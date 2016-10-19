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وفاة زوج طبيبة بعد حقنه بـ«مغذٍ» منتهي الصلاحية في مستشفى خاص بجدة!-صور

19 أكتوبر, 2016 , 11:46 ص
وفاة زوج طبيبة بعد حقنه بـ«مغذٍ» منتهي الصلاحية في مستشفى خاص بجدة!-صور
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صحيفة المرصد:ذكرت صحيفة محلية أن وزارة الصحة فتحت تحقيقا في دعوى تلقتها أمس من طبيبة تعمل في مستشفى حكومي في جدة، ضد مستشفى خاص (شمالي المحافظة)، اتهمته بالتسبب في وفاة زوجها بعد حقنة بـ«مُغذٍ» منتهي الصلاحية منذ شهرين بعد عملية جراحية أجريت له الأسبوع الماضي.

ووفقا لصحيفة عكاظ قال المتحدث باسم صحة جدة عبدالله الغامدي أن الشكوى قيد الإجراءات النظامية وسيتم اتخاذ كافة السبل لمحاسبة المتسببين في حال ثبوتها حسب اللوائح.

وقالت الطبيبة المدعية إن شكواها سجلت في الوزارة بالرقم 3775 ذكرت فيها، أنهم حقنوا زوجها بثلاثة أنابيب من المغذي وهو منتهي الصلاحية، ما تسبب في رفع نبضات القلب حتى وصلت 170 وتسببت في توقف القلب. إذ أكدت الطبيبة المدعية أنها تحتفظ بـ«كيس المغذي» دليلا أمام الجهات المعنية.

وتضمنت الشكوى نقطة وصفتها الطبيبة بأنها تندرج تحت «الإهمال» على حد قولها، وهو إجراء عملية جراحية لزوجها وهو يعاني من انخفاض في الضغط.

من جهته، قال خالد (شقيق المتوفى)، إن أخاه تعرض لحادثة مرورية ونقل على أثرها لمستشفى الثغر جنوبي جدة قبل نقله مباشرة (بعد أقل من ساعتين) إلى المستشفى الخاص الذي طالب الأسرة بسداد مبلغ 50 ألف ريال (تحت الحساب) رغم أنه مستفيد من التأمين الطبي، ثم أخضعوه لتجبير كسر في فخذه، واستقرت حالته الصحية بعدها لمدة 20 يوما.

وأضاف أنهم بعد ذلك الوقت طلبوا توفير كمية من الدم له لضرورة إجراء عملية للقلب وتم وضعه تحت جهاز تنظيم النبض التي يصل نسبة النجاح فيها إلى 90%، إلا أنه ظهرت نتائج عكسية في العملية كون الفريق الطبي استخدم عبوات مغذٍ منتهية الصلاحية أثناء العملية تسببت في وفاته.

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تعليقات ( 22 )

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* ملاحظة : علق بـ (150) حرف

  1. 22
    19 أكتوبر, 2016 , 13:04 م

    منصور

    الله يرحمه ويصبر اهله
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  2. 21
    19 أكتوبر, 2016 , 12:56 م
    عدد التعليقات:688

    عاشق وطنه

    مخالف
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  3. 20
    19 أكتوبر, 2016 , 12:47 م

    بالصميم

    لي متى والاهمال بالصحه بالمستشفيات وخاصة الخاصه منها والحكومية ؟ هل أرواحنا اصبحت لهذا الحد رخيصه بيد اناس همج ؟؟ لابد من التشديد والضرب بيد من حديد
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  4. 19
    19 أكتوبر, 2016 , 12:36 م

    ali

    في المستشفيات الخاصة الطاسة ضائعة همهم الوحد الفلوس وبس
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  5. 18
    19 أكتوبر, 2016 , 12:35 م

    ابو سامي

    المتوفي قريب لنا والمستشفى هو المستشفى ا*** الله يرحمه ويصبر اهله ترك وراءه اربعه اطفال ولولا زوجته طبيبه لكانت طمست القضيه
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  6. 17
    19 أكتوبر, 2016 , 12:34 م

