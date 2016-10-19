آل الشيخ : تقارُب السيسي مع إيران يُعرِّض أرزاق 5 ملايين مصري في الخليج للخطر !

صحيفة المرصد: أوضح الكاتب محمد آل الشيخ، إن تقارب مصر مع إيران، يعني التضحية بـ5 ملايين مصري بالخليج، موجهاً حديثه للرئيس السيسي.
وأضاف “آل الشيخ” في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر “: “تقارب مصر السيسي مع الفرس وحلفائهم ومخططاتهم يعني بمنطق المصالح المحضة انه يعرض أرزاق خمسة ملايين مصري يعملون في الخليج للخطر”.
تقارب مصر السيسي مع الفرس وحلفائهم ومخططاتهم يعني بمنطق المصالح المحضة انه يعرض ارزاق خمسة ملايين مصري يعملون في الخليج للخطر
— محمد آل الشيخ (@alshaikhmhmd) October 18, 2016
تعليقات ( 59 )
الوااااااافيياجماعة الخير هذا ماكان يقوله قلم الخنبوقة عندما مجد روسيا في سوريا على كلامه ضد الاٍرهاب. نحن لم ننتبه. صحيح انه هو وسيسي شخصين في ** واحد
الشنفرهليش تهدد السيسي بالمستحيل اسحب القروض واسحب الودائع اللي في البنك المركزي واسحب الاستثمارات من البورصه ووقف الاستيراد واوقف التاشيرات وخلاص
فهد العرمانيالوضع يبيله ركادة
خليجييالله كل واحد منكم على فراشة قبل ماتمشون طفو اللمبات والمكيف
حامد كرزايالحكومة السعودية لن تضحي..
اس اسرئيسهم ابخص بهم وكما تكون يولى عليكم السييي مصرى ويعرف مصلحتهم والساعه المبروكه اللى يورخ لاايران الايرانين بلشانين باانفسهم والله مايلاقى مثل ربعنا
فهدالجويانكلام صحيح **
خليجيالي يطالبون بمغادرة الأجانب اطمئنوا خلال ثلاث سنوات جميع الوظائف سيتم توطينها بمواطنين كما حصل بالوظائف الحكومية وألاتصالات عدى المهن اليدوية والنظافة
بقلاوهيتكلمون وكأنه بهالعالم مافي الا الشعب المصري ! دكاترهم سفاحين ومهندسين فشله طيحوا الكباري وبنايين عماله فشله غشاشين! اصحوا لنفسكم في شعوب كثيره افضل
الحمزةاللي يقول المصلريه مالهم دخل هم اللي انتخبوه
بقلاوهيقلون لي الشعب ماله دخل؟كيف وهم اللي اختاروا هالسيسي وياويلك تغلط عليه واللي قبله اختاروا مرسي ونفس السالفه الشعب اختاروهم وعارفينهم كلهم نفس الطينه
مرجوج ومصفوق** اللي يقول من بيسد المهن ... أقول له سدوا**... ليه شايفنا ولايا ... والله ثم والله لو لا وجودكم يالوافدين بالملايين لكنا من أرقى دول العالم
بوزهراء القطيفيأنتهى زمان مصر ضلع من أضلاع الرئيسية في الدول العربية والإسلامية وأكبر دليل تم أستدعاء قطر الشقيق في أجتماع وأبعاد مصر بعد رميها في حظن الروس والمجوس
بقلاوهوالله يعجبوني القطريين اللي خلوا المصريين يرجعون مليارات قطر المفروض احنا نسوي مثل قطر ولو يقعدون العمر كله يرجعون المليارات اللي عطيناهم
حسبنا الله ونعم الوكيلظهر الحق وزهق الباطل هذا هو حكم العسكر
نستاهل كل اللي يجيناأتمنى أغمض وأفتح عيني .. وألاقي بلدنا خالي من الأجانب .. ولكن صعب وصعب جداً إخراج عشرات الملايين من الوافدين والأجانب . إلا بمعجزه إلهيه ويارب تحققها
مطر13 جنود وجيش مصر ؟ خل جيوشهم يحمون نفسهم بالاول مو قادرين اصلا ولو فيهم خير هم اصلا عددهم فوق تسعين مليون مصري هالعدد هذا قادري يحرر فلسطين وسوريا يوم
