• الرئيس (يفزع) للقائد!

• طار (مدير الكرة)!

• وبقي (المدرب)!

• الرئيس يشكو أبواق (خط البلدة)!

• ولم يجب على (من صنعهم)!

• من (كبرهم)!

• من (حركهم) كـ(أراغوزات)!

• الأندية ليست (رئيسا)!

• الأندية ليست (لاعبا)!

• الأندية ليست (حفلة شاي)!

• (المصالح المالية) هي من (تحركهم)!

• فإذا (قصرت) الأيدي!

• (طال) اللسان!

• وصف لـ (حال)!

• أو هكذا (قدم)!

• أزمة (أنا)!

• يبحث عن (المواجهة)!

• لكنهم ليسوا (شجعانا)!

• سألوا الفشار مم يعانون!

• استلقى على ظهره ثم كح وعطس وشهق وقال من (زهايمر)!

نقلا عن مكة