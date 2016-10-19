• الرئيس (يفزع) للقائد!
• طار (مدير الكرة)!
• وبقي (المدرب)!
• الرئيس يشكو أبواق (خط البلدة)!
• ولم يجب على (من صنعهم)!
• من (كبرهم)!
• من (حركهم) كـ(أراغوزات)!
• الأندية ليست (رئيسا)!
• الأندية ليست (لاعبا)!
• الأندية ليست (حفلة شاي)!
• (المصالح المالية) هي من (تحركهم)!
• فإذا (قصرت) الأيدي!
• (طال) اللسان!
• وصف لـ (حال)!
• أو هكذا (قدم)!
• أزمة (أنا)!
• يبحث عن (المواجهة)!
• لكنهم ليسوا (شجعانا)!
• سألوا الفشار مم يعانون!
• استلقى على ظهره ثم كح وعطس وشهق وقال من (زهايمر)!
نقلا عن مكة
تعليقات ( 4 )
ساري الهأأأابك انت وش تقول ياكثر هذرتك
ابو تالاالحين يجون الجاليات يردحون
متعبخلك في فريق غلطة اسيا المحلي على قدك () المذكور يبي يشتهر على آخر عمره وعلى حساب من ؟ على حساب النصر العالمي ()()() الشهره صعبه قويه ي عدوله خخخخخخخخخ
عادل امامكح . شهق . عطس . زعق . درس . كتب . زرع . حصد . يعيش كتاب لغتي