خليجيالسيسي بقاء علية أسبوعين ** باقي له ايام معدودة وراجع احمد شفيق للحكم
البوابلابد من تأديبه بالفعل
رؤية وتحولأبرك الساعات ويوم عيد لما نشوف بلدنا وقد تم تنظيفه من المصاريه ومن غيرهم من الأجانب والوافدين . حلوا عنا وحنا بندبر أعمارنا ياللي تقولون مين ومين ومين
تووووت35 اسمك خليجي والله اعلم والله الي اشوفه الشعب المصري نصه مع السيسي وموافقين بالي يقوله وياويلك تسبه وقراره الاخير مع روسيا موافقينه والثاني اخوانين
خليجيحال مصر وإيران ينطبق عليهم المثل عريان طاح على متميزر كل واحد اسواء وضع يدعمون الاٍرهاب السيئ يساعد بشار والعميل دحلان وعصابات ليبيا وعصابات اثيوبيا
تووووتيعني هنا بيكون بينا جواسيس لصالح ايران عن طريق المصريين مدفوع لهم وانتوا عاد عارفين المصريين والعرب ادفع له يسوي لك كل شي وصدقوا الاتراك (عرب **)
خليجيتوت الشعب المصري منفصل عن قيادته تمامآ قريبآ لديهم مظاهرات ١١/١١ سيخرج الشعب كما خرج سابقآ ولن يرجع الا بعد ازاحة الحكومة القائمة عليك بمتابعة الوضع
تووووتللي يتسالون ويقلون ايش دخل هل تعلم ان في مصر فيها شيعه ولازال فيه تشيع ؟تعرف اذا قوت العلاقه بين مصر وايران المقيمين والي لازال ياتون من مصر جواسيس
بوزهراء القطيفيالسيسي وضحت رؤيته رؤيته لمصالحة الشخصية وأقربائه في المرتبة الأولى أما الشعب المصري في نار جهنم فعلا هذا تفكير وحكم العسكر وقس على ذالك في سياسته
خليجيمصر بحاجة لمنقذ والموجود الان احمد شفيق سياسي محنك وصاحب علاقات داخلية وخارجية
تووووت20ايش اللي مالهم علاقه بالمقيمين المصرين الا لهم علاقه علاقة مصر مع ايران هذا يعني بعدين بيجندون المصريين المقمين هنا لصالح ايران بنشوف فوضى وتفجيرات
خليجيحنفي صدقت وياليته بس مافكر الا اكل المعونات الي ارسلتها دول الخليج لشعب المصري المعدم الوضع اصبح لايطاق الريال تجاوز أربعة جنية والمعيشة غليت١١/١١ قرب
خليجيمنع المعتمرين والحجاج سوفا يطيرها الشعب بيوم واحد بمعني قبل تاريخ ١١/١١ والسعودية لا تتعيش من الحج والعمرة بل تخسر على الشعائر الدينية لسنا بكربلا
حنفيهوه فكر في أرزاق الــ 80 مليون مصري داخل بلده .. حتى يفكر في أرزاق 5 مليون بعيدين عنه ؟؟؟ دا راجل **
خليجياذا ارتمت في احضان ايران على وضعها الاقتصادي والاخلاقي السيء سيفلسون الاثنين في خلال اسبوع ايران قدرت تعيش نفسها ؟تعيش غيرها اهم شي نركز على الداخل
خليجياغلب الأخطاء الطبية سببها دكاتر مصريين
خليجيدول شرق أشياء لديها جميع المهن من مهندسين ودكاتر وفنيين وعمالة لديها خبره عالية ومدربة وإحورها متدنية وأمينة ولديها الإخلاص بالعمل وقليلة المشاكل
*********ماذا لو ردت مصر بالمقابل بمنع المعتمرين والحجاج .......
خليجيالحكومات تتسبب بتعاسة شعوبها
******من سيسد العجز في هذه المهن ...
خليجيالكثير بدؤ العزوف عن طلب تأشيرات استقدام من مصر وبداء التوجه استقدام محاسبين وإداريين آلى السودان حيث الأمانة والاخلاص
******ما علاقة موقف حكومة مصر بإخواننا المصريين المقيمين في بلدنا .. فمنهم الطبيب والمهندس والمحاسب والعامل .... من سيجري العمليات ويعالج المرضى...
