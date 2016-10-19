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تفاصيل القبض على رجل أعمال هارب مدان في كارثة سيول جدة

19 أكتوبر, 2016 , 7:16 ص
تفاصيل القبض على رجل أعمال هارب مدان في كارثة سيول جدة
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صحيفة المرصد: بعد مساعدة الإنتربول الدولى ,تسلمت الجهات الأمنية السعودية أحد المتورطين في قضية سيول جدة (رجل أعمال ) إستعدادا لإيداعه سجن بريمان بعد  صدور حكم قضائي ضده ومساعد سابق لأمين جدة بالسجن لمدة 5 سنوات بالإضافة لتغريمه 700 ألف ريال لتورطه في رشوة مساعد الأمين المذكور من خلال تقديم أرض له بقيمة مليون و400 ألف ريال مقابل إنهاء معاملات تخص الشركة العقارية التي يعمل بها والتي كانت تملك مخطط أراض في شمال جدة.

ووفقا لصحيفة “المدينة” جاءت عملية القبض على رجل الأعمال المذكور بعد إعلان إدارة الشرطة الجنائية العربية والدولية «الإنتربول» في الكويت مؤخرا إلقاء القبض على أربعة أشخاص من جنسيات عربية صادر بحقهم أحكام قضائية في بلدانهم بعد صدور مذكرة اعتقال دولية عن طريق الإنتربول بحقهم.

وأوضحت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن من بين الأربعة المذكورين تم ضبط متهم سعودي الجنسية  وهو مطلوب للسلطات القضائية السعودية بتهمة الرشوة لموظف عام وتم تسليمه للبعثة الأمنية السعودية التي حضرت لاستلامه.

 



تعليقات ( 13 )

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  1. 13
    19 أكتوبر, 2016 , 9:07 ص

    سابق

    الرشوة مليون واربعمائة والغرامة ٧٠٠الف تخفيضات ٥٠/ تشجيعا للمفسدين
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  2. 12
    19 أكتوبر, 2016 , 8:31 ص

    ياسر11

    كارثة كارثة جدة جدة جدة - انا سامع هالخبر بس مدري متا الله المستعان الذاكرة عندي نص قيقا
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  3. 11
    19 أكتوبر, 2016 , 8:26 ص

    عيد

    عدم ذكر الاسماء تستر وجرم يستحق العقوبة ؟
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  4. 10
    19 أكتوبر, 2016 , 8:25 ص
    عدد التعليقات:728

    نصوح

    احكام يسيل لها اللعاب .. فقط 5 سنوات سجن .. لاتعليق !!!
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  5. 9
    19 أكتوبر, 2016 , 8:24 ص
    عدد التعليقات:728

    نصوح

    فقط 5 سنوات سجن .. لاتعليق !!!
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  6. 8
    19 أكتوبر, 2016 , 7:57 ص

    شرقاوي

    ولماذا لا يتم القبض على رجل الاعمال الذي نفذ طريق الظهران - الجبيل السريع
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  7. 7
    19 أكتوبر, 2016 , 7:56 ص

    بن جبل ابو سعد

    اقامة العدل على القوي يحمي المجتمع كله صغيره وكبيره هكذا تسود الأمم ويعلي الله شأنها بين الأمم ( لأن الله يقوم الأمة العادلة ولوكانت كافرة )
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  8. 6
    19 أكتوبر, 2016 , 7:50 ص

    الزعيم

    مليارات وطاح فيه هذا الضعيف اكيد انه حارس امن في البلدية واصبح كبش الفداء والمليارات راحت مع الهوامير
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  9. 5
    19 أكتوبر, 2016 , 7:47 ص

    مراقب

    خيانة وتلاعب وغش ، حسبي الله عليه
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  10. 4
    19 أكتوبر, 2016 , 7:44 ص

    خليجي

    لا اله الا الله وحدة لاشريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهوا على كل شي قدير سبحان الله وبحمدة سبحان الله العلي العظيم اصبحنا واصبح الملك لله
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  11. 3
    19 أكتوبر, 2016 , 7:44 ص

    توت

    اه يالاجانب مادري وش بيسون بهالبلد منبيهم رجعونا لبيوت الطين وفكونا من الاجانب وعادتهم القبيحه
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  12. 2
    19 أكتوبر, 2016 , 7:42 ص

    خليجي

    الحمدلله العالم كله اصبح يشيد في عهد الملك سلمان عهد حزم وعهد قضاء على الفساد وقطع ايدي المفسدين الى الامام ياولاة امرنا الشعب صفآ واحد معكم بقيادتكم
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  13. 1
    19 أكتوبر, 2016 , 7:39 ص

    خليجي

    حفظ الله والدنا ملك الحزم وحفظ ولي عهده الامين والحكومة والشعب نحن في عهد الحزم عهد القضاء على الفساد والمفسدين لن يفلت مجرم من العقوبة للامام ياوطني
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