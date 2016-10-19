فيديو: شاهد مُلثَّم يهاجم امرأة سعودية في الطريق و ينتزع شنطتها بالقوة و يلوذ بالفرار

صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم يظهر لحظة قيام شخص مُلثَّم بسرقة امرأة بالإكراه في وسط النهار .

حيث بيَّن الفيديو الذي وثقته كاميرات المراقبه أمام إحدى المحلات التجارية ، ظهور الملثم في بداية الفيديو وجلوسه متربصاً ومنتظراً ضحيته ، حتى جاءت امرأة كانت تستخدم جوالها وهي تسير بالشارع ، لينقض الملثم عليها ويسرق هاتفها ويأخذ حقيبتها ويدفعا لتسقط بجانب الطريق ويلوذ بالفرار .

فيما ظلت المرأة مستلقية بالأرض من الصدمة لبعض الوقت وبعدها بدأت السير وهي تعرُج نتيجة سقوطها بقوة .