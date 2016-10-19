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تفاصيل الحالة الصحية للفنان محمود عبد العزيز

19 أكتوبر, 2016 , 11:35 ص
تفاصيل الحالة الصحية للفنان محمود عبد العزيز
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صحيفة المرصد:أكدت مصادر مصرية أن الحالة الصحية للفنان محمود عبد العزيز، الملقب بالساحر، غير مستقرة وقد يتم نقله للخارج للعلاج.ووفقاً لموقع”العربية نت” قال نجل الفنان المصري في تصريح لوسائل إعلام مصرية ، إن والده “مصاب بالأنيميا، وإنه يعاني من ضعف المناعة ونقص وزنه بشكل ما”.

ورفض مسؤول بنقابة الممثلين المصريين التعليق حول حالة الفنان الصحية قائلاً “ادعوا له بالشفاء”، فيما أكد الفنان إيهاب فهمي، عضو مجلس النقابة، أنه تم منع الزيارة عن الفنان الكبير حيث يرقد داخل مستشفى الصفا بالمهندسين، ويمكث بجانبه ابناه محمد وكريم وزوجته الإعلامية بوسي شلبي، والذين يرفضون الحديث عن حالته الصحية مكتفين بطلب الدعاء من كل من يسأل عنه.

ويعاني الفنان المصري من نقص نسبة الهيموغلوبين في الدم، كما يعاني من وجود أنسجة داخل الفم أدت لتورم باللثة، وتمت إزالته جراحياً، لكنه ما زال يعاني من مشاكل في التنفس.

إلى ذلك، دعا عدد من الفنانين المصريين بالشفاء العاجل للفنان الكبير، حيث طلب أحمد السقا من جمهوره الدعاء لعبد العزيز، كما طلب كل من كريم عبد العزيز ووفاء عامر وخالد سليم وصابرين وروجينا من جماهيرهم الدعاء بالشفاء العاجل للنجم الكبير.

ومحمود عبد العزيز من مواليد 4 يونيو 1946 في الإسكندرية، وتخرج في كلية الزراعة، وظهر لأول مرة في مسلسل الدوامة في أوائل السبعينات، ثم شارك في فيلم الحفيد عام 1974، وبعدها توالت بطولاته السينمائية.

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تعليقات ( 13 )

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  1. 13
    19 أكتوبر, 2016 , 13:10 م

    منصور

    ماله الا ماقدم من عمل والله يعينناعلى ساعةالحساب
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  2. 12
    19 أكتوبر, 2016 , 13:09 م

    منصور

    ماخربت الحياة وتحولت الدنيا الى غابة وعمها الارهاب والشر والقتل وسفك الدماء الا من الروافظ واذناب الفرهم دعاة الشر والقتل المنادين به.هم الخطر الحقيقي
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  3. 11
    19 أكتوبر, 2016 , 13:07 م

    الهمداني

    هذه اتوقع لوكيميا التقدمية تصيب الانسان اذا تقدم في السن والنجاة منها شبة معدومة فلا يفزعون محبي الممثلين ويحجزوله في اكبر مستشفيات اوروبا الموضوع حسم
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  4. 10
    19 أكتوبر, 2016 , 13:03 م

    ناصر

    رأفت الهجان
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  5. 9
    19 أكتوبر, 2016 , 12:32 م

    ابن البلد

    كل ابن انثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدبا محمول
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  6. 8
    19 أكتوبر, 2016 , 12:22 م

    زائر

    عملاق ***الفني
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  7. 7
    19 أكتوبر, 2016 , 12:13 م

    أبو عبدالله

    مخالف
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  8. 6
    19 أكتوبر, 2016 , 12:00 م
    عدد التعليقات:14650

    قلم الحقيقه

    ماخربت الحياة وتحولت الدنيا الى غابة وعمها الارهاب والشر والقتل وسفك الدماء الا من الأخونجي والأخواني هم دعاة الشر والقتل المنادين به.هم الخطر الحقيقي
    لا يعجبني(11) اعجبني(0)
  9. 5
    19 أكتوبر, 2016 , 11:56 ص

    الله يشفيه يار رب ويقومو بالسلامة..
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  10. 4
    19 أكتوبر, 2016 , 11:55 ص
    عدد التعليقات:14650

    قلم الحقيقه

    كان زمنهم لايوجد لاأخونجي ولاأخواني ولا ارهاب ولا ارهابي ولاحزام ناسف ولاسيارة مفخخة محملة بأطنان المتفجرات.كانت الحياة آمنة والانسان مسالم فيها.
    لا يعجبني(9) اعجبني(0)
  11. 3
    19 أكتوبر, 2016 , 11:52 ص
    عدد التعليقات:10866

    إنسان منصف

    قال الله تعالى " كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ * وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ "
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  12. 2
    19 أكتوبر, 2016 , 11:51 ص

    🌸 الملح و القبلة 🌸

    الله يشفيه ويعافيه ويقومه بالسّلامة يارب ، وجميـع مرضى المسلمين الطيبين ❤️ اللهمّ آمين ياربّ العالمين ❤️ ..
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  13. 1
    19 أكتوبر, 2016 , 11:51 ص
    عدد التعليقات:14650

    قلم الحقيقه

    الله يشفي ويعافي الفنان الكبير محمود عبدالعزيز . من رواد وعمالقة الفن العربي الذين أنارو الطريق بأعمالهم المميزة والناجحة لخدمة الانسان المسلم المسالم
    لا يعجبني(7) اعجبني(2)

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