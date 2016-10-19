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آل الشيخ : تقارُب السيسي مع إيران يُعرِّض أرزاق 5 ملايين مصري في الخليج للخطر !

19 أكتوبر, 2016 , 1:10 ص
آل الشيخ : تقارُب السيسي مع إيران يُعرِّض أرزاق 5 ملايين مصري في الخليج للخطر !
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صحيفة المرصد: أوضح الكاتب محمد آل الشيخ، إن تقارب مصر مع إيران، يعني التضحية بـ5 ملايين مصري بالخليج، موجهاً حديثه للرئيس السيسي.

وأضاف “آل الشيخ” في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر “: “تقارب مصر السيسي مع الفرس وحلفائهم ومخططاتهم يعني بمنطق المصالح المحضة انه يعرض أرزاق خمسة ملايين مصري يعملون في الخليج للخطر”.



تعليقات ( 59 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 59
    19 أكتوبر, 2016 , 3:01 ص

    الوااااااافي

    ياجماعة الخير هذا ماكان يقوله قلم الخنبوقة عندما مجد روسيا في سوريا على كلامه ضد الاٍرهاب. نحن لم ننتبه. صحيح انه هو وسيسي شخصين في ** واحد
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  2. 58
    19 أكتوبر, 2016 , 2:47 ص

    الشنفره

    ليش تهدد السيسي بالمستحيل اسحب القروض واسحب الودائع اللي في البنك المركزي واسحب الاستثمارات من البورصه ووقف الاستيراد واوقف التاشيرات وخلاص
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  3. 57
    19 أكتوبر, 2016 , 2:41 ص

    فهد العرماني

    الوضع يبيله ركادة
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  4. 56
    19 أكتوبر, 2016 , 2:36 ص

    خليجي

    يالله كل واحد منكم على فراشة قبل ماتمشون طفو اللمبات والمكيف
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  5. 55
    19 أكتوبر, 2016 , 2:32 ص

    حامد كرزاي

    الحكومة السعودية لن تضحي..
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  6. 54
    19 أكتوبر, 2016 , 2:32 ص

    اس اس

    رئيسهم ابخص بهم وكما تكون يولى عليكم السييي مصرى ويعرف مصلحتهم والساعه المبروكه اللى يورخ لاايران الايرانين بلشانين باانفسهم والله مايلاقى مثل ربعنا
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  7. 53
    19 أكتوبر, 2016 , 2:22 ص

    فهدالجويان

    كلام صحيح **
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  8. 52
    19 أكتوبر, 2016 , 2:22 ص

    خليجي

    الي يطالبون بمغادرة الأجانب اطمئنوا خلال ثلاث سنوات جميع الوظائف سيتم توطينها بمواطنين كما حصل بالوظائف الحكومية وألاتصالات عدى المهن اليدوية والنظافة
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  9. 51
    19 أكتوبر, 2016 , 2:20 ص

    بقلاوه

    يتكلمون وكأنه بهالعالم مافي الا الشعب المصري ! دكاترهم سفاحين ومهندسين فشله طيحوا الكباري وبنايين عماله فشله غشاشين! اصحوا لنفسكم في شعوب كثيره افضل
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  10. 50
    19 أكتوبر, 2016 , 2:16 ص

    اتمنى من حكومة بلادي تنظيم الاجانب وذلك بترحيل من ليس لديه عمل فكثير منهم نظامي وعاطل وليس لديه اي عمل وترحيل الفائض من العاملين بالشركات
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  11. 49
    19 أكتوبر, 2016 , 2:16 ص

    الحمزة

    اللي يقول المصلريه مالهم دخل هم اللي انتخبوه
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  12. 48
    19 أكتوبر, 2016 , 2:14 ص

    بقلاوه

    يقلون لي الشعب ماله دخل؟كيف وهم اللي اختاروا هالسيسي وياويلك تغلط عليه واللي قبله اختاروا مرسي ونفس السالفه الشعب اختاروهم وعارفينهم كلهم نفس الطينه
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  13. 47
    19 أكتوبر, 2016 , 2:13 ص

    مرجوج ومصفوق

    ** اللي يقول من بيسد المهن ... أقول له سدوا**... ليه شايفنا ولايا ... والله ثم والله لو لا وجودكم يالوافدين بالملايين لكنا من أرقى دول العالم
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  14. 46
    19 أكتوبر, 2016 , 2:12 ص

