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القبض على المُلَثَّم سارق حقيبة المرأة في ” القريات ” – فيديو

19 أكتوبر, 2016 , 2:23 ص
القبض على المُلَثَّم سارق حقيبة المرأة في ” القريات ” – فيديو
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صحيفة المرصد:كشفت مصادر عن نجاح رجال البحث الجنائي في القريات في القبض على اللص الذي ظهر في مقطع متداول صباح اليوم وهو يعتدي على امرأة أمام صراف آلي قبل أن يسرق حقيبتها.

وأوضحت المصادر أن الواقعة حدثت ‏في السوق العام في تقاطع شارع مكه مع شارع تبوك بجانب مجمع بدر الطبي امام محل سفيان للنظارات وفقاً لموقع تواصل.

وبحسب المقطع المتداول على “تويتر”، فقد تربص الشاب بالمرأة التي بدت كأنها خارجة من أحد أماكن الصرف الآلي، كما بدا في يدها نقود كانت تقوم بعدّها.



تعليقات ( 19 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 19
    19 أكتوبر, 2016 , 3:05 ص

    تركي

    مالقي الا هالضعيفة يسرقها جعل ربي يسرق عمره هو مايدري ان السرقة حرام ولا كيف تكفون قصو يده قص لابارك الله فيه
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  2. 18
    19 أكتوبر, 2016 , 3:00 ص

    بندر

    ياويل قلبي عليها ويلاه ليتني حولها قسم بالله أني**** قليل المروءة
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  3. 17
    19 أكتوبر, 2016 , 2:56 ص

    غياب الشرع تكثر الجريمة
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  4. 16
    19 أكتوبر, 2016 , 2:56 ص

    Zayer007

    اعقب يالنذل...! مالقيت إلا المرأة تسرقها. نذل وسافل ومنحط وجبان. رخمه... لكن بيربونك النشامى يا الهافي.
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  5. 15
    19 أكتوبر, 2016 , 2:54 ص

    Zayer007

    يحب زرع كاميرات المراقبة في كل مكان.
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  6. 14
    19 أكتوبر, 2016 , 2:54 ص

    ولد بلادي

    رحمتها وهي تسقط على الدرج لاحول لها ولا قوه ولكن كنت متاكد ان رجال الامن سيكونون له بالمرصاد وفعلا وقع في شر اعماله في اقل من ٢٤ ساعه
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  7. 13
    19 أكتوبر, 2016 , 2:45 ص

    مـ،ـاݛــے

    زعلانين م مقطع سرقة ولا زعلتو واحترقتو ع سرقة الاعراض والتفلت والغرق بالمنكرات والمحرمات والخلوات والقنوات واللبس والمياعه الخ هذا مقارنه بغيره ولا شي
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  8. 12
    19 أكتوبر, 2016 , 2:44 ص

    الـشايب

    قطع طريق وسلب واعتداء .. حرابه
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  9. 11
    19 أكتوبر, 2016 , 2:43 ص

    خليجي

    حفظ الله رجال امننا البواسل الله يحفظهم وينصرهم ويحميهم ويبارك فيهم يحق لنا ان نفتخر فيهم وفي أعمالهم البطولية خلال اقل من ٢٤ ساعة أوقعوا باللص
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  10. 10
    19 أكتوبر, 2016 , 2:41 ص

    دواس الظلما

    نطالب الجهات الأمنيه التشهير بأسماء وصور هؤلاء المجرمين ( مثلنا مثل بقية الدول التي لاتجامل المجرمين والمنحرفين ) وإنزال أشد العقوبات بحقهم ..
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  11. 9
    19 أكتوبر, 2016 , 2:40 ص

    الكديش

    قصووو يده
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  12. 8
    19 أكتوبر, 2016 , 2:39 ص

    حسبنا الله ونعم الوكيل

    لو طبق شرع الله فيه لما رأيت الكثير امثاله يتمادى ويعيد الكره
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  13. 7
    19 أكتوبر, 2016 , 2:38 ص

    عفاف اللحياني

    خسيس ونذل لو فيك خير كان ترجلة وشتغلة لو زبال كان أحسن من سرقة الناس يالص
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  14. 6
    19 أكتوبر, 2016 , 2:37 ص

    ديني الإسلام

    يارب يكون الخبر صحيح ويبرد كبودنا اللي منحرقه من ها*** ! وليس من أجل تخفيف غضب المواطنين من هذا الإنفلات والإعتداءات التي طالت حتى النساء الضعيفات
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  15. 5
    19 أكتوبر, 2016 , 2:35 ص

    أبو محمد

    تنفيذ شرع الله ، هذا قاطع طريق وسارق زائدا ترويع المرأة ..
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  16. 4
    19 أكتوبر, 2016 , 2:34 ص

    هايدي

    الحمدلله بردتو قلبي أهم شي الحكم لايكون شهور ويطلع تكفون اعطوه عن كل ريال سرقه سنة وجلد
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  17. 3
    19 أكتوبر, 2016 , 2:28 ص

    الناقد

    تحيه وأعزاز وتقدير لرجال الأمن لقبضهم على هذا اللص الأثيم في وقت قياسي ، وأتمنى أن يخيس بالسجن حتى يتمنى العافيه ،،
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  18. 2
    19 أكتوبر, 2016 , 2:28 ص

    فهد العرماني

    يجب معاملته معاملة قاطع طريق وتطبيق حد الحرابة فيه
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  19. 1
    19 أكتوبر, 2016 , 2:27 ص

    نعم أنا ذلك الرجل الكويس

    الله يبشركم بالخير .. فعلاً اثلجتو قلوبنا لله دركم
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