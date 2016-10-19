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فيديو: شاهد مُلثَّم يهاجم امرأة سعودية في الطريق و ينتزع شنطتها بالقوة و يلوذ بالفرار

19 أكتوبر, 2016 , 0:11 ص
فيديو: شاهد مُلثَّم يهاجم امرأة سعودية في الطريق و ينتزع شنطتها بالقوة و يلوذ بالفرار
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صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم يظهر لحظة قيام شخص مُلثَّم بسرقة امرأة بالإكراه في وسط النهار .

حيث بيَّن الفيديو الذي وثقته كاميرات المراقبه أمام إحدى المحلات التجارية ، ظهور الملثم في بداية الفيديو وجلوسه متربصاً ومنتظراً ضحيته ، حتى جاءت امرأة كانت تستخدم جوالها وهي تسير بالشارع ، لينقض الملثم عليها ويسرق هاتفها ويأخذ حقيبتها ويدفعا لتسقط بجانب الطريق ويلوذ بالفرار .

فيما ظلت المرأة مستلقية بالأرض من الصدمة لبعض الوقت وبعدها بدأت السير وهي تعرُج نتيجة سقوطها بقوة .



تعليقات ( 24 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 24
    19 أكتوبر, 2016 , 1:06 ص

    ابوووووووراكان

    ابشركم تم القبض عليه
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  2. 23
    19 أكتوبر, 2016 , 1:05 ص

    مـ،ـاݛــے

    مايب يشتغل او يبي مدير ويفكر محترف شف وين ودى يده اول حتى تنشغل بنفسها وتترك الشنطة ماشفت هذا التخلف غير عندنا وغالبا بمدينه معروفه كيف يستحل السرقة
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  3. 22
    19 أكتوبر, 2016 , 1:00 ص

    الحربي

    مايسويها رجال اصيل إلا رمه من ظهر رمه
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  4. 21
    19 أكتوبر, 2016 , 0:59 ص

    الحربي

    جيبوه يا رجال الداخلية وتكفون ادعسو وجهو دعس ونشرو لحظة القبض عليه وخلوه عبرة لكل رمه وصخ
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  5. 20
    19 أكتوبر, 2016 , 0:51 ص
    عدد التعليقات:14626

    قلم الحقيقه

    لن يفلت من فعلته هذا القذر الخسيس الجبان وستطارد الأجهزة الأمنية وستلقي القبض عليه واخراجه من جحره وتقديمه للمحاكمة لينال جزائه الرادع لاوفقه الله.
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  6. 19
    19 أكتوبر, 2016 , 0:51 ص

    إلى صبحي من زائره

    الله سبحانه يقول ((فأسعوا في مناكبها..)) ما خصك انت يا الذكر يا رجال الغفله تحبون تلوون عنق الحقيقه ولما خاطب زوجات النبي قال((وقرن في بيوتكن))فهمت
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  7. 18
    19 أكتوبر, 2016 , 0:50 ص

    ابو سليمان

    مع اختلاط الحابل بنابل والصاحي بالمجنون يجب اعادة الدوريات الراجله ورجال العسه زي زمان والاستعانه برجال الامن المتقاعدين مع تسليحهم بصاعق كهربائي
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  8. 17
    19 أكتوبر, 2016 , 0:49 ص

    العابر

    هذه نتيجة خروج المرأة بلا محرم و القصص تطول و معروفة
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  9. 16
    19 أكتوبر, 2016 , 0:43 ص

    المطيري

    مخطط البدر والوليد في جده يعج بالأجانب وبيع الممنوعات مسكرات ومخدران
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  10. 15
    19 أكتوبر, 2016 , 0:39 ص

    منظر يندى له الجبين وفعل جبان حسبي الله عليه

    حسبي الله عليه الجبان ثقتي بالله عز وجل ثم برجال أمننا الشجعان البواسل حفظهم الله بالقبض على هذا السارق الجبان وتقديمة الى يد العدالة ان شاء الله
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  11. 14
    19 أكتوبر, 2016 , 0:38 ص

    صبحي

    اغلب الحريم هداهم الله طلعاتهم خارج البيت للتسليه والترفيه وليس للضرورة وهذه هي النتيجه لو ان كل وحده طبقت كلام الله وكلام رسوله ماصار الفساد والهلاك.
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  12. 13
    19 أكتوبر, 2016 , 0:38 ص

    ليبرالي محترق

    السبب هو عدم السماح لها بقيادة السيارة وإلا لو كانت في سيارتها مااستطاع يأخذ شنطتها
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  13. 12
    19 أكتوبر, 2016 , 0:37 ص

    لوماهو خايف يمكن يسوي فيها اشنع من ذالك حكم قطع الطريق والسلب راْسه
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  14. 11
    19 أكتوبر, 2016 , 0:35 ص

    اسمرعبر

    المشهد غريب ! المرأة لم تلتفت حتى للسارق إلى أين ذهب ولم تستنجد بأحد !! ردة فعل لا تطابق احداث القصة والله اعلم
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  15. 10
    19 أكتوبر, 2016 , 0:34 ص

    مراقب

    ليش مافيه احد طارده لين يمسكه اغلب البياعين بالمحلات اجانب ولا يتدخلون بشي ! ولو فيه سعودي والله مايفكه الحرامي الئيم جوده على حرمه ،هزلت تلقاه متخلف
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  16. 9
    19 أكتوبر, 2016 , 0:31 ص

    ديني الإسلام

    ياويلي ويلاه ياناس ... قطع قلبي هالمنظر وقهرني .... والله ثم والله إن لم يتم القبض ويعاقب عقاب شديد .فلاحنا برجال في ذا البلد ..
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  17. 8
    19 أكتوبر, 2016 , 0:30 ص

    مشعل العتيبي

    ياعزي عنها الله يشغله في نفسه هدا الي قدرت عليه ***
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  18. 7
    19 أكتوبر, 2016 , 0:26 ص

    مراقب عام

    حسبي الله ونعم الوكيل هذا جبان حقير ادعو الله بان ينتقم من هذا المجرم
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  19. 6
    19 أكتوبر, 2016 , 0:26 ص

    مراقب

    حسبي الله عليه الملعون، والله انه لاينتمي للرجولة بشي
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  20. 5
    19 أكتوبر, 2016 , 0:25 ص
    عدد التعليقات:444

    ابونواف...

    الله لايوفقه فجع المسكينه في نفسها وفي مالها يجب القبض عليه والتشهير به ويجب على كل أمراءه ان أمكن اصطحاب محرم لها وعلى الرجال والشباب خوف الله في عار
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  21. 4
    19 أكتوبر, 2016 , 0:25 ص

    حلبوب

    لعنه الله الخبيث شكله راعي حبوب...يجب القبض عليه وانزال اشد العقوبه عليه
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  22. 3
    19 أكتوبر, 2016 , 0:23 ص

    حسبي الله

    الشرهه مو عليه الشرهه على ولي امرها شبيه الرجال الي ينزل اهله للسوق ويتركهم لوحدهم بدون محرم ويروح
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  23. 2
    19 أكتوبر, 2016 , 0:23 ص

    تعليق 1

    ياخي مافيه تخفيف ولا تعليق احكام . هذولا للأسف متخلفين او دخلوا البلد إقامة زائر . اقسم بالله انه يتموجون داخل الحارات والأسواق الشعبية .
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  24. 1
    19 أكتوبر, 2016 , 0:14 ص

    متابع

    هذه نتيجة تخفيف الأحكام على هؤلاء المجرمين المفروض يطبق عليهم حد الحرابة
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