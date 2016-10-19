أمين المدينة لـ الموظفين :أنتم تفسرون النظام على كيفكم، أنا فاهم النظام منذ 30 عاماً!

صحيفة المرصد: تجمهر موظفون صباح أمس في بهو الأمانة لمطالبه أمين منطقة المدينة المنورة المهندس محمد العمري بإعادة النظر في موضوع البصمات الخمس التي أقرتها الأمانة أخيراً.
وجاء رده بحسب صحيفة “عكاظ” «أنتم تفسرون النظام على كيفكم، أنا فاهم النظام منذ 30 عاماً».
وقالت الصحيفة لقاء المهندس العمرى مع الموظفين قصير جدا فلم يستمر أكثر من 15 ثانية قبل أن يغادر وسط حراسة أمنية تلاحقه أصوات الموظفين الذين وصفوا قرار زيادة البصمة بـ«الأحادي»، كونه غير موجود في نظام الخدمة المدنية، فضلاً عن تسببه في حدوث أزمة ثقة بين الموظفين وإدارتهم المباشرة.
وفي محاولة لتهدئة الوضع قال نائب وكيل الأمانة المهندس فهد العوفي: «سنحاول قدر المستطاع تخفيض عدد البصمات من ثلاث إلى اثنتين، باستثناء بصمتي الدخول والخروج».
من جانبهم، رفض الموظفون الاستثناءات التي تمت لمديري الإدارات ووكلاء الأمانة، مطالبين بأن ينفذ القرار عليهم، وأن من يستثنى من هذا القرار هم المصابون بمرض السكر والفشل الكلوي.
وانتقدوا الإدارة كونها لا تهتم بالإنتاجية اليومية، التي تصب في المصلحة العامة، بل تصب اهتمامها على المراقبة التي تجعل الموظفين في شك وحيرة.
تعليقات ( 49 )
عُـــــــــمــــــــــرلحقوه شمس شارجه
الحربيسلام عليكم انا من اهل المدينه ونقول الله يقويك بالعمري لان الموظفين في الامانه عندهم تسيب بشكل كبير ولَك عارف الشي هذا نعاني نحن اهل المدينه منهم
الحرفياذاكان الاوامر الصادره من الوزارة او من جهات عليا فالمدير منفذ تلك واذاكان من عنده فانه تخطاء النظام وفرض شي من عنده واستخدم صلاحياته فان الجهات المسؤوله سوف تتخذ الاجراءات التي كان ذلك في غناء عنهاء
من أقصى المدينهقاعدة عظيمة وجميلة في الاسلام للمسلمين!! وهي حديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب ﻷخيه مايحب لنفسه!!؟؟ وهذه مفقوده عندنا نحن المسلمين وللأسف!! إلا من رحم الله
من أقصى المدينهإرحموا ترحموا..والناس يم خلقها ربها وعندها ظروف..وربما بعض الفركات. طبيعة اابشر النقص..والكمال لله. .واتركوا الحسد.. ترى الحسد بدأ بصاحبه فقضى عليه
من أقصى المدينهالحكومة خاطرها وسيع وطيب على مواطنيها..الله يسعدها. ...وهذا الأمين فاهم النظام ضيقها وهي وسيعه..ويم راتبه جيد شق على الرواتب الضعيفة.. .. الله يفرج
احمد العيادانا اوؤيد زائر الليل تعليق رقم 32 . وش المشكله ليه ماتبصم وماهو شغلك الاستثناء اللي يتم بمعرفة امين البلديه .
مجرد فكرةطالما المدير او الرئيس لا ينظر في الموظف غير حضور وانصراف فللاسف*** لانة لم ينظر لجانب الانتاجية وهو الافضل لان المرونة تظبط الموظف
عدد التعليقات:1152
نبرااسنظم الاداره تغيرت فأصبحت تبحث عن الانتاجيه بعد ان كانت تمارس نظام الرقابه,,حاسب على الانتاجيه وراقب الشكاوي والملاحظات واترك عنك الحضور والانصراف
مجرد فكرةلو وقفو جميع الموظفين كوقفت رجال امانة المدينة لتوعية المستعبدين من من تسول لهم انفسهم نهم من يفهم النظام والباقي يعتبرو لا شي باعينهم طالما المدير
الصريح جداوش المشكله لما تكون متواجد بعملك دائما وحتى لو يطلبون ١٠ بصمات ولاكن اصحاب المصالح الخارجيه الي دايم برا يبيها فوضه واحسله يتقاعد يكفي الي جمعه
مجرد فكرةالموظفون مطالبون بتوقيع حضور وانصراف فقط او بصمة لانة تم اجبار الموظفين عليها رغم خطورتها والعدوى بالامراض بسببها ولاكن لو وقفو جميع الموظفين
لحمدللهً رب العالمينالمفروض يبصمون وهم ساكتين ، الحين هو فاهم النظام 30 سنه خلاص يصبرون عليه كلها 20 سنه باقيله ويتقاعد وتفتكون ، انتو بس يبي لكم صبر شوي.
الجمرةالخير يخص والشر يعم أكيد فيه كم واحد ( مبزوط ) فيخرب على المنتظمين والمجتهدين
مجرد فكرةناسف ان يكونو هم من يفهم النظام ويضربو بعرض الحائط بقية الموظفين لم ارا نظام للبصمة سئ في الامانات سوا امانه جدة من كثر شكاوى الموظفين وتخبط اجهزتهم
زائر الليليا موظف البلدية المحترم اذا انت جالس فس مكتبك ومقر عملك ليش ما تبصم وش المشكلة.للاسف الصياح على قدر الالم .وهذا يدل على تسيب غير مبرر وراح يتم ضبطه
شرمارجل نظامي وما يحب التسيب ولي كاره البصمه يحب التسيب الموضف النظامي مايهمه 1000 بصمه
ابو بتالاذا اراد هذا ***ان يأتي بنظام من راسه ويطبقه فليبدء بنفسه ووكيل الامانه وباقي المسؤلين فكلنا موظفون لخدمة الوطن والمواطنين
عدد التعليقات:268
الديدحانمن يعارض هذا النظام هو المبزوط والمتسيب والمهمل . والله فاحت ريحتكم يالموظفين . شكرا للأمين . وباذن الله يعمم على باقي الدوائر الحكوميه. كفايه دلع .
عيدابطال . فديت التراب اللي تحت ارجلكم الوقوف في وجه الظلم والظالم من اعظم القربات الى الله .
مواطناكيد شايف حاجه من التسيب والنظام حلو وانت تستلم راتب نهايه كل شهر ولازم من خدمه المواطنين ياليت كل الامانات والفروع البلديه تطبق النظام.
بس ماله علاقةانك فاهم النظام 30 عام لأنك فشلت في تطبيقة وتسيب الموظفين فلجأت الى مثل هالحيلة العقيمة والمجحفة بحق الموظف. ان فُقدت الثقة قل الإنتاج!
المفروضأهل العلم وأهل الاختصاص يفتون في هذا الموضوع ، لان الموضوع له شقين شق يتعلق بالتبصيم 5 مرات وشق يتعلق بصلاحيات المسؤول ، يجب ان يوضح لنا ماهو الصحيح .
العابد للهاغلب المصالح الحكومية ستقوم بفرز موظفيها الاكثر جدية فى العمل والمتكاسل سيتم اعفائه من العمل قريبا الفوقية والتكاسل والاستهتار فى العمل ليس لهم مكان
مثل هالأنظمةيجب ان ينص عليها قانون ونظام العمل من الخدمة المدنية وماهي فهلوة فرد!
عبداللهتكمله ومع زحمة الشغل ننسى البصمه للدخول وارى انه يوضع جرس للبصمه للكل في كل مره
العابد للهانتهى عصر الدلع والسعودة الوهمية وتكدس المصالح الحكومية بموظفين دون عمل ورواتب دون انتاجية يا تشتغل يا تمسك الباب المنافسة هتكون شرسة بين الموظف الجيد
هههههههههههشكل موظف يعرف له احد في وسائط الاعلام بيجيش الرأي ضده وما صدق بالخمس مرات تبصيم
عبداللهاقسم بالله اننا نسى البصمه وهي دخول وخروج لانه الجهاز لا يقبل البصمه الا الساعه السابعه ونحن بسبب المدارس نكون على المكاتب من الساعه السابعه الا ربع
العابد للهبعد انخفاض سعر البترول وانخفاض اسهم البورصة والانهيار الاقتصادي العالمي يجب تدريب الموظف ان يكون اكثر انتاجية خلاص ما فى رواتب بدون جدية فى العمل
خالد القحطانيالبلديات والعمل وما ادراك***اللهم أهدي الجميع
Zayer007مالك حق يا أمين المدينة. طالما ما أعجبت ولا دخلت مزاج الموظفين المنضبطين خضوزياً ، لذا وجب عليك إلغاء البصمة مباشرة ، على شأن ما يزعلون.
زائرمخالف للنشر
المطيريتعليق 9 ابو سجى ههههههه تعجبني والمعنى في قلب الشاعر
خالد هليلانا مع تطبيق البصمة الخماسية للحد من تسيب الموظفين الذين يتركون اعمالهم و يخرجون دون اذن كم من مرة استأذن عشان اخلص معاملة و لا اجد الموظف في مكتبه
الحق ينقالاتوقع أن الأمين والمقربين إليه مستثنون من البصمه ، يجب الزامه بالبصمة هو وجميع المدراء وربطها مباشرة بالوزاره عند ذلك لن يعترض أحد
رؤية 2060انا اقترح كل نص ساعة يبصم 50 مرة افضل لهم
رؤية 2060المفروض يبصم 7 مرات كل ساعة صاروا وسواسيين
ابو سجىموظفو الأمانة معروفين بالنزاهه والانضباط والامانة وكل الصفات الحسنة الموجوده في الدنيا فلا تزعلوهم رجاءً
..بالعكس موضوع البصمة خمس مرات ممتاز
رؤية 2060هذول المفترض يحط لة كرسي ويجلس يبصم كل ساعة ويخلون الشغل يولي
يالطيفاقول خلوعنا مينفع لكم الى ٢٠بصمه وكودها تضبطكم بعد والصياح لانه ممشى على هواكم شوفو الفوضى الوقت هذاوقت انتاج
مراقبصباح الخير ،. ههههههه
زائريوجد تسيب في كثير من الدوائر الحكومية
صفوقما عاد فيه سردح مردح ومشاوير خاصة وعوصيل الطلاب
الكنقموظفو امانه المدينه . يحتاجون الى ضيط اداري لايردون ع تلفونات ويتعاملون مع المراجع بفوقيه واغلبهم لايتوجدون في المكاتب من بعد الظهر
الصارمالنظام زين والمنضبط مايهمه عدد البصمه لأنه موجود، المعارضين هم التسيبين ومشاكلهم كثيره وعندهم مصالح يتابعونها. الغير راضي يقدم إستقالته ويترك العمل