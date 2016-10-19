متحدث تعليم جدة يؤكد ضبط عبوات “متفجرة” بحوزة طالب في مدرسة ابتدائية

صحيفة المرصد- عطية الكحيلي: أكدت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة على لسان متحدثها الرسمي حمود الصقيران حادثة طالب مدرسة نجد الابتدائية التي تم ضبط بحوزته ما يشتبه ان يكون “متفرقعات” أن المدرسة قامت بدورها في عملية الضبط وتحرير الواقعة بشكل رسمي ، كما أوضح أن إدارة التعليم استكملت التحقيقات ورفعت القضية للجهات الأمنية ، فيما تم إحالة الطالب الى لجنة قضايا الطلاب للنظر في القضية .وأكد الصقيران أن الإدارة ستتابع مجريات ونتائج الموضوع أمنيا وإداريا وتربويا .