    بوزهراء القطيفي

    أنتهى زمان مصر ضلع من أضلاع الرئيسية في الدول العربية والإسلامية وأكبر دليل تم أستدعاء قطر الشقيق في أجتماع وأبعاد مصر بعد رميها في حظن الروس والمجوس
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  15. 45
    19 أكتوبر, 2016 , 2:12 ص

    بقلاوه

    والله يعجبوني القطريين اللي خلوا المصريين يرجعون مليارات قطر المفروض احنا نسوي مثل قطر ولو يقعدون العمر كله يرجعون المليارات اللي عطيناهم
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  16. 44
    19 أكتوبر, 2016 , 2:11 ص

    حسبنا الله ونعم الوكيل

    ظهر الحق وزهق الباطل هذا هو حكم العسكر
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  17. 43
    19 أكتوبر, 2016 , 2:09 ص

    نستاهل كل اللي يجينا

    أتمنى أغمض وأفتح عيني .. وألاقي بلدنا خالي من الأجانب .. ولكن صعب وصعب جداً إخراج عشرات الملايين من الوافدين والأجانب . إلا بمعجزه إلهيه ويارب تحققها
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  18. 42
    19 أكتوبر, 2016 , 2:08 ص

    مطر

    13 جنود وجيش مصر ؟ خل جيوشهم يحمون نفسهم بالاول مو قادرين اصلا ولو فيهم خير هم اصلا عددهم فوق تسعين مليون مصري هالعدد هذا قادري يحرر فلسطين وسوريا يوم
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  19. 41
    19 أكتوبر, 2016 , 2:05 ص

    خليجي

    السيسي بقاء علية أسبوعين ** باقي له ايام معدودة وراجع احمد شفيق للحكم
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  20. 40
    19 أكتوبر, 2016 , 2:05 ص

    البواب

    لابد من تأديبه بالفعل
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  21. 39
    19 أكتوبر, 2016 , 2:03 ص

    رؤية وتحول

    أبرك الساعات ويوم عيد لما نشوف بلدنا وقد تم تنظيفه من المصاريه ومن غيرهم من الأجانب والوافدين . حلوا عنا وحنا بندبر أعمارنا ياللي تقولون مين ومين ومين
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  22. 38
    19 أكتوبر, 2016 , 2:03 ص

    تووووت

    35 اسمك خليجي والله اعلم والله الي اشوفه الشعب المصري نصه مع السيسي وموافقين بالي يقوله وياويلك تسبه وقراره الاخير مع روسيا موافقينه والثاني اخوانين
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  23. 37
    19 أكتوبر, 2016 , 2:02 ص

    خليجي

    حال مصر وإيران ينطبق عليهم المثل عريان طاح على متميزر كل واحد اسواء وضع يدعمون الاٍرهاب السيئ يساعد بشار والعميل دحلان وعصابات ليبيا وعصابات اثيوبيا
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  24. 36
    19 أكتوبر, 2016 , 2:00 ص

    تووووت

    يعني هنا بيكون بينا جواسيس لصالح ايران عن طريق المصريين مدفوع لهم وانتوا عاد عارفين المصريين والعرب ادفع له يسوي لك كل شي وصدقوا الاتراك (عرب **)
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  25. 35
    19 أكتوبر, 2016 , 1:56 ص

    خليجي

    توت الشعب المصري منفصل عن قيادته تمامآ قريبآ لديهم مظاهرات ١١/١١ سيخرج الشعب كما خرج سابقآ ولن يرجع الا بعد ازاحة الحكومة القائمة عليك بمتابعة الوضع
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  26. 34
    19 أكتوبر, 2016 , 1:56 ص

    تووووت

    للي يتسالون ويقلون ايش دخل هل تعلم ان في مصر فيها شيعه ولازال فيه تشيع ؟تعرف اذا قوت العلاقه بين مصر وايران المقيمين والي لازال ياتون من مصر جواسيس
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  27. 33
    19 أكتوبر, 2016 , 1:54 ص

    بوزهراء القطيفي

    السيسي وضحت رؤيته رؤيته لمصالحة الشخصية وأقربائه في المرتبة الأولى أما الشعب المصري في نار جهنم فعلا هذا تفكير وحكم العسكر وقس على ذالك في سياسته
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  28. 32
    19 أكتوبر, 2016 , 1:53 ص

    خليجي

    مصر بحاجة لمنقذ والموجود الان احمد شفيق سياسي محنك وصاحب علاقات داخلية وخارجية
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  29. 31
    19 أكتوبر, 2016 , 1:52 ص

