذي لفت نظري أخوها يبدو لي أنها أرجل منه
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  6. 33
    19 أكتوبر, 2016 , 0:55 ص

    خليجي

    افظل علاج للامراض النفسية التلبينة في الحديث قال رسول الله صلى الله عليك وسلم التلبية مجمة لفوائد المريض تذهب ببعض الحزن. والتلبية من ***
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  7. 32
    19 أكتوبر, 2016 , 0:51 ص

    اليوسي : تصرفها خطا كبير وعرضت نفسها

    للعن بالتشبه بالرجال ومخالفة النظام في هذا البلد الطيب ٠ نسأل الله الهداية لجميع شباب وبنات المسلمين اللهم احفظ شباب وبنات هذا البلد من شياطين الانس ٠
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  8. 31
    19 أكتوبر, 2016 , 0:49 ص

    شيلات العرب تجدهابكثره على الطرق السريعه البريه يشغل البائع كذاشيله مأتدري تخص أي قبيله فيه تشابه بالصوت واللحن وهي احسن من أشرطة الاغاني هي نوع جديد
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  9. 30
    19 أكتوبر, 2016 , 0:48 ص

    خليجي

    الغريبة ماقراءت لاحد من المعلقين يدعو لها بالهداية والهداية دعوة تقال للمحسن والمسيء هذا اذا كان يراها من وجهة نظرة مخطئة
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  10. 29
    19 أكتوبر, 2016 , 0:47 ص
    عدد التعليقات:319

    الفارس ابو زيد

    اه من امة ضحكت من جهلها الامم لعل لله حكمه في انتشار الغباء عندنا يمكن بسبب بعدنا عن دينه وكثرة عباداتنا وقلة ايماننا ونفوق اخلاقنا وكثرة شهواتنا
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  11. 28
    19 أكتوبر, 2016 , 0:47 ص

    ريشه رسام

    الفارس ابو زيد هذا لبنانيه وعايشه فى الرياض وبعدين اذا فيه دلوخ مثل ماتقول انت اول دلخ اذا عاجبتك شغل اختك خذه وده عند حسن زميرة
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  12. 27
    19 أكتوبر, 2016 , 0:45 ص

    يادارين ليتك تدارين خبثك وسخافتك عن المجتمع فلسنا ناقصين سخافه او تشويه لمجتمعنا واتمنى ان تعاقب
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  13. 26
    19 أكتوبر, 2016 , 0:44 ص
    عدد التعليقات:319

    الفارس ابو زيد

    الميديا ذي كشفت وعرت اصحاب العقول الخاويه الفارقه واكتشفنا ان الغباء عندنا بكميات كبيره جدا تكفي لتهدور اعظم حضاره على وجه الارض فضلا عن قيامها
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  14. 25
    19 أكتوبر, 2016 , 0:43 ص

    خليجي

    دعو الخلق لخالقهم هل أنتم اوصيا على الامم مافي اسواء من إنسان يسب ويقذف وينتقد الغير ولو رجعنا لوضعه لوجدناها سيّء ويحتاج تقويم وممكن بحاجة لمصحة نفسية
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  15. 24
    19 أكتوبر, 2016 , 0:43 ص

    اسمها دارين هي من دارين دارين محافظه كبيره بالشرقيه انت ياللي تقول جنسيه هذى سعوديه من دارين والا
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  16. 23
    19 أكتوبر, 2016 , 0:41 ص
    عدد التعليقات:319

    الفارس ابو زيد

    معرف ديني الاسلام والله مادمر مجتمعنا غير الاغبيا والدلوخ ولا الوافد يمكن مخه مفتح اكثر من الدلوخ الي عندنا مليون مره ويطقطق على روسهم ويمشي
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  17. 22
    19 أكتوبر, 2016 , 0:39 ص

    محمدعبيد

    مسكينة تعتقد نفسها في لبنان أو المغرب، مآخذة مقلب في نفسها
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  18. 21
    19 أكتوبر, 2016 , 0:38 ص
    عدد التعليقات:319

    الفارس ابو زيد

    البنت ذي عقلها يسوى عقول الدلوخ المجتمعين في كل زاويه في الميديا الله لايكثركم ضحكت عليكم كلكم والمشكله الين الحين منتم دارين انها تطق طق على روسكم
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  19. 20
    19 أكتوبر, 2016 , 0:37 ص

    خليجي

    اللهم صلي وسلم على عبدك وَرَسُولِكَ سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم
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  20. 19
    19 أكتوبر, 2016 , 0:37 ص

    هذه احتمال انهاشيله عجميه اومريه ال مره كلهم من نجران واحتمال تكون شيلة حرب اوشيلة غمداو شيلة صيعريه احتمال والشيله عادي تراث الأجدادالشيلات مابهاشي
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  21. 18
    19 أكتوبر, 2016 , 0:36 ص

    خليجي

    لا اله الا الله وحدة لاشريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهوا على كل شي قدير سبحان الله وبحمدة سبحان الله العلي العظيم
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  22. 17
    19 أكتوبر, 2016 , 0:34 ص

    ديني الإسلام

    إما أن يحترم هاؤلاء ***الجنسية التي تكرمنا بها عليهم ” أو يفارقونا يرجعوا من حيث أتوا ”.كلام مليان وهذا ماكنا ننادي فيه دمروا مجتمعنا هالوافدين
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  23. 16
    19 أكتوبر, 2016 , 0:34 ص

    يلدرم

    توها فَقَسَت من البيضة عندها مدير اعمال ! الليبرالية حين تفرخ تفرخ باكج كامل بمدير اعمال وسكرتاربا وشماغ احمر للتخفي
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  24. 15
    19 أكتوبر, 2016 , 0:33 ص
    عدد التعليقات:319

    الفارس ابو زيد

    والمدلخه الثاني رحلوها اسحبو جنسيتها والله انكم انتم يبيلكم من يرحلكم لاقرب ***
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  25. 14
    19 أكتوبر, 2016 , 0:33 ص

    متابع

    هذي نتايج ***مدري من اي بالوعه طلعت ذي المعاقه ،،دارين البياض .. المعاقه..
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  26. 13
    19 أكتوبر, 2016 , 0:32 ص
    عدد التعليقات:319

    الفارس ابو زيد

    مجتمعنا كيف لو يسمحون له بالخمور وش يصير فيه هم سكارى ومدلخين بدون خمور لايشوف ولايفهم اجل لو يسكرون كيف يصيرون فعلا الدين ماجاب شي من فراغ
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  27. 12
    19 أكتوبر, 2016 , 0:32 ص

    مشعل العتيبي

    مدير اعماله سلامااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااات
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  28. 11
    19 أكتوبر, 2016 , 0:32 ص

    أبهاوي

    حتى وإن لم يكن تفحيط مجرد تصوير الانحطاط ونشره جريمة تستحق العقاب
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  29. 10
    19 أكتوبر, 2016 , 0:30 ص

    عبدالكريم

    هذى احدى عينات***
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  30. 9
    19 أكتوبر, 2016 , 0:30 ص
    عدد التعليقات:319

    الفارس ابو زيد

    بنت في سيارة اخوها تستهبل تبي شهره زياده والاعلام كتب تفحيط والمقطع واضح وضوح الشمس لاكن لهم قلوب لايفقهون بها ولهم اذان لابسمعون بها وعالم مدلخه خالص
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  31. 8
    19 أكتوبر, 2016 , 0:28 ص

    زائر

    أول رحلة لبيروت تروح هناك تفحط وتورينا شطارتها لاوفوقها تسخر من السعوديين المثل يقول ياغريب كن أديب
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  32. 7
    19 أكتوبر, 2016 , 0:28 ص

    سعد الجميري

    سقف الحرية يكون في شي مفيد ينفع الناس مو بالاستهبال ولكن هذه الثقافة التي وصلنا لها وكل بلد له انظمته لابد ان تحترم
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  33. 6
    19 أكتوبر, 2016 , 0:28 ص

    خليجي

    سؤال لماذا الأغلبية يطالب بمعاقبتها هل عملت عمل يخل بالشرف او عصت امر ربها فقط سؤال
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  34. 5
    19 أكتوبر, 2016 , 0:28 ص
    عدد التعليقات:319

    الفارس ابو زيد

    المشكله القراء والمشاهدين مافيكم عقول مالكم عيون بس العنوان تفحيط وعلى طول بديتو في الهجوم لهذه الدرجه اصبحتوا امعات معهم معهم عليهم عليهم ماتفكرون
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  35. 4
    19 أكتوبر, 2016 , 0:28 ص

    ااابوعبدالله

    كتبت احد المغردات: “أتمنى يمر يوم ما يكون فيه مطالبة بالقبض، سقف الحريات متدن هذه المطالبات تخفض السقف (هذه المغردة على شاكلتها)
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  36. 3
    19 أكتوبر, 2016 , 0:26 ص
    عدد التعليقات:319

    الفارس ابو زيد

    قرطسة العالم كلهم طلعو دلوخ ونشرو لها شهره كبيره مع ان المقطع مافيه تفحيط والجرايد قص ولزق من بعض ممثله في مقطع تفحيط وينه التفحيط يادلوخ وطلع كمان اخ
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  37. 2
    19 أكتوبر, 2016 , 0:25 ص

    المقطع مافيه تفحيط البته والسؤال اللي معها قريبها والا لا وبعدين ماله لزوم انتي مشهوره من غير هذا المشهد
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  38. 1
    19 أكتوبر, 2016 , 0:18 ص

    ماقد المراهقين

    سفروها بلدها
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