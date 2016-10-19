بالفيديو : شاهد لحظة هروب العراقيين من نيران الحرب في الموصل

صحيفة المرصد – وكالات:نشرت وكالة أنباء “الأناضول” فيديو يوثق عمليات فرار ونزوح أهالي مدينة الموصل العراقية باتجاه مدينة القيارة، هربا من العمليات العسكرية التي بدأت ضمن عملية تحرير الموصل من قبضة تنظيم “داعش” الإرهابي.

ويظهر في الفيديو فرار مئات المواطنين العراقيين وهم يحملون أطفالهم وابنائهم ويقطعون الطريق سيرا على الأقدام هروبا من القصف.

وكانت الأمم المتحدة قد توقعت نزوح 200 ألف مواطن خلال المراحل الأولى للعملية العسكرية لتحرير الموصل.