    تووووت

    20ايش اللي مالهم علاقه بالمقيمين المصرين الا لهم علاقه علاقة مصر مع ايران هذا يعني بعدين بيجندون المصريين المقمين هنا لصالح ايران بنشوف فوضى وتفجيرات
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  30. 30
    19 أكتوبر, 2016 , 1:51 ص

    خليجي

    حنفي صدقت وياليته بس مافكر الا اكل المعونات الي ارسلتها دول الخليج لشعب المصري المعدم الوضع اصبح لايطاق الريال تجاوز أربعة جنية والمعيشة غليت١١/١١ قرب
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  31. 29
    19 أكتوبر, 2016 , 1:48 ص

    خليجي

    منع المعتمرين والحجاج سوفا يطيرها الشعب بيوم واحد بمعني قبل تاريخ ١١/١١ والسعودية لا تتعيش من الحج والعمرة بل تخسر على الشعائر الدينية لسنا بكربلا
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  32. 28
    19 أكتوبر, 2016 , 1:47 ص

    حنفي

    هوه فكر في أرزاق الــ 80 مليون مصري داخل بلده .. حتى يفكر في أرزاق 5 مليون بعيدين عنه ؟؟؟ دا راجل **
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  33. 27
    19 أكتوبر, 2016 , 1:44 ص

    خليجي

    اذا ارتمت في احضان ايران على وضعها الاقتصادي والاخلاقي السيء سيفلسون الاثنين في خلال اسبوع ايران قدرت تعيش نفسها ؟تعيش غيرها اهم شي نركز على الداخل
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  34. 26
    19 أكتوبر, 2016 , 1:41 ص

    خليجي

    اغلب الأخطاء الطبية سببها دكاتر مصريين
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  35. 25
    19 أكتوبر, 2016 , 1:41 ص

    خليجي

    دول شرق أشياء لديها جميع المهن من مهندسين ودكاتر وفنيين وعمالة لديها خبره عالية ومدربة وإحورها متدنية وأمينة ولديها الإخلاص بالعمل وقليلة المشاكل
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  36. 24
    19 أكتوبر, 2016 , 1:38 ص

    *********

    ماذا لو ردت مصر بالمقابل بمنع المعتمرين والحجاج .......
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  37. 23
    19 أكتوبر, 2016 , 1:37 ص

    خليجي

    الحكومات تتسبب بتعاسة شعوبها
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  38. 22
    19 أكتوبر, 2016 , 1:36 ص

    ******

    من سيسد العجز في هذه المهن ...
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  39. 21
    19 أكتوبر, 2016 , 1:36 ص

    خليجي

    الكثير بدؤ العزوف عن طلب تأشيرات استقدام من مصر وبداء التوجه استقدام محاسبين وإداريين آلى السودان حيث الأمانة والاخلاص
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  40. 20
    19 أكتوبر, 2016 , 1:35 ص

    ******

    ما علاقة موقف حكومة مصر بإخواننا المصريين المقيمين في بلدنا .. فمنهم الطبيب والمهندس والمحاسب والعامل .... من سيجري العمليات ويعالج المرضى...
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  41. 19
    19 أكتوبر, 2016 , 1:33 ص

    خليجي

    حيث انه من الحوالات يستفيد الاقتصاد المصري وكذالك الذين يعملون بالخليج ينفقون على أقاربهم الذين يعادلون ثلث شعب مصر أفضل دكاتر ومهندسين السعوديين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  42. 18
    19 أكتوبر, 2016 , 1:32 ص

    تهدد المسلمين بارزاقهم!!!

    كان المدرسين و الاطباء وغيرهم من المصريين في الخليج يتقاضون رواتبهم من الحكومة المصرية و ارجع للوراء قليلا تعرف
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  43. 17
    19 أكتوبر, 2016 , 1:31 ص

    خليجي

    اغلب المصريين الموجودين شهادات مزورة والذي غير مزور فاشل اسواء أطباء وإداريين ومهندسين وعمالة هم المصريين وكثرتهم عندنا من باب المساعدات لحكومتهم
    لا يعجبني(2) اعجبني(4)
  44. 16
    19 أكتوبر, 2016 , 1:29 ص

    تهدد المسلمين بارزاقهم

    لا حول و لا قوة الا بالله رب هنا هو رب هناك و الارزاق و الآجال مكتوبة الايام يداولها الله بين الناس قدمنا الخير قديما!!!!!
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  45. 15
    19 أكتوبر, 2016 , 1:28 ص

