فيديو: مدرس يكتشف عبوات “متفجرة” بحوزة طالب في مدرسة ابتدائية بجدة!

صحيفة المرصد: كشفت قناة “إم بي سي”، نقلا عن مصادرها حول ضبط عبوات يدوية الصنع يشتبه في أنها قنابل متفجرة بحوزة أحد طلاب الجاليات العربية في المملكة ويدرس في الصف السادس الابتدائي في جدة.
وأضافت المصادر أن أحد المدرسين لاحظ أثناء الحصة الدراسية يوم الخميس الماضي، وجود قطع ملفوفة بلاصق أسود ومكونة من بارود وقطع حديدية، وقد فتحت إدارة المدرسة تحقيقاً مع الطالب وولي أمره.
وقال الطالب في التحقيقات إن من يقوم بصنع هذه العبوات هم أبناء عمومته، وأحدهم يعمل مهندساً، وأثبتت التحقيقات أن العبوات كان فيها بارود وقطع حديد وملفوفة بشكل مرتّب لكن لا يمكن معرفة أثرها التدميري.
ضبط عبوات مصنعة يدوياً بحوزة طالب بالمرحلة الابتدائية
التفاصيل مع الزميل سلطان السلمي#نشرة_التاسعة pic.twitter.com/CrJJOMKxDn
— MBC أخبار (@MBC24News) October 18, 2016
تعليقات ( 14 )
الحمزةطلع فلسطيني حسبي الله عليهم بلادهم منكوبه ويجيون يهايطون عندنا شوفوا اسمه في التقرير
ياسرالحمد لله كشف الله امرهم و خبثهم رجل الصغير قادة لمعرفه المهندس الكبير الاجانب يتمنون ويرغبون بخراب و دمارالسعوديه أين الحزم مع الاجانب اطردوهم
مصلحالطالب الغبي متعاون مع ابناء عمه لتفجير المدرسه و قتل الطلاب وافد عربي يا مصري او يماني او سوري ليش متمسكين في الأجانب هم أعداء السعودي والكارهين لها
حنفيعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجل ... الآن مظاهرات عارمه في بور سعيد بمصر .... وشعارهم أرحل أرحل ... شكلها شعللت
اببببباااااينطالب وزارة التعليم بوضع جهاز كاسف للمتفجرات في جميع المدارس. والتوجه الى التقليل من الوافدين المريب وجودهم واغلاق التعليم المجاني حتى لا ينظر ابناءنا
زائراللهم من اراد وطنا الغالي بسوء اللهم رد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يارب العالمين وحسبي الله ونعم الوكيل
بوزهراء القطيفيحسبي ياالله ونعم الوكيل في الشيعة الإمامية الأثني عشريه الرافضه المنحرفة وعلى رأسهم قلم الخرطي خنبوق فهو مناصر لهاذي الفئه الضاله الله ينتقم منهم جميع
الى طير حوراناقول تلايط لاتغير الموضوع اي شي يهدد الامن كلنا ضده لاتبرر يالسوري لاحد واحمد ربك ع العافية ناكل وشارب يااخواني او مقيم تتاجر بارواح البشر لعنة عليك
متأمل(وقد فتحت إدارة المدرسة تحقيقاً مع الطالب وولي أمره.) !وأين تحقيقات الأمن؟
نصيحة محب ابتعدوا عن الزواج بالمغربيةياربي السلامة- طالب في الابتدائية واحد اقاربه يصنعها وهو مهندس - الموضوع وراه سالفة طويلة يمكن يوجد اعداد كبيرة وممكن ع الأقل تصيب بإصابات بالغة
رؤية وتحولولسه ماشفنا شي ؟؟؟ قلناها مراراً وتكراراً ولاهناك أذن صاغيه ... هؤلاء الوافدين بالملايين ينتظرون ساعة الصفر ... وهذا دليل على ماكنا نحذر منه
مراقبكان الخبر صحيح فهذي مصيبة وخلفها عصابه خطيرةوساعد بكشفها هذا الطفل البريئ بدون قصد ولاكن بتوفيق الله ومنابعة المدرس البيب والقدير، الله ينصر الاسلام و
طير حورانسؤال بري جدا @ماذا لوكان هذا في مدينة القطيف ماذا سيكون الردود وكم سوف تذكر ايران والرافضه والكاذبه ويجوز ولا يجوز