متحدث تعليم جدة يؤكد ضبط عبوات “متفجرة” بحوزة طالب في مدرسة ابتدائية

صحيفة المرصد- عطية الكحيلي: أكدت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة على لسان متحدثها الرسمي حمود الصقيران حادثة طالب مدرسة نجد الابتدائية التي تم ضبط بحوزته ما يشتبه ان يكون “متفرقعات” أن المدرسة قامت بدورها في عملية الضبط وتحرير الواقعة بشكل رسمي ، كما أوضح أن إدارة التعليم استكملت التحقيقات ورفعت القضية للجهات الأمنية ، فيما تم إحالة الطالب الى لجنة قضايا الطلاب للنظر في القضية .وأكد الصقيران أن الإدارة ستتابع مجريات ونتائج الموضوع أمنيا وإداريا وتربويا .
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تعليقات ( 5 )
فهدالجويانشكلهم حصلو شلخين في شنطة المسكين ناسيها عقب الاستراحه وعملو من الحبه قبوه وفي نظرهم جابو راس غليص الاصل مخرجات تعليمكم فاشله ومدرسين ينعسون في الفصول
شايمطالب اجنبي يااله استلمو (هذا وهو توه بلح الله يعين اليا صلح) البلد تحول الى ملجاء لمن هب ودب سياسيين مطرودين مهربين نصابين مجرمين جونا بشرهم طفح الكيل
لولاوالله بعض المدرسين يبالهم 👀من كثر النوم خدودهم انتفخ بس يازينهم بلهرج
عدد التعليقات:4126
العنيديااخوان بعض من الطلاب لو في الصف الااول تحصله عفريت من قلة التربيه !!