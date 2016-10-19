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شاهد آخر ما كتبه الجندي ” محمد الهزيمي” قبل استشهاده – صورة

19 أكتوبر, 2016 , 0:25 ص
شاهد آخر ما كتبه الجندي ” محمد الهزيمي” قبل استشهاده – صورة
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صحيفة المرصد: انتشرت عبر موقع التوصل الاجتماعي “تويتر” ، صورة تظهر آخر ما كتبه الشهيد محمد عبد الله الهزيمي، الذي استشهد دفاعًا عن الوطن في الحد الجنوبي .

وأظهرت صورة حالة حساب الشهيد الهزيمي على هاتفه الشخصي، كلمات مؤثرة، قال فيها: أستودعك ربي ما أخاف حدوثه وما لا أريده أن يحدث.

وأضاف: أستودعك ربي كل دعوة دعوتها وفوضتها لك.. اللهم إني أستودعك نفسي ويومي وأهلي ومن أحببت..”.

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تعليقات ( 2 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 2
    19 أكتوبر, 2016 , 1:00 ص

    الـزعــيــم

    الله يرحمه ويسكنه الجنه الله يحفظ جنودنا الابطال من غدر الخونه الحوثيين** يارب تحفظ بلادنامن كل عدو لدود يارب
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  2. 1
    19 أكتوبر, 2016 , 0:29 ص

    محمد

    الله يرحمه ويلهم ذويه الصبر والسلوان
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