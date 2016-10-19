القبض على المُلَثَّم سارق حقيبة المرأة في ” القريات ” – فيديو

صحيفة المرصد:كشفت مصادر عن نجاح رجال البحث الجنائي في القريات في القبض على اللص الذي ظهر في مقطع متداول صباح اليوم وهو يعتدي على امرأة أمام صراف آلي قبل أن يسرق حقيبتها.

وأوضحت المصادر أن الواقعة حدثت ‏في السوق العام في تقاطع شارع مكه مع شارع تبوك بجانب مجمع بدر الطبي امام محل سفيان للنظارات وفقاً لموقع تواصل.

وبحسب المقطع المتداول على “تويتر”، فقد تربص الشاب بالمرأة التي بدت كأنها خارجة من أحد أماكن الصرف الآلي، كما بدا في يدها نقود كانت تقوم بعدّها.