أول تعليق للوليد بن طلال على حكم تنفيذ القصاص في الأمير تركي بن سعود الكبير

صحيفة المرصد: أشاد الأمير الوليد بن طلال بتنفيذ حكم القصاص في الأمير تركي بن سعود الكبير، مؤكدا أهمية تطبيق العدل على الجميع أياً كان موقعه ونسبه.
وعلق “بن طلال” على تنفيذ الحكم بصفحته بموقع التواصل الإجتماعي “تويتر” قائلا: “سلمان الحزم يأمر بقصاص أمير، ندعو بالرحمة للقاتل والمقتول، العدل أسَاس الْمُلْك”. مستشهدًا بالأية الكريمة (ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون).
ونفذت وزارة الداخلية أمس (الثلاثاء) حكم القصاص بحق الأمير تركي بن سعود الكبير، وذلك لقتله المواطن عادل المحيميد بإطلاق النار عليه إثر مشاجرة جماعية في الثمامة شمال العاصمة الرياض.
تعليقات ( 15 )
محتاراتمنى قَص المجرمين المتخفين مروجي المخدرات فكم شخص تسببو في هلاكه وكم عائله سببو لها القلق وكم من أموال صرفت على العلاج ناهيك عن الحوادث والتلافيات
رادعممكن سبب الضجه لان الناس اول مره تشهد تنفيذ الشرع بحق امير فقط لا اكثر
خالدمكبرين الموضوع وهو شرع الله بنهايه ✋
خالدحكم شرع الله وتنفذ ليش مسويين زحمه اصلا القضيه قديمه جدا جدا وتو صار قيها الحكم !!!!!
.........مخالف للنشر
عدد التعليقات:10
ana wbasغفرلهما ورحمهما برحمته الواسعه القاتل والمقتول ساعةحضرالشيطان بها وامر الله نافذ فله ماخذ وله ماععطى وجبر الله مصاب اهله وذووه ولاحول ولاقوة الابالله
محمد الفقراوي يعني مُعدممن الناحية اللغوية المقتول والقاتل لان المقتول سبق الموت آلية يعني ترحموا اول على المقتول وبعدين القاتل
سابقلم نشك يوما ان دولتنا تفرق بين مواطن وامير في تطبيق احكام الشرع لان العدل أساس الحكم وهذا ماقام عليه دستور بلادنا
العسيريالعدل أساس الملك
رادعهذا حق مكفول من الشرع لذوي القتيل وهم من يقررن العفو او التنفيذ ....
فهد العرمانيدستورنا الاسلام وهذه من النعم التي منها الله علينا
Ksar911لا ادري ماهو سبب الانبهار في الموضوع ****وتم القصاص منه بحسب الشرع ماهو الغريب في الامر
عدد التعليقات:270
الديدحانكلمة جميله من رجل جميل . العدل والمساواة . مافيه يمه ارحميني بااااح خلاص
علي مرشدرحم الله الامير القاتل والمواطن المقتول اللهم اغفر لهما واربط على قلوب والديهما