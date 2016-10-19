• الهلال (يربعها) في مرمى الفيصلي.

• (شيء) من الهلال حضر.

• ناصر صرخ وتألق وسجل.

• قاتل ليقول (سأعود).

• وهو يملك كل الأدوات.

• وإذا استمر بذات العطاء سيحدث (زلزالا).

• كانت مباراة (خطرة) جدا!

• بعد توقف طويل و(انشغال) بمدرب.

• وقوة الفيصلي و(داهيته) أنجوس.

• إدواردو والفرج (يستعيدان) بعض وهجهما.

• ولديهما الكثير.

• ألفيس بدأ يظهر أكثر وأكثر.

• القادم (أصعب).

• دياز هلالي.

• ويحتاج للوقت والصبر والدعم.

• حتى لو كان اسما كبيرا.

• التاريخ لا (يدرب) أحدا.

• الأهلي (يتشافى).

• بثنائية في مرمى بني قادس.

• رجع جروس فعاد الانتصار.

• فهل يستمر ويعيد الأهلي!

• القادسية يقدم مستويات جيدة.

• لكنه (ينزف) نقطيا!

• الوحدة تخسر من النصر!

• وتستمر معاناة فرسان مكة!

• ماميتش يكسب جولته مع (القائد)!

• ستكون طويلة هذه (المعركة)!

• التعاون يخسر!

• ويقيل مدربه!

• 5 مدربين أقيلوا مع الجولة الخامسة!

• تحولت الكرة السعودية إلى حقل!

• سألوا الفشار حقل ماذا!

• استلقى على ظهره ثم كح وعطس وشهق وقال حقل (تجارب)!

نقلا عن مكة