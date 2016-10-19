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فيديو: شاهد ماذا عثروا داخل أنفاق داعش قرب الموصل!

19 أكتوبر, 2016 , 11:20 ص
فيديو: شاهد ماذا عثروا داخل أنفاق داعش قرب الموصل!
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صحيفة المرصد:اكتشفت قوات البشمرغة الثلاثاء الماضي، أنفاقاً أثناء عملياتها لإخراج داعش من المنطقة. وتعبر الأنفاق عدة منازل وجميعها موصولة بمسار واحد وطويل. والرمال التي نتجت عن عملية الحفر كانت مخبئة داخل المنازل.

وقد وجدت قوات البشمرغة أسلحة وذخائر وطعاماً، من بينه بعض الحمص والبيض المسلوق الذي تركه مقاتلو داعش خلفهم. وكان بعض الطعام مازال ساخناً.
CNN



تعليقات ( 26 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 26
    19 أكتوبر, 2016 , 13:11 م

    انها كلاب تحارب كلاب بعدك ياشهيد الامه صدام كنت داعس على الروافض المجوس لاجل دلك قتلوك الامريكان لانهم لايريدون الا خونه في هده المنطقه
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  2. 25
    19 أكتوبر, 2016 , 13:01 م

    الهمداني

    تسلم ياجيش العراق العظيم اقتحام اوكار الخوارج في يوم واحد من شن الحرب بورك فيك من جيش وبورك في زحفك وتطهيرك للارض الطيبة من نجس الخوارج والى الامام
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  3. 24
    19 أكتوبر, 2016 , 13:01 م

    ناصر سعودي

    يا اخوان اهل الموصل هم اهل السنه ويتم الان اباده كامل من الشيعه فلا تغتروا بالعنوان واسمعوا ما قالوه وزير الخارجيه السعودي
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  4. 23
    19 أكتوبر, 2016 , 12:34 م

    رحمه

    فجروها عليهم الانفاق
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  5. 22
    19 أكتوبر, 2016 , 12:29 م

    خارجي

    اللهم زدهم ضلال ليفجروا أنفسهم ليرتاح المسلمون منهم فبقاؤهم على قيد الحياة فيه امكانية رجوعهم للبلدان التي خرجوا منها
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  6. 21
    19 أكتوبر, 2016 , 12:27 م

    خارجي

    نرجوا من الاردن والكويت والسعودية تقفيل حدودهم حتى لا تتاح لهم الفرصة للعودة لأوطان خانوها وخانوا دينها
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  7. 20
    19 أكتوبر, 2016 , 12:26 م

    رحمه

    انفاق ايضا عملها المجرم الارهابي صدام في الكويت هذه بشاره يعني الوصول الى جحور الكلاب
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  8. 19
    19 أكتوبر, 2016 , 12:25 م

    خارجي

    جماعة وتنظيم يعيش في الخفاء ويتستر في الخفاء حياتهم خفاء في خفاء
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  9. 18
    19 أكتوبر, 2016 , 12:21 م

    خارجي

    14 معيض سيهزم الجمع ويولون الدبر...الآية ( احسنت فها هو الجمع يولي الدبر في داخل جحور حفروها )
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  10. 17
    19 أكتوبر, 2016 , 12:19 م

    خارجي

    13 صامل انتبهوا للحدودنا الشمالية من الدواعش (( أحسنت . فلربما فكر البعض العودة ))
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  11. 16
    19 أكتوبر, 2016 , 12:17 م

    خارجي

    خوارج من الدين مرقوا
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  12. 15
    19 أكتوبر, 2016 , 12:11 م

    داعش الى المزابل

    داعش الى المزبله
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  13. 14
    19 أكتوبر, 2016 , 12:10 م

    معيض

    سيهزم الجمع ويولون الدبر...الآية
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  14. 13
    19 أكتوبر, 2016 , 12:07 م

    صامل

    انتبهوا للحدودنا الشمالية من الدواعش لايكون قاعدين يحفرون انفاق وحنا ياغافل لك الله ؟؟؟؟
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  15. 12
    19 أكتوبر, 2016 , 11:51 ص

    رحمه

    داعش رباهم صدام حتى غدت اشكالهم هذه ومن سيقضي عليهم الى الابد اشراف ورجال ونساء العراق وتفعيل قانون اجتثاث البعث
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  16. 11
    19 أكتوبر, 2016 , 11:44 ص
    عدد التعليقات:14650

    قلم الحقيقه

    كل مايحصل لأخواننا السنة في كل من سوريا والعراق من قتل وتشريد وابادة جماعية يقف على رأس أسبابها الدواعش والأخوان قبل غيرهم.فهم خليط متجانس ارهابي.
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  17. 10
    19 أكتوبر, 2016 , 11:44 ص

    محب آل البيت

    داعش والرافضة واللملشيات الشيعية كلهم ارهابيون فهم جميعاً صنيعة ايران والغرب
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  18. 9
    19 أكتوبر, 2016 , 11:39 ص

    رحمه

    يجيك مغفل يقول استنتاجي يقول هذا فلم هندي
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  19. 8
    19 أكتوبر, 2016 , 11:39 ص
    عدد التعليقات:14650

    قلم الحقيقه

    هؤلاء القتلة الارهابيين وحلفائهم والمؤيدين لهم هم من يريدون كراسي حكام العرب ويستولون على بلادهم ويحكمون شعوبهم بالحديد والنار واليوم نشاهد لهم أمثلة.
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  20. 7
    19 أكتوبر, 2016 , 11:38 ص

    رحمه

    اسحقوا *** فهو الان يتوسل اليكم اسحقوا( حزب صدام )داعش
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  21. 6
    19 أكتوبر, 2016 , 11:37 ص

    رحمه

    انفاق غزه الارهابي ياخذون طريقه الارهاب راح يجيك مغفل يدافع عنهم يقول غزوه الخندق
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  22. 5
    19 أكتوبر, 2016 , 11:36 ص

    رحمه

    جرذان.... هذه عشيتهم الوسخه التي يريدونها للناس يريدون للناس يعيشوا في ظلام وهم ياكلون ويسرقون الناس
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  23. 4
    19 أكتوبر, 2016 , 11:35 ص

    سعد

    منظمة تدعي انها من السنة تخالف ولاة الامر الذين هم اعرف في مصالح البلاد ويتضرر ويقتل ويهجر السنة اهل الارض لصالح المجوس وكل أعداء الاسلام
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  24. 3
    19 أكتوبر, 2016 , 11:31 ص
    عدد التعليقات:14650

    قلم الحقيقه

    دواعش جرذان خنافس سودارهابية لعنة الله عليهم وعلى الأخوان فوقهم العملاء الخونةاعداء الله ورسوله والأوطان والشعوب والنظم العربية حلفاء الأتراك وعملائهم
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  25. 2
    19 أكتوبر, 2016 , 11:26 ص

    يالطيف

    حياة رجال الكهوف هل هاذي عيشة من ينشئون دوله هاذي كنها انفاق مهجورة وحياة الذل والمهانه
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  26. 1
    19 أكتوبر, 2016 , 11:26 ص

    مزارع من أرض الطيبين

    أفسد منظمة إرهابية مرت في التاريخ شوهو الاسلام بأفعالهم الشينة مئواهم جهنم وبئس المصير
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