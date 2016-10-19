فيديو: شاهد ماذا عثروا داخل أنفاق داعش قرب الموصل!

صحيفة المرصد:اكتشفت قوات البشمرغة الثلاثاء الماضي، أنفاقاً أثناء عملياتها لإخراج داعش من المنطقة. وتعبر الأنفاق عدة منازل وجميعها موصولة بمسار واحد وطويل. والرمال التي نتجت عن عملية الحفر كانت مخبئة داخل المنازل.
وقد وجدت قوات البشمرغة أسلحة وذخائر وطعاماً، من بينه بعض الحمص والبيض المسلوق الذي تركه مقاتلو داعش خلفهم. وكان بعض الطعام مازال ساخناً.
CNN
تعليقات ( 26 )
الهمدانيتسلم ياجيش العراق العظيم اقتحام اوكار الخوارج في يوم واحد من شن الحرب بورك فيك من جيش وبورك في زحفك وتطهيرك للارض الطيبة من نجس الخوارج والى الامام
ناصر سعودييا اخوان اهل الموصل هم اهل السنه ويتم الان اباده كامل من الشيعه فلا تغتروا بالعنوان واسمعوا ما قالوه وزير الخارجيه السعودي
رحمهفجروها عليهم الانفاق
خارجياللهم زدهم ضلال ليفجروا أنفسهم ليرتاح المسلمون منهم فبقاؤهم على قيد الحياة فيه امكانية رجوعهم للبلدان التي خرجوا منها
خارجينرجوا من الاردن والكويت والسعودية تقفيل حدودهم حتى لا تتاح لهم الفرصة للعودة لأوطان خانوها وخانوا دينها
رحمهانفاق ايضا عملها المجرم الارهابي صدام في الكويت هذه بشاره يعني الوصول الى جحور الكلاب
خارجيجماعة وتنظيم يعيش في الخفاء ويتستر في الخفاء حياتهم خفاء في خفاء
خارجي14 معيض سيهزم الجمع ويولون الدبر...الآية ( احسنت فها هو الجمع يولي الدبر في داخل جحور حفروها )
خارجي13 صامل انتبهوا للحدودنا الشمالية من الدواعش (( أحسنت . فلربما فكر البعض العودة ))
خارجيخوارج من الدين مرقوا
داعش الى المزابلداعش الى المزبله
معيضسيهزم الجمع ويولون الدبر...الآية
صاملانتبهوا للحدودنا الشمالية من الدواعش لايكون قاعدين يحفرون انفاق وحنا ياغافل لك الله ؟؟؟؟
رحمهداعش رباهم صدام حتى غدت اشكالهم هذه ومن سيقضي عليهم الى الابد اشراف ورجال ونساء العراق وتفعيل قانون اجتثاث البعث
عدد التعليقات:14650
قلم الحقيقهكل مايحصل لأخواننا السنة في كل من سوريا والعراق من قتل وتشريد وابادة جماعية يقف على رأس أسبابها الدواعش والأخوان قبل غيرهم.فهم خليط متجانس ارهابي.
محب آل البيتداعش والرافضة واللملشيات الشيعية كلهم ارهابيون فهم جميعاً صنيعة ايران والغرب
رحمهيجيك مغفل يقول استنتاجي يقول هذا فلم هندي
عدد التعليقات:14650
قلم الحقيقههؤلاء القتلة الارهابيين وحلفائهم والمؤيدين لهم هم من يريدون كراسي حكام العرب ويستولون على بلادهم ويحكمون شعوبهم بالحديد والنار واليوم نشاهد لهم أمثلة.
رحمهاسحقوا *** فهو الان يتوسل اليكم اسحقوا( حزب صدام )داعش
رحمهانفاق غزه الارهابي ياخذون طريقه الارهاب راح يجيك مغفل يدافع عنهم يقول غزوه الخندق
رحمهجرذان.... هذه عشيتهم الوسخه التي يريدونها للناس يريدون للناس يعيشوا في ظلام وهم ياكلون ويسرقون الناس
سعدمنظمة تدعي انها من السنة تخالف ولاة الامر الذين هم اعرف في مصالح البلاد ويتضرر ويقتل ويهجر السنة اهل الارض لصالح المجوس وكل أعداء الاسلام
عدد التعليقات:14650
قلم الحقيقهدواعش جرذان خنافس سودارهابية لعنة الله عليهم وعلى الأخوان فوقهم العملاء الخونةاعداء الله ورسوله والأوطان والشعوب والنظم العربية حلفاء الأتراك وعملائهم
يالطيفحياة رجال الكهوف هل هاذي عيشة من ينشئون دوله هاذي كنها انفاق مهجورة وحياة الذل والمهانه
مزارع من أرض الطيبينأفسد منظمة إرهابية مرت في التاريخ شوهو الاسلام بأفعالهم الشينة مئواهم جهنم وبئس المصير