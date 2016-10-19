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أول تعليق للوليد بن طلال على حكم تنفيذ القصاص في الأمير تركي بن سعود الكبير

19 أكتوبر, 2016 , 10:24 ص
أول تعليق للوليد بن طلال على حكم تنفيذ القصاص في الأمير تركي بن سعود الكبير
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صحيفة المرصد: أشاد الأمير الوليد بن طلال بتنفيذ حكم القصاص في الأمير تركي بن سعود الكبير، مؤكدا أهمية تطبيق العدل على الجميع أياً كان موقعه ونسبه.

وعلق “بن طلال” على تنفيذ الحكم بصفحته بموقع التواصل الإجتماعي “تويتر” قائلا: “سلمان الحزم يأمر بقصاص أمير، ندعو بالرحمة للقاتل والمقتول، العدل أسَاس الْمُلْك”. مستشهدًا بالأية الكريمة (ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون).

ونفذت وزارة الداخلية أمس (الثلاثاء) حكم القصاص بحق الأمير تركي بن سعود الكبير، وذلك لقتله المواطن عادل المحيميد بإطلاق النار عليه إثر مشاجرة جماعية في الثمامة شمال العاصمة الرياض.



تعليقات ( 15 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 15
    19 أكتوبر, 2016 , 11:04 ص

    محتار

    اتمنى قَص المجرمين المتخفين مروجي المخدرات فكم شخص تسببو في هلاكه وكم عائله سببو لها القلق وكم من أموال صرفت على العلاج ناهيك عن الحوادث والتلافيات
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  2. 14
    19 أكتوبر, 2016 , 11:04 ص

    رادع

    ممكن سبب الضجه لان الناس اول مره تشهد تنفيذ الشرع بحق امير فقط لا اكثر
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  3. 13
    19 أكتوبر, 2016 , 11:01 ص

    اتوقع الموضوع فيه سر
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  4. 12
    19 أكتوبر, 2016 , 10:58 ص

    خالد

    مكبرين الموضوع وهو شرع الله بنهايه ✋
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  5. 11
    19 أكتوبر, 2016 , 10:57 ص

    خالد

    حكم شرع الله وتنفذ ليش مسويين زحمه اصلا القضيه قديمه جدا جدا وتو صار قيها الحكم !!!!!
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  6. 10
    19 أكتوبر, 2016 , 10:54 ص

    .........

    مخالف للنشر
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  7. 9
    19 أكتوبر, 2016 , 10:53 ص
    عدد التعليقات:10

    ana wbas

    غفرلهما ورحمهما برحمته الواسعه القاتل والمقتول ساعةحضرالشيطان بها وامر الله نافذ فله ماخذ وله ماععطى وجبر الله مصاب اهله وذووه ولاحول ولاقوة الابالله
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  8. 8
    19 أكتوبر, 2016 , 10:50 ص

    محمد الفقراوي يعني مُعدم

    من الناحية اللغوية المقتول والقاتل لان المقتول سبق الموت آلية يعني ترحموا اول على المقتول وبعدين القاتل
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  9. 7
    19 أكتوبر, 2016 , 10:48 ص

    سابق

    لم نشك يوما ان دولتنا تفرق بين مواطن وامير في تطبيق احكام الشرع لان العدل أساس الحكم وهذا ماقام عليه دستور بلادنا
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  10. 6
    19 أكتوبر, 2016 , 10:37 ص

    العسيري

    العدل أساس الملك
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  11. 5
    19 أكتوبر, 2016 , 10:35 ص

    رادع

    هذا حق مكفول من الشرع لذوي القتيل وهم من يقررن العفو او التنفيذ ....
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  12. 4
    19 أكتوبر, 2016 , 10:33 ص

    فهد العرماني

    دستورنا الاسلام وهذه من النعم التي منها الله علينا
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  13. 3
    19 أكتوبر, 2016 , 10:32 ص

    Ksar911

    لا ادري ماهو سبب الانبهار في الموضوع ****وتم القصاص منه بحسب الشرع ماهو الغريب في الامر
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  14. 2
    19 أكتوبر, 2016 , 10:31 ص
    عدد التعليقات:270

    الديدحان

    كلمة جميله من رجل جميل . العدل والمساواة . مافيه يمه ارحميني بااااح خلاص
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  15. 1
    19 أكتوبر, 2016 , 10:27 ص

    علي مرشد

    رحم الله الامير القاتل والمواطن المقتول اللهم اغفر لهما واربط على قلوب والديهما
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