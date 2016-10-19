شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأربعاء

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تعليقات ( 19 )
↩🌟ريما Rima 🌟↩شباك📎📎📎 فوق وفخاخ 💣💣تحت اجراءات تجعل نجاة المجرم🔫🔪 أمرا مستحيل😂
↩🌟ريما Rima 🌟↩البحار 🏊أيضا صنع الخالق لكن قد تتلوث او تنضب🌄أما الجبال تبقى بقوتها وصلابتها وهي مثبته الأرض
↩🌟ريما Rima 🌟↩ماء بالعمق🏊 وحواليه نار♨ متأججه معاناة قاسية للعطشان👅 😢
↩🌟ريما Rima 🌟↩البلد اذا فنى تبقى الجبال🌄 لأنها صنع الخالق ✅
↩🌟ريما Rima 🌟↩النجار🔨📎السيء يلوم ادواته ■عذر اقبح من ذنب 🔨
حسيبك الله ***احدن على ربعة شجرةً مضلة // واحدن على ربعة سموم ولواهيب *** ✨ واحدن وجوده بس بلشة وعلة // واحدن وجوده يبري الجرح ويطيب ***
عدد التعليقات:7374
الحرمانالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
↩🌟ريما Rima 🌟↩من يلحق ارنبين🐇🐇 بوقت واحد لن يمسك شيئا ■حدد اللي تريد مسكها 🐇
↩🌟ريما Rima 🌟↩ان ترى الشيء صحيح ✅ولاتقدم🏃 عليه يعبر عن افتقارك للشجاعة 👊
ااببووححمموودد🃏 المهرج رشيد سليم 🃏*** .. احترم عقولنا يا طاقية 👊
@-@ريمــاَ شــفي كركتـير امـس تهاوشـوا بسبـتك المــعلقين .
↩🌟ريما Rima 🌟↩ابن الضفدع هو الضفدع ■الأبن يأخذ مساوىء ابيه 😤
↩🌟ريما Rima 🌟↩النعامة تخبىء رأسها⛳ وتعرض جسمها للخطر ♨البعض كالنعامة👭👬👪 لايحتاط ولايحمي نفسه من جميع الجهات 📨
↩🌟ريما Rima 🌟↩إذا بالغ الشخص في الأدب☺ فأعلم انه غير مؤدب📏😕 لأنه يتخفى تحت غطاء الأدب ☺
↩🌟ريما Rima 🌟↩اطعم🍝🍲 الكلب 🐕3 أيام وسيكون شاكرا لك 3 سنين □واطعم البسه 🐈3 سنوات وستنسى البسه ذلك بعد 3 ايام🐈😤😂
↩🌟ريما Rima 🌟↩حرك العشب🌾🐍🌾👋🌾🌾فأفزع الافعى ■هذا تصرف بتهور فنبه ااااااالعدو 😡
↩🌟ريما Rima 🌟↩اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين⛅⛅⛅
↩🌟ريما Rima 🌟↩صباح الخير