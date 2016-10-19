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شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأربعاء

19 أكتوبر, 2016 , 10:21 ص
شاهد: أفضل كاريكاتير “الصحف” ليوم الأربعاء
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1

الجزيرة-عبد الله المرزوق

2

الجزيرة-مفرح الزيادي

3

الجزيرة-عبد الرحمن هاجد

4

الجزيرة-محمود الهمزاني

5

الجزيرة-رشيد السليم

6

الجزيرة-طلال الشعشاع

7

الجزيرة-منال محمد

8

الجزيرة-سعود الماضي

9

الرياض-ربيع

10

الرياض-عبد السلام الهليل

11

الوطن-خالد

12

الوطن-هنداوي



تعليقات ( 19 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 19
    19 أكتوبر, 2016 , 11:10 ص

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    شباك📎📎📎 فوق وفخاخ 💣💣تحت اجراءات تجعل نجاة المجرم🔫🔪 أمرا مستحيل😂
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  2. 18
    19 أكتوبر, 2016 , 11:06 ص

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    البحار 🏊أيضا صنع الخالق لكن قد تتلوث او تنضب🌄أما الجبال تبقى بقوتها وصلابتها وهي مثبته الأرض
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  3. 17
    19 أكتوبر, 2016 , 11:04 ص

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    ماء بالعمق🏊 وحواليه نار♨ متأججه معاناة قاسية للعطشان👅 😢
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  4. 16
    19 أكتوبر, 2016 , 11:00 ص

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    البلد اذا فنى تبقى الجبال🌄 لأنها صنع الخالق ✅
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  5. 15
    19 أكتوبر, 2016 , 10:58 ص

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    النجار🔨📎السيء يلوم ادواته ■عذر اقبح من ذنب 🔨
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  6. 14
    19 أكتوبر, 2016 , 10:57 ص

    حسيبك الله ***

    ‏احدن على ربعة شجرةً مضلة // واحدن على ربعة سموم ولواهيب *** ✨ واحدن وجوده بس بلشة وعلة // واحدن وجوده يبري الجرح ويطيب ***
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  7. 13
    19 أكتوبر, 2016 , 10:56 ص
    عدد التعليقات:7374

    الحرمان

    السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
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  8. 12
    19 أكتوبر, 2016 , 10:56 ص

    جاني يقول ابعتذر لك واراضيك جاني يهل الدمع يطلب رضايا يقول انا الغلطان يومي اجافيك
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  9. 11
    19 أكتوبر, 2016 , 10:54 ص

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    من يلحق ارنبين🐇🐇 بوقت واحد لن يمسك شيئا ■حدد اللي تريد مسكها 🐇
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  10. 10
    19 أكتوبر, 2016 , 10:52 ص

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    ان ترى الشيء صحيح ✅ولاتقدم🏃 عليه يعبر عن افتقارك للشجاعة 👊
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  11. 9
    19 أكتوبر, 2016 , 10:51 ص

    ااببووححمموودد

    🃏 المهرج رشيد سليم 🃏*** .. احترم عقولنا يا طاقية 👊
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  12. 8
    19 أكتوبر, 2016 , 10:51 ص

    @-@

    ريمــاَ شــفي كركتـير امـس تهاوشـوا بسبـتك المــعلقين .
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  13. 7
    19 أكتوبر, 2016 , 10:48 ص

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    ابن الضفدع هو الضفدع ■الأبن يأخذ مساوىء ابيه 😤
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  14. 6
    19 أكتوبر, 2016 , 10:45 ص

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    النعامة تخبىء رأسها⛳ وتعرض جسمها للخطر ♨البعض كالنعامة👭👬👪 لايحتاط ولايحمي نفسه من جميع الجهات 📨
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  15. 5
    19 أكتوبر, 2016 , 10:40 ص

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    إذا بالغ الشخص في الأدب☺ فأعلم انه غير مؤدب📏😕 لأنه يتخفى تحت غطاء الأدب ☺
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  16. 4
    19 أكتوبر, 2016 , 10:36 ص

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    اطعم🍝🍲 الكلب 🐕3 أيام وسيكون شاكرا لك 3 سنين □واطعم البسه 🐈3 سنوات وستنسى البسه ذلك بعد 3 ايام🐈😤😂
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  17. 3
    19 أكتوبر, 2016 , 10:31 ص

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    حرك العشب🌾🐍🌾👋🌾🌾فأفزع الافعى ■هذا تصرف بتهور فنبه ااااااالعدو 😡
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  18. 2
    19 أكتوبر, 2016 , 10:27 ص

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين⛅⛅⛅
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  19. 1
    19 أكتوبر, 2016 , 10:24 ص

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    صباح الخير
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