    معاد متحمل عصير التانج اللي به سكر زياده ولا عصير الفينتو اذا كان به سكر سياده قسم هذا اهم من القصه الاول فيها حيره قسم الحاله هذي عقدتني وعقد اكبر مش
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  7. 16
    19 أكتوبر, 2016 , 12:31 م

    ضربه معلم

    قلم الحقبقه ......شكلها ا***
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  8. 15
    19 أكتوبر, 2016 , 12:29 م

    له قدراح بها ومات بالملاحظه والسبب والسبب الوفاه ارتفاع نسبت السكر الكذاب اللي يجي للاوادم ويروح ترى قسم بنا سكر بس كذا مثل الحين يوم صرنا شيبان معاد
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  9. 14
    19 أكتوبر, 2016 , 12:27 م

    معيض

    الاخطاء الطبية لا تنتهي أين الرقابة والمحاسبة
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  10. 13
    19 أكتوبر, 2016 , 12:27 م
    عدد التعليقات:14650

    قلم الحقيقه

    كل شيء منتهي الصلاحية ولايتوقف هذا الانتهاء على علبة صلصلة في بقالة أو كيس مغذي في مستشفى وانما لعقلية متصحر أو أخونجي نكبة هذه البلاد وسبب مشاكلها.
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  11. 12
    19 أكتوبر, 2016 , 12:22 م

    بسبب انهم سالوا اهل المرض به سكر قالولا المهم قامت تتزايد الحاله لين ودوه الى العام اول ماوصل للعام لهو باخر رمق من عمره وفحص العام السكر له قد راح به
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  12. 11
    19 أكتوبر, 2016 , 12:19 م
    عدد التعليقات:14650

    قلم الحقيقه

    منتهي الصلاحية تواريخ تشاهدها أينما ذهبت بداية من مواد غذائية في بقالة نهاية الى كيس مغذي في مستشفى وهذا تطورجديد للتو تم اكتشافه لأول مرة في العالم.
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  13. 10
    19 أكتوبر, 2016 , 12:18 م

    قسم انه مره من المرات ان مستشفه خاص تسبب في موت شايب من الشيبان اللي عندنا فجئه لزمته اغماء طمروا به عياله للمستشفى الخاص فحص كل شي الا السكر بسس انهم
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  14. 9
    19 أكتوبر, 2016 , 12:14 م

    غم

    اتهمت المستشفى بحقن زوجها بمغذي منتهي الصلاحيه هناك غموض في القضيه
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  15. 8
    19 أكتوبر, 2016 , 12:13 م

    اوجص المستشفيلات الخاصه وجصه
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  16. 7
    19 أكتوبر, 2016 , 12:10 م

    محب الملك سلمان

    في مثل لاخواننا في اقصي الجنوب الغربي يقول ضاع في وسط الصجه الحين ملايين ماعندها بيوت ماحد درا عنهم تبيهم يدرون عن ذا الله يرحمه
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  17. 6
    19 أكتوبر, 2016 , 12:06 م

    المستشفيات كلها تبي رقابه علي،الادويه والله يصروف أدويه لها سنين مخزنه عندهم وبنفس الشهر الي عليك تنتهي ما يصير لها اضرار هذا دور الشؤن الصحيه لكل من
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  18. 5
    19 أكتوبر, 2016 , 12:01 م

    لا حول ولا قوة الا بالله. رحمة الله عليه.
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  19. 4
    19 أكتوبر, 2016 , 11:59 ص

    عجبي

    الله يغقرله ويرحمه ..لايكون المستشفي اللى في بالي واللي سبق إغلاقه عرف توه؟ ياليت يتم كتابة اسم المستشفى في الخبر
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  20. 3
    19 أكتوبر, 2016 , 11:58 ص

    الله لا يوفقهم..وقعوا في إيدينا طبيبة..والله ما رح ترحمهم
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  21. 2
    19 أكتوبر, 2016 , 11:53 ص
    عدد التعليقات:10866

    إنسان منصف

    قال الله تعالى " كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ * وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلالِ وَالإِكْرَامِ "
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  22. 1
    19 أكتوبر, 2016 , 11:53 ص

    اجل وفق اللوائح

    اجل حسب اللوائح يالغامدي ؟ *****
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