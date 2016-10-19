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بالفيديو.. فيفي عبده : الرقاصة أحسن وحدة تعرف تربي ولادها

19 أكتوبر, 2016 , 1:03 ص
بالفيديو.. فيفي عبده : الرقاصة أحسن وحدة تعرف تربي ولادها
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صحيفة المرصد:في تصريح غريب ومثير للجدل، أكدت الراقصة المصرية فيفي عبده أن الراقصة تستطيع أن تربي أولادها أحسن من الأمهات الأخريات.

فيفي أوضحت، في مداخلة هاتفية لها ببرنامج «ست الحسن» على قناة ON E: «الراقصة ستعرف كيف تربي جيدا جدا لأنها شاهدت بعينها أشياء كثير جداً، وأنا أعرف الفرق بين ابنتي التي ربتها الراقصة وبين بنات أخريات ربتهن أمهات عاديات» وفقاً لصحيفة الأنباء الكويتية .

ومن ناحية أخرى أكدت فيفي أنها فتخر بأنها راقصة، خاصة أنها أكثر راقصة معروفة على مستوى العالم، على حد قولها، ووصفت نفسها بإنها ترقص في «فترينة» لا يستطيع أحد لمسها، وليس كمن ترقصن في أماكن لا أحد يعرف عنها أحد شيء.



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