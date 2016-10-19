وفاة زوج طبيبة بعد حقنه بـ«مغذٍ» منتهي الصلاحية في مستشفى خاص بجدة!-صور

صحيفة المرصد:ذكرت صحيفة محلية أن وزارة الصحة فتحت تحقيقا في دعوى تلقتها أمس من طبيبة تعمل في مستشفى حكومي في جدة، ضد مستشفى خاص (شمالي المحافظة)، اتهمته بالتسبب في وفاة زوجها بعد حقنة بـ«مُغذٍ» منتهي الصلاحية منذ شهرين بعد عملية جراحية أجريت له الأسبوع الماضي.
ووفقا لصحيفة عكاظ قال المتحدث باسم صحة جدة عبدالله الغامدي أن الشكوى قيد الإجراءات النظامية وسيتم اتخاذ كافة السبل لمحاسبة المتسببين في حال ثبوتها حسب اللوائح.
وقالت الطبيبة المدعية إن شكواها سجلت في الوزارة بالرقم 3775 ذكرت فيها، أنهم حقنوا زوجها بثلاثة أنابيب من المغذي وهو منتهي الصلاحية، ما تسبب في رفع نبضات القلب حتى وصلت 170 وتسببت في توقف القلب. إذ أكدت الطبيبة المدعية أنها تحتفظ بـ«كيس المغذي» دليلا أمام الجهات المعنية.
وتضمنت الشكوى نقطة وصفتها الطبيبة بأنها تندرج تحت «الإهمال» على حد قولها، وهو إجراء عملية جراحية لزوجها وهو يعاني من انخفاض في الضغط.
من جهته، قال خالد (شقيق المتوفى)، إن أخاه تعرض لحادثة مرورية ونقل على أثرها لمستشفى الثغر جنوبي جدة قبل نقله مباشرة (بعد أقل من ساعتين) إلى المستشفى الخاص الذي طالب الأسرة بسداد مبلغ 50 ألف ريال (تحت الحساب) رغم أنه مستفيد من التأمين الطبي، ثم أخضعوه لتجبير كسر في فخذه، واستقرت حالته الصحية بعدها لمدة 20 يوما.
وأضاف أنهم بعد ذلك الوقت طلبوا توفير كمية من الدم له لضرورة إجراء عملية للقلب وتم وضعه تحت جهاز تنظيم النبض التي يصل نسبة النجاح فيها إلى 90%، إلا أنه ظهرت نتائج عكسية في العملية كون الفريق الطبي استخدم عبوات مغذٍ منتهية الصلاحية أثناء العملية تسببت في وفاته.
تعليقات ( 22 )
منصورالله يرحمه ويصبر اهله
عدد التعليقات:688
عاشق وطنهمخالف
بالصميملي متى والاهمال بالصحه بالمستشفيات وخاصة الخاصه منها والحكومية ؟ هل أرواحنا اصبحت لهذا الحد رخيصه بيد اناس همج ؟؟ لابد من التشديد والضرب بيد من حديد
aliفي المستشفيات الخاصة الطاسة ضائعة همهم الوحد الفلوس وبس
ابو ساميالمتوفي قريب لنا والمستشفى هو المستشفى ا*** الله يرحمه ويصبر اهله ترك وراءه اربعه اطفال ولولا زوجته طبيبه لكانت طمست القضيه
ضربه معلمقلم الحقبقه ......شكلها ا***
معيضالاخطاء الطبية لا تنتهي أين الرقابة والمحاسبة
عدد التعليقات:14650
قلم الحقيقهكل شيء منتهي الصلاحية ولايتوقف هذا الانتهاء على علبة صلصلة في بقالة أو كيس مغذي في مستشفى وانما لعقلية متصحر أو أخونجي نكبة هذه البلاد وسبب مشاكلها.
عدد التعليقات:14650
قلم الحقيقهمنتهي الصلاحية تواريخ تشاهدها أينما ذهبت بداية من مواد غذائية في بقالة نهاية الى كيس مغذي في مستشفى وهذا تطورجديد للتو تم اكتشافه لأول مرة في العالم.
غماتهمت المستشفى بحقن زوجها بمغذي منتهي الصلاحيه هناك غموض في القضيه
محب الملك سلمانفي مثل لاخواننا في اقصي الجنوب الغربي يقول ضاع في وسط الصجه الحين ملايين ماعندها بيوت ماحد درا عنهم تبيهم يدرون عن ذا الله يرحمه
عجبيالله يغقرله ويرحمه ..لايكون المستشفي اللى في بالي واللي سبق إغلاقه عرف توه؟ ياليت يتم كتابة اسم المستشفى في الخبر
عدد التعليقات:10866
إنسان منصفقال الله تعالى " كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ * وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ "
اجل وفق اللوائحاجل حسب اللوائح يالغامدي ؟ *****