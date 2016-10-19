• الهلال (يربعها) في مرمى الفيصلي.
• (شيء) من الهلال حضر.
• ناصر صرخ وتألق وسجل.
• قاتل ليقول (سأعود).
• وهو يملك كل الأدوات.
• وإذا استمر بذات العطاء سيحدث (زلزالا).
• كانت مباراة (خطرة) جدا!
• بعد توقف طويل و(انشغال) بمدرب.
• وقوة الفيصلي و(داهيته) أنجوس.
• إدواردو والفرج (يستعيدان) بعض وهجهما.
• ولديهما الكثير.
• ألفيس بدأ يظهر أكثر وأكثر.
• القادم (أصعب).
• دياز هلالي.
• ويحتاج للوقت والصبر والدعم.
• حتى لو كان اسما كبيرا.
• التاريخ لا (يدرب) أحدا.
• الأهلي (يتشافى).
• بثنائية في مرمى بني قادس.
• رجع جروس فعاد الانتصار.
• فهل يستمر ويعيد الأهلي!
• القادسية يقدم مستويات جيدة.
• لكنه (ينزف) نقطيا!
• الوحدة تخسر من النصر!
• وتستمر معاناة فرسان مكة!
• ماميتش يكسب جولته مع (القائد)!
• ستكون طويلة هذه (المعركة)!
• التعاون يخسر!
• ويقيل مدربه!
• 5 مدربين أقيلوا مع الجولة الخامسة!
• تحولت الكرة السعودية إلى حقل!
• سألوا الفشار حقل ماذا!
• استلقى على ظهره ثم كح وعطس وشهق وقال حقل (تجارب)!
نقلا عن مكة
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