فيديو: شاهد مُلثَّم يهاجم امرأة سعودية في الطريق و ينتزع شنطتها بالقوة و يلوذ بالفرار

صحيفة المرصد: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم يظهر لحظة قيام شخص مُلثَّم بسرقة امرأة بالإكراه في وسط النهار .
حيث بيَّن الفيديو الذي وثقته كاميرات المراقبه أمام إحدى المحلات التجارية ، ظهور الملثم في بداية الفيديو وجلوسه متربصاً ومنتظراً ضحيته ، حتى جاءت امرأة كانت تستخدم جوالها وهي تسير بالشارع ، لينقض الملثم عليها ويسرق هاتفها ويأخذ حقيبتها ويدفعا لتسقط بجانب الطريق ويلوذ بالفرار .
فيما ظلت المرأة مستلقية بالأرض من الصدمة لبعض الوقت وبعدها بدأت السير وهي تعرُج نتيجة سقوطها بقوة .
تعليقات ( 24 )
ابوووووووراكانابشركم تم القبض عليه
مـ،ـاݛــےمايب يشتغل او يبي مدير ويفكر محترف شف وين ودى يده اول حتى تنشغل بنفسها وتترك الشنطة ماشفت هذا التخلف غير عندنا وغالبا بمدينه معروفه كيف يستحل السرقة
الحربيمايسويها رجال اصيل إلا رمه من ظهر رمه
الحربيجيبوه يا رجال الداخلية وتكفون ادعسو وجهو دعس ونشرو لحظة القبض عليه وخلوه عبرة لكل رمه وصخ
عدد التعليقات:14626
قلم الحقيقهلن يفلت من فعلته هذا القذر الخسيس الجبان وستطارد الأجهزة الأمنية وستلقي القبض عليه واخراجه من جحره وتقديمه للمحاكمة لينال جزائه الرادع لاوفقه الله.
إلى صبحي من زائرهالله سبحانه يقول ((فأسعوا في مناكبها..)) ما خصك انت يا الذكر يا رجال الغفله تحبون تلوون عنق الحقيقه ولما خاطب زوجات النبي قال((وقرن في بيوتكن))فهمت
ابو سليمانمع اختلاط الحابل بنابل والصاحي بالمجنون يجب اعادة الدوريات الراجله ورجال العسه زي زمان والاستعانه برجال الامن المتقاعدين مع تسليحهم بصاعق كهربائي
العابرهذه نتيجة خروج المرأة بلا محرم و القصص تطول و معروفة
المطيريمخطط البدر والوليد في جده يعج بالأجانب وبيع الممنوعات مسكرات ومخدران
منظر يندى له الجبين وفعل جبان حسبي الله عليهحسبي الله عليه الجبان ثقتي بالله عز وجل ثم برجال أمننا الشجعان البواسل حفظهم الله بالقبض على هذا السارق الجبان وتقديمة الى يد العدالة ان شاء الله
صبحياغلب الحريم هداهم الله طلعاتهم خارج البيت للتسليه والترفيه وليس للضرورة وهذه هي النتيجه لو ان كل وحده طبقت كلام الله وكلام رسوله ماصار الفساد والهلاك.
ليبرالي محترقالسبب هو عدم السماح لها بقيادة السيارة وإلا لو كانت في سيارتها مااستطاع يأخذ شنطتها
اسمرعبرالمشهد غريب ! المرأة لم تلتفت حتى للسارق إلى أين ذهب ولم تستنجد بأحد !! ردة فعل لا تطابق احداث القصة والله اعلم
مراقبليش مافيه احد طارده لين يمسكه اغلب البياعين بالمحلات اجانب ولا يتدخلون بشي ! ولو فيه سعودي والله مايفكه الحرامي الئيم جوده على حرمه ،هزلت تلقاه متخلف
ديني الإسلامياويلي ويلاه ياناس ... قطع قلبي هالمنظر وقهرني .... والله ثم والله إن لم يتم القبض ويعاقب عقاب شديد .فلاحنا برجال في ذا البلد ..
مشعل العتيبيياعزي عنها الله يشغله في نفسه هدا الي قدرت عليه ***
مراقب عامحسبي الله ونعم الوكيل هذا جبان حقير ادعو الله بان ينتقم من هذا المجرم
مراقبحسبي الله عليه الملعون، والله انه لاينتمي للرجولة بشي
عدد التعليقات:444
ابونواف...الله لايوفقه فجع المسكينه في نفسها وفي مالها يجب القبض عليه والتشهير به ويجب على كل أمراءه ان أمكن اصطحاب محرم لها وعلى الرجال والشباب خوف الله في عار
حلبوبلعنه الله الخبيث شكله راعي حبوب...يجب القبض عليه وانزال اشد العقوبه عليه
حسبي اللهالشرهه مو عليه الشرهه على ولي امرها شبيه الرجال الي ينزل اهله للسوق ويتركهم لوحدهم بدون محرم ويروح
تعليق 1ياخي مافيه تخفيف ولا تعليق احكام . هذولا للأسف متخلفين او دخلوا البلد إقامة زائر . اقسم بالله انه يتموجون داخل الحارات والأسواق الشعبية .
متابعهذه نتيجة تخفيف الأحكام على هؤلاء المجرمين المفروض يطبق عليهم حد الحرابة