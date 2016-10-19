تفاصيل الحالة الصحية للفنان محمود عبد العزيز

صحيفة المرصد:أكدت مصادر مصرية أن الحالة الصحية للفنان محمود عبد العزيز، الملقب بالساحر، غير مستقرة وقد يتم نقله للخارج للعلاج.ووفقاً لموقع”العربية نت” قال نجل الفنان المصري في تصريح لوسائل إعلام مصرية ، إن والده “مصاب بالأنيميا، وإنه يعاني من ضعف المناعة ونقص وزنه بشكل ما”.

ورفض مسؤول بنقابة الممثلين المصريين التعليق حول حالة الفنان الصحية قائلاً “ادعوا له بالشفاء”، فيما أكد الفنان إيهاب فهمي، عضو مجلس النقابة، أنه تم منع الزيارة عن الفنان الكبير حيث يرقد داخل مستشفى الصفا بالمهندسين، ويمكث بجانبه ابناه محمد وكريم وزوجته الإعلامية بوسي شلبي، والذين يرفضون الحديث عن حالته الصحية مكتفين بطلب الدعاء من كل من يسأل عنه.

ويعاني الفنان المصري من نقص نسبة الهيموغلوبين في الدم، كما يعاني من وجود أنسجة داخل الفم أدت لتورم باللثة، وتمت إزالته جراحياً، لكنه ما زال يعاني من مشاكل في التنفس.

إلى ذلك، دعا عدد من الفنانين المصريين بالشفاء العاجل للفنان الكبير، حيث طلب أحمد السقا من جمهوره الدعاء لعبد العزيز، كما طلب كل من كريم عبد العزيز ووفاء عامر وخالد سليم وصابرين وروجينا من جماهيرهم الدعاء بالشفاء العاجل للنجم الكبير.

ومحمود عبد العزيز من مواليد 4 يونيو 1946 في الإسكندرية، وتخرج في كلية الزراعة، وظهر لأول مرة في مسلسل الدوامة في أوائل السبعينات، ثم شارك في فيلم الحفيد عام 1974، وبعدها توالت بطولاته السينمائية.