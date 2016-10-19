آل الشيخ : تقارُب السيسي مع إيران يُعرِّض أرزاق 5 ملايين مصري في الخليج للخطر !

صحيفة المرصد: أوضح الكاتب محمد آل الشيخ، إن تقارب مصر مع إيران، يعني التضحية بـ5 ملايين مصري بالخليج، موجهاً حديثه للرئيس السيسي.

وأضاف “آل الشيخ” في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر “: “تقارب مصر السيسي مع الفرس وحلفائهم ومخططاتهم يعني بمنطق المصالح المحضة انه يعرض أرزاق خمسة ملايين مصري يعملون في الخليج للخطر”.