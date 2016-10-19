شاهد آخر ما كتبه الجندي ” محمد الهزيمي” قبل استشهاده – صورة

صحيفة المرصد: انتشرت عبر موقع التوصل الاجتماعي “تويتر” ، صورة تظهر آخر ما كتبه الشهيد محمد عبد الله الهزيمي، الذي استشهد دفاعًا عن الوطن في الحد الجنوبي .

وأظهرت صورة حالة حساب الشهيد الهزيمي على هاتفه الشخصي، كلمات مؤثرة، قال فيها: أستودعك ربي ما أخاف حدوثه وما لا أريده أن يحدث.

وأضاف: أستودعك ربي كل دعوة دعوتها وفوضتها لك.. اللهم إني أستودعك نفسي ويومي وأهلي ومن أحببت..”.