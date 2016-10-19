تفاصيل القبض على رجل أعمال هارب مدان في كارثة سيول جدة

صحيفة المرصد: بعد مساعدة الإنتربول الدولى ,تسلمت الجهات الأمنية السعودية أحد المتورطين في قضية سيول جدة (رجل أعمال ) إستعدادا لإيداعه سجن بريمان بعد صدور حكم قضائي ضده ومساعد سابق لأمين جدة بالسجن لمدة 5 سنوات بالإضافة لتغريمه 700 ألف ريال لتورطه في رشوة مساعد الأمين المذكور من خلال تقديم أرض له بقيمة مليون و400 ألف ريال مقابل إنهاء معاملات تخص الشركة العقارية التي يعمل بها والتي كانت تملك مخطط أراض في شمال جدة.
ووفقا لصحيفة “المدينة” جاءت عملية القبض على رجل الأعمال المذكور بعد إعلان إدارة الشرطة الجنائية العربية والدولية «الإنتربول» في الكويت مؤخرا إلقاء القبض على أربعة أشخاص من جنسيات عربية صادر بحقهم أحكام قضائية في بلدانهم بعد صدور مذكرة اعتقال دولية عن طريق الإنتربول بحقهم.
وأوضحت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن من بين الأربعة المذكورين تم ضبط متهم سعودي الجنسية وهو مطلوب للسلطات القضائية السعودية بتهمة الرشوة لموظف عام وتم تسليمه للبعثة الأمنية السعودية التي حضرت لاستلامه.
تعليقات ( 13 )
سابقالرشوة مليون واربعمائة والغرامة ٧٠٠الف تخفيضات ٥٠/ تشجيعا للمفسدين
ياسر11كارثة كارثة جدة جدة جدة - انا سامع هالخبر بس مدري متا الله المستعان الذاكرة عندي نص قيقا
عيدعدم ذكر الاسماء تستر وجرم يستحق العقوبة ؟
عدد التعليقات:728
نصوحاحكام يسيل لها اللعاب .. فقط 5 سنوات سجن .. لاتعليق !!!
عدد التعليقات:728
نصوحفقط 5 سنوات سجن .. لاتعليق !!!
شرقاويولماذا لا يتم القبض على رجل الاعمال الذي نفذ طريق الظهران - الجبيل السريع
بن جبل ابو سعداقامة العدل على القوي يحمي المجتمع كله صغيره وكبيره هكذا تسود الأمم ويعلي الله شأنها بين الأمم ( لأن الله يقوم الأمة العادلة ولوكانت كافرة )
الزعيممليارات وطاح فيه هذا الضعيف اكيد انه حارس امن في البلدية واصبح كبش الفداء والمليارات راحت مع الهوامير
مراقبخيانة وتلاعب وغش ، حسبي الله عليه
خليجيلا اله الا الله وحدة لاشريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهوا على كل شي قدير سبحان الله وبحمدة سبحان الله العلي العظيم اصبحنا واصبح الملك لله
توتاه يالاجانب مادري وش بيسون بهالبلد منبيهم رجعونا لبيوت الطين وفكونا من الاجانب وعادتهم القبيحه
خليجيالحمدلله العالم كله اصبح يشيد في عهد الملك سلمان عهد حزم وعهد قضاء على الفساد وقطع ايدي المفسدين الى الامام ياولاة امرنا الشعب صفآ واحد معكم بقيادتكم
خليجيحفظ الله والدنا ملك الحزم وحفظ ولي عهده الامين والحكومة والشعب نحن في عهد الحزم عهد القضاء على الفساد والمفسدين لن يفلت مجرم من العقوبة للامام ياوطني