“دارين البايض” توضح حقيقة فيديو تواجدها ملثمة داخل سيارة تفحيط – فيديو

صحيفة المرصد: كشف أدهم حكيم مدير أعمال الناشطة السعودية الشهيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وإحدى مقدمي برناج “أكشن يا عيال” السعودية دارين البايض، في اتصال مع موقع “إرم نيوز” حقيقة الفيديو المتداول لها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال إن الحقيقة تختلف عما تم تناقله وأثار حفيظة نشطاء في المملكة.

وأوضح حكيم أن الفيديو لدارين وشقيقها في جدة ولا علاقة له بالتفحيط.

وطالب المغرّدون بالقبض على دارين البايض، وذلك بعد أن أكدوا أنها هي من ظهرت في مقطع الفيديو المتداول على نطاق واسع أثناء وجودها داخل سيارة “تفحيط” وهي تتخفى وراء “شال” رجالي أحمر.

وتظهر البايض وهي تتمايل على أنغام بعض الأغاني الخليجية داخل سيارة يقودها شاب يخفي وجهه هو الآخر، فيما تحاول دارين تقليد صوت رجل بصوت خشن، قائلة “علّ الحرام انّك رجّال”.

وتفاعل المغردون على موقع التدوين المصغر “تويتر”، فمنهم من طالب بعقابها فقال: “إما أن يحترم هاؤلاء المتجنسين الجنسية التي “تكرمنا بها عليهم” أو يفارقونا يرجعوا من حيث أتوا”.

يأتي هذا في الوقت الذي وقف البعض في صفها حيث كتبت إحدى المغردات: “أتمنى يمر يوم ما يكون فيه مطالبة بالقبض، سقف الحريات متدن هذه المطالبات تخفض السقف أكثر”.