خليجيحيث انه من الحوالات يستفيد الاقتصاد المصري وكذالك الذين يعملون بالخليج ينفقون على أقاربهم الذين يعادلون ثلث شعب مصر أفضل دكاتر ومهندسين السعوديين
تهدد المسلمين بارزاقهم!!!كان المدرسين و الاطباء وغيرهم من المصريين في الخليج يتقاضون رواتبهم من الحكومة المصرية و ارجع للوراء قليلا تعرف
خليجياغلب المصريين الموجودين شهادات مزورة والذي غير مزور فاشل اسواء أطباء وإداريين ومهندسين وعمالة هم المصريين وكثرتهم عندنا من باب المساعدات لحكومتهم
تهدد المسلمين بارزاقهملا حول و لا قوة الا بالله رب هنا هو رب هناك و الارزاق و الآجال مكتوبة الايام يداولها الله بين الناس قدمنا الخير قديما!!!!!
يالطيفالخوفه المصريين يعودون لبلدهم نحن الذين سنتاثر شف عدد الصيدليات والدكاترة والفنيين والمزارعين والعمال والخبازين فلا احد يقول ارحلو ف نحن من يتاثرقبلهم
خليجيسوفا ينهار اقتصاد ايران في اسبوع لانه لم يتحمل شعبها فكيف يتحمل حكومة مصر دعوهم مع ايران وبعد مايستغلونهم سينقلبو عليها
الخليجيفمصر لديها ولا يزال لديهاجنود وسفن حربية وطائرات ضمن التحالف للدفاع عن المملكة واعادة الشرعية لليمن،فالعلاقات راسخة ولا يؤثر فيها تصويت هنا أو هناك!!
ابو سليمانالرزق ليس بيد احد من البشر رزقنا ورزقهم عند الله شف في سنه واحده كيف تغير دخل الفرد السعودي من الرخى لشد الحزام تحول سريع يشعربه الاقتصاديين
خليجيالمصريين الذينا لدينا بعتبرو من أردى العمالة وفتح التأشيرات لهم للعمل من باب المساعدة وليسا من باب الاحتياج حيث عملهم يساعد حكومتهم دخل من الحوالات
الخليجيولماذا التلويح هكذا بأن أرزاقهم بدول الخليج بخطر، وما قوله بما صرح به رئيسهم بأن علاقات مصر مع دول الخليج لم ولن تتأثر وأنها راسخة!!
خليجيايران مفلسة لديها بطالة اغلب شعبها عاطل والاجور لديهم متدنيه وعملتها للتسوية قيمة الورق فكيف بتشغل المصرين ونحن لدينا المواطنين بالتدريب أفضل من غيرهم
بقايا مشاعرمن امن العقوبه اساء الادب خلوه يرجع المليارات الي لهفها وان شاء الله يروح لابليس بذاته
خليجيمن ملاحظتي خلال الاسبوعين هناك عزوف من رجال الاعمال عن استخراج تأشيرات على مصر وهناك من يحاول إلغاء بعض التأشيرات من مصر الى دول شرق أشياء والسودان
الخليجيما دخل الاخوة المصريين الذين يكسبون عيشهم ومرحب بهم بقرارات حكومتهم,...
يالطيفلن يعرض ارزاق المصريين للخطرهم على طول بيتجهون لايران وبيحولون وجهتهم الى هناك لاكن المشكله من يغطي انسحابهم هل هم الدرباويه ولا اامفحطين ولاالاتكالين
الزهرانيليتم بس ٥ ملائين اضرب العدد في ٨ عائلة كل شخص فيهم وعيكم الحسبه راحوا في الطوشه
خليجياخ محمد تصحيح لكلامك كل واحد بالخليج معيش لايقل عن خمسة ببلدة وداعم للحكومة بالحوالات يعني السيسي معرض أرزاق خمسة وعشرون مليون للخطر يعني ثلث الشعب
الحمزةلله درك