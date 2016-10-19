القبض على المُلَثَّم سارق حقيبة المرأة في ” القريات ” – فيديو

صحيفة المرصد:كشفت مصادر عن نجاح رجال البحث الجنائي في القريات في القبض على اللص الذي ظهر في مقطع متداول صباح اليوم وهو يعتدي على امرأة أمام صراف آلي قبل أن يسرق حقيبتها.
وأوضحت المصادر أن الواقعة حدثت في السوق العام في تقاطع شارع مكه مع شارع تبوك بجانب مجمع بدر الطبي امام محل سفيان للنظارات وفقاً لموقع تواصل.
وبحسب المقطع المتداول على “تويتر”، فقد تربص الشاب بالمرأة التي بدت كأنها خارجة من أحد أماكن الصرف الآلي، كما بدا في يدها نقود كانت تقوم بعدّها.
تعليقات ( 19 )
تركيمالقي الا هالضعيفة يسرقها جعل ربي يسرق عمره هو مايدري ان السرقة حرام ولا كيف تكفون قصو يده قص لابارك الله فيه
بندرياويل قلبي عليها ويلاه ليتني حولها قسم بالله أني**** قليل المروءة
Zayer007اعقب يالنذل...! مالقيت إلا المرأة تسرقها. نذل وسافل ومنحط وجبان. رخمه... لكن بيربونك النشامى يا الهافي.
Zayer007يحب زرع كاميرات المراقبة في كل مكان.
ولد بلاديرحمتها وهي تسقط على الدرج لاحول لها ولا قوه ولكن كنت متاكد ان رجال الامن سيكونون له بالمرصاد وفعلا وقع في شر اعماله في اقل من ٢٤ ساعه
مـ،ـاݛــےزعلانين م مقطع سرقة ولا زعلتو واحترقتو ع سرقة الاعراض والتفلت والغرق بالمنكرات والمحرمات والخلوات والقنوات واللبس والمياعه الخ هذا مقارنه بغيره ولا شي
الـشايبقطع طريق وسلب واعتداء .. حرابه
خليجيحفظ الله رجال امننا البواسل الله يحفظهم وينصرهم ويحميهم ويبارك فيهم يحق لنا ان نفتخر فيهم وفي أعمالهم البطولية خلال اقل من ٢٤ ساعة أوقعوا باللص
دواس الظلمانطالب الجهات الأمنيه التشهير بأسماء وصور هؤلاء المجرمين ( مثلنا مثل بقية الدول التي لاتجامل المجرمين والمنحرفين ) وإنزال أشد العقوبات بحقهم ..
الكديشقصووو يده
حسبنا الله ونعم الوكيللو طبق شرع الله فيه لما رأيت الكثير امثاله يتمادى ويعيد الكره
عفاف اللحيانيخسيس ونذل لو فيك خير كان ترجلة وشتغلة لو زبال كان أحسن من سرقة الناس يالص
ديني الإسلاميارب يكون الخبر صحيح ويبرد كبودنا اللي منحرقه من ها*** ! وليس من أجل تخفيف غضب المواطنين من هذا الإنفلات والإعتداءات التي طالت حتى النساء الضعيفات
أبو محمدتنفيذ شرع الله ، هذا قاطع طريق وسارق زائدا ترويع المرأة ..
هايديالحمدلله بردتو قلبي أهم شي الحكم لايكون شهور ويطلع تكفون اعطوه عن كل ريال سرقه سنة وجلد
الناقدتحيه وأعزاز وتقدير لرجال الأمن لقبضهم على هذا اللص الأثيم في وقت قياسي ، وأتمنى أن يخيس بالسجن حتى يتمنى العافيه ،،
فهد العرمانييجب معاملته معاملة قاطع طريق وتطبيق حد الحرابة فيه
نعم أنا ذلك الرجل الكويسالله يبشركم بالخير .. فعلاً اثلجتو قلوبنا لله دركم