أول تعليق للوليد بن طلال على حكم تنفيذ القصاص في الأمير تركي بن سعود الكبير

صحيفة المرصد: أشاد الأمير الوليد بن طلال بتنفيذ حكم القصاص في الأمير تركي بن سعود الكبير، مؤكدا أهمية تطبيق العدل على الجميع أياً كان موقعه ونسبه.

وعلق “بن طلال” على تنفيذ الحكم بصفحته بموقع التواصل الإجتماعي “تويتر” قائلا: “سلمان الحزم يأمر بقصاص أمير، ندعو بالرحمة للقاتل والمقتول، العدل أسَاس الْمُلْك”. مستشهدًا بالأية الكريمة (ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون).

ونفذت وزارة الداخلية أمس (الثلاثاء) حكم القصاص بحق الأمير تركي بن سعود الكبير، وذلك لقتله المواطن عادل المحيميد بإطلاق النار عليه إثر مشاجرة جماعية في الثمامة شمال العاصمة الرياض.