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متحدث تعليم جدة يؤكد ضبط عبوات “متفجرة” بحوزة طالب في مدرسة ابتدائية

19 أكتوبر, 2016 , 6:32 ص
متحدث تعليم جدة يؤكد ضبط عبوات “متفجرة” بحوزة طالب في مدرسة ابتدائية
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صحيفة المرصد- عطية الكحيلي: أكدت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة على لسان متحدثها الرسمي حمود الصقيران حادثة طالب مدرسة نجد الابتدائية التي تم ضبط بحوزته ما يشتبه ان يكون “متفرقعات” أن المدرسة قامت بدورها في عملية الضبط وتحرير الواقعة بشكل رسمي ، كما أوضح أن إدارة التعليم استكملت التحقيقات ورفعت القضية للجهات الأمنية ، فيما تم إحالة الطالب الى لجنة قضايا الطلاب للنظر في القضية .وأكد الصقيران أن الإدارة ستتابع مجريات ونتائج الموضوع أمنيا وإداريا وتربويا .



تعليقات ( 5 )

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  1. 5
    19 أكتوبر, 2016 , 7:06 ص

    هذا التقرير جاء في الفيديو لقناة إم بي سي اﻹخبارية وفيه خطاب من الجهات اﻷمنية أن الطالب فلسطيني وصنع متفجراته مع أعمامه وأقاربه فالحذر من حقد اﻷجانب
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  2. 4
    19 أكتوبر, 2016 , 7:05 ص

    فهدالجويان

    شكلهم حصلو شلخين في شنطة المسكين ناسيها عقب الاستراحه وعملو من الحبه قبوه وفي نظرهم جابو راس غليص الاصل مخرجات تعليمكم فاشله ومدرسين ينعسون في الفصول
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  3. 3
    19 أكتوبر, 2016 , 7:02 ص

    شايم

    طالب اجنبي يااله استلمو (هذا وهو توه بلح الله يعين اليا صلح) البلد تحول الى ملجاء لمن هب ودب سياسيين مطرودين مهربين نصابين مجرمين جونا بشرهم طفح الكيل
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  4. 2
    19 أكتوبر, 2016 , 6:54 ص

    لولا

    والله بعض المدرسين يبالهم 👀من كثر النوم خدودهم انتفخ بس يازينهم بلهرج
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  5. 1
    19 أكتوبر, 2016 , 6:50 ص
    عدد التعليقات:4126

    العنيد

    يااخوان بعض من الطلاب لو في الصف الااول تحصله عفريت من قلة التربيه !!
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