    يالطيف

    الخوفه المصريين يعودون لبلدهم نحن الذين سنتاثر شف عدد الصيدليات والدكاترة والفنيين والمزارعين والعمال والخبازين فلا احد يقول ارحلو ف نحن من يتاثرقبلهم
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  46. 14
    19 أكتوبر, 2016 , 1:27 ص

    خليجي

    سوفا ينهار اقتصاد ايران في اسبوع لانه لم يتحمل شعبها فكيف يتحمل حكومة مصر دعوهم مع ايران وبعد مايستغلونهم سينقلبو عليها
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  47. 13
    19 أكتوبر, 2016 , 1:27 ص

    الخليجي

    فمصر لديها ولا يزال لديهاجنود وسفن حربية وطائرات ضمن التحالف للدفاع عن المملكة واعادة الشرعية لليمن،فالعلاقات راسخة ولا يؤثر فيها تصويت هنا أو هناك!!
    لا يعجبني(3) اعجبني(2)
  48. 12
    19 أكتوبر, 2016 , 1:25 ص

    سبحان من يغير ولايتغير
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  49. 11
    19 أكتوبر, 2016 , 1:25 ص

    ابو سليمان

    الرزق ليس بيد احد من البشر رزقنا ورزقهم عند الله شف في سنه واحده كيف تغير دخل الفرد السعودي من الرخى لشد الحزام تحول سريع يشعربه الاقتصاديين
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  50. 10
    19 أكتوبر, 2016 , 1:25 ص

    خليجي

    المصريين الذينا لدينا بعتبرو من أردى العمالة وفتح التأشيرات لهم للعمل من باب المساعدة وليسا من باب الاحتياج حيث عملهم يساعد حكومتهم دخل من الحوالات
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  51. 9
    19 أكتوبر, 2016 , 1:23 ص

    الخليجي

    ولماذا التلويح هكذا بأن أرزاقهم بدول الخليج بخطر، وما قوله بما صرح به رئيسهم بأن علاقات مصر مع دول الخليج لم ولن تتأثر وأنها راسخة!!
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  52. 8
    19 أكتوبر, 2016 , 1:22 ص

    خليجي

    ايران مفلسة لديها بطالة اغلب شعبها عاطل والاجور لديهم متدنيه وعملتها للتسوية قيمة الورق فكيف بتشغل المصرين ونحن لدينا المواطنين بالتدريب أفضل من غيرهم
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  53. 7
    19 أكتوبر, 2016 , 1:19 ص

    بقايا مشاعر

    من امن العقوبه اساء الادب خلوه يرجع المليارات الي لهفها وان شاء الله يروح لابليس بذاته
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  54. 6
    19 أكتوبر, 2016 , 1:19 ص

    خليجي

    من ملاحظتي خلال الاسبوعين هناك عزوف من رجال الاعمال عن استخراج تأشيرات على مصر وهناك من يحاول إلغاء بعض التأشيرات من مصر الى دول شرق أشياء والسودان
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  55. 5
    19 أكتوبر, 2016 , 1:19 ص

    الخليجي

    ما دخل الاخوة المصريين الذين يكسبون عيشهم ومرحب بهم بقرارات حكومتهم,...
    لا يعجبني(2) اعجبني(3)
  56. 4
    19 أكتوبر, 2016 , 1:19 ص

    يالطيف

    لن يعرض ارزاق المصريين للخطرهم على طول بيتجهون لايران وبيحولون وجهتهم الى هناك لاكن المشكله من يغطي انسحابهم هل هم الدرباويه ولا اامفحطين ولاالاتكالين
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  57. 3
    19 أكتوبر, 2016 , 1:18 ص

    الزهراني

    ليتم بس ٥ ملائين اضرب العدد في ٨ عائلة كل شخص فيهم وعيكم الحسبه راحوا في الطوشه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  58. 2
    19 أكتوبر, 2016 , 1:17 ص

    خليجي

    اخ محمد تصحيح لكلامك كل واحد بالخليج معيش لايقل عن خمسة ببلدة وداعم للحكومة بالحوالات يعني السيسي معرض أرزاق خمسة وعشرون مليون للخطر يعني ثلث الشعب
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  59. 1
    19 أكتوبر, 2016 , 1:15 ص

    الحمزة

    لله درك
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