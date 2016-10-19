صحيفة المرصد :زادت مخاوف الجماهير الهلالية بخصوص مستقبل لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم سلمان الفرج بعد أن أوضح رئيس مجلس إدارة نادي الهلال الأمير نواف بن سعد عن عدم حسم تجديد عقد اللاعب حتى الآن.
وقال الأمير نواف بن سعد في تصريحات إعلامية بحسب صحيفة “الشرق” :أن إدارة الهلال قدمت لسلمان الفرج العرض الأقصى المسموح به من لجنة الاحتراف، لكن اللاعب لم يحسم أمره حتى الآن، كاشفاً عن أنه تم تقديم عرض مالي جيد للاعب ولنادي الهلال من قبل نادي الجزيرة الإماراتي، ولكن النادي الإماراتي تراجع في اللحظات الأخيرة.
ومع إقتراب سلمان الفرج من دخول الفترة الحرة، التي تتيح له الانتقال إلى أي ناد آخر دون الرجوع إلى ناديه الهلال، زادت مخاوف كبيرة في أوساط الجماهير الهلالية، التي تتمنى بأن لا تفرّط إدارة النادي في اللاعب، لا سيما أنه يعد من الركائز الأساسية التي لايمكن يمكن المساس بها في التشكيلة الهلالية.
واستغلت بعض الأندية المحلية والخليجية تعثر مفاوضات الإدارة الهلالية مع سلمان الفرج وبدأت في إجراء محادثات مع اللاعب من أجل كسب خدماته خلال الفترة المقبلة.
سلمان الفرج يثير مخاوف الهلاليين!
صحيفة المرصد :زادت مخاوف الجماهير الهلالية بخصوص مستقبل لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم سلمان الفرج بعد أن أوضح رئيس مجلس إدارة نادي الهلال الأمير نواف بن سعد عن عدم حسم تجديد عقد اللاعب حتى الآن.
تعليقات ( 12 )
عدد التعليقات:268
الديدحانتعليق 2 نصيراوي صغير . كيف وضع ناديكم الصغير وكيف حسونه معكم .كل ساعه طالعه ريحتكم. اذا تبي ترفع راسك شجع الزعيم . جحفلي . في امان الله
عدد التعليقات:1152
نبرااسالفرج مكانه في الملكي محجوز بجانب تيسير.,
ابو بدر الهلالي المدريديالفرج لاعب يجيب جلطه ع قولة لاعب الإمارات ( زهير بخيت) لاعب يمتع ويتأنق ويدلع الكره بين أقدامه.. الفرج حلم الكثير ولكن ريحوا بالكم الفرج لاعب هلالي
زائرمن زين لعبه خلوه يروح درب يسد ما يرد الشلهوب افضل منه
ابو بدر الهلالي المدريديالفرج لا ينسى وقفة جماهير الزعيم معه الفرج لا ينكر فضل أعضاء الشرف عليه الفرج ولد ناس ومتربي وبار بأهله الفرج محبوب الكره السعودية الفرج لاعب مهاري
زايرمن يكون بيليه على غفله خلوه ينقلع الهلال غني عنه صدقوني نهايته سوف تكون مثل الدوخي والفريدي ،
ابو بدر الهلالي المدريديالفرج تمريراته قاتله الفرج يملك كنترول مو طبيعي ع الكره الفرج لاعب له كرزيما غير الفرج صاحب تسديدات قوية الفرج عاشق للهلال الفرج لن يغادر الزعيم
ابو بدر الهلالي المدريديالفرج إبن النادي الفرج رسام الكره السعودية وأفضل لاعب في الملاعب الفرج حلم يتمناه أي نادي محلي أو خليجي الفرج لاعب ممتع وقت ما يكون في خانته يتبع
ساكن البجريمع السلامه الي مافيه اخلاص للهلال يروح للي يبي الدعوى مهيب الفلوس الباب يفوت جمل بماحمل
حنشلابو فرج مكانه الطبيعي في كبير الرياض الاصفر البراق مرحباص الف سلمان
نصراوي شرقاويتعليق 1 الديدحان: (نادي الزعامه نادي البطولات نادي القرن نادي الكؤوس) لو تعد من هالحين الى يوم الدين ماراح توصل نادي عالمي نصيحه لله تستريح في إستراحه
عدد التعليقات:268
الديدحاننادي الزعامه نادي البطولات نادي القرن نادي الكؤوس جميع لاعبيه ابطال اذا غادر بطل يأتي بطل غيره. جحفلي . في امان الله