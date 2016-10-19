احذروا من الكارثة يااتحاديين…!

…تكبر وتتضخم ديون الاتحاد لدرجة لم نعد نعرف مصادرها لكننا نعرف أن نادي الاتحاد مطالب بتسديدها أو أنه سيحرم من آسيا وأخشى مع هذه الديون ذات المصادر المجهولة أن ترمي بالاتحاد إلى غياهب المجهول…..!!

…وأقول مصادر مجهولة كوننا نطلع على الأرقام ولانعلم لمن ولحساب من ومن خلفها……..!!!

…ولن أدخل في التفاصيل حتى لاأكون طرفا في قضية يكتنفها غموض مبالغ فيه بقدر ماأتمنى أن يتجاوز الاتحاد (همها وغمها) وإن لم يستطع فتبيان الحقيقة من الأستاذ حاتم باعشن مطلب من الرأي العام وليس الرأي الاتحادي فحسب…..!!

…أخشى على الاتحاد أن يصحو مستقبلا على كارثة إما بحسم نقاط أو هبوط إلى الدرجه الأولى -لاسمح الله- أعني من أعلى سلطة رياضية في العالم وماعلى اتحادنا إلا التنفيذ، ومخاوفي أوخشيتي بنيت على أن ثمة جهات غامضة بدأت تحرك ملفات قديمة إذا لم تتنبه لها إدارة الاتحاد، بل وكبار الاتحاد ستكون نتائجها وخيمة على سيادة العميد والحرص كما يقولون واجب……!!!

…ينبغي معشر الاتحاديين وأخص الأوفياء منهم لهذه الإدارة تكوين لجنة برئاسة منير رفة أو غيره من الفاهمين في ملفات الاتحاد وإجراء مراجعة شاملة لمديونيات الاتحاد خارجيا وداخليا مع مخاطبة الاتحاد السعودي بضرورة مخاطبة الاتحاد الدولي من خلال قنواته المعنية بهذا الأمر الكاس أوغيرها ورصد الشكاوى ومن ثم حلها وأقول الاتحاد السعودي كونه أكثرأمانا من بعض لجانه لاسيما لجنة الاحتراف وحقوق اللاعبين التي هي اليوم مدانة لدى الاتحاديين والتفاصيل ربما تذكر من خلال الإدارة أو الإعلام الذي تهمه مصلحة الاتحاد…..!!

…ربما يؤخذ كلامي على أنه مجرد حضور على هامش أزمة ولايضيرني ذلك طالما هناك من يعرف أن الحرمان من آسيا إن تم مجرد تطبيق نظام لكنه مرتبط بمديونيات لم تسدد…..!!!

….ياكبار بل ياعشاق بل ياكل الاتحاد انتبهوا واحذروا واعملوا على ضرورة كشف المديونيات قبل الوقوع ضحية قرار أكبر مما تتصورون فثمة من يعمل على تحريك ملفات أنتم لاتعلمون بها……!!

…الاتحاد السعودي أوهيئة الرياضة لن تعمل لكم أي شيء فهناك قرارات نافذة بدليل، فراجعوا ماعليكم أفضل من أن تحدث الكارثة…..!

(2)

…الخميس والجمعة حكاية شيخ وعميد وملكي وعالمي فهيا بنا نفرح……!!

…مباراتان فيهما أصل بدون صورة في كرة القدم وفي ثنايا كل مباراة أسرار شبه مكشوفة لكل فريق ولكل متابع لكرة القدم……!!

…من يرشح الاتحاد لايعرف الشباب ومن يقول النصر للنصر لا يعرف أن جروس عاد…..!!

…استمتعوا بكرة قدم نقية واتركوا الصراخ لزملائي الإعلاميين……!!!

(3)

…لامشاحاة أن أذكركم من حين إلى آخر بملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة الذي يمثل لنا معلما رياضيا خانه مقاول ولم نخنه نحن…..!!

…يمر عام بعد عام ومازال على سيرته الأولى فمن يفتيني عن تعثر ترميم هذا الملعب أسبابه وأبعاده وهل للتأخير أوالتعطيل أو التوقف أسباب غير الفساد……!.

نقلا عن عكاظ