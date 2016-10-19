فيديو: شاهد ماذا عثروا داخل أنفاق داعش قرب الموصل!

صحيفة المرصد:اكتشفت قوات البشمرغة الثلاثاء الماضي، أنفاقاً أثناء عملياتها لإخراج داعش من المنطقة. وتعبر الأنفاق عدة منازل وجميعها موصولة بمسار واحد وطويل. والرمال التي نتجت عن عملية الحفر كانت مخبئة داخل المنازل.

وقد وجدت قوات البشمرغة أسلحة وذخائر وطعاماً، من بينه بعض الحمص والبيض المسلوق الذي تركه مقاتلو داعش خلفهم. وكان بعض الطعام مازال ساخناً.

CNN