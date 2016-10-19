تفاصيل حول السندات السعودية في السوق الدولية ..وتوقعات تكشف حجم قيمة الاكتتاب

صحيفة المرصد :ذكرت صحيفة محلية انه من المنتظر ان تنهى السعودية اليوم الأربعاء أول إصداراتها من السندات في السوق الدولية بعد أن حددت نطاقا للتسعير لأجل 5 و10 و30 عاما.

وبحسب صحيفة “الإقتصادية” فإنه تم إقفال الإصدار عند الخامسة مساء أمس بتوقيت نيويورك للمستثمرين في أمريكا الشمالية، وينتظر ـ إغلاقه عند التاسعة من صباح اليوم الأربعاء بتوقيت لندن للمستثمرين في آسيا والشرق الأوسط وأوروبا.

وجاء نطاق التسعير لأجل 5 سنوات عند 160 نقطة أساس فوق السندات الأمريكية المماثلة، لتأتي بحدود 2.85 في المائة، أما سندات السعودية لأجل 10 سنوات فجاءت عند 185 نقطة أساس فوق السندات الأمريكية المماثلة، لتكون عند مستويات 3.6 في المائة.

وفيما يتعلق بسندات الـ30 عاما، فجاءت عند 235 نقطة فوق سندات الخزانة الأمريكية المماثلة لتبلغ نحو 4.87 في المائة.

تجدر الإشارة إلى أنه تم تكليف بنوك “إتش إس بي سي”، و”جي بي مورجان تشيس”، و”سيتي جروب” لترتيب عملية الإصدار، حيث تم خلال الاجتماعات التي عقدت مع المستثمرين والمؤسسات الدولية التركيز على الإصلاحات الضخمة الجاري تنفيذها لتعزيز قوة الاقتصاد السعودي التي شملت إطلاق “رؤية المملكة 2030” متضمنة برنامجا للتحول الاقتصادي حتى عام 2020 يركز على تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للدخل لمصلحة قطاعات إنتاجية غير نفطية.

وقالت وزارة المالية في وقت سابق، إنه تم تنفيذ مبادرة إنشاء مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية ضمن توجهات الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية والمالية التي تضمنتها خطة التحول الوطني 2020 بهدف تطبيق وتحقيق “رؤية المملكة 2030”.