فيديو: مدرس يكتشف عبوات “متفجرة” بحوزة طالب في مدرسة ابتدائية بجدة!

صحيفة المرصد: كشفت قناة “إم بي سي”، نقلا عن مصادرها حول ضبط عبوات يدوية الصنع يشتبه في أنها قنابل متفجرة بحوزة أحد طلاب الجاليات العربية في المملكة ويدرس في الصف السادس الابتدائي في جدة.

وأضافت المصادر أن أحد المدرسين لاحظ أثناء الحصة الدراسية يوم الخميس الماضي، وجود قطع ملفوفة بلاصق أسود ومكونة من بارود وقطع حديدية، وقد فتحت إدارة المدرسة تحقيقاً مع الطالب وولي أمره.

وقال الطالب في التحقيقات إن من يقوم بصنع هذه العبوات هم أبناء عمومته، وأحدهم يعمل مهندساً، وأثبتت التحقيقات أن العبوات كان فيها بارود وقطع حديد وملفوفة بشكل مرتّب لكن لا يمكن معرفة أثرها التدميري.