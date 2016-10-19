صحيفة المرصد: ذكرت صحيفة محلية ان بعض الجهات المختصة تدرس مقترحات تهدف الى منح كافة العسكريين (ضباط وجنود) المشاركين فعليا في عمليتي «عاصفة الحزم» و«إعادة الأمل» عددا من المزايا، مثل الحصول على منحة سكنية داخل النطاق العمراني، وإعفاء المقترضين من صندوق التنمية العقاري لمدة سنتين من الأقساط المستحقة عليهم، أو تعليق الحسم الخاص بتلك الأقساط إلى أن يتم الانتهاء من واجبهم الوطني.
وأضافت صحيفة “عكاظ”أن تلك الجهات بصدد دراسة إعفائهم من بعض الأقساط المستحقة عليهم لشركات التقسيط أو تأجيل حسمها، وذلك تقديرا لجهودهم وتضحياتهم الوطنية المشرفة.
منح أراض وإعفاءات قروض للمشاركين في «عاصفة الحزم»
صحيفة المرصد: ذكرت صحيفة محلية ان بعض الجهات المختصة تدرس مقترحات تهدف الى منح كافة العسكريين (ضباط وجنود) المشاركين فعليا في عمليتي «عاصفة الحزم» و«إعادة الأمل» عددا من المزايا، مثل الحصول على منحة سكنية داخل النطاق العمراني، وإعفاء المقترضين من صندوق التنمية العقاري لمدة سنتين من الأقساط المستحقة عليهم، أو تعليق الحسم الخاص بتلك الأقساط إلى أن يتم الانتهاء من واجبهم الوطني.
تعليقات ( 4 )
المزن🍄يستاهلون أكثر الله يحفظهم وينصرهم 🍄
سالم العجمييستاهلون وشوي في حقهم هم قدموا ارواحهم على اكفهم. لاكن السؤال الذي امل ان أجد له اجابه لماذا لاتساهم البنوك والشركات في الغاء ديونهم او اعتبارها مسدده
اللهم اجعل بلاد الحرمين عزيزة الى يوم الدينيستاهلون اللهم احفظ جنودنا في كل مكان واجعل بلدنا عزيزاً الى يوم الدين
غير عضوالله يعز الدوله