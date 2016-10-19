تفاصيل القبض على رجل أعمال هارب مدان في كارثة سيول جدة

صحيفة المرصد: بعد مساعدة الإنتربول الدولى ,تسلمت الجهات الأمنية السعودية أحد المتورطين في قضية سيول جدة (رجل أعمال ) إستعدادا لإيداعه سجن بريمان بعد صدور حكم قضائي ضده ومساعد سابق لأمين جدة بالسجن لمدة 5 سنوات بالإضافة لتغريمه 700 ألف ريال لتورطه في رشوة مساعد الأمين المذكور من خلال تقديم أرض له بقيمة مليون و400 ألف ريال مقابل إنهاء معاملات تخص الشركة العقارية التي يعمل بها والتي كانت تملك مخطط أراض في شمال جدة.

ووفقا لصحيفة “المدينة” جاءت عملية القبض على رجل الأعمال المذكور بعد إعلان إدارة الشرطة الجنائية العربية والدولية «الإنتربول» في الكويت مؤخرا إلقاء القبض على أربعة أشخاص من جنسيات عربية صادر بحقهم أحكام قضائية في بلدانهم بعد صدور مذكرة اعتقال دولية عن طريق الإنتربول بحقهم.