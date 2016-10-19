سلمان الفرج يثير مخاوف الهلاليين!

صحيفة المرصد :زادت مخاوف الجماهير الهلالية بخصوص مستقبل لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم سلمان الفرج بعد أن أوضح رئيس مجلس إدارة نادي الهلال الأمير نواف بن سعد عن عدم حسم تجديد عقد اللاعب حتى الآن.

وقال الأمير نواف بن سعد في تصريحات إعلامية بحسب صحيفة “الشرق” :أن إدارة الهلال قدمت لسلمان الفرج العرض الأقصى المسموح به من لجنة الاحتراف، لكن اللاعب لم يحسم أمره حتى الآن، كاشفاً عن أنه تم تقديم عرض مالي جيد للاعب ولنادي الهلال من قبل نادي الجزيرة الإماراتي، ولكن النادي الإماراتي تراجع في اللحظات الأخيرة.

ومع إقتراب سلمان الفرج من دخول الفترة الحرة، التي تتيح له الانتقال إلى أي ناد آخر دون الرجوع إلى ناديه الهلال، زادت مخاوف كبيرة في أوساط الجماهير الهلالية، التي تتمنى بأن لا تفرّط إدارة النادي في اللاعب، لا سيما أنه يعد من الركائز الأساسية التي لايمكن يمكن المساس بها في التشكيلة الهلالية.

واستغلت بعض الأندية المحلية والخليجية تعثر مفاوضات الإدارة الهلالية مع سلمان الفرج وبدأت في إجراء محادثات مع اللاعب من أجل كسب خدماته خلال الفترة المقبلة.