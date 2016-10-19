“دارين البايض” توضح حقيقة فيديو تواجدها ملثمة داخل سيارة تفحيط – فيديو

صحيفة المرصد: كشف أدهم حكيم مدير أعمال الناشطة السعودية الشهيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وإحدى مقدمي برناج “أكشن يا عيال” السعودية دارين البايض، في اتصال مع موقع “إرم نيوز” حقيقة الفيديو المتداول لها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال إن الحقيقة تختلف عما تم تناقله وأثار حفيظة نشطاء في المملكة.
وأوضح حكيم أن الفيديو لدارين وشقيقها في جدة ولا علاقة له بالتفحيط.
وطالب المغرّدون بالقبض على دارين البايض، وذلك بعد أن أكدوا أنها هي من ظهرت في مقطع الفيديو المتداول على نطاق واسع أثناء وجودها داخل سيارة “تفحيط” وهي تتخفى وراء “شال” رجالي أحمر.
وتظهر البايض وهي تتمايل على أنغام بعض الأغاني الخليجية داخل سيارة يقودها شاب يخفي وجهه هو الآخر، فيما تحاول دارين تقليد صوت رجل بصوت خشن، قائلة “علّ الحرام انّك رجّال”.
وتفاعل المغردون على موقع التدوين المصغر “تويتر”، فمنهم من طالب بعقابها فقال: “إما أن يحترم هاؤلاء المتجنسين الجنسية التي “تكرمنا بها عليهم” أو يفارقونا يرجعوا من حيث أتوا”.
يأتي هذا في الوقت الذي وقف البعض في صفها حيث كتبت إحدى المغردات: “أتمنى يمر يوم ما يكون فيه مطالبة بالقبض، سقف الحريات متدن هذه المطالبات تخفض السقف أكثر”.
تعليقات ( 38 )
خليجيلمعرفة فوائد التلبينة كتابة بالعم قوقل تلبينة وسوفا تذهلون وهذا تصديق لحديث الرسول الكريم فلنحيي السنة فهي مفيدة لجميع الإعمار وخصوصآ الأطفال والكبار
مرخانمخالف
ام دارينهذه الفنانة من يوم شفتها مع شباب اكشن ياعيال واكملتها بهذا المقطع ايضا وش دخلك مع الشباب وانت انثي **
خليجيالتلبينة تتكون من دقيق*** حيث ان العلم الحديث اكتشف في الشعير الكثير من العناصر التي تشفي من كثير من الأمراض باءذن الله وأفضل انواع ***
الحق ينقالتكرار نشر الأخبار بطريقه مثيرة ثم التوضيخ لاحقاً اصبحت ممله وغير مجديه على كل حال الذي لفت نظري أخوها يبدو لي أنها أرجل منه
خليجيافظل علاج للامراض النفسية التلبينة في الحديث قال رسول الله صلى الله عليك وسلم التلبية مجمة لفوائد المريض تذهب ببعض الحزن. والتلبية من ***
اليوسي : تصرفها خطا كبير وعرضت نفسهاللعن بالتشبه بالرجال ومخالفة النظام في هذا البلد الطيب ٠ نسأل الله الهداية لجميع شباب وبنات المسلمين اللهم احفظ شباب وبنات هذا البلد من شياطين الانس ٠
خليجيالغريبة ماقراءت لاحد من المعلقين يدعو لها بالهداية والهداية دعوة تقال للمحسن والمسيء هذا اذا كان يراها من وجهة نظرة مخطئة
عدد التعليقات:319
الفارس ابو زيداه من امة ضحكت من جهلها الامم لعل لله حكمه في انتشار الغباء عندنا يمكن بسبب بعدنا عن دينه وكثرة عباداتنا وقلة ايماننا ونفوق اخلاقنا وكثرة شهواتنا
ريشه رسامالفارس ابو زيد هذا لبنانيه وعايشه فى الرياض وبعدين اذا فيه دلوخ مثل ماتقول انت اول دلخ اذا عاجبتك شغل اختك خذه وده عند حسن زميرة
عدد التعليقات:319
الفارس ابو زيدالميديا ذي كشفت وعرت اصحاب العقول الخاويه الفارقه واكتشفنا ان الغباء عندنا بكميات كبيره جدا تكفي لتهدور اعظم حضاره على وجه الارض فضلا عن قيامها
خليجيدعو الخلق لخالقهم هل أنتم اوصيا على الامم مافي اسواء من إنسان يسب ويقذف وينتقد الغير ولو رجعنا لوضعه لوجدناها سيّء ويحتاج تقويم وممكن بحاجة لمصحة نفسية
عدد التعليقات:319
الفارس ابو زيدمعرف ديني الاسلام والله مادمر مجتمعنا غير الاغبيا والدلوخ ولا الوافد يمكن مخه مفتح اكثر من الدلوخ الي عندنا مليون مره ويطقطق على روسهم ويمشي
محمدعبيدمسكينة تعتقد نفسها في لبنان أو المغرب، مآخذة مقلب في نفسها
عدد التعليقات:319
الفارس ابو زيدالبنت ذي عقلها يسوى عقول الدلوخ المجتمعين في كل زاويه في الميديا الله لايكثركم ضحكت عليكم كلكم والمشكله الين الحين منتم دارين انها تطق طق على روسكم
خليجياللهم صلي وسلم على عبدك وَرَسُولِكَ سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم
خليجيلا اله الا الله وحدة لاشريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهوا على كل شي قدير سبحان الله وبحمدة سبحان الله العلي العظيم
ديني الإسلامإما أن يحترم هاؤلاء ***الجنسية التي تكرمنا بها عليهم ” أو يفارقونا يرجعوا من حيث أتوا ”.كلام مليان وهذا ماكنا ننادي فيه دمروا مجتمعنا هالوافدين
يلدرمتوها فَقَسَت من البيضة عندها مدير اعمال ! الليبرالية حين تفرخ تفرخ باكج كامل بمدير اعمال وسكرتاربا وشماغ احمر للتخفي
عدد التعليقات:319
الفارس ابو زيدوالمدلخه الثاني رحلوها اسحبو جنسيتها والله انكم انتم يبيلكم من يرحلكم لاقرب ***
متابعهذي نتايج ***مدري من اي بالوعه طلعت ذي المعاقه ،،دارين البياض .. المعاقه..
عدد التعليقات:319
الفارس ابو زيدمجتمعنا كيف لو يسمحون له بالخمور وش يصير فيه هم سكارى ومدلخين بدون خمور لايشوف ولايفهم اجل لو يسكرون كيف يصيرون فعلا الدين ماجاب شي من فراغ
مشعل العتيبيمدير اعماله سلامااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااات
أبهاويحتى وإن لم يكن تفحيط مجرد تصوير الانحطاط ونشره جريمة تستحق العقاب
عبدالكريمهذى احدى عينات***
عدد التعليقات:319
الفارس ابو زيدبنت في سيارة اخوها تستهبل تبي شهره زياده والاعلام كتب تفحيط والمقطع واضح وضوح الشمس لاكن لهم قلوب لايفقهون بها ولهم اذان لابسمعون بها وعالم مدلخه خالص
زائرأول رحلة لبيروت تروح هناك تفحط وتورينا شطارتها لاوفوقها تسخر من السعوديين المثل يقول ياغريب كن أديب
سعد الجميريسقف الحرية يكون في شي مفيد ينفع الناس مو بالاستهبال ولكن هذه الثقافة التي وصلنا لها وكل بلد له انظمته لابد ان تحترم
خليجيسؤال لماذا الأغلبية يطالب بمعاقبتها هل عملت عمل يخل بالشرف او عصت امر ربها فقط سؤال
عدد التعليقات:319
الفارس ابو زيدالمشكله القراء والمشاهدين مافيكم عقول مالكم عيون بس العنوان تفحيط وعلى طول بديتو في الهجوم لهذه الدرجه اصبحتوا امعات معهم معهم عليهم عليهم ماتفكرون
ااابوعبداللهكتبت احد المغردات: “أتمنى يمر يوم ما يكون فيه مطالبة بالقبض، سقف الحريات متدن هذه المطالبات تخفض السقف (هذه المغردة على شاكلتها)
عدد التعليقات:319
الفارس ابو زيدقرطسة العالم كلهم طلعو دلوخ ونشرو لها شهره كبيره مع ان المقطع مافيه تفحيط والجرايد قص ولزق من بعض ممثله في مقطع تفحيط وينه التفحيط يادلوخ وطلع كمان اخ
ماقد المراهقينسفروها بلدها