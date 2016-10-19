  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

منح أراض وإعفاءات قروض للمشاركين في «عاصفة الحزم»

19 أكتوبر, 2016 , 6:55 ص
منح أراض وإعفاءات قروض للمشاركين في «عاصفة الحزم»
  • 600
  • 4
  • حجم الخط

صحيفة المرصد: ذكرت صحيفة محلية ان بعض الجهات المختصة تدرس مقترحات تهدف الى منح كافة العسكريين (ضباط وجنود) المشاركين فعليا في عمليتي «عاصفة الحزم» و«إعادة الأمل» عددا من المزايا، مثل الحصول على منحة سكنية داخل النطاق العمراني، وإعفاء المقترضين من صندوق التنمية العقاري لمدة سنتين من الأقساط المستحقة عليهم، أو تعليق الحسم الخاص بتلك الأقساط إلى أن يتم الانتهاء من واجبهم الوطني.
وأضافت صحيفة “عكاظ”أن تلك الجهات بصدد دراسة إعفائهم من بعض الأقساط المستحقة عليهم لشركات التقسيط أو تأجيل حسمها، وذلك تقديرا لجهودهم وتضحياتهم الوطنية المشرفة.



تعليقات ( 4 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 4
    19 أكتوبر, 2016 , 7:07 ص

    المزن

    🍄يستاهلون أكثر الله يحفظهم وينصرهم 🍄
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 3
    19 أكتوبر, 2016 , 7:05 ص

    سالم العجمي

    يستاهلون وشوي في حقهم هم قدموا ارواحهم على اكفهم. لاكن السؤال الذي امل ان أجد له اجابه لماذا لاتساهم البنوك والشركات في الغاء ديونهم او اعتبارها مسدده
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 2
    19 أكتوبر, 2016 , 7:03 ص

    اللهم اجعل بلاد الحرمين عزيزة الى يوم الدين

    يستاهلون اللهم احفظ جنودنا في كل مكان واجعل بلدنا عزيزاً الى يوم الدين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 1
    19 أكتوبر, 2016 , 7:00 ص

    غير عضو

    الله يعز